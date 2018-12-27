В Синодальном отделе по церковной социальной деятельности обсудили зависимость депрессии от религиозности

В Синодальном отделе по церковной социальной деятельности и благотворительности состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.

В своем докладе заместитель директора Научного центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ), д.м.н., Василий Каледа дал подробный клинический анализ депрессии и состояний, которые переживает страдающий этим заболеванием. «От депрессии в мире страдает 250 млн., а в России около 9 млн. человек, - отметил ученый. - Среди тех, кто кончает жизнь самоубийством, преобладают люди, находящиеся в тяжелом депрессивном состоянии. Неслучайно многие эксперты Всемирной Организации Здравоохранения называют депрессию убийцей номер один».

Выступающий назвал такие критерии депрессии, как эмоционально пониженное настроение, которое продолжается не менее двух недель и длится большую часть дня. Утрату интереса и удовольствия от обычного для больного приятного вида деятельности. Замечается нарушение сна, как правило, с ранним пробуждением, больной долго не засыпает, а в некоторых случаях может спать целые сутки. Отмечается снижение уверенности в себе, собственной самооценки, снижается жизненный тонус, включается повышенная утомляемость и т.д. К возрастным группам риска относятся молодые люди от 14 до 25 лет и пожилые после 60 лет. Однако на сегодняшний день разработан ряд методик лечения разных форм депрессии, к которым, в частности, относятся психотерапия, психофарматерапия, фитотерапия, музыкотерапия и т.д. «Если человек верующий, то медицинская помощь может успешно сочетаться с духовным врачеванием», - отметил Василий Каледа.

Пастырским опытом помощи и диагностики депрессии у верующих людей поделился клирик храма Божией Матери «Целительницы» при НЦПЗ протоиерей Илья Одяков. «Как не грустно констатировать, сегодня многие священнослужители разных уровней убеждены, что депрессии не существует, а есть лишь проявление страсти: печали, уныния, лени, капризов либо пресыщенности. И говорится о том, что у верующего человека не может быть депрессии. И все, что остается человеку - это переносить нападение злой силы, которую по Евангелию могут исцелить лишь пост и молитва. А таблетки, как очень часто приходится слышать, просто вредны для здоровья», - сказал священник.

Какие же инструменты есть у священника, для того чтобы помочь человеку? Первое, это обратить внимание на слова-сочетания, которые могут быть маркерами для поверхностного диагностирования болезни. Их священник обычно слышит на исповеди или в личном общении. Это «ощущение Богооставленности», «отсутствие чувства благодати», «жалобы на окамененное нечувствие». Часто упоминается «пустота в душе», «потеря смысла жизни», «утрата веры в Бога». Человек ощущает безразличие ко всем и ко всему, испытывает «сердечную тоску». «Иногда говорят о тяжелых мыслях. И при расспросах выясняется, что это мысли о суициде. Присутствует ощущение своей «особенной вины», «повышенной греховности», «никчёмности», чувство безмерного «стыда за свою прошлую жизнь», доходящее до отчаяния. Также имеет место желание бросить работу, семью»,- сказал пресвитер. Второе. В этом случае нужно предельно бережно, деликатно объяснить необходимость лечения, которое не требует отлагательства. «Пастырю нужно укрепить уверенность человека в том, что депрессия при соблюдении указаний врача часто имеет благоприятное течение. Можно и нужно убеждать больного в необходимости доверия к врачу, действенности приема препаратов, помочь преодолеть страх перед медикаментозным лечением. Можно сделать акцент на отсутствии привыкания к антидепрессантам»,- считает отец Илья.

По словам священника, необходимо регулярно напоминать больному, что жизнь человека - есть постоянное соработничество человека и Бога. И долг больного не только усердно молиться о себе самом, но и о своём враче, какой бы национальности и вероисповедания он ни был. Выступающий перечислил методики лечения депрессии, которые направлены на активную борьбу со своим недугом и на мобилизации всех своих сил.

Отец Илья назвал также пастырские ошибки, которых следует избегать. Слыша от пасомого слова о собственной неполноценности, уродливости, суицидальных помыслах и намерениях, ни в коем случае нельзя обвинять и поддерживать убеждённость больного в его собственной греховности и наказании Бога за грехи. Наоборот, подчеркивать - Христос это любовь, свет, доброта, милосердие, всепрощение. Нельзя давать банальных советов больному: «Ты должен взять себя в руки», «ты мог бы справиться, если бы захотел», категорически нельзя допускать никаких примитивных утешительных высказываний или тривиальных подбадриваний. Желательно не делать никаких упрёков и замечаний больному человеку, особенно касающихся церковной жизни. И помнить, что в этом состоянии человек очень раним.

В случае мыслей о самоубийстве нужно спокойно и внимательно выслушать то, о чем говорится, и выразить свое участие. Порой это может быть молчаливое молитвенное сопереживание. Необходимо постоянно помнить о том, что любое неаккуратно сказанное слово может подтолкнуть человека к уходу из жизни. Надо постоянно доносить до сознания человека, что это депрессия виновата в том, что его жизнь кажется такой мучительный, пустой, тягостной. Надо поддерживать и укреплять больного в стремлении к благодатной помощи Божией через церковные Таинства.

В случае тяжелой формы депрессии нельзя советовать отправиться в паломничество, в монастырь на послушание или в дом отдыха, т.к. общение с людьми, у которых всё хорошо, которые радуются жизни ещё больше усугубит у больного тяжелое тоскливое состояние.

«Другой крайностью может быть убеждение больного найти именно православного психиатра, психотерапевта, психолога или священника с психиатрическим образованием. В этом же ряду стоит поиск чудотворного образа Божией Матери или святых «от депрессии». Нужно указать на ложный и магический характер этого пути»,- подчеркнул священник.

В своем докладе о пастырском душепопечении о депрессивных больных в святоотеческой литературе магистрант Сретенской духовной семинарии Артем Матиенко собрал и проанализировал целую подборку высказываний святых отцов об этом заболевании. И обобщая этот опыт, так резюмировал свое выступление: отношение святых отцов к страдающим сильным унынием, отчаянием было таким же, как и к страдающим любым серьезным соматическим заболеванием. Святые отцы различали разные причины депрессивных состояний: бесы; естество; болезнь; страсти. Их подход выражался в сочувствии, поддержке, молитве за страдающего, обучение молитве, научение надежде на Бога, призыв к терпению, разъяснение страданий. Они многократно встречались со страждущим, вели с ним переписку, активно слушали, делились своим опытом, давали ссылки на подобные ситуации из Писания и святых отцов, давали советы.

Любопытную статистику привела в своем выступлении врач-психотерапевт, научный сотрудник НЦПЗ Екатерина Гедевани, проанализировав зависимость депрессии от религиозности в зарубежной литературе. В частности, согласно исследованиям американского психиатра Гарольда Кенига (Koenig H.G.), который проанализировал исследования, опубликованные в академических научных журналах на английском языке за 1872-й – 2010-й годы, выяснилось, что в 272 (61 %) из 444 исследований – отмечено уменьшение тяжести депрессивных симптомов и сокращение длительности депрессивных фаз под влиянием религиозности. В 106 (75 %) из 141 исследований было также выявлено, что религиозность связана с негативным отношением к суицидам и их меньшим количеством. Кроме того, несмотря на тот же уровень тяжести депрессивного состояния, не религиозные пациенты совершали больше попыток самоубийств в течение жизни - 60,2% против 48,3% (у религиозных пациентов).

С докладами также выступили митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, к.м.н., заместитель директора по научной работе Научного центра психического здоровья РАН Г.И. Копейко («Возрастные аспекты депрессий»), к.м.н, ведущий научный сотрудник НЦПЗ О.А. Борисова («Религиозные способы совладения с депрессивными состояниями») и др.

Справка

Депрессия - это психическое расстройство, проявляющееся патологически сниженным настроением, пессимистической оценкой самого себя, своего положения, окружающей действительности, моторной и идеаторной заторможенностью, идеями самообвинения.