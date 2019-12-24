63% граждан России участвует в благотворительности через денежные пожертвования

В Москве, в Центре «Благосфера» состоялась дискуссия на тему «Кто в России занимается благотворительностью? Мнения и реальность», участники прокомментировали результаты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ исследований 2019 года.

Так, по мнению 73% респондентов (43% в 2017 г. и 49% в 2008 г.) благотворительностью должно заниматься государство, 47% (50 и 47 % соответственно) считают, что «богатые люди», 23% (40 и 42 % соответственно) указали на российские независимые благотворительные организации и 21% (35 и 20 % соответственно) назвали частные лица независимо от уровня достатка (фото 1). (Внимание: Все варианты ответов набирают в сумме более 100%, потому что можно было выбрать несколько вариантов ответа, но не более трех).

Участников дискуссии очень удивило, что такое большое число респондентов возложили свои ожидания именно на государство. По их мнению объяснить это можно резким снижением уровня жизни в стране и патернализмом.

По данным Елены Чернышковой, директора Центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса ВШЭМ Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, в малых и средних городах бизнес сращивается с местной властью, которая и олицетворяет для населения государство. В понимании рядовых граждан все социальные инициативы местных компаний исходят от руководства города, области и их структур. Кроме того, не редко в регионе по инициативе госструктур создаются благотворительные фонды и туда, под давлением госчиновников, бизнес отчисляет свои средства.

Что касается низкого процента в случае с независимыми благотворительными организациями, то по мнению Ирины Мерсияновой, директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «ВШЭ», это говорит о недоверии к ним. «Для формирования доверия необходимо более плотное взаимодействие этих организаций с обществом»,- считает она. Для сравнения, по данным Елены Чернышковой, такой же низкий процент доверия к независимым благотворительным организациям и у населения в странах БРИКС.

Однако, в реальной жизни, по убеждению опрошенных, первое место в благотворительности (фото 2) занимают частные лица независимо от уровня достатка - 49 % (51%- 2017 г и 19%-2008 г.). Известно, что ответ во многом зависит от формулировки вопроса, ведь помощь бабушке-соседке в известной степени тоже можно считать благотворительностью. В данном случае формулировка была такой; «помогаете ли вы незнакомым нуждающимся людям?».

При этом Ирина Мерсиянова подчеркнула, что на вопрос — по исследованиям ее Центра в благотворительности в стране реально занимается 63% граждан (т. е. помогают незнакомым нуждающимся людям денежными пожертвованиями). По ее мнению, резкий рост частной благотворительности к 2017 году объясняется широким распространением в обществе информации о том, где и как каждый человек может поучаствовать в добрых делах. Второе место досталось категории «богатые люди» - 23% (32 и 27% соответственно), третье независимым организациям — 21% (32 и 19% соответственно) и четвертое — государственным организациям -15% (15 и 22 % соответственно).Пятое место заняла позиция «Российские промышленные корпорации, бизнес структуры»- 5% (9 и 10% соответственно).

Вступившись за бизнес-сообщество Елена Чернышкова поделилась результатами подсчетов объема финансирования социальной сферы от 50-ти крупнейших российских компаний (производящих 85% ВВП страны). Их вклад в благотворительность в процентном отношении от чистой прибыли - 2,7% (сюда входит, в частности не только адресная помощь, но и строительство парков и набережных в городах, где они расположены, разные социальные мероприятия для населения, помощь образовательным структурам и т. д.). В материальном эквиваленте это 190-250 млрд рублей.

Отметим, что в опросе не были отдельно выделены благотворительные сайты и фонды, позиционирующие себя как церковные.

Опрос проводился на территории 43 субъектов Российской Федерации, в нем участвовало 2000 респондентов.