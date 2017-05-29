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Новости
А. Дюрер "Меланхолия"
14 ноября 2018 г. 15:30
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В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»

В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др..

Так, в своем докладе ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАН, к.м.н. Ольга Борисова дала определение и классификацию видов такой формы заболевания как «патологическая религиозность». Термин был введен на основе нескольких десятилетий исследования, в которых участвовало 857 человек в возрасте от 18 до 78 лет. Докладчик пояснила, что речь не о том, что если человек верит в Бога, то его надо лечить.«Под патологической религиозностью понимаются психические расстройства, лежащие в основе или искажающие принятие и усвоение традиционных религиозных убеждений , ведущие к измененному этими расстройствами религиозному поведению и образу жизни больных»,- подчеркнула психиатр. Формами заболевания могут стать анорексия по религиозным сверхценным убеждениям, когда истощение человека требует реанимации, различные формы бреда, например бредовая убежденность человека в его богооставленности, приводящая к суицидальным попыткам и т. д.
     Каждый из видов патологической религиозности может быть охарактеризован по нескольким критериям- это личностные расстройства, особенности социального статуса и др. «В конечном итоге каждый из этих видов требует комплекса определенных лечебных мероприятий. Круг оказания помощи может распространяться от пастырского консультирования до  психофармакологического лечения. А в случае необходимости- наблюдения и ухода за тяжелыми инвалидами»,- заключила докладчик. 
     По наблюдениям магистра богословия, врача эндокринолога, насельника монастыря Раду-Воде (Румыния) монаха Досифея (Горбачевского) Таинство Причастия оказывает положительное влияние на состояние психических больных. В частности, у больного сразу наступает состояние равновесия в мышлении, поведении и психической деятельности, на долгий период болезнь не прогрессирует, видны ясность и просветление ума, возобновление человеческих отношений - дружбы и более близких отношений с близкими и родственниками, наблюдается сознательное приближение к молитве и интерес к святым, появляются проявления благочестия и т.д.   
      Зам. Директора Научного центра здоровья, д.м.н. Василий Каледа рассказал о двух российских ученых, которые еще в прошлом веке отмечали благотворное влияние веры и церковных таинств на лечение психиатрических заболеваний, а также указывали на разделение сфер компетенции для священника и врача-психиатра.  Это архимандрит Киприан (Керн) и психиатр Дмитрий Евгеньевич Мелихов (автор учебника «Психиатрия и проблемы духовной жизни»).Докладчик сообщил, что сегодня курс «пастырской психиатрии» читается в четырех духовных школах: В МДА, ПСТГУ, Сретенской и Белгородской духовной семинарии, хотя востребованность гораздо выше.
  
Подводя итоги первого дня работы, Василий Каледа отметил, что каждый священник должен сегодня быть готов к тому, что в своей  пастырской работе волей-неволей будет сталкиваться с душевными переживаниями человека, которые имеют не духовную, а именно психическую причину, то есть существующую в рамках некоего психического заболевания. Кроме того, «врачи психиатры, не зависимо от своего личного мировоззрения, должны опираться на убеждения, которые есть у человека (в данном случае речь о религиозных убеждениях), и воспринимать их как важнейший ресурс в своей психотерапевтической работе»,- сказал психиатр. При этом врачу не обязательно быть верующим самому, ему просто надо с уважением относиться к убеждениям больного и понимать их ценность для реабилитации этого больного. «Слова о том, что врач должен быть обязательно верующим, и просьбы вроде «найдите мне верующего психиатра» я категорически не поддерживаю. Я знаю много замечательных врачей, моих коллег, которых иногда рекомендую обращающимся ко мне людям, если речь о заболевании не моего профиля (например,  я не занимаюсь проблемами детской психиатрии). Я знаю их как профессионалов и порядочных людей, но их религиозные убеждения мне не известны. Главное- это их профессионализм. Поэтому советую молиться человеку о том, чтобы Бог послал ему врача — порядочного человека и профессионала в своем деле»,- заключил Василий Каледа.  
      В первый день на конференции также выступили: доктор Мария Тереза Ферла (Италия), главный врач комплекса Оперативная группа судебной психиатрии отдела психического здоровья больницы Боллат (Милан); зам. директора по научной работе Научного центра здоровья РАН Г.И.Копейко; протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ;
священник Хосе Вегас, к.ф.н. (СПбГУ), преподааптель Католической Высшей семинарии «Мария Царица апостолов» (Рим); Е.С. Курасов, профессор кафедры психиатрии Военномедицинской академии им.С.М.Кирова (Спб).
      Справка
По данным ВОЗ около 20-25% населения Земли имеет некие поведенческие или психические расстройства. В настоящее время депрессиями страдает, по разным оценкам, от 9 до 20% населения, шизофренией
около 1 % населения, деменцией- около 2%, расстройства личности (особенности характера, от которых страдает сам человек и его окружающие) отмечается у 10%. Невротические заболевания встречаются,
по разным оценкам, тоже у 10-20% людей. 
По данным Научного центра психического здоровья РАН в течение 2016-2017 гг.и в России к психиатрам обратилось около 4 млн. человек (2,8% населения). Между тем, по данным Центра в помощи психиатров и психотерапевтов нуждается в два раза большее число, т. е. около 8 млн. человек (5,7%). А психические расстройства и некие отклонения отмечаются  у 21 млн. человек (14%) в РФ. «Наши данные «скромнее», чем у ВОЗ. Но это не связано с тем, что у нас более здоровое население. Очевидно, наши диагностические критерии более жесткие»,- пояснил Василий Каледа.    

 

14 ноября 2018 г. 15:30
Ключевые слова: врачевание
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