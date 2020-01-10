Коварный варикоз

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Сестры по уходу
В Центральной клинической больнице святителя Алексия теперь появилось 2-е отделение паллиативной медицины. В отличие от 1-го отделения (см. материал «Паллиативное решение вечной проблемы» в № 2 за 2017 год), где неизлечимые пациенты размещаются независимо от места постоянной регистрации, сюда в рамках федеральной целевой программы оказания паллиативной помощи госпитализируют только москвичей. Сколько приходится ожидать в очереди на госпитализацию, что тут делают пациенты вовсе без прописки и почему медсестры считают это отделение самым престижным, в больнице на Ленинском проспекте разбирался обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
10 января 2020 г. 12:38
В Синодальном отделе по церковной благотворительности обсудили зависимость депрессии от религиозности
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.
27 января 2019 г. 17:30
Эффективная модель взаимодействия
Одна из основных задач Российской государственной антинаркотической политики — организация единой системы наркологической помощи. В нее входят: вовлечение в оказание помощи, оказание собственно самой наркологической помощи, медицинской реабилитации и реадаптации с четким определением полномочий всех субъектов этой деятельности, конкретизацией их целей и задач. PDF-версия
27 декабря 2018 г. 12:50
Пациенты «на глазах»
Две принципиально новые возможности теперь стали доступны пациентам Центральной клинической больницы Московской Патриархии. В структуре операционного отделения здесь появился офтальмологический центр, а онкобольные могут проходить процедуры химиотерапии в режиме дневного стационара. Обе новинки функционируют в формате обязательного медицинского страхования, то есть для обладателей российских медицинских полисов все предоставляемые услуги бесплатны. «Журнал Московской Патриархии» поинтересовался мнением врачей и пациентов новых подразделений и узнал, в чем их преимущество по сравнению с государственными и муниципальными аналогами. PDF-версия
26 декабря 2018 г. 10:50
В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»
В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др.
14 ноября 2018 г. 15:30
Паллиативное решение вечной проблемы
Когда этот материал выйдет в свет, возможно, некоторых из его героев уже не будет в живых. С такой мыслью трудно примириться, но еще хуже малодушно гнать ее от себя. Сохранить качество жизни на максимально возможном уровне комфорта для неизлечимо больного человека, когда недуг угрожает жизни и приносит тяжелые физические страдания, призваны отделения паллиативной помощи. Создание подобной структуры в Центральной клинической больнице Московской Патриархии — шаг очень нужный и весьма своевременный. Как работает это отделение, узнал «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
29 мая 2017 г. 17:29
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50
На подворье Новоспасского монастыря в селе Милюково открылся антикризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию
Его освятил сегодня, 4 марта, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва. Менее чем за год обителью и Автономной некоммерческой организацией «Китеж» при содействии меценатов выстроено современное благоустроенное жилое здание для десятка постоялиц. Здесь уже проживают две женщины с детьми, которые сами готовят себе еду, топят дом и убирают его.
4 марта 2015 г. 15:30
В Синодальном отделе по благотворительности сдали кровь для пациентов Гематологического научного центра 74 донора
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению прошла акция по сбору донорской крови для пациентов Гематологического научного центра.
18 февраля 2015 г. 12:37
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ЖМП № 10 октябрь 2019 / 17 января 2020 г. 10:00
Коварный варикоз
КАК ЛЕЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕДУГ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
Варикозную болезнь часто называют недугом, сопутствующим цивилизации. Действительно ли священнослужители особенно подвержены этому заболеванию, можно ли справиться с ним консервативным методом лечения и при каких симптомах необходимо обращаться ко врачу? Об этом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» расспросил доцента Лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача Центральной клинической больницы святителя Алексия Павла Голосницкого. PDF-версия
— Павел Юрьевич, часто можно услышать следующее объяснение распространенности варикоза у священно- и церковнослужителей. Мол, основную часть рабочего времени они проводят на ногах, вены ног испытывают значительную статическую нагрузку — оттого и риск заболеваемости высок. Насколько все это верно с научной точки зрения?
— Варикоз — плата человечества за прямохождение. Конечно, при прочих равных степень подверженности этому недугу тем выше, чем сильнее и длительнее статическая нагрузка на ноги. Но сейчас мы знаем, что на три пятых это заболевание генетическое. Его биомедицинская причина — в слабости сосудистой стенки, которая, в свою очередь, обусловлена недостатком определенных белков, отвечающих за эластичность и способность к сокращению и сопротивлению избыточной нагрузке. Варикозу сопутствует целая совокупность заболеваний, каждое из которых напрямую связано со слабостью соединительной ткани: плоскостопие, геморрой, наружные брюшные грыжи.
Когда «мотор» нагружен вхолостую
— Сейчас появляется все больше аналитических обследований, выявляющих предрасположенность индивидуума к тому или иному наследственному заболеванию. Можно ли выявить склонность конкретного человека к варикозу по его геному?
— В принципе ничего сложного в этом нет: необходимо проанализировать, в достаточной ли степени в ДНК выражены гены, отвечающие за наработку в организме белка коллагена третьего типа. Правда, подобные исследования представляют скорее научный интерес. Мы же в клинической практике сталкиваемся с макропроявлениями дефицита этих белков. Поэтому легче всего в первом приближении оценить предрасположенность человека к варикозу, узнав, болели ли им родители, бабушки и дедушки.
— На три пятых варикоз определяет наследственность. А на остальные две пятых?
— А вот за них как раз отвечает статическая нагрузка на ноги. За счет гемодинамики (работы сердца в однородном поле тяжести) у находящегося в вертикальном положении человека в венах нижних конечностей собирается некоторый избыток крови. Эта кровь не участвует в системном кровотоке, постоянно находясь в определенном участке кровеносной системы. Сама по себе эта патология может вызывать ишемическую болезнь сердца, когда «мотор» нашего организма работает вхолостую. Кроме того, избыточное давление в венах при вертикальном положении человека приводит к механической слабости стенки, ее критическому растяжению, потере способности сокращаться и выбрасывать кровь в сторону сердца. Со временем совокупность этих отклонений, известная как флебопатия, перерастает в варикозную болезнь — нарушение и трансформацию уже самого канала кровотока. Чем сильнее она выражена, тем больше крови депонируется в пораженных участках (и, соответственно, тем меньше участвует в системном кровотоке). Это, в свою очередь, напрямую бьет по сердечной мышце.
Основное коварство варикоза в его определенной скрытности. Первые 10 лет больной вовсе может не испытывать дискомфорта, кроме, быть может, эстетического дефекта «синих ног» или «венозных звездочек». Но в итоге сердечная мышца устает работать вхолостую, гоняя кровь по меньшему кругу по сравнению с «планово предусмотренным». Как раз в этот момент подоспевает 40–50-летний возрастной рубеж. И в сочетании с неоптимальным режимом жизнедеятельности человека все это в совокупности может ударить по системе кровообращения в целом — вплоть до ярко выраженных случаев ишемии, инфарктов, инсультов головного мозга и т. д.
— Эффект «синих ног» — однозначный повод для беспокойства?
— Пожалуй, не для беспокойства, а для визита к врачу. Дело в том, что у представительниц слабого пола подобная симптоматика может объясняться совсем иными причинами, в первую очередь нарушением гормонального фона (менопауза, предменопауза, прием внешних гормональных препаратов по медицинским показаниям и т. д.). Но даже если так, эти вены (мы называем их варикозно артикулярными) или сосудистые «звездочки» смотрятся некрасиво. Этот дефект можно сравнительно легко исправить: провести обследование методом ультразвуковой допплерографии, а затем устранить нарушения при помощи пенной склеротерапии или микросклероблитерации.
— А у мужчин?
— У мужчин все несколько проще с гормональным фоном. Зато ноги у них гораздо более волосатые! Именно поэтому эстетические дефекты им обнаружить труднее, да и внимания им представители сильного пола уделяют куда меньше.
Как реагировать на первый звоночек
— Какие же симптомы свидетельствуют о начинающемся варикозе?
— В сочетании с «синими ногами» это судороги нижних конечностей (особенно по ночам) и визуально наблюдаемые трансформированные варикозные кровотоки. Из более легких — внешние проявления функциональной флебопатии: эффект «тяжелых ног», ноющие боли в нижних конечностях (особенно во второй половине дня), эмоциональное желание «отстегнуть ногу» и подвесить ее к потолку; отечность в области голеностопного сустава. Если хотя бы некоторые из этих симптомов усиливаются в жаркий период года — пора ко врачу.
— Флебологических центров сейчас множество. Обязательно ли сразу идти к узкому специалисту?
— Вовсе нет, можно начать с районной поликлиники. Флебология в России — несамостоятельная врачебная специализация, поэтому первую консультацию и запуск всех обследований сделает врач — хирург общей практики. Можно сходить и во флебологическую клинику — тут, как говорится, все зависит от предпочтений и возможностей клиента.
— В какой мере на развитие варикоза влияют ожирение, неправильный режим питания, вредные привычки?
— С питанием варикоз не связан. Что касается алкоголя, табакокурения, употребления наркотиков, присутствия в организме канцерогенных факторов — да, были работы, показывающие взаимосвязь между ними и развитием варикоза. Но влияние тут скорее косвенное.
— Могут ли усилить развитие заболевания физические травмы ног, приводившие ранее к локальным внутренним кровоизлияниям?
— Нет. Скорее, наоборот: варикоз повышает риск кровоизлияния в случае физического воздействия или травм нижних конечностей.
Когда бессильна медицина
— Как лечить варикоз? Где пролегает рубикон хирургического вмешательства?
— Увы, консервативно победить этот недуг невозможно. В принципе операция показана всем больным с выраженной симптоматикой — естественно, если диагноз подтверждается результатами ультразвуковой допплерографии. Присутствует, правда, альтернатива. Скомпенсировать нарушения можно ношением медицинского белья — компрессионного трикотажа. Но редко кто из пациентов на это идет: отказываются из-за неудобства, дискомфорта в жаркую погоду. К сожалению, иных путей борьбы нет, а прогрессирующий варикоз чреват развитием упомянутых выше осложнений.
— А если больной начал страдать от симптомов, но до врача дойти пока не успел? Как ему скорректировать режим жизнедеятельности на первой стадии заболевания?
— В этом случае помогает посещение бассейна хотя бы дважды в неделю. Еще, если есть возможность, хорошо бы ежедневно на 10–15 мин размещать ноги выше уровня головы, чтобы нормализовать кровоток.
— Вы работаете в Центральной клинической больнице Московского Патриархата. На самом ли деле этот недуг сильно распространен среди священно- и церковнослужителей?
— Да, таких пациентов у нас много. Не знаю, правда, в какой мере варикоз выражен у них чаще по сравнению со среднестатистическим фоном. Но, по крайней мере, в 1-м хирургическом отделении эта нозология преобладает: в сезон (с осени до весны, когда прооперированным легче всего носить компрессионный трикотаж) подобных операций у нас может быть от 25 до 100 в неделю. Могу сказать другое. К сожалению, наш основной контингент редко обращается вовремя. Священники и насельники монастырей, ссылаясь на постоянную занятость, тянут до последнего. И нам приходится сталкиваться с запущенными случаями выраженного варикоза с 10–15-летней историей, когда налицо уже трофические изменения тканей. Иногда операция не может справиться с ними полностью: многолетняя приобретенная варикозная болезнь запускает каскад реакций кожных покровов, полностью компенсировать последствия которых медицине не по силам.
— Сколько времени рискует провести у вас больной, который ложится на операцию при варикозной болезни?
— Молодой — двое суток, пациент постарше, с выраженными патологиями — на день дольше. Сегодня это одна из самых технологичных операций. Выполняется она без привычных разрезов, без швов с традиционными хирургическими нитками. Метод радиочастотной амбелляции предполагает прокол под контролем ультразвука с последующим завариванием вены изнутри при температуре 120 °С при помощи специального термодатчика. Через три часа после операции пациент спокойно ходит по коридору, совершенно не ощущая дискомфорта.
— В какой степени сложность операции зависит от совокупной площади и общей длины пораженных кровеносных каналов?
— От этих параметров ни сложность вмешательства, ни сроки госпитализации не зависят никак. Единственное, больному чуть дольше придется пробыть на операционном столе.
СПРАВКА. Термин «варикоз» происходит от лат. varix, род. пад. varicis — вздутие. Самая распространенная разновидность недуга — варикозное расширение вен нижних конечностей (варикозная болезнь). Ее древность подтверждают раскопки захоронения мастабы в Египте (1595–1580 гг. до н. э.), где была найдена мумия с признаками варикозного расширения вен и залеченной венозной трофической язвы голени. В древности заболевание пытались лечить такие выдающиеся врачи, как Гиппократ, Авиценна, Гален.
Распространенность варикоза необычайно широка. По данным разных групп исследователей, в той или иной степени выраженности его признаки имеют до 89 % женщин и до 66 % мужчин из числа жителей развитых стран.
17 января 2020 г. 10:00
Ключевые слова: врачевание
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