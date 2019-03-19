Мама из 13-го квартала

В СЛУЖБЕ "МИЛОСЕРДИЕ" ПРИЮТИЛИ ОДИНОКУЮ МУСУЛЬМАНКУ С ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Необычные посетители квартируют в стандартном номере-комнате на втором этаже столичного "Дома для мамы". Три кровати, на стене большая икона Богородицы. «Неудобств от того, что наш приют православный, они не высказывали, - отчего-то немного смущаясь, объясняет провожатая. – В мечеть не просились, но намаз регулярно совершают. Мы для этой цели выделили им помещение в другом здании в нашем дворе».

Впрочем, 28-летняя гражданка Эритреи Идрис Марва Махмуд отнюдь не в том положении, чтобы привередничать по поводу условий и требовать чего-то дополнительно. Как она оказалась в российской столице, до сих пор, пожалуй, не понимает и сама. «К нам 8 апреля из аэропорта ее доставили волонтеры правозащитной гуманитарной организации «Гражданское содействие», - вспоминает директор «Дома для мамы», руководитель Центра помощи беременным женщинам Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Мария Студеникина. – Выяснилось, что она вынуждена была бежать с Родины в соседний Судан из-за преследований и угроз со стороны родственников мужа и представителей государственной власти. «Доброхоты», довезшие ее вместе с детьми до Москвы и после прохождения паспортного контроля отобравшие все документы, сообщили, что переправляют ее в Западную Европу...»

Прибытие в Россию для самой Марвы, как ее кратко называют в «Доме для мамы», стала огромным сюрпризом. Можно только гадать, какие неприятности ждали в Москве не знающую ни слова ни на одном языке, кроме арабского, женщину с маленькими сыном и дочерью. Причем на помощь со стороны мужа даже теоретически надеяться было сложно. Как позднее объяснила сама Марва, на Родине он «откосил» от армии. В государстве, в последние четверть века непрерывно находящемся в состоянии вялотекущей гражданской войны и спорадических кровавых конфликтов с сопредельными Суданом, Эфиопией и Джибути, это, увы, не редкость. Но самой женщине с детьми от того отнюдь не легче.

Некое подобие документа у Марвы при себе все же имелось: ксерокопия просроченной справки о статусе беженки, выданной в Судане. «По ней мы выяснили, как зовут наших гостей, и отправились в посольство Эритреи, - продолжает Мария Студеникина. – Там посоветовали инициировать процедуру, единственно легальную и разумную в сложившихся условиях: удостоверить через родителей Марвы ее личность на Родине, оформить ей с детьми новые документы и вернуть ее в кровную семью. Там ее вроде бы ждут, готовы принять и предоставить полноценный кров».

Больше всего невольным посланцам африканского континента повезло, что в тот момент, когда их подобрали волонтеры, в «Доме для мамы» оказались свободные места для проживания. Эритрейские дипломаты предположили, что установить личность Марвы удастся за неделю-другую. Но пока суд да дело, истекает уже второй месяц ее пребывания в Москве. «Рамадан она держит, готовить себе халяльную пищу сама, но из имеющихся у нас в наличии продуктов – специально для нее никто ничего, конечно, не закупает», - отмечает Студеникина.

Поднимаемся на второй этаж. Девятилетний Мульхим заправски режется в видеоигру с русскоязычным сопровождением на планшете; семилетняя Лин, завидев фотокамеру, жмется к маме. Среди сотрудников «Дома для мамы» владеющих арабским нет, так что для экстренного общения здесь прибегают к голосовому Гугл-переводчику. При помощи него пытаюсь спросить Марву, в каком городе она обитала в Эритрее. «13-й район», - выдает в ответ приложение, немного переварив сказанное собеседницей.

В этих неординарных обстоятельствах система помощи молодым мамам под эгидой Православной службы помощи «Милосердие» и ее флагманского учреждения на ул. Станиславского в Москве продемонстрировала впечатляющие профессионализм и компетентность. В основном здесь нацелены на профилактику абортов и отказов от детей, но про свою второстепенную (хотя также традиционную) задачу – помогать женщинам, оказавшимся в беде - не забывают. Даже если эта женщина – мама из далекой Африки, принадлежащая к иной религиозной конфессии...

СПРАВКА. Современная Эритрея создана в 1993 году после референдума о независимости путем выделения из состава Эфиопии. В государстве действует закон о всеобщем призыве на военную службу на неопределенный срок. Международное агентство по правам человека Human Rights Watch относит местное правительство к числу худших в мире.