Переславский Свято-Феодоровский культурно-исторический форум: наука и церковная жизнь

В Переславле-Залесском состоялась научно-практическая конференция на тему «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов». В мероприятии, проходившем в рамках работы Переславского Свято-Феодоровского форума, приняли участие духовенство, реставраторы, художники и культурологи.

Центральное событие Форума - научно-практическая конференция «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов» в первый же день принесла неожиданные практические результаты. Так, доклад к.и.н., докторанта Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.Кирилла и Мефодия Аллы Виденеевой : «Колокольные наборы переславских монастырей на рубеже XVII-XVIII столетий» стал значимым для сестер и настоятельницы Свято-Феодоровского женского монастыря, игумении Даниилы (Севериненко). Как рассказала она корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», благодаря докладу в обители впервые узнали, что набор колоколов Феодоровской обители в начале XVIII века был самым многочисленным монастырским ансамблем в Переславле-Залесском, и состоял из 10 колоколов, самый большой из них весил 105 пудов. Восстановление колокольни Свято-Феодоровской обители, главной городской доминанты, разрушенной в 1930-м году – едва ли не основная забота монастыря сейчас. Проект в настоящее время дорабатывается, вносятся правки специалистов. Новые сведения сразу взяли в работу. «Теперь уже точно установлено место нахождения колокольни, но требуются археологические раскопки, - сказала игумения Даниила. - Ранее шурф был заложен не в том месте - по плану 1925-го года, который был составлен очень приблизительно. Повторные исследования хотелось бы провести этим летом».

Доклад монахини Сергии (Каламкаровой) (Успенский женский монастырь г. Александров) об исторических связях Успенской и Феодоровской обителей пополнил монастырский синодик именами сестер и настоятельниц предшествующих поколений. Две ценных находки представил ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга Алексей Раздорский. Во-первых, в библиотеке хранится Вкладная книга Переславского Феодоровского монастыря «Предзнаменание сенадика», датируемая 1593 годом. Помимо имен средневековых благотворителей фолиант содержит обоснование важности молитвы за благодетелей. Во-вторых, ученый внимательно прочитал труд иеромонаха Иоасафа (Гапонова) 1853 года, посвященный святыням Владимирской епархии, в состав которой тогда входил Переславль-Залесский, и обнаружил сведения, разрушающие устойчивый краеведческий миф о рождении царевича Феодора Иоаннович в предместьях Феодоровского монастыря. Доклад ученого пролил свет на возникновение местной легенды.

Собиратели плит

Презентацию проекта «Свод русских надписей», посвященный созданию единой базы всех белокаменных плит XV-XVIII веков, представил к.и.н., доцент Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Александр Авдеев. С 2016 года создается хранилище виртуальных трехмерных двойников могильных плит при помощи метода бесконтактного трехмерного моделирования, который позволяет вносить в базу поверхности любого размера, «собрать» разбитую плиту, прочесть затертую надпись. Эпиграфические надписи порой несут ценную генеалогическую информацию, даты исторических событий, отражают языковые процессы. Представляют безусловный интерес для историков, лингвистов, генеалогов, и конечно – специалистов по эпиграфике.

«Очень удобно дома на компьютере, не спеша, рассмотреть плиту в трехмерном виде, со всех сторон, под любым углом», - объяснил Александр Авдеев.

По статистике, на 12 июня 2019 года проект содержит 1117 документированных памятников и 802 трехмерных модели памятников. Посмотреть виртуальную версию надгробий в исполнении высоких технологий можно на сайте: cir.rssda.

В воскресенье, 23 июня, экспедиция проекта «Свод русских надписей» отсняла плиты на территории двух монастырей Переславля-Залесского: Свято-Никольского женского и Никитского мужского, в общей сложности – 14 плит, а также подготовила фронт предстоящих работ в Свято-Троицком Даниловом монастыре.

«Итальянец» Медведев

Подтверждением, что теория и практика Форума идут рука об руку, стал доклад Татьяны Васильевой, заместителя директора Ярославской художественной мастерской «Реставратор» по научном работе, эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Татьяна Львовна рассказала о находках и открытиях в ходе реставрационных работ по воссозданию монументальной живописи в соборе Феодора Стратилата XVI века на территории Свято-Феодоровской обители.

Работы ведутся с 2016 года, и, по словам игумении Даниилы, есть надежда закончить реставрацию фресок до конца этого года. За три года, что идет реставрация, выяснилось, благодаря краеведу из города Тейково Ивановской области Михаилу Бутову, что автором фресок является не итальянский живописец Сальваторе Тончи (в крещении – Николай), как было принято считать последние двести с лишним лет, а знаменитая в свое время артель ивановских крестьян-живописцев из города Тейково - Тимофея Медведева и сыновей.

Кроме того, в ходе реставрации был обнаружен фрагмент ранней живописи, выполненной по известковой обмазке. Как пояснил руководитель реставрационных работ, художник-реставратор монументальной живописи высшей категории Евгений Чижов, находка опровергает мнения некоторых исследователей, считавших, что до XIX века собор XVI века не расписывался. Прямоугольники размером с небольшой кирпич, содержащие следы ранней живописи, специально сохранили для предъявления скептикам в случае необходимости. Все желающие участники Форума могли подняться на леса под самый свод собора: посмотреть уже восстановленные фрески и задать вопросы реставраторам.

«Переславль-Залесский имеет очень выгодное расположение и богатейшую историю, поэтому очень удобен для проведения различного рода конференций, в первую очередь, - историко-просветительских, - сказал «Журналу Московской Патриархии» епископ Переславский и Угличский Феоктист. - Нам есть, что рассказать и показать, но, конечно, наших внутренних ресурсов не хватает для всестороннего изучения духовного и государственного наследия Переславской земли. Именно поэтому мы стараемся привлекать интеллектуальные силы всеми доступными нам способами, самые эффективные из которых - научные форумы».

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