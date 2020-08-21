На острове Большой Шантар в Охотском море впервые совершили Божественную литургию

На острове Большой Шантар, находящемся в акватории Охотского моря впервые отслужили Божественную литургию. Это самый крупный из 17 остров архипелага. Добраться туда можно только на морском катере в течение двух дней или на вертолете. В 2012 году по инициативе известного путешественника и священника Федора Конюхова на острове была построена и освящена часовня в честь святителя Николая Мирликийского. Именно в ней и состоялись две Божественных Литургии, которые на праздники Преображения Господня и Успение Божией Матери совершил руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний (Медведенко). Рядом с часовней на высоком берегу установлен и поклонный крест. По словам сотрудников Русского географического общества, более 200 лет назад православный крест уже воздвигался на этой земле.

«Цель поездки , которая состоялась по просьбе руководства Национального парка «Шантарские острова» - определить необходимое убранство для часовни, чтобы там было все необходимое для совершения богослужений. Конечно, в этом месте служится по особенному, чем в обычном храме на материке, где есть и иконостас, и свет, и престол, и пономарь. А здесь только ты, природа, и несколько человек, трудящиеся в этих заповедных, трудно доступных местах. Думаю, запомню эти службы надолго», - рассказывает отец Софроний. Сама часовня небольшая, примерно 3 на 3 метра, поэтому на службе каждый раз смогло поместиться не более 8 человек, сотрудников заповедника и военнослужащих. К слову, все они причастились. В часовне нет престола, его пришлось смастерить самим, нет утвари, поэтому ее и несколько икон священник также привез с собой. Еще одним событием стало крещение двоих сотрудников заповедника.

Кроме сотрудников национального парка, на службе присутствовали и военнослужащие экологического взвода Восточного Военного округа, которые ликвидируют последствия пребывания на острове в советские годы военных частей.

Из постоянных жителей острова только две семейные пары - профессиональные метеорологи.

Несмотря на то, что остров Большой Шантар находится всего в 120 км от материка, добраться до него по морю не просто (вертолет находится в ведении туристических фирм и перелет туда-обратно для одного человек стоит 250 тыс. рублей). «В собственности Национального парка только морские катера. Первый день мы шли вдоль материка, а потом заночевали в бухте Врангеля. А на второй день уже пересекали море. Опасность этого путешествия в том, что за 2-3 часа может начаться шторм, катера небольшие, не всякий шторм выдержат, и это нужно обязательно учитывать, готовясь к поездке»,- сказал отец Софроний.

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