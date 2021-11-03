Белый храм на Красной улице

КАК ЖИВЕТ ВОЗРОЖДЕННЫЙ СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В КРАСНОДАРЕ

собор Александра Невского в КраснодареЕсли вы захотите совершить экскурсию по Краснодару, то, скорее всего, вам посоветуют начать ее с войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, от которого тянется главная улица столицы Кубани — Красная. Вернувшийся из небытия в 2006 году, этот храм сразу стал визитной карточкой города и занял свое место во всех туристических маршрутах наравне с кафедральным Екатерининским. Какие социально значимые проекты осуществляют его прихожане, как собор стал своим для казаков Кубанского казачьего войска и почему здесь так почитают Казанскую икону Божией Матери, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Святыни казачьего храма

Примечательно, что грандиозное здание этого храма построили всего за два с половиной года. Это связано с тем, что потомки кубанских казаков, живущие в США, обещали вернуть в Россию регалии Кубанского казачьего войска (см. Справку), когда собор будет построен. «До революции в Краснодаре главных храмов было три: красный — Екатерининский кафедральный (его называли так за кирпичные стены), зеленый — Троицкий (в этот цвет были выкрашены его купола и шатры) и белый — Александра Нев­ского, — говорит атаман хуторского казачьего общества «Казачий пикет» Юрий Шмельков. — Собор из белого камня, построенный в XIX ­веке в честь небесного покровителя кубанского казачества святого благоверного князя Александра Невского, был очень значим для казаков, к тому же там хранились реликвии и регалии Кубанского казачьего ­войска. Но в 1932 году большевики его взорвали. Конечно, казакам был нужен свой храм. Несколько лет назад власти решили восстановить собор с благой целью — чтобы сохранить историю кубанского казачества. А мы уж помогали как могли. К слову, его предшественник строился девятнадцать лет».

Этот храм казаки нынешнего Кубанского войска по праву считают своим не только потому, что, когда рылся котлован и заливался фундамент, они уже собирались здесь на молебны и проводили парады в значимые для казачьего войска праздники (например, на Покров Божией Матери), собирали средства на богослужебную утварь и облачения духовенства. Казаки приходят в этот храм на все главные и двунадесятые праздники, в этих стенах проходит присяга молодых воинов, экскурсии для школьников и кадетских классов, казачьи сборы. Они также следят за порядком на раздаче крещенской воды, освящении куличей, на крестном ходе, выполняют физические работы, например, если нужно собрать или разобрать строительные леса для росписи храма. Не отстают в заботе о храме и юные казачата. Например, кадеты из Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г. Н. Трошева недавно собрали 32 тысячи рублей на рос­пись стен собора.

«Главная святыня Войска — икона святого князя Александра Невского, который истори­чески был выбран небесным покровителем кубанского казачества. У нас есть также частицы мощей святого князя, которые обычно пребывают на престоле, а в воскресные и праздничные дни износятся для всеобщего поклонения, — говорит настоятель собора и духовник Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи протоиерей Иоанн Гармаш. — Каждое воскресенье мы служим акафист святому князю. А в будни после Божественной литургии — молебен». По его словам, помолиться к этой иконе приходят не только казаки, но и военнослужащие, отправляющиеся в командировку в горячие точки или только что вернувшиеся оттуда невредимыми и желающие поблагодарить святого князя за благополучный исход поездки.

Есть в соборе и другая чтимая святыня — Казанская икона Божией Матери. «Мы не ведем тетрадь чудесной помощи по молитвам к ней, но такие случаи есть, — продолжает отец Иоанн. — Спросите об этом ризничную и старожила нашего храма Галину Владимировну».

Эту Казанскую икону сразу после открытия собора передала в дар приходу вдова одного священника.

«Лик Пречистой Девы был темным, но когда начались богослужения, он обновился. Прихожане сочли это добрым знаком и стали прибегать к ней со своими нуждами», — вспоминает Галина Владимировна.

Помолиться перед ней нашей Заступнице и Целительнице часто приходят и мамочки больных онкологией детей, которые лечатся в Детской краевой клинической больнице, что через дорогу от храма.

«У нас на приходе есть женщина, у дочери которой в три года обнаружили опухоль головного мозга, — продолжает моя собеседница. — Девочка перенесла трепанацию черепа и четыре химиотерапии. К несчастью, ее отец ушел из семьи, и они с мамой остались вдвоем. После этого я часто видела женщину с дочкой в храме молящимися перед Казанской иконой. Мама всем сердцем приняла Христа и стала нашей прихожанкой. А девочка выздоровела, ей уже 14 лет».

О том, что это не единичный случай благодатной помощи, нетрудно догадаться по многочисленным дорогим украшениям в киоте иконы.

Но есть у войскового собора и другая важная деятельность, в которой может принять участие любой прихожанин. Это служение в Сестричестве во имя святой страстотерпицы императрицы Александры Феодоровны Романовой, которое объединяет всех, кто хочет помогать в храме, ухаживать за младенцами-сиротами и пожилыми прихожанами, участвовать в социальных проектах и благотворительных акциях.

Маленькие пациенты

У двенадцати сестер милосердия и помогающих им волонтеров большой фронт работ в Перинатальном центре, Детской краевой клинической больнице, в Краевой психиатрической больнице.

В Перинатальном центре есть молитвенная комната с небольшой библиотекой духовной литературы, где дежурит сестра милосердия. «Она договаривается о причащении рожениц и детей, о крещении младенцев. Сестра также может психологически поддержать мамочек, проконсультировать по вопросам вероучения, просто поговорить с роженицами или их родственниками, — говорит старшая сестра милосердия Юлия Тихомирова. — Бывает даже, что через два-три года эти женщины приходят в храм к помогавшей им сестре, чтобы показать своих подросших детишек и поблагодарить за поддержку».

В Детской краевой клинической больнице сестры ухаживают за малышами-отказничками (в возрасте от 9 месяцев до 3 лет), потому что медперсонала для этого не хватает. «По сути мы исполняем функции мам, дежуря в отделении круглосуточно. Смена одной сестры — восемь часов, уход за больным малышом обычно длится от двух до трех недель, — продолжает Юлия. — Иногда нас просят подежурить в больнице с детьми, ставшими жертвами насилия. Здесь сестре нужно раскрыть все свое сердце, чтобы согреть и поддержать несчастного ребенка». Кроме того, сестры помогают священникам в подготовке и совершении церковных таинств. В сестричестве есть традиция, когда, собираясь в храме на большие и престольные праздники, все присутствующие совершают молебен царственным страстотерпцам, молясь о здравии своих подопечных и жертвователей (отказникам или детям из детского дома часто требуются памперсы, средства по уходу, редкие лекарства).

В числе сестер милосердия воинского собора немало вдов и одиноких мам, имеющих детей. И им как-то удается найти время, чтобы послужить другим. При этом большинство из них работают. «Правда, у нас никого не обязывают все свое время посвящать этому служению, — поясняет Юлия. — Единственная просьба — чтобы каждая сестра хоть раз в месяц побывала на одном из служений. А бывают случаи, когда сестры милосердия становятся приемными мамами».

Ванечка

Ванечке не было и трех месяцев, когда от него отказались родители. Ребенок родился с тяжелыми патологиями — у него были недоразвитые тазобедренные суставы и гидроцефалия. Врачи считали, что он не доживет и до года. «Мне позвонила старшая сестра Сестричества и предложила поухаживать за ним в больнице, — вспоминает сестра милосердия Нина. — Я ответила, что никогда не работала с инвалидами и не знаю, как это делать, а в ответ услышала: "Так что, умирать ему теперь?"» В это время у Нины был свой клубок проблем, казавшихся неразрешимыми, — болезненный развод, потеря работы, несовершеннолетняя дочь и престарелая мама на руках. Но когда она увидела Ванечку, эти проблемы показались ей ничтожными. «Он лежал в кроватке весь утыканный трубками и зондами. Сердце у меня сжалось. И я сказала себе: чем смогу, тем помогу ему», — вспоминает Нина. Она нянчилась с ребенком весь день, ухаживала, играла, пела детские песенки, и только на ночь ее подменяли другие сестры. Нина и Ваня быстро привыкли друг к другу. За время пребывания в больнице ребенку сделали пять операций. Нина уже привязалась к мальчику и стала задумываться о том, чтобы стать ему мамой. Один из врачей однажды сказал ей: «Ребенок тяжелый, поднять его не каждому по силам, нельзя гарантировать, что он когда-нибудь сможет говорить и уж тем более самостоятельно мыслить. Но ему очень нужна мама».

Теперь в Нине боролись два чувства: страх, что она не сможет предоставить малышу необходимый уход, если возьмет его к себе, и острое чувство жалости, когда она представляла, что будет с младенцем, если он останется со своими бедами один на один. Но окончательное ­решение усыновить Ваню она приняла после разговора с духовником, который ее в этом стремлении очень поддержал.

Сидеть с малышом ей помогали дочка и старенькая мама. А на жизнь Нина зарабатывала, исполняя послушание певчей на клиросе. Подрастая, Ванечка заполнил собой всю ее жизнь, заставив забыть о проблемах личного характера и материальных сложностях. При этом Нине даже удавалось выкраивать время, чтобы продолжать помогать людям, выполняя обязанности сестры милосердия.

Увидев Ваню через три года, делавший ему операции хирург изумился: «Чем вы его лечите? Ведь с такими диагнозами он не должен садиться, говорить и соображать!» — «В нашем храме есть хороший массажист; кроме того, каждую неделю я Ванечку причащаю. А еще мы в семье его очень любим», — улыбнувшись, ответила Нина. Сегодня Ванюше 6 лет. Его состояние стабильно. Он, к сожалению, не может ходить, но произносит отдельные слова и даже умеет подтягиваться на руках. Это очень музыкальный ребенок, он с удовольствием слушает классическую музыку, а на службе подпевает как может молитвы, например «Отче наш».

Но наш рассказ будет неполным, если не упомянуть, что через некоторое время после усыновления Вани Нина вновь обрела супружеское счастье. Со своим будущим мужем она познакомилась в храме. Ее избранника не испугали диагнозы Ванечки, поскольку у него самого есть племянник с ДЦП, за которым он ухаживал в молодости.

Среди подопечных социальной службы собора не только малыши-сироты, но и нуждающиеся многодетные, неполные и малоимущие семьи, престарелые люди. Добровольцы приобретают им продукты и вещи, помогают отремонтировать квартиру, оформить документы, купить билеты до места лечения. Но очень важно, по мнению Юлии, что те, кто получает помощь, потом сами предлагают ее другим. «Чаще всего она исходит от подопечных мам, — рассказывает Юлия. — Например, бывает, что у нас скапливаются вещи, обувь, которые нужно перебрать. Мамочки с радостью откликаются на нашу просьбу помочь. А кто-то отдает другим ставшие ненужными вещи. Однажды надо было помочь одной тяжелобольной бабушке. У меня не было в том районе волонтера. Ею согласилась стать другая наша подопечная — одинокая мамочка, которая с радостью вызвалась убраться у этой старушки».

Другая подопечная, по образованию логопед, по просьбе старшей сестры милосердия вела занятия в семье, где у ребенка присутствовал дефект речи, а заплатить за услуги специалиста возможности не было.

«Я выбрала для себя это служение, потому что не хочу, чтобы люди оставались один на один со своими проблемами. Они должны знать, что Гос­подь слышит их молитвы и помогает им через других. Хочется верить, что то, чем мы занимаемся, — не просто "паркетная благотворительность", а нечто большее. В этом нам часто помогают простые люди, которые сами испытали когда-то острую нужду или утрату близких. Их жертва для нас самая ценная», — говорит Юлия.

Для социального отдела собора стало традицией проведение благотворительных мероприятий городского масштаба. В частности, это выставки-ярмарки (на Рождество и Пасху) и благотворительный фестиваль «Вознесение». На них сотрудники социальной службы предлагают горожанам вещицы, сделанные собственными руками: изделия в технике декупажа, скрапбукинга, поздравительные открытки, выпечку, тканые вещи, мягкие игрушки и сувениры. Вырученные средства идут на помощь детям, которые находятся в Краевом перинатальном центре Краснодара и Детской краевой клинической больнице, проходят реабилитацию в Центрах поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития, а также малоимущим семьям.

Другой успешно развивающийся проект социальной службы храма — это еженедельное кормление бездомных, в том числе и малоимущих пенсионеров.

В «Лабиринте времени»

В Александро-Невском соборе ведется работа с молодежью, которой занимается руководитель волонтерского центра Ефим Гущин.

Празднование 800-летия со дня рождения святого князя волонтерский центр открыл первенством по спортивному туризму среди молодежи, которое назвали «Кубок Александра Нев­ского». Его участники — студенты техникумов и колледжей Краснодарского края — сплавлялись по реке, карабкались по скалодрому, ­мчались на велосипедах по пересеченной местности и преодолевали пешую полосу препятствий. Но «Кубок» — лишь один из четырех проектов, которые вместе с такими же неравнодушными людьми с успехом реализует руководитель. «Наша задача — собрать на разных площадках невоцерковленную, хотя и считающую себя православной молодежь, — говорит Ефим. — И не просто организовать ее досуг, а создать основу для дальнейшего общения молодых людей. Цель — через исторические квесты, знакомство с культурными традициями, память о Великой Отечественной войне пробудить у них интерес к истории родного края и к Православию».

Казалось бы, какое отношение к этому имеет спортивный туризм? Между тем само название соревнований невольно заставляет задуматься о том, кто такой Александр Невский. Но что о святом князе знают сами ребята? Как выяснилось, немного: что-то слышали о Невской битве и Ледовом побоище, но в целом — никакой конкретики. «Поэтому перед состязаниями мы кратко рассказали о святом князе, основных чертах его личности и штрихах биографии», — объясняет Ефим.

А это ниточка, которая тянется к вопросу о том, почему Александра Невского считают святым, и к вопросу о святости как таковой. Ефим понимает, что поставил перед собой непростую задачу, ведь в командах по спортивному туризму самая разношерстная публика: кроме приходской и казачьей молодежи, есть и те, кто причисляет себя к язычникам, открыто носит соответствующую атрибутику, встречаются даже мусульмане и представители Армянской Апостольской Церкви. Перед началом соревнований служится молебен, но участвовать в нем никого не принуждают. Не хочешь — постой в сторонке, за тебя помолятся, чтобы все прошло мирно и обошлось без травм.

Фестиваль детских и молодежных Рождественских спектаклей «Древо Рождества», в котором участвуют представители церковных общин и воскресных школ, — другая площадка для общения молодежи, которую приглашают сюда в качестве волонтеров. Это хороший повод познакомиться с православной верой в аспекте ее культуры, о которой если они что-то и слышали, то очень приблизительно и не всегда в положительном ключе.

«Они привыкли к своей молодежной субкультуре, а тут попадают совсем в другую реальность, — рассуждает Ефим, — убеждаясь, что жизнь в Церкви — это новые горизонты твоего личного бытия, что здесь не фанатики или зомби, а живые, творческие люди, которые готовы поделиться с каждым радостью о рожденном Спасителе». К слову, на этот праздник в качестве зрителей приходят и мусульмане. В ответ на вопрос, что их привлекает, отвечают: православная культура, дружелюбная атмосфера и детское творчество.

Точно так же новая реальность открывается и участникам исторического квеста «Лабиринт времени» (игра проходит на территории войскового собора), где от них требуется проанализировать имеющуюся информацию и найти логическую связь между историческими личностями (это могут быть атаманы, герои войн 1812 года, 1941–1945 годов, основатели города) и храмом или памятным местом в Краснодаре. «Здесь наша задача — заинтересовать историей своего города или конкретного храма. Зачастую ребята знакомы с достопримечательностями столицы Кубани лишь в общих чертах, а что за храм стоит на соседней улице и какие исторические деятели с ним были связаны, сказать не могут», — поясняет идею игры Гущин.

Большие надежды Ефим с коллегами возлагают на развивающийся проект «Тропа памяти», в рамках которого молодые люди знакомятся с подробностями Туапсинской оборонительной операции 1942–1943 годов в местах стратегически наиболее важных боев Великой Отечественной. Ведь очевидно, что на непосредственном месте исторических событий рассказ о них воспринимается совершенно иначе.

Участники проекта — студенты средних учебных заведений и волонтеры. Ефим часто замечал, что, увидев осколки мин и 80-миллиметровых снарядов или сохранившиеся до наших дней каменные брустверы, даже самые расторможенные ребята перестают болтать, становятся задумчивыми и задают серьезные вопросы. Например: почему на памятных местах по православной традиции устанавливают поклонные кресты, а не обелиск или памятник? Ведь среди погибших были не только православные, но и атеисты, коммунисты, мусульмане. Ефим помнит, как ответил на этот вопрос знакомый священник, служивший литию у поклонного креста в горах: «Для каждого человека, воевавшего здесь, независимо от его вероисповедания и убеждений, это место стало его голгофой, вершиной его жизни, — объяснял тот. — Потому что он пришел сюда и отдал тут свою жизнь "за други своя". А уж как он верил и какую посмертную участь ему определил Гос­подь, не нам решать». Случается, что после такой экскурсии к Ефиму со словами благодарности подходят ребята, вначале настроенные ко всему православному скептически и насмешливо, но теперь изменившие свое отношение. А у некоторых молодых людей после участия в проектах войскового собора даже меняется мировоззрение. Например, один из них, по словам Ефима, прежде увлекался кришнаитским учением, но потом переосмыслил свои убеждения и стал прихожанином православного храма, поступив впоследствии в духовную семинарию.

Ефим и после мероприятий не теряет связь с участниками своих проектов. Он мечтает не только создать единую площадку для общения молодежи, но и планирует в конце года собирать их всех в войсковом соборе, подводить итоги и обсуждать актуальные для Православия темы.

В этом году разговор пойдет о святом князе: почему Александр Невский считается святым, что он сделал для страны как воин, политик, дипломат, в чем актуальность его личности для нашего времени? «Поскольку все наши программы организованы приходом храма Александра Невского, войсковой собор может стать неким объединяющим центром, местом для создания дискуссионного клуба, где ребята могли бы свободно размышлять и спорить на важные темы, обсуждая в том числе вопросы вероисповедания», — делится планами Ефим Гущин.

Александро-Невский собор г. Краснодара был спроектирован архитекторами-казаками и построен на средства кубанских казаков в 1872 г. Храм посещали два российских императора — Александр III в 1888 г. и Николай II в 1914-м. При храме действовал знаменитый войсковой певчий хор, который стал прообразом созданного позднее Кубанского казачьего хора. В 1929 г. в здании собора разместился музей атеизма имени Сталина и Дом культуры. Здание взорвано 1 мая 1932 г. Хранившиеся в соборе регалии Кубанского казачьего войска были вывезены из России в 1919 г. сначала в Европу, потом в США. Возвращены в 2011 г. Это войсковые знамена, в том числе куренные и полковые, императорские грамоты, трубы и литавры, знамя «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» с вензелем А II (Александр II), атаманские символы власти — перначи, булавы, печати, а также предметы быта, подаренные войсковым начальникам царскими особами (например, блюдо с солонкой — подарок Екатерины II, или кинжал, полученный в дар от Александра II).В настоящее время эти реликвии находятся в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына. Богослужения в соборе совершаются ежедневно, кроме понедельника.