На Смядыни молитвенно помянули святых князей Бориса и Глеба

На окраине Смоленска, на Смядыне, в канун праздника святых князей мучеников -страстотерпцев Бориса и Глеба состоялись торжественное богослужение и крестный ход, которые возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

Обращаясь к молящимся в своей проповеди, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор отметил, что размышляя о подвиге святых князей, ставших на Руси первыми мучениками-страстотерпцами, невольно задаешься вопросом: почему эти опытные, смелые мужи и воины не смогли противостоять нападению их брата Святополка. Почему добровольно приняли смерть? Ответ на него не укладывается в обычную человеческую логику. Потому что «они были, как говорит церковное предание, христолюбцами и братолюбцами. И эти два качества - горячая любовь ко Христу, а значит и ревность в исполнении заповедей Божией, а также их христианская любовь друг к другу, к их брату и ко всем людям стали поводом к их жертвенному подвигу. Заповедь о любви к ближнему и людям была для них не просто предметом знаний, они явились исполнителями Закона Божьего», - сказал митрополит Исидор. Своим выбором святые братья, возможно, предотвратили братоубийственную войну, которая могла бы начаться после смерти их отца - святого князя Владимира, Крестителя Руси, если бы они в той или иной форме противостояли Святополку. Святые князья Борис и Глеб исполнили слова апостола Павла: «Жизнь для меня Христос, а смерть - приобретение». Фил.1:21 Поэтому они приобрели великую милость у Бога - жизнь вечную со Христом.

«И пусть для каждого из нас эти слова будут тем девизом, который мы воплотим в нашей жизни, вдохновляясь подвигом великих князей Бориса и Глеба, чью память мы сегодня отмечаем на этом священном месте. Пусть молитвами святых князей воцарится любовь и братолюбие не только в стране Российской, но особенно среди наших славянских народов. Поскольку эти два угодника Божиих молятся о нас и надеются, что мы будем исполнителями заповедей Христовых, будем любить Бога и ближних так, как любили они»,- заключил архиерей.

Митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору сослужил сонм духовенства, в числе которого был и настоятель храма святых князей Бориса и Глеба на Смядыни протоиерей Павел Петровский. В 2015 году, в год 1000- летия гибели святых братьев, отец Павел выиграл грант «Православной инициативы». Вместе с учеными Института археологии РАН организовал на Смядыни раскопки, к которым удалось привлечь учащуюся молодежь смоленских вузов. Тогда были обследованы фундаменты двух храмов — Борисоглебского и Васильевского, которые когда-то стояли на территории Борисоглебского монастыря, разрушенного в середине XVII века. На месте алтарей этих храмов сейчас поставлены кресты (они разнесены друг от друга примерно на 70 метров). Кроме того, удалось установить исток реки Смядыни, которая когда -то протекала возле монастыря, и место ее впадения в Днепр.

«Продолжить археологические работы можно только в том случае,- говорит отец Павел, - если начнется восстановление Борисоглебского монастыря. Но это требует затрат федерального масштаба. До сих пор нам никак не удавалось вписаться в программу «Культура России» (в этом году заканчивается ее действие- прим. Авт). Поэтому пока все дальнейшие работы на Смядыни заморожены. Между тем, у нас есть все необходимые чертежи и планы, и нам не нужно доказывать, что здесь сохранились остатки фундамента Борисоглебского и Васильевского храмов, и место их расположения».

К слову, во многом составлению эти планов и чертежей помогли исследования русского ученого Ивана Орловского, который в 1909 году установил, что смоленский Борисоглебский собор на Смядыни во многом был сходен (и в архитектурных формах и даже в размерах) с Борисоглебским храмом с храмом в Чернигове, который сохранился до наших дней. «Только у смядыньского собора было не четыре, а шесть столбов, его расширяли»,- добавляет отец Павел.

Еще один нерешенный вопрос - куда исчезли мощи св. князей Бориса и Глеба? «Ученые до сих пор ломают над этим голову, - продолжает священник. - Известно, что к великому освящению Борисоглебского монастыря (21 августа 1191 года) на Смядыни из Вышгорода (Украина) были привезены ветхие гробы святых Бориса и Глеба вместе с серебряными пластинами, изображавшими святых мучеников в полный рост. Эти гробы стояли в Борисоглебском соборе. Там когда- то покоились их мощи. Но где сами мощи никто не знает. Гробы тоже исчезли».

Святые князья Борис и Глеб - почитаемые святые смоленской земли. А сама Смядынь — святое место для многих смолян. Местные жители не дают никому проводить тут концерты, исторические реконструкции, и даже мальчишки не гоняют здесь футбольный мяч. Это место по размеру почти с футбольное поле, заросшее травой. Чуть в стороне построен маленький, человек на 50 вместимостью, храм в честь святых Бориса и Глеба, где и проходят сегодня службы.

Святой колодец, который по преданию находится на месте убийства князя Глеба, очистить невозможно. По словам отца Павла, его чистили несколько раз, но всегда, когда разливается Днепр, колодец заливает вешней водой. Поэтому сегодня он представляет собой бетонное кольцо, закрытое бетонной крышкой. Рядом с колодцем в начале 1990-х была установлена гранитная глыба с выбитым в ней крестом и историей гибели святого князя Глеба. Это место по- прежнему привлекает многих паломников. Здесь же совершают молебны святым князьям.