28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга

Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию. Примерно половина из них из Екатеринбурга и Свердловской области.

В масштабах страны это, конечно, немного. Но если учесть, что приют существует целиком на средства благотворителей и одновременно может предоставить кров только 7 женщинам и 9 детям (время пребывания от 3 до 6 месяцев, и год, если женщина беременна). В течение первой половины этого года приют «Нечаянная радость» 16-ти мамам и 22-м детям. Приют расположен на территории больницы, здесь же находится и храм вмч.Пантелеимона, который посещают его подопечные. Но покидая приют, мамы не остаются одни.

«Мы поддерживаем контакт с нашими подопечными и после того, как они которые уходят от нас, - рассказывает руководитель приюта Ирина Наврось. - Помогаем им продуктами, материально, необходимыми вещами. Например, в период пандемии многие мамы потеряли работу и сейчас, в основном, нуждаются в продуктах». Специально для них Ирина создала год назад в соцсетях группу для общения, где женщины обсуждают общие проблемы, делятся новостями, помогают друг другу (например, посидеть с детьми) и т. д. В этой группе пока 14 мам, но есть тенденции к росту.

«У нас две задачи - спасти жизнь нерожденного ребенка и сохранить детей в их родных семьях, - продолжает Ирина, - был даже случай, когда одна из наших подопечных, находясь в приюте, родила и вышла замуж».

Катя (имена изменены) приехала в приют беременной, но отец ребенка навестил ее только после родов. Его визиты быстро стали регулярными. В ходе общения с ним выяснилось, что есть ряд проблем, до решения которых Борис не хочет оформить с Катей супружеские отношения. «У него не было постоянной работы, не было своего жилья, его родственники Катю не принимали,- говорит Ирина. - Тем не менее мне и нашим психологам удалось убедить его заключить брак. Мы говорили ему: «Борис, чтобы у тебя все устроилось, с самого начала все должно быть построено правильно: нужно расписаться, взять на себя ответственность за семью, а потом все приложится». Молодые люди поженились, Боря нашел работу (причем у него даже был выбор), сначала снимали квартиру, а потом родители Бориса предложили переехать жить к ним.

По данным руководителя «Дома для мамы» православной службы помощи «Милосердие» Марии Студеникиной в России открыто 75 церковных кризисных центров и 209 гуманитарных центров для беременных женщин и матерей с детьми. В них оказывается социальная, психологическая, юридическая и материальная помощь, а также предоставляются возможность бесплатного временного проживания. Только в 2019 году при финансовой поддержке Русской Православной Церкви по всей стране были открыты 16 новых приютов для женщин в кризисной ситуации.