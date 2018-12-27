В Синодальном отделе по церковной социальной деятельности обсудили зависимость депрессии от религиозности

|
Эффективная модель взаимодействия
Одна из основных задач Российской государственной антинаркотической политики — организация единой системы наркологической помощи. В нее входят: вовлечение в оказание помощи, оказание собственно самой наркологической помощи, медицинской реабилитации и реадаптации с четким определением полномочий всех субъектов этой деятельности, конкретизацией их целей и задач. PDF-версия
27 декабря 2018 г. 12:50
Пациенты «на глазах»
Две принципиально новые возможности теперь стали доступны пациентам Центральной клинической больницы Московской Патриархии. В структуре операционного отделения здесь появился офтальмологический центр, а онкобольные могут проходить процедуры химиотерапии в режиме дневного стационара. Обе новинки функционируют в формате обязательного медицинского страхования, то есть для обладателей российских медицинских полисов все предоставляемые услуги бесплатны. «Журнал Московской Патриархии» поинтересовался мнением врачей и пациентов новых подразделений и узнал, в чем их преимущество по сравнению с государственными и муниципальными аналогами. PDF-версия
26 декабря 2018 г. 10:50
В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»
В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др.
14 ноября 2018 г. 15:30
Паллиативное решение вечной проблемы
Когда этот материал выйдет в свет, возможно, некоторых из его героев уже не будет в живых. С такой мыслью трудно примириться, но еще хуже малодушно гнать ее от себя. Сохранить качество жизни на максимально возможном уровне комфорта для неизлечимо больного человека, когда недуг угрожает жизни и приносит тяжелые физические страдания, призваны отделения паллиативной помощи. Создание подобной структуры в Центральной клинической больнице Московской Патриархии — шаг очень нужный и весьма своевременный. Как работает это отделение, узнал «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
29 мая 2017 г. 17:29
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50
На подворье Новоспасского монастыря в селе Милюково открылся антикризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию
Его освятил сегодня, 4 марта, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва. Менее чем за год обителью и Автономной некоммерческой организацией «Китеж» при содействии меценатов выстроено современное благоустроенное жилое здание для десятка постоялиц. Здесь уже проживают две женщины с детьми, которые сами готовят себе еду, топят дом и убирают его.
4 марта 2015 г. 15:30
В Синодальном отделе по благотворительности сдали кровь для пациентов Гематологического научного центра 74 донора
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению прошла акция по сбору донорской крови для пациентов Гематологического научного центра.
18 февраля 2015 г. 12:37
Дело Алевтины Хориняк развалилось. Проблемы остались
В Москве состоялся брифинг красноярского врача Алевтины Хориняк, номинанта премии Moscow Times Awards в номинации «Персональная социальная ответственность». Участники брифинга обсудили ключевые проблемы здравоохранения, из-за которых больным (в частности, онкологией) приходится страдать от сильных болей, а на врачей, стремящихся им помочь заводятся уголовные дела.
11 декабря 2014 г. 09:50
В Церкви объединят приходы и центры, занимающиеся реабилитацией нарко- и алкозависимых в единую сеть
В Русской Православной Церкви создают сеть, объединяющую работу всех ее структур, которые занимаются наркозависимыми. Об этом заявил на конференции "Об участии реабилитационных структур РПЦ в национальной системе реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан" руководитель Координационного центра по противодействию наркомании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
9 апреля 2014 г. 11:20
|
27 января 2019 г. 17:30
В Синодальном отделе по церковной социальной деятельности обсудили зависимость депрессии от религиозности
В Синодальном отделе по церковной социальной деятельности и благотворительности состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.
В своем докладе заместитель директора Научного центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ), д.м.н., Василий Каледа дал подробный клинический анализ депрессии и состояний, которые переживает страдающий этим заболеванием. «От депрессии в мире страдает 250 млн., а в России около 9 млн. человек, - отметил ученый. - Среди тех, кто кончает жизнь самоубийством, преобладают люди, находящиеся в тяжелом депрессивном состоянии. Неслучайно многие эксперты Всемирной Организации Здравоохранения называют депрессию убийцей номер один».
Выступающий назвал такие критерии депрессии, как эмоционально пониженное настроение, которое продолжается не менее двух недель и длится большую часть дня. Утрату интереса и удовольствия от обычного для больного приятного вида деятельности. Замечается нарушение сна, как правило, с ранним пробуждением, больной долго не засыпает, а в некоторых случаях может спать целые сутки. Отмечается снижение уверенности в себе, собственной самооценки, снижается жизненный тонус, включается повышенная утомляемость и т.д. К возрастным группам риска относятся молодые люди от 14 до 25 лет и пожилые после 60 лет. Однако на сегодняшний день разработан ряд методик лечения разных форм депрессии, к которым, в частности, относятся психотерапия, психофарматерапия, фитотерапия, музыкотерапия и т.д. «Если человек верующий, то медицинская помощь может успешно сочетаться с духовным врачеванием», - отметил Василий Каледа.
Пастырским опытом помощи и диагностики депрессии у верующих людей поделился клирик храма Божией Матери «Целительницы» при НЦПЗ протоиерей Илья Одяков. «Как не грустно констатировать, сегодня многие священнослужители разных уровней убеждены, что депрессии не существует, а есть лишь проявление страсти: печали, уныния, лени, капризов либо пресыщенности. И говорится о том, что у верующего человека не может быть депрессии. И все, что остается человеку - это переносить нападение злой силы, которую по Евангелию могут исцелить лишь пост и молитва. А таблетки, как очень часто приходится слышать, просто вредны для здоровья», - сказал священник.
Какие же инструменты есть у священника, для того чтобы помочь человеку? Первое, это обратить внимание на слова-сочетания, которые могут быть маркерами для поверхностного диагностирования болезни. Их священник обычно слышит на исповеди или в личном общении. Это «ощущение Богооставленности», «отсутствие чувства благодати», «жалобы на окамененное нечувствие». Часто упоминается «пустота в душе», «потеря смысла жизни», «утрата веры в Бога». Человек ощущает безразличие ко всем и ко всему, испытывает «сердечную тоску». «Иногда говорят о тяжелых мыслях. И при расспросах выясняется, что это мысли о суициде. Присутствует ощущение своей «особенной вины», «повышенной греховности», «никчёмности», чувство безмерного «стыда за свою прошлую жизнь», доходящее до отчаяния. Также имеет место желание бросить работу, семью»,- сказал пресвитер. Второе. В этом случае нужно предельно бережно, деликатно объяснить необходимость лечения, которое не требует отлагательства. «Пастырю нужно укрепить уверенность человека в том, что депрессия при соблюдении указаний врача часто имеет благоприятное течение. Можно и нужно убеждать больного в необходимости доверия к врачу, действенности приема препаратов, помочь преодолеть страх перед медикаментозным лечением. Можно сделать акцент на отсутствии привыкания к антидепрессантам»,- считает отец Илья.
По словам священника, необходимо регулярно напоминать больному, что жизнь человека - есть постоянное соработничество человека и Бога. И долг больного не только усердно молиться о себе самом, но и о своём враче, какой бы национальности и вероисповедания он ни был. Выступающий перечислил методики лечения депрессии, которые направлены на активную борьбу со своим недугом и на мобилизации всех своих сил.
Отец Илья назвал также пастырские ошибки, которых следует избегать. Слыша от пасомого слова о собственной неполноценности, уродливости, суицидальных помыслах и намерениях, ни в коем случае нельзя обвинять и поддерживать убеждённость больного в его собственной греховности и наказании Бога за грехи. Наоборот, подчеркивать - Христос это любовь, свет, доброта, милосердие, всепрощение. Нельзя давать банальных советов больному: «Ты должен взять себя в руки», «ты мог бы справиться, если бы захотел», категорически нельзя допускать никаких примитивных утешительных высказываний или тривиальных подбадриваний. Желательно не делать никаких упрёков и замечаний больному человеку, особенно касающихся церковной жизни. И помнить, что в этом состоянии человек очень раним.
В случае мыслей о самоубийстве нужно спокойно и внимательно выслушать то, о чем говорится, и выразить свое участие. Порой это может быть молчаливое молитвенное сопереживание. Необходимо постоянно помнить о том, что любое неаккуратно сказанное слово может подтолкнуть человека к уходу из жизни. Надо постоянно доносить до сознания человека, что это депрессия виновата в том, что его жизнь кажется такой мучительный, пустой, тягостной. Надо поддерживать и укреплять больного в стремлении к благодатной помощи Божией через церковные Таинства.
В случае тяжелой формы депрессии нельзя советовать отправиться в паломничество, в монастырь на послушание или в дом отдыха, т.к. общение с людьми, у которых всё хорошо, которые радуются жизни ещё больше усугубит у больного тяжелое тоскливое состояние.
«Другой крайностью может быть убеждение больного найти именно православного психиатра, психотерапевта, психолога или священника с психиатрическим образованием. В этом же ряду стоит поиск чудотворного образа Божией Матери или святых «от депрессии». Нужно указать на ложный и магический характер этого пути»,- подчеркнул священник.
В своем докладе о пастырском душепопечении о депрессивных больных в святоотеческой литературе магистрант Сретенской духовной семинарии Артем Матиенко собрал и проанализировал целую подборку высказываний святых отцов об этом заболевании. И обобщая этот опыт, так резюмировал свое выступление: отношение святых отцов к страдающим сильным унынием, отчаянием было таким же, как и к страдающим любым серьезным соматическим заболеванием. Святые отцы различали разные причины депрессивных состояний: бесы; естество; болезнь; страсти. Их подход выражался в сочувствии, поддержке, молитве за страдающего, обучение молитве, научение надежде на Бога, призыв к терпению, разъяснение страданий. Они многократно встречались со страждущим, вели с ним переписку, активно слушали, делились своим опытом, давали ссылки на подобные ситуации из Писания и святых отцов, давали советы.
Любопытную статистику привела в своем выступлении врач-психотерапевт, научный сотрудник НЦПЗ Екатерина Гедевани, проанализировав зависимость депрессии от религиозности в зарубежной литературе. В частности, согласно исследованиям американского психиатра Гарольда Кенига (Koenig H.G.), который проанализировал исследования, опубликованные в академических научных журналах на английском языке за 1872-й – 2010-й годы, выяснилось, что в 272 (61 %) из 444 исследований – отмечено уменьшение тяжести депрессивных симптомов и сокращение длительности депрессивных фаз под влиянием религиозности. В 106 (75 %) из 141 исследований было также выявлено, что религиозность связана с негативным отношением к суицидам и их меньшим количеством. Кроме того, несмотря на тот же уровень тяжести депрессивного состояния, не религиозные пациенты совершали больше попыток самоубийств в течение жизни - 60,2% против 48,3% (у религиозных пациентов).
С докладами также выступили митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, к.м.н., заместитель директора по научной работе Научного центра психического здоровья РАН Г.И. Копейко («Возрастные аспекты депрессий»), к.м.н, ведущий научный сотрудник НЦПЗ О.А. Борисова («Религиозные способы совладения с депрессивными состояниями») и др.
Справка
Депрессия - это психическое расстройство, проявляющееся патологически сниженным настроением, пессимистической оценкой самого себя, своего положения, окружающей действительности, моторной и идеаторной заторможенностью, идеями самообвинения.
27 января 2019 г. 17:30
Ключевые слова: социальное служение
Также читайте:
медицина
На подворье Новоспасского монастыря в селе Милюково открылся антикризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию
В Синодальном отделе по благотворительности сдали кровь для пациентов Гематологического научного центра 74 донора
HTML-код для сайта или блога:
|
О формах и правилах господдержки НКО, относящихся к религиозным организациям
В настоящее время в Юридическую службу Московской Патриархии поступают обращения из разных епархий, в которых содержится вопрос — могут ли церковные структуры, приходы или подворья считаться социально ориентированными организациями (НКО) согласно нормам действующего законодательства. И как следствие, пользоваться предусмотренных законом льготами в виде финансовой поддержки государства. Да, могут, и это право было законодательно закреплено в 2010 году. Что необходимо знать для получений такой государственной поддержки? PDF-версия.
27 января 2019 г. 16:21
Молодое лицо Церкви
Полгода назад Синодальный отдел по делам молодежи возглавил (в ранге исполняющего обязанности председателя) благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» отец Кирилл делится планами по преобразованию Всецерковного православного молодежного движения, рассказывает о подготовке к общецерковным молодежным форумам и рассуждает о будущем Крутицкого подворья на юге столицы. PDF-версия
25 января 2019 г. 13:18
Русская Православная Церковь, представители религиозных организаций, конфессий и правозащитники выступили в защиту прав верующих на Украине
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный круглый стол Российской ассоциации защиты религиозной свободы на тему: «Нарушение прав верующих на Украине». Его участники осудили грубое нарушение украинским государством внутреннего и международного законодательства в сфере религиозных отношений.
24 января 2019 г. 17:56
Что общество ждет от Церкви в социальных сетях
Проповедь Церкви сегодня звучит практически на всех площадках социальных сетей от «ВКонтакте» до «Инстаграма» (не говоря о многочисленных сайтах) — это один из главных итогов, подведенных на VIII Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». Но не менее важный итог — рост популярности блогеров из числа духовенства. Среди них есть священники с рекордным числом подписчиков — до 80 тыс. человек. Пусть таких пока единицы, но это наглядно доказывает: Церковь способна формировать дружественные ей сообщества вокруг своих авторитетных представителей в сетевом пространстве. Поэтому речь на форуме шла не столько о том, как заявить о себе в сетях, сколько о том, как заинтересовать читателей смысловым контентом, увлечь их участием в добром деле, превратить их в защитников православной веры, а в идеале — привести к Богу. PDF-версия.
23 января 2019 г. 15:17
Исповедь — зона риска для пастыря
Исповедь — это основное и иногда единственное место и время встречи священника с кающимся человеком. Именно здесь искусство диалога, слышания и слушания, понимания и сострадания востребовано как никогда. Священнику необходим трезвый и опытный ум, знание психологии и понимание духовных основ жизни личности, чтобы сохранить собственный душевный мир и помочь ближнему. Как это сделать, советует известный православный психолог, преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова и ректор Института Христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. PDF-версия.
21 января 2019 г. 14:20