Дробное питание и прогулки пешком

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Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных
В ОВЦС состоялась секция XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи душевнобольным и делились случаями из практики.
27 января 2020 г. 18:50
Коварный варикоз
Варикозную болезнь часто называют недугом, сопутствующим цивилизации. Действительно ли священнослужители особенно подвержены этому заболеванию, можно ли справиться с ним консервативным методом лечения и при каких симптомах необходимо обращаться ко врачу? Об этом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» расспросил доцента Лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача Центральной клинической больницы святителя Алексия Павла Голосницкого. PDF-версия
17 января 2020 г. 10:00
Сестры по уходу
В Центральной клинической больнице святителя Алексия теперь появилось 2-е отделение паллиативной медицины. В отличие от 1-го отделения (см. материал «Паллиативное решение вечной проблемы» в № 2 за 2017 год), где неизлечимые пациенты размещаются независимо от места постоянной регистрации, сюда в рамках федеральной целевой программы оказания паллиативной помощи госпитализируют только москвичей. Сколько приходится ожидать в очереди на госпитализацию, что тут делают пациенты вовсе без прописки и почему медсестры считают это отделение самым престижным, в больнице на Ленинском проспекте разбирался обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
10 января 2020 г. 12:38
В Синодальном отделе по церковной благотворительности обсудили зависимость депрессии от религиозности
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.
27 января 2019 г. 17:30
Эффективная модель взаимодействия
Одна из основных задач Российской государственной антинаркотической политики — организация единой системы наркологической помощи. В нее входят: вовлечение в оказание помощи, оказание собственно самой наркологической помощи, медицинской реабилитации и реадаптации с четким определением полномочий всех субъектов этой деятельности, конкретизацией их целей и задач. PDF-версия
27 декабря 2018 г. 12:50
Пациенты «на глазах»
Две принципиально новые возможности теперь стали доступны пациентам Центральной клинической больницы Московской Патриархии. В структуре операционного отделения здесь появился офтальмологический центр, а онкобольные могут проходить процедуры химиотерапии в режиме дневного стационара. Обе новинки функционируют в формате обязательного медицинского страхования, то есть для обладателей российских медицинских полисов все предоставляемые услуги бесплатны. «Журнал Московской Патриархии» поинтересовался мнением врачей и пациентов новых подразделений и узнал, в чем их преимущество по сравнению с государственными и муниципальными аналогами. PDF-версия
26 декабря 2018 г. 10:50
В Москве открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»
В Москве, в Даниловом монастыре открылась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных», на которой православное и католическое духовенство, психиатры из России, Италии, Великобритании и Испании обсудили типы психических расстройств, особенности протекания психических заболеваний у верующих людей, восприятие психически больными церковных Таинств и др.
14 ноября 2018 г. 15:30
Паллиативное решение вечной проблемы
Когда этот материал выйдет в свет, возможно, некоторых из его героев уже не будет в живых. С такой мыслью трудно примириться, но еще хуже малодушно гнать ее от себя. Сохранить качество жизни на максимально возможном уровне комфорта для неизлечимо больного человека, когда недуг угрожает жизни и приносит тяжелые физические страдания, призваны отделения паллиативной помощи. Создание подобной структуры в Центральной клинической больнице Московской Патриархии — шаг очень нужный и весьма своевременный. Как работает это отделение, узнал «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
29 мая 2017 г. 17:29
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50
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ЖМП № 4 апрель 2020 / 13 июля 2020 г. 13:00
Дробное питание и прогулки пешком
О ПРАВИЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПРИЕМА ПИЩИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И САМЫХ ВРЕДНЫХ ДЛЯ НИХ ПРОДУКТАХ
Затяжной рабочий день, богослужения с продолжительным неподвижным стоянием на ногах плюс несбалансированное питание — все эти особенности, способные существенно ухудшить здоровье, постоянно сопровождают служение каждого священника. Как священнослужителю избежать обусловленных специфическим режимом питания профессиональных болезней, советует Олег Ольхов, известный шеф-повар и специалист по русской и монастырской кухне, который в силу своей профессии сам столкнулся с этими проблемами и научился предотвращать их последствия. PDF-версия.
Священническое и диаконское служение — тяжелый ежедневный труд, сходный с работой врача скорой помощи: трудно планировать свой день, правильно питаться и распределять суточные нагрузки. К тому же качество доступных нам продуктов постоянно ухудшается, а некоторые из них и вовсе стали вредными. Среднестатистический же священнослужитель не только недополучает необходимые ему вещества и отравляет себя некачественной пищей, но и усугубляет ситуацию — нерегулярно и редко ест, причем часто на ночь (когда организм физиологически не способен переваривать пищу должным образом). Неверный подход к питанию ведет к набору лишнего веса, который, в свою очередь, дает лишнюю нагрузку на внутренние органы, провоцируя развитие множества болезней.
Большинство священников понимают, что это серьезная проблема, но отмахиваются: они все время где-то нужны, их ждут, они в вечной спешке, позаботиться о себе некогда. В молодые годы проблемы со здоровьем еще не так заметны, организм справляется со стрессом. Но к 40-летнему возрасту вылезают профессиональные «болячки». И вроде бы нужно постараться изменить положение вещей, но устоявшийся ритм жизни не позволяет: проблемы на приходе никогда не заканчиваются, за старыми тут же возникают новые, и болезни только усугубляются.
Эти проблемы мне очень близки, поскольку у меня как у шеф-повара также затяжной и зачастую непредсказуемый рабочий день. Как ни парадоксально это звучит, даже поесть бывает некогда. У меня тот же набор заболеваний, что и у священников, но я нашел силы пересмотреть свое отношение к здоровью. Те рекомендации, которыми я сейчас поделюсь, испытаны на себе и дают положительный результат. Давая эти советы, понимаю: большинство клириков отнесутся к ним скептически. Но опять же, «почти невозможно» можно постараться преобразовать во «вполне осуществимо».
Совет 1. Принимайте пищу часто и в одно и то же время
Зачем нужно. Есть надо не менее трех раз в день, а лучше — четыре-пять. Дробное питание не до сытости гораздо полезнее, чем единовременный обильный прием пищи.
Как добиться. Священнику нужно попросить супругу (или еще кого-то из родных) приготовить ему средний по калорийности завтрак и более калорийный обед и упаковать их в контейнеры для пищевых продуктов — на тот случай, если не будет времени на полноценный поздний завтрак / ранний обед после Литургии. В термос лучше заварить чай или травяной настой.
В идеале необходимо выделить себе после Литургии хотя бы четверть часа на спокойный (это очень важно для пищеварения) прием пищи, чтобы не отвлекаться во время еды на постоянно возникающие проблемы. Если же такой возможности нет — возьмите еду с собой в дорогу. Лучше вовремя поесть, пусть и в стесненных условиях (в том числе в машине), чем откладывать «компенсацию» на поздний вечер.
Совет 2. Больше овощей, хороших и разных!
Зачем нужно. Правильный рацион питания уберет лишний вес и уменьшит чрезмерную нагрузку на ноги. Сочетание полезных продуктов обеспечит организм необходимыми витаминами и микроэлементами, поможет снизить вязкость крови и избежать риска образования тромбов.
Как добиться. Основу рациона должны составлять овощи. Особенно полезны капуста, морковь, томаты, сладкий перец, свекла. Ежедневно на столе должны быть заправленные растительным маслом салаты из свежих овощей и овощные гарниры. Также необходимы фрукты (цитрусовые, яблоки, груши, вишня, черешня, абрикосы) и ягоды (брусника, черника, клюква, малина). Рекомендуемая суточная норма овощей и фруктов — 400 г, или 2–3 стакана овощей и 1–2 стакана фруктов. Диетологи советуют разделить это количество на пять порций и устраивать перекусы в течение дня.
Рыба и морепродукты (креветки, мидии, кальмары) послужат хорошей альтернативой мясным блюдам. Если мясо, то нежирные сорта: говядина, свинина, курица и кролик.
Крупы содержат углеводы, которые обеспечивают организм энергией. Предпочтение лучше отдавать коричневому длиннозерновому рису и гречке, полбе, ячневой и перловой крупе, богатым растительной клетчаткой и микроэлементами. В каши можно добавлять миндаль и фундук, а также (как приправу) измельченный мускатный орех. Из бобовых можно есть горох и соевые бобы, из зелени — петрушку.
Мед рекомендую принимать в качестве добавки к чаю, кашам по 2–3 столовые ложки в день. Он менее калорийный по сравнению с рафинадом, и его именно добавляют, а не едят как десерт. Можно и вовсе исключить сахар, заменив его медом.
Совет 3. Исключаем спиртное, жирное, соленое
Зачем нужно. Спиртное расширяет сосуды, при этом жидкость из клеток выходит в межклеточное пространство, нарушая обмен веществ и ухудшая самочувствие (усиливается тяжесть и боли в ногах). Острые приправы негативно влияют на сосуды. Соленые продукты способствуют задержке жидкости и появлению отеков на ногах.
Как добиться. Понятно, что особенности священнического и диаконского служения не позволяют исключить употребление вина, но, несомненно, необходимо избегать употребления алкоголя вне богослужения. Пищу лучше готовить без соли, добавляя небольшое ее количество непосредственно перед едой.
Необходимо также сократить потребление или вовсе исключить из вашего рациона следующие продукты: копчености, маринады (приводят к задержке жидкости), крепкие бульоны, холодец (содержат большое количество экстрактивных веществ, увеличивают вязкость крови), жирные сорта мяса (тугоплавкие жиры повышают содержание холестерина, увеличивают вязкость крови).
Красители и консерванты, входящие в состав всех видов консервов, оказывают токсическое действие на сосуды. Поэтому рекомендую по возможности сократить употребление консервов. К сожалению, в некоторых регионах единственно доступные овощи — консервированные. Но если в продаже все же есть свежие овощи, то от консервированных по возможности лучше отказаться совсем.
Сдоба, торты, шоколад содержат большое количество легкоусвояемых углеводов, поэтому запрещены пациентам с избыточным весом. При отсутствии ожирения эти продукты можно употреблять в ограниченном количестве.
Кофе и черный чай противопоказаны при всех заболеваниях сердца и сосудов и при варикозе. Гипертоники часто заменяют кофе цикорием, но он расширяет кровеносные сосуды, и при варикозе вен его употреблять нельзя.
Совет 4. И не забывайте про ноги!
Зачем нужно. Для профилактики заболеваний ног необходима определенная физическая активность.
Как добиться. По утрам делайте тонизирующую зарядку — продолжительностью хотя бы 5 минут. Обязательно устраивайте перерывы в работе, разминайте ноги, по возможности ложитесь и поднимайте ноги вверх, не носите тесную одежду, которая давит в области талии и паха или сдавливает ноги. После богослужения выделяйте хотя бы 15 минут, чтобы полежать, подняв ноги вверх, и дать им отдых. Для предотвращения застойных явлений практикуйте пешие прогулки, по возможности откажитесь от поднятия тяжестей.
Если варикозное расширение вен все-таки возникло, необходимо по согласованию с врачом носить специальное компрессионное белье. Эти чулки надевают утром, перед тем как встать с постели, и снимают вечером, когда дневной период стояния на ногах закончится. Если же вы поздно спохватились и болезнь сильно развилась, можно, проконсультировавшись с врачом, вылечить ее при помощи несложного хирургического вмешательства в стационаре (подробнее об этом читайте в материале «Коварный варикоз»: ЖМП. 2019. № 10).
По окончании реабилитационного периода постарайтесь изменить образ жизни и выполнять рекомендации по профилактике дальнейшего развития болезни.
КОММЕНТАРИЙ
Вредны не сами продукты, а их употребление сверх меры
Алла ПОГОЖЕВА, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор:
Приведенные практические советы представляют несомненный интерес. Автор анализирует основные ошибки в составе рациона и построении режима питания, которые приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья: развитию ожирения, варикозного расширения вен, заболеваний сердца и сосудов. Хотела бы заметить: с позиций нутрициологии нет вредных продуктов, вредным может быть их количество и частота употребления.
Варужан САРКИСЯН, старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», кандидат биологических наук:
Вопреки расхожему мнению, в консервах отнюдь не содержится большого количества консервантов и красителей. Наоборот, их содержание сильно ограничено. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 029/2012 в качестве консервантов разрешено использовать только сорбиновую кислоту и ее соли в плодоовощных консервах, а также нитрит и нитрат калия в мясных консервах. Согласно этому документу использование красителей не допускается в некоторых консервированных продуктах (грибы, помидоры и сливки консервированные), ограничено применение красителя для консервов из зеленого горошка. Все разрешенные к использованию в составе пищевых продуктов консерванты и красители имеют указание на их максимальное содержание в составе пищевых продуктов. Если соблюдать эти требования, то консерванты и красители не принесут вреда здоровью.
Кроме того, некоторые продукты (например, хлебобулочные и мясные изделия) невозможно приготовить без использования пищевой соли: она необходима не только для придания вкуса, но и по самой технологии. В целом соль лучше не исключать полностью из рациона, но заменить ее на йодированную или с низким содержанием натрия.
13 июля 2020 г. 13:00
Ключевые слова: духовенство
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