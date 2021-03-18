Как вызвать священника к больному в стационар

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Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти
В январском номере мы опубликовали первую часть интервью с профессором психиатрии В. Г. Каледой, автором вышедшей в свет книги «Основы пастырской психиатрии», в которой врач рассказал о несбывшихся прогнозах ВОЗ и наиболее серьезных психических расстройствах, с которыми встречаются священники в пастырской практике. В этом номере читатель узнает, почему психопатические расстройства могут привести к преступлению, если не обращать на них внимания, способствуют ли социальные сети возникновению психических заболеваний и как священнику предупредить агрессию в беседе с душевнобольным человеком. PDF-версия.
18 марта 2021 г. 16:30
Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга профессора психиатрии Василия Глебовича Каледы. Автор обобщает многолетний опыт работы с людьми, у которых вера в Бога и понимание христианского служения искажается психическими расстройствами. О том, как научиться понимать таких людей, к чему быть готовым в общении с ними, что необходимо знать для оказания им помощи и поддержки, предупредив тем самым непоправимые поступки, врач-психиатр рассказал «Журналу Московской Патриархии» на ярких примерах своей практики. PDF-версия.
4 февраля 2021 г. 13:00
Епископ Калачинский и Муромцевский Петр: «Пандемия — бич Божий по грехам нашим»
Пандемия коронавируса обострила отнюдь не только медицинские, санитарно-гигиенические и экономические вопросы и задачи. Резко возрос интерес к природе вирусов и их роли в сообществе живых организмов на Земле, управляемости человеческой цивилизацией в условиях выраженного в той или иной степени хаоса, духовным причинам переживаемых нами проблем и верным выводам, которые из них следует сделать. В интервью «Журналу Московской Патриархии» занимающий кафедру в Омской митрополии архиерей, в прошлом ученый-вирусолог, рассуждает об оправданности карантинных ограничений, объясняет, почему Россия оказалась впереди в создании вакцины, и советует не поддаваться панике. PDF-версия.
22 января 2021 г. 14:30
Дробное питание и прогулки пешком
Затяжной рабочий день, богослужения с продолжительным неподвижным стоянием на ногах плюс несбалансированное питание — все эти особенности, способные существенно ухудшить здоровье, постоянно сопровождают служение каждого священника. Как священнослужителю избежать обусловленных специфическим режимом питания профессиональных болезней, советует Олег Ольхов, известный шеф-повар и специалист по русской и монастырской кухне, который в силу своей профессии сам столкнулся с этими проблемами и научился предотвращать их последствия. PDF-версия.
13 июля 2020 г. 13:00
Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных
В ОВЦС состоялась секция XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи душевнобольным и делились случаями из практики.
27 января 2020 г. 18:50
Коварный варикоз
Варикозную болезнь часто называют недугом, сопутствующим цивилизации. Действительно ли священнослужители особенно подвержены этому заболеванию, можно ли справиться с ним консервативным методом лечения и при каких симптомах необходимо обращаться ко врачу? Об этом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» расспросил доцента Лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача Центральной клинической больницы святителя Алексия Павла Голосницкого. PDF-версия
17 января 2020 г. 10:00
Сестры по уходу
В Центральной клинической больнице святителя Алексия теперь появилось 2-е отделение паллиативной медицины. В отличие от 1-го отделения (см. материал «Паллиативное решение вечной проблемы» в № 2 за 2017 год), где неизлечимые пациенты размещаются независимо от места постоянной регистрации, сюда в рамках федеральной целевой программы оказания паллиативной помощи госпитализируют только москвичей. Сколько приходится ожидать в очереди на госпитализацию, что тут делают пациенты вовсе без прописки и почему медсестры считают это отделение самым престижным, в больнице на Ленинском проспекте разбирался обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
10 января 2020 г. 12:38
В Синодальном отделе по церковной благотворительности обсудили зависимость депрессии от религиозности
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.
27 января 2019 г. 17:30
Эффективная модель взаимодействия
Одна из основных задач Российской государственной антинаркотической политики — организация единой системы наркологической помощи. В нее входят: вовлечение в оказание помощи, оказание собственно самой наркологической помощи, медицинской реабилитации и реадаптации с четким определением полномочий всех субъектов этой деятельности, конкретизацией их целей и задач. PDF-версия
27 декабря 2018 г. 12:50
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ЖМП № 3 март 2022 / 28 марта 2022 г. 17:00
Как вызвать священника к больному в стационар
ПОСЕЩАТЬ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО, В РЕАНИМАЦИЯХ - КРУГЛОСУТОЧНО
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.
Принципиальных рамочных позиций в документе немного. Тот или иной орган власти определяет ответственного сотрудника по работе со священнослужителями в больницах. Те в свою очередь курируют ответственных на уровне стационаров, которым рекомендуется обеспечивать проход священников к больным в часы приема, а в отделения реанимации, в палаты интенсивного наблюдения или при явной угрозе жизни пациента и вовсе круглосуточно. Частота таких посещений никак не ограничивается, причем специально оговаривается, что ежедневные посещения признаются разумными и вполне нормальными. По системе здравоохранения устанавливаются временне нормативы для передачи просьбы о вызове священника от медперсонала к ответственному по больнице: если есть угроза жизни — два часа, в остальных случаях — сутки.
Рекомендации Минздрава крайне необходимы. В Конституции говорится о свободе вероисповедания, а в федеральном законе «Об основах охраны здоровья» зафиксировано право пациента на допуск к нему священника. Но на практике мы нередко сталкивались с тем, что эта норма не выполнялась. Теперь, когда установлен единый порядок посещения пациентов стационаров, тысячам верующих людей будет легче реализовать свое законное право на встречу со священником в больнице. Такое посещение поможет улучшить психологическое и духовное состояние верующих пациентов, кроме того, в случае необходимости пастырь всегда поддержит и медицинских работников. Мы уверены, что утверждение такого порядка послужит улучшению состояния пациентов и поможет медикам в их благородном служении больным.
Методические рекомендации Минздрава России по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов
1. В органе исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья рекомендуется определить ответственного за взаимодействие с централизованными религиозными организациями в целях реализации прав пациентов на допуск священнослужителя и совершения религиозных обрядов.
2. В медицинской организации рекомендуется определить ответственного за взаимодействие с религиозными организациями (далее — ответственный сотрудник), основной задачей которого является оказание содействия в реализации пре-дусмотренного статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» права гражданина на допуск к нему священно-служителя и отправления религиозных обрядов при получении медицинской помощи в стационарных условиях.
3. Руководителям медицинских организаций рекомендуется организовать возможность посещения священнослужителями пациентов в часы посещений в структурных подразделениях стационарных медицинских организаций при оказании плановой медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического режима с предоставлением условий для отправления религиозных обрядов.
4. Для пациентов, находящихся в структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю реанимации и интенсивной терапии, а также паллиативной помощи, возможность посещения священнослужителями рекомендуется организовывать без учета часов посещений с соблюдением противоэпидемического режима. Аналогичное исключение рекомендуется сделать для пациентов, находящихся в иных структурных подразделениях медицинских организаций, при угрозе жизни данных пациентов.
5. При организации посещений должно быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима, включая применение соответствующих средств индивидуальной защиты. Рекомендуется осуществлять допуск священнослужителей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции или имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (давностью не более 48 часов). Для случаев, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения вышеуказанного требования. При этом последующий допуск данного священнослужителя без соблюдения указанных требований не рекомендуется.
6. Ответственному сотруднику рекомендуется провести краткий инструктаж священнослужителя относительно имеющихся правил посещения пациентов, а также соблюдения противопожарной безопасности при отправлении религиозных обрядов с использованием церковных свечей.
7. Медицинский персонал структурных подразделений (лечащий врач, дежурный врач, палатная медицинская сестра) при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем передает данную информацию ответственному сотруднику. Рекомендуется передавать такую информацию в течение суток, а в случае угрозы жизни в течение двух часов. Ответственный сотрудник передает данную информацию в религиозную организацию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации посещения священнослужителем указанного пациента. В случае, если пациент по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться к указанным лицам, соответствующая информация о необходимости посещения священнослужителем может быть передана иными лицами.
8. Пациент и иные лица также могут пригласить священнослужителя, обратившись напрямую в религиозную организацию. В таком случае религиозная организация ставит в известность о визите священника ответственного сотрудника, которому рекомендуется обеспечить необходимое содействие в организации посещения священнослужителем пациента.
9. Медицинские работники структурных подразделений при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем производят соответствующую запись в медицинской документации пациента.
10. Не рекомендуется ограничивать число посещений пациента священнослужителем. В то же время разумным представляется посещение священнослужителем пациента не чаще одного раза в день.
11. В целях оптимальной организации посещения медицинских организаций священнослужителем рекомендуется оказывать ему содействие, в том числе путем определения сопровождающего работника из числа персонала структурного подразделения медицинской организации, посещение которого осуществляется.
12. На сайте медицинской организации, а также информационном стенде может быть представлена контактная информация религиозной организации.
13. Вышеуказанные положения рекомендуется оформить в виде нормативно-правового акта региональных органов власти в сфере охраны здоровья граждан.
14. Детализация регулирования может быть осуществлена в соглашениях о сотрудничестве органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, федеральных и иных медицинских организаций с централизованными религиозными организациями.
28 марта 2022 г. 17:00
Ключевые слова: COVID-19, пастырство, больницы, окормление, реанимация, пациенты, Методические рекомендации Минздрава РФ, священники, епископ Верейский Пантелеимон, стационары, больные, медработники
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