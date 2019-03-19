Мама из 13-го квартала

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Статьи на тему
милосердие
Соло на саксофоне для святой Вероники
«К Львовой-Беловой в гости? Это, наверное, дочка Алексея Александровича? Как же, как же, знаменитая в нашем городе фамилия!» — попутчики в купе фирменного поезда «Сура» не скрывают восхищения своим выдающимся земляком. Справедливости ради, дочь известного в Поволжье музыканта, ныне руководящего одним из краснодарских теат­ров, тоже успела заслужить право на признание не только на уровне Пензы, но и, пожалуй, всей страны. Многодетная мама Мария Львова-Белова, воспитывающая пятерых кровных и четверых приемных детей, придумала и реализует беспрецедентный для России проект государственно-церковно-общественного партнерства, помогающий людям с тяжелыми формами инвалидности нормально жить и самостоятельно зарабатывать на хлеб. За один день в Пензе корреспондент «Журнала Московской Патриархии» выяснил, откуда у Марии Алексеевны деньги на социальную адаптацию двух десятков инвалидов, почему ей помогают второе и четвертое лица государства, как происходит катехизация обитателей дома-коммуны и при чем тут великий джазмен Луи Армстронг. PDF-версия.  
19 марта 2019 г. 13:26
Исцели меня, Господи!
Священники Казанского храма Сыктывкара окормляют воспитанников Республиканского Кочпонского психоневрологического интерната (ПНИ) с 1950-х годов прошлого столетия. Более 20 лет назад в ПНИ был открыт домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди первых его прихожан — есть даже паралимпийцы с мировым именем. А нынешним воспитанникам участие в церковных Таинствах помогает справляться с недугами. О значении молитвенной и духовной жизни для ПНИ его сотрудники и воспитанники интерната рассказали корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».PDF-файл
11 февраля 2019 г. 17:48
Как найти добрых самарян
В храме царевича Димитрия при Первой городской больнице, в Голицынском кабинете состоялась встреча журналистов московских изданий с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по благотворительности.  Разговор шел о подготовке в Москве помощников больничных священников, комплексной помощи бездомным в службе «Милосердие» и профилактике абортов.  
25 декабря 2018 г. 22:20
Благодать на Волге
За невысоким дощатым забором видны крыши нескольких домов, напротив — вольер со сторожевыми собаками. От калитки деревянный тротуар с поручнями ведет, раздва­иваясь, в зимнюю и летнюю трапезные. Слева и справа от него — море цветов. За березами виднеется луковка с крестом рубленого храма-часовни, пожарный пруд с рыбками, огород, баня, пасека. А внизу косогора — широченная, блестящая под солнцем гладь Волги, уходящей за горизонт. Это подворье «Благодать», где несколько инвалидов нашли свой дом и семью, а его настоятель иеромонах Мелитон (Присада), клирик Кинешемской епархии, окормляет шесть храмов и детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. ПДФ-версия
26 ноября 2018 г. 15:50
Когда рассеется дурман
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рассказывать о формировании общецерковной системы помощи страдающим от алко- и наркозависимости. В публикации «Загляни в свое сердце» (см.: ЖМП. 2017. № 3) мы подробно разобрали основной этап реабилитации, когда подопечному помогают справиться с разрушающей его тело и душу страстью. Но на этом процесс возвращения в нормальную жизнь не заканчивается. Выздоравливающим предстоит вновь научиться жить в обществе. С физической, эмоциональной и психологической точек зрения эта процедура, быть может, не столь болезненная, как сама реабилитация, но не менее ответственная. В Церкви сегодня ресоциализацией занимаются уже 14 центров. ПДФ-версия
22 декабря 2017 г. 10:20
Мама Света
Начинающий специалист в области воспитания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Светлана Емельянова возглавила Свято-Софийский детский дом год назад (ЖМП. 2015. № 4). За это короткое время она превратилась в опытного руководителя с собственным профессиональным почерком, готового за своих подопечных, как говорят, в огонь и в воду.
9 марта 2016 г. 13:40
В службе «Милосердие» собрали 30822 рождественских подарка для нуждающихся
В православной службе помощи «Милосердие» подвели итоги акции «Дари радость на Рождество» по сбору подарков для нуждающихся в заботе – одиноких стариков, детей-инвалидов, тяжелобольных людей, многодетных семей, бездомных. За месяц акции москвичи в пункт приема службы «Милосердие» принесли 30822 подарка.
15 января 2016 г. 13:26
Третий автопробег «Надежда» успешно финишировал в столице
Вчера, 10 декабря, в Москве завершился третий автопробег «Надежда» в помощь бездомным, организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и Благотворительным фондом «Помощник и покровитель». Его участники посетили Ивановскую, Ярославскую, Вологодскую, Череповецкую, Тихвинскую, Выборгскую, Санкт-Петербургскую, Новгородскую, Псковскую и Великолукскую епархии. В каждой из точек участники пробега помогали местным бездомным. Помимо этого, в обязательном порядке организовывался взаимный обмен опытом с работниками епархиальных отделов по церковной благотворительности.
11 декабря 2015 г. 15:25
Чудо по расписанию
Больше года в Ростове-на-Дону работает созданный под эгидой Донской митрополии Центр гуманитарной помощи. Помогающий сотням людей ежедневно и тысячам ежемесячно, он стал первой церковной организацией, где работе с украинскими беженцами придали системный характер. Затем эту эстафету подхватила соседняя Белгородская митрополия. Продолжением подобной практики стал организованный год назад Общецерковный центр приема беженцев и помощи им в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине (Москва). Нынешний год для ростовского и белгородского центров стал настоящей проверкой на прочность: эти точки стали узлами распределения гуманитарной помощи по благотворительному проекту, осуществленному по патриаршему благословению международной христианской организацией.
11 декабря 2015 г. 11:25
Репортажи
Марва с сыном Мульхимом
24 июня 2019 г. 14:59
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Мама из 13-го квартала

В СЛУЖБЕ "МИЛОСЕРДИЕ" ПРИЮТИЛИ ОДИНОКУЮ МУСУЛЬМАНКУ С ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Необычные посетители квартируют в стандартном номере-комнате на втором этаже столичного "Дома для мамы". Три кровати, на стене большая икона Богородицы. «Неудобств от того, что наш приют православный, они не высказывали, - отчего-то немного смущаясь, объясняет провожатая. – В мечеть не просились, но намаз регулярно совершают. Мы для этой цели выделили им помещение в другом здании в нашем дворе».

Впрочем, 28-летняя гражданка Эритреи Идрис Марва Махмуд отнюдь не в том положении, чтобы привередничать по поводу условий и требовать чего-то дополнительно. Как она оказалась в российской столице, до сих пор, пожалуй, не понимает и сама. «К нам 8 апреля из аэропорта ее доставили волонтеры правозащитной гуманитарной организации «Гражданское содействие», - вспоминает директор «Дома для мамы», руководитель Центра помощи беременным женщинам Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Мария Студеникина. – Выяснилось, что она вынуждена была бежать с Родины в соседний Судан из-за преследований и угроз со стороны родственников мужа и представителей государственной власти. «Доброхоты», довезшие ее вместе с детьми до Москвы и после прохождения паспортного контроля отобравшие все документы, сообщили, что переправляют ее в Западную Европу...»

Прибытие в Россию для самой Марвы, как ее кратко называют в «Доме для мамы», стала огромным сюрпризом. Можно только гадать, какие неприятности ждали в Москве не знающую ни слова ни на одном языке, кроме арабского, женщину с маленькими сыном и дочерью. Причем на помощь со стороны мужа даже теоретически надеяться было сложно. Как позднее объяснила сама Марва, на Родине он «откосил» от армии. В государстве, в последние четверть века непрерывно находящемся в состоянии вялотекущей гражданской войны и спорадических кровавых конфликтов с сопредельными Суданом, Эфиопией и Джибути, это, увы, не редкость. Но самой женщине с детьми от того отнюдь не легче.

Некое подобие документа у Марвы при себе все же имелось: ксерокопия просроченной справки о статусе беженки, выданной в Судане. «По ней мы выяснили, как зовут наших гостей, и отправились в посольство Эритреи, - продолжает Мария Студеникина. – Там посоветовали инициировать процедуру, единственно легальную и разумную в сложившихся условиях: удостоверить через родителей Марвы ее личность на Родине, оформить ей с детьми новые документы и вернуть ее в кровную семью. Там ее вроде бы ждут, готовы принять и предоставить полноценный кров».

Больше всего невольным посланцам африканского континента повезло, что в тот момент, когда их подобрали волонтеры, в «Доме для мамы» оказались свободные места для проживания. Эритрейские дипломаты предположили, что установить личность Марвы удастся за неделю-другую. Но пока суд да дело, истекает уже второй месяц ее пребывания в Москве. «Рамадан она держит, готовить себе халяльную пищу сама, но из имеющихся у нас в наличии продуктов – специально для нее никто ничего, конечно, не закупает», - отмечает Студеникина.

Поднимаемся на второй этаж. Девятилетний Мульхим заправски режется в видеоигру с русскоязычным сопровождением на планшете; семилетняя Лин, завидев фотокамеру, жмется к маме. Среди сотрудников «Дома для мамы» владеющих арабским нет, так что для экстренного общения здесь прибегают к голосовому Гугл-переводчику. При помощи него пытаюсь спросить Марву, в каком городе она обитала в Эритрее. «13-й район», - выдает в ответ приложение, немного переварив сказанное собеседницей.

В этих неординарных обстоятельствах система помощи молодым мамам под эгидой Православной службы помощи «Милосердие» и ее флагманского учреждения на ул. Станиславского в Москве продемонстрировала впечатляющие профессионализм и компетентность. В основном здесь нацелены на профилактику абортов и отказов от детей, но про свою второстепенную (хотя также традиционную) задачу – помогать женщинам, оказавшимся в беде - не забывают. Даже если эта женщина – мама из далекой Африки, принадлежащая к иной религиозной конфессии...

СПРАВКА. Современная Эритрея создана в 1993 году после референдума о независимости путем выделения из состава Эфиопии. В государстве действует закон о всеобщем призыве на военную службу на неопределенный срок. Международное агентство по правам человека Human Rights Watch относит местное правительство к числу худших в мире.

24 июня 2019 г. 14:59
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милосердие
Соло на саксофоне для святой Вероники
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Как найти добрых самарян
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Когда рассеется дурман
Мама Света
В службе «Милосердие» собрали 30822 рождественских подарка для нуждающихся
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Чудо по расписанию
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