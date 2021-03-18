Как вызвать священника к больному в стационар

ПОСЕЩАТЬ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО, В РЕАНИМАЦИЯХ - КРУГЛОСУТОЧНО

Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.

Принципиальных рамочных позиций в документе немного. Тот или иной орган власти определяет ответственного сотрудника по работе со священнослужителями в больницах. Те в свою очередь курируют ответственных на уровне стационаров, которым рекомендуется обеспечивать проход священников к больным в часы приема, а в отделения реанимации, в палаты интенсивного наблюдения или при явной угрозе жизни пациента и вовсе круглосуточно. Частота таких посещений никак не ограничивается, причем специально оговаривается, что ежедневные посещения признаются разумными и вполне нормальными. По системе здравоохранения устанавливаются временне нормативы для передачи просьбы о вызове священника от медперсонала к ответственному по больнице: если есть угроза жизни — два часа, в остальных случаях — сутки.



Новый порядок полезен и пациентам, и медикам



Епископ Верейский Пантелеймон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сопредседатель совместной комиссии Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ

Рекомендации Минздрава крайне необходимы. В Конституции говорится о свободе вероисповедания, а в федеральном законе «Об основах охраны здоровья» зафиксировано право пациента на допуск к нему священника. Но на практике мы нередко сталкивались с тем, что эта норма не выполнялась. Теперь, когда установлен единый порядок посещения пациентов стационаров, тысячам верующих людей будет легче реализовать свое законное право на встречу со священником в больнице. Такое посещение поможет улучшить психологическое и духовное состояние верующих пациентов, кроме того, в случае необходимости пастырь всегда поддержит и медицинских работников. Мы уверены, что утверждение такого порядка послужит улучшению состояния пациентов и поможет медикам в их благородном служении больным.

Методические рекомендации Минздрава России по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов

1. В органе исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья рекомендуется определить ответственного за взаимодействие с централизованными религиозными организациями в целях реализации прав пациентов на допуск священнослужителя и совершения религиозных обрядов.

2. В медицинской организации рекомендуется определить ответственного за взаимодействие с религиозными организациями (далее — ответственный сотрудник), основной задачей которого является оказание содействия в реализации пре-дусмотренного статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» права гражданина на допуск к нему священно-служителя и отправления религиозных обрядов при получении медицинской помощи в стационарных условиях.

3. Руководителям медицинских организаций рекомендуется организовать возможность посещения священнослужителями пациентов в часы посещений в структурных подразделениях стационарных медицинских организаций при оказании плановой медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического режима с предоставлением условий для отправления религиозных обрядов.

4. Для пациентов, находящихся в структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю реанимации и интенсивной терапии, а также паллиативной помощи, возможность посещения священнослужителями рекомендуется организовывать без учета часов посещений с соблюдением противоэпидемического режима. Аналогичное исключение рекомендуется сделать для пациентов, находящихся в иных структурных подразделениях медицинских организаций, при угрозе жизни данных пациентов.

5. При организации посещений должно быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима, включая применение соответствующих средств индивидуальной защиты. Рекомендуется осуществлять допуск священнослужителей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции или имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (давностью не более 48 часов). Для случаев, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения вышеуказанного требования. При этом последующий допуск данного священнослужителя без соблюдения указанных требований не рекомендуется.

6. Ответственному сотруднику рекомендуется провести краткий инструктаж священнослужителя относительно имеющихся правил посещения пациентов, а также соблюдения противопожарной безопасности при отправлении религиозных обрядов с использованием церковных свечей.

7. Медицинский персонал структурных подразделений (лечащий врач, дежурный врач, палатная медицинская сестра) при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем передает данную информацию ответственному сотруднику. Рекомендуется передавать такую информацию в течение суток, а в случае угрозы жизни в течение двух часов. Ответственный сотрудник передает данную информацию в религиозную организацию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации посещения священнослужителем указанного пациента. В случае, если пациент по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться к указанным лицам, соответствующая информация о необходимости посещения священнослужителем может быть передана иными лицами.

8. Пациент и иные лица также могут пригласить священнослужителя, обратившись напрямую в религиозную организацию. В таком случае религиозная организация ставит в известность о визите священника ответственного сотрудника, которому рекомендуется обеспечить необходимое содействие в организации посещения священнослужителем пациента.

9. Медицинские работники структурных подразделений при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем производят соответствующую запись в медицинской документации пациента.

10. Не рекомендуется ограничивать число посещений пациента священнослужителем. В то же время разумным представляется посещение священнослужителем пациента не чаще одного раза в день.

11. В целях оптимальной организации посещения медицинских организаций священнослужителем рекомендуется оказывать ему содействие, в том числе путем определения сопровождающего работника из числа персонала структурного подразделения медицинской организации, посещение которого осуществляется.

12. На сайте медицинской организации, а также информационном стенде может быть представлена контактная информация религиозной организации.

13. Вышеуказанные положения рекомендуется оформить в виде нормативно-правового акта региональных органов власти в сфере охраны здоровья граждан.

14. Детализация регулирования может быть осуществлена в соглашениях о сотрудничестве органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, федеральных и иных медицинских организаций с централизованными религиозными организациями.