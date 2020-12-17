В Городце состоялась конференция «Александр Невский. Между Востоком и Западом»

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Статьи на тему
епархиальная жизнь
Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид: «Осетия-Алания — форпост России и Православия на Северном Кавказе»
Народ Северной Осетии (или Алании, как ее называли в древности) принял Православие в Х веке. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю этого народа, православные осетины выстояли, сумев сохранить в жестокой борьбе с чужеземными завоевателями свою веру, язык, национальную идентичность и культуру. О религиозных вызовах, которым сегодня противостоят наследники древних алан, возрождении храмов, издании духовной литературы на осетинском языке, реконструкции и росписи кафедрального собора «Журналу Московской Патриархии» рассказал архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев). PDF-версия.
17 декабря 2020 г. 13:00
Протоиерей Владимир АКИНШИН: «Главная проблема молодых священников – семейные неурядицы»
Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами. PDF-версия.
15 декабря 2020 г. 12:47
В Сызранской епархии освятили икону новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема
В Сызранской епархии освятили икону сызранских новомученников иеромонаха Нифонта (Выблова) и графа Александра Медема. День их памяти отмечается 23 ноября, оба они скончались в 1931 году в сызранской тюрьме.
23 ноября 2020 г. 20:30
Второе обретение Казанского собора
Сегодня, 23 ноября, в Казани состоялось отпевание и погребение митрополита Феофана (Ашуркова). В разные годы он служил в зарубежных епархиях и миссиях Русской Православной Церкви - на Святой Земле, в Аргентине, в Египте. В течение последних двух десятков лет управлял последовательно пятью епархиями Русской Церкви. Об этом он подробно расказал в своем последнем интервью "Журналу Московской Патриархии", которое будет опубликовано в 10-м номере и отдельно анонсировано на нашем сайте на следующей неделе. А сегодня мы рассказываем о последнем проекте Высокопреосвященного Феофана в его земной жизни - воссоздании Казанского собора Богородицкого монастыря. PDF-версия
23 ноября 2020 г. 19:50
Храм «под ключ» за три миллиона
Провинциальная деревня или небольшое село. Вокруг инициативной группы сплачивается община, которая со временем регистрируется в качестве прихода. Правящий архиерей назначает настоятеля, и даже местная власть не прочь выделить землю под возведение храма из муниципального фонда. И вот тут возникает проблема: где взять источник финансирования, если богатого спонсора нет?
6 ноября 2020 г. 18:50
В селе Годеново Переславской епархии освятили крестильный храм
В Переславской епархии в селе Годеново освятили крестильный храм в честь святого благоверного императора Юстиниана. Чин освящения, а затем Божественную литургию возглавил епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства Переславской епархии.  
9 октября 2020 г. 15:12
Заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев рассказал, как восстановят Зругский Успенский храм
Один из древнейших христианских памятников на территории России, Зругскую церковь Успения Пресвятой Богородицы (XI век) планируется восстановить в 2021 году. В рамках подготовки празднования 1100-летия крещения Алании Зругский храм включен в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия.
3 октября 2020 г. 11:00
В Смоленской области отреставрирован храм, который мечтал восстановить Святейший Патриарх Кирилл
В деревне Михновка Смоленского района освящен храм  Рождества Пресвятой Богородицы, на реставрацию которого ушло более трех лет. Чин освящения совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в сослужении духовенства Смоленской епархии. Примечательно, что восстановить святыню давно мечтал Святейший Патриарх Кирилл еще будучи митрополитом Смоленским и Калининградским.   
20 сентября 2020 г. 16:30
На острове Большой Шантар в Охотском море впервые совершили Божественную литургию
На острове Большой Шантар, находящемся в акватории Охотского моря впервые отслужили Божественную литургию. Это самый крупный из 17 остров архипелага, добраться куда можно только на морском катере в течение двух дней или на вертолете. В 2012 году по инициативе известного путешественника и священника Федора Конюхова на острове была построена и освящена часовня в честь святителя Николая Мирликийского. Именно в ней и состоялись две Божественных Литургии, которые отслужил руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний (Медведенко). 
8 сентября 2020 г. 15:01
Новости
Открытие мемориальной доски, посвященной памяти архимандрита Петра Каменского, в Городце
21 декабря 2020 г. 12:48
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В Городце состоялась конференция «Александр Невский. Между Востоком и Западом»

В Городецком Феодоровском монастыре состоялась международная дипломатическая конференция «Александр Невский. Между востоком и западом». Российские и зарубежные дипломаты, историки, представители власти, Церкви, преподаватели вузов рассказали о роли святого князя в истории России и значении его наследия для современной внешней политики страны. 

«Сегодня мы с вами стоим у истоков формирования русского этноса, русской культуры, русского феномена, культурно-цивилизационного кода, - открывая конференцию, отметил епископ Городецкий и Ветлужский Августин. - Мы стоим у истоков Московской Руси, Российской Империи, Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации. Мы можем видеть реальные личности, которым надлежало принимать исторические решения в экстремальных условиях. Мы прикасаемся к действию человеческой воли, человеческого разума, премудрости и явных божественных энергий. Христос сказал: «Без Меня творить ничего не можете». И сегодня, оглядываясь на жизнь Александра Невского, мы должны сказать, что ничего не мог бы он сделать, если бы не было воли и присутствия Бога. Вот в каком Отечестве мы с вами родились и живем».

На конференции выступили также представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров, представители Сербии (Косово и Метохия), Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Швейцарии (Цюрих) и другие.

В рамках конференции состоялось открытие памятной доски, посвященной архимандриту Петру Каменскому – начальнику 10-й Русской Духовной миссии в Пекине. Мероприятие было приуроченно к 255-летию со дня его рождения. Доска находится у входа в епархиальное управление. 

С целью организации конференции был создан сайт, посвященный жизни и наследию Александра Невского.

На ресурсе YouTube доступна запись конференции  и ролик об открытии мемориальной доски.

Артем Погосов
21 декабря 2020 г. 12:48
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