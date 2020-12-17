В Городце состоялась конференция «Александр Невский. Между Востоком и Западом»

В Городецком Феодоровском монастыре состоялась международная дипломатическая конференция «Александр Невский. Между востоком и западом». Российские и зарубежные дипломаты, историки, представители власти, Церкви, преподаватели вузов рассказали о роли святого князя в истории России и значении его наследия для современной внешней политики страны.

«Сегодня мы с вами стоим у истоков формирования русского этноса, русской культуры, русского феномена, культурно-цивилизационного кода, - открывая конференцию, отметил епископ Городецкий и Ветлужский Августин. - Мы стоим у истоков Московской Руси, Российской Империи, Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации. Мы можем видеть реальные личности, которым надлежало принимать исторические решения в экстремальных условиях. Мы прикасаемся к действию человеческой воли, человеческого разума, премудрости и явных божественных энергий. Христос сказал: «Без Меня творить ничего не можете». И сегодня, оглядываясь на жизнь Александра Невского, мы должны сказать, что ничего не мог бы он сделать, если бы не было воли и присутствия Бога. Вот в каком Отечестве мы с вами родились и живем».

На конференции выступили также представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров, представители Сербии (Косово и Метохия), Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Швейцарии (Цюрих) и другие.

В рамках конференции состоялось открытие памятной доски, посвященной архимандриту Петру Каменскому – начальнику 10-й Русской Духовной миссии в Пекине. Мероприятие было приуроченно к 255-летию со дня его рождения. Доска находится у входа в епархиальное управление.

С целью организации конференции был создан сайт, посвященный жизни и наследию Александра Невского.

На ресурсе YouTube доступна запись конференции и ролик об открытии мемориальной доски.