Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных

В ОВЦС состоялась секция XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи душевнобольным и делились случаями из практики.

Характерно, что в выступлениях почти всех участников мероприятия звучала мысль о благотворном сотрудничестве священнослужителей и врачей в лечении психических расстройств. Отрадно, что в Церкви постепенно накапливается опыт душепопечения именно о таких больных, который со временем, может быть, станет уникальным пособием для духовных школ. Именно в контексте пастырской помощи этой категории пациентов и были интересны доклады клириков больничного храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» при Научном центре психического здоровья РАН (НЦПЗ) - протоиерея Ильи Одякова и протоиеря Виктора Гусева.

По словам отца Ильи, очень трудно обобщить опыт такой пастырской работы, потому что каждый случай уникален как и сам больной. И у каждого священника этот опыт формируется, в основном, на основе практики - личного общения с пациентами, комментариев и советов врачей и теории (см. книгу Д.Е. Мельникова «Психиатрия и проблемы духовной жизни» и «Настольную книгу священнослужителя», т.8). Тем не менее, священник решил рассказать о больных, страдающих таким психическим расстройством как депрессивный бред, с признаками которого может столкнуться любой священник на обычной исповеди.

Депрессивный бред

«Депрессивный бред всегда возникает на болезненной основе,- отметил отец Илья.- Состояние бреда всегда связано с расстройством мышления». Современная медицина описывает бред как совокупность болезненных идей, представлений и выводов, которые искаженно отражают действительность. Важно знать, что больной в таком состоянии абсолютно уверен в достоверности своих идей и категорически не поддается убеждению со стороны. Эти бредовые построения имеют для него абсолютную значимость и влияют на весь мыслительный процесс, определяя слова и поступки. У депрессивного бреда всегда отрицательно эмоциональна окраска. «Священнику в пастырской практике чаще всего приходится сталкиваться с бредом греховности, - продолжил отец Илья, - когда прошлые и часто несущественные прегрешения трансформируются в тягчайшую вину перед Богом». Больной считает себя повинным во всем, вплоть до болезни и смерти близких, друзей, соседей, любимых животных. А исповедь превращается в болезненное самобичевание.

Известно, что истинное покаяние - это не только осознание своей греховности. Но и жажда очищения с надеждой на милосердие Божие и дарование сил на исправление своей жизни.

Однако бредовые идеи делают человека одержимым своей греховностью, и внушают ему абсолютную уверенность в невозможности как в прощении грехов, так и в изменении своего падшего состояния.

Еще одна форма бреда- бред самоуничижения, когда главной в человеке становится мысль собственной никчемности, непригодности ни к чему, что он всем в тягость и его жизнь - "сплошная череда ошибок":«Я изгой, я вызываю отвращение у окружающих, я нигде не могу само реализоваться». Человеку кажется, что об этом думают и говорят все люди, с которыми ему приходится общаться. И даже святые с икон смотрят на него с презрением и укором.

В этом случае полностью отрицаются личные положительные качества, отсутствует желание задуматься о том, что в Евангелии есть не только блудный сын, но и отец, который его простил. Эта самооценка порождает и соответствующее поведение — «чем хуже и не достойней я себя веду, тем большее успокоения я испытываю». В этом случае начинают страдать уже и близкие больного. «При депрессивном психозе очень часто присутствует ожидание неизбежного наказания. И это может доходить до проявления чувственного бреда, когда всё вокруг представляется апокалиптически изменённом и возникает ощущение Страшного суда здесь и сейчас»,- подчеркнул отец Илья. Наяву и во сне к человеку приходят страшные видения.

Другой вариант - когда человек требует наказания и справедливого суда не от Бога, а от других людей. Например, оговором себя не только на исповеди, но и в быту. Признается супруге в несуществующих изменах и добивается развода. Иногда формой самонаказания становится тяжелый пост, буквально — на хлебе и воде, ношение вериг, сон на голом полу, чревовредительство. И все это сопровождается неистовой молитвой, особенно по ночам.

Священник привел и другие формы бреда - ипохондрический бред (состояние постоянного преувеличенного опасения за свое здоровье, безосновательная уверенность в наличии у себя серьезной болезни), бред отрицания (когда человек действительно чем-то болен, но игнорирует свою реальную болезнь, утверждая, что у него все сгнило внутри и он не может молиться). К депрессивному бреду относится и убежденность человека, что он болеет по чьей-то злой воле (сглазили, прокляли, порчу навели и т. д.). В итоге больной ищет виновного, или отправляется за помощью к бабкам и целительницам или на отчитку.

Во всех таких случаях необходимо обращение к психиатру.

В случае если священник сталкивается в процессе общения или исповеди с проявлением депрессии, особенно в стадии бреда, то, по мнению отца Ильи, необходимо соблюдать несколько правил.

Первое. Ни в коем случае не соглашаться с бредовыми идеями, которыми с вами делится больной, не поддерживать идеи самообвинения, болезненную убежденность в виновности, греховности и неотвратимости наказания. Ни в коем случае нельзя высказывать ужас и негодование об услышанном.

Второе. Категорически нельзя спорить, переубеждать, что-либо доказывать и задавать уточняющие вопросы. Это не только бесполезно, но и может усугубить психическое расстройство.

Третье. Необходимо проявить терпение. Спокойно и внимательно выслушать все, в чем искренне убежден больной. Если есть возможность, вместе помолиться.

Четвертое. Сохраняя тайну исповеди, по возможности объяснить близким больного патологический характер его переживаний и необходимость обратиться за помощью к психиатру с последующим назначением курса лечения в стационаре. Иначе может быть скорый и страшный исход.

Приоритеты и специфика окормления душевно больных

Протоиерей Виктор Гусев, клирик больничного храма в честь иконы Божией Матери Целительница при НЦПЗ рассказал о специфике окормления больных, находящихся в стационаре.

«Прежде всего нужно понимать, что такого рода заболевания мешают человеку сохранять свое внутреннее единство и целостность, а также препятствуют поддерживать оптимальный эмоциональный фон, адекватность суждений, поведения и восприятия окружающей действительности», - сказал отец Виктор. Поэтому главную свою задачу священник видит в помощи человеку, находящемуся в состоянии болезни, продолжить сознательное возрастание в Боге. «И помочь ему сделать это возрастание незыблемым основанием, опираясь на которое, собираясь в особое уникальное единство, развивались бы его душевные и телесные сферы»,- говорит отец Виктор.

Любопытно, что в ходе медицинских исследований смысловой сферы больных, проведенных в рамках НЦПЗ, выяснилось, что у православных во время болезни сохраняется как состав, так и структура ценностно-смысловой сферы, что не наблюдается у неверующих пациентов. Это та основа, которая позволяет священнику участвовать в процессе выздоровления душевнобольных пациентов.

По мнению отца Виктора есть три направления помощи.

Первое. Помощь больному в осознании смысла случившейся с ним болезни.

Человеку необходимо дать понять, что болезнь вовсе не следствие того, что его оставил Бог. Бог продолжает любить и заботиться о нем, и не болезнь отрывает человека от Бога, а грех. На самом деле болезнь - это особый вид креста земного, тяжелого, но посильного испытания, который ему выпал. Это действие особого промысла Божьего и здесь важно помочь больному принять болезнь как путь возрастания в Боге, на который его поставил Господь, и который человек должен пройти. Важно донести до понимания больного, что никакая болезнь не препятствует достижению святости и спасения. Таким образом, болезнь может служить духовному росту человека, только в том случае, если она становится страданием осознанным и принятым как проявление Божьей воли. В человеке пробуждаются добродетели терпения, смирения и послушания, которые не остаются без награды. При этом следует пресекать такие мысли больного, что болезнь послана ему как наказание за греховную жизнь или наследственные пороки. Больной нуждается в поддержке, а не в обличении.

Второе. Поддержка больного и приведение его к благодатной помощи Божией, молитве и Таинствам.

Христианская жизнь есть постоянное соработничество человека и Бога и без особой, в т.ч. благодатной помощи Божией ни достигнуть Бога, ни прожить по-христиански, ни справиться с трудностями жизни нельзя. Поэтому важно поддержать и укрепить больного в стремлении к благодатной помощи как через Таинства, так и выстраивании личных отношений с Богом через молитву.

Третье. Пробуждение собственной активности больного на данном этапе его спасения.

Если острая фаза болезни побеждена (в Центре она длится неделю-полторы), необходимо донести до больного, что он сам может что-то сделать в противовес своей болезни. В частности, в области духа, где проявляется данная человеку свобода. Амвросий Оптинский говорил: «От человека болящего Бог многого не требует. Лишь бы он нес свою болезнь с упованием, и если сможет - благодарил Бога». Это упование есть проявление как доверия к Богу, так и принятие Его благого промысла. Помнить о промысле Божьем и усилием веры сохранять в себе доверие к Нему - это практически большой и важный шаг в следовании воле Бога. И эту мысль нужно поддерживать в больном. Еще одно - это терпение болезни с надеждой на Бога, важная добродетель в делании христианина, доступная больному. Аскетическая практика борьбы с помыслами, к которым можно отнести навязчивые идеи, также в арсенале духовной работы. И в больничном служении отца Виктора есть случаи, когда такая борьба была успешной. Но здесь, по мнению священника, нужно предлагать больному опыт борьбы с помыслами, накопленный отцами-аскетами.

«Бог призывает нас всегда и везде следовать Его заповедям. И болезнь тут не исключение. Поэтому, если у больного навязчивые мысли или он слышит голоса, необходимо сориентировать его на то, чтобы он уделял больше внимания соблюдению заповедей, а не этим голосам»,- считает отец Виктор.

Господь призывает нас «непрестанно молиться». И в целом ряде случаев мы можем обратить к больному этот призыв о молитве. При этом постараться, чтобы молитва не была формальным вычитыванием текста. Здесь нужно призвать больного сделать акцент в душе своей прежде всего на молитве, а не следовании за своими мыслями или представлениями. Молитва больного может быть о себе, о помощи Божией. Но она также может стать молитвой о своих ближних, друг за друга, за врачей.

«Понятно, что это общие схемы, возможные направления развития, - отметил священник. - В процессе реального общения с больным учитываются и другие важнейшие факторы: понимание и чувствование больного, осознание степени его адекватности. Понимание пораженных и сохраненных областей его души - на что можно опереться, а на что нет, поиск того, что он способен воспринять и сделать, определение пассивной меры и формы того, что можно ему посоветовать».

В заключении отец Виктор привел пример чуда исцеления.

Однажды в Научный центр психического здоровья обратился священник с просьбой провести лечение

20-летней девушки, которую он приютил в своей общине. У Маши (назовем ее так) был пятилетний стаж героиновой зависимости, совмещенный с опытом зарабатывания денег проституцией и воровством. Маша находилась в тяжелой депрессии. На протяжении нескольких месяцев никакие попытки лечения медикаментами и др. средствами не давали эффекта. Ее состояние ухудшалось, но она смиренно несла свой крест. В прздник Богоявления больничный священник взял Машу на крещенское купание. Туда девушка шла только по послушанию, без всякого желания жить, еле-еле переставляя ноги. Результатом ее погружения стало то, что начала действовать назначенная ей схема медицинских препаратов, которая раньше не работала. В течение короткого срока девушка ожила и выписалась из клиники со значительными улучшениями. Устойчивая ремиссия длится уже 20 лет. Со временем Маша приняла постриг и сейчас подвизается в одной из обителей.

На секции также прозвучали доклады заместителя директора НЦПЗ, д.м.н., руководителя отдела юношеской психиатрии проф. Василия Каледы, («Психические расстройства подростково-юношеского возраста – вопросы диагностики и оказания медико-социальной помощи»); к.м.н., ведущего научного сотрудника отдела особых форм психической патологии НЦПЗ Ольги Александровны Борисовой («Патологическая псевдорелигиозность – вопросы диагностики и ведения»); проф. кафедры психиатрии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Евгения Сергеевича Курасов («Современные подходы к терапии психических заболеваний») и др.

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