В Ярославской митрополии проходит многодневный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

В Ярославской митрополии начался традиционный многодневный крестный пеший ход с почитаемой иконой Казанской Божией Матери, который в течение семнадцати дней посетит несколько городов и сел Ярославской области (в частности, города Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск, где и была обретена святыня) и Рыбинск).

Перед началом крестного хода в Казанском монастыре, где икона пребывает постоянно, клириком обители иереем Сергием Котовым был отслужен молебен.

В первый день икона была перенесена в Толгский женский монастырь, куда участники молитвенного шествия переправились на теплоходе. До переправы они прошли около 10 км с остановками в трех древних храмах: Благовещения и Параскевы Пятницы в центре города и Спаса Нерукотворного в селе Иваньково.

Крестный ход возглавил настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Борисоглеб иерей Максим Викленко. Отец Сергий вместе с настоятельницей Казанского монастыря игуменьей Екатериной (Гаевой) проводили крестный ход до храма Благовещения, который находится в центре города. Шествие встретил настоятель Вознесенско-Благовещенского прихода, иеромонах Агафангел Шкуранков, где также был отслужен молебен.

«Такая традиция - в каждом храме, где останавливается крестный ход, служат молебен, - рассказала корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» настоятельница Казанского женского монастыря, игуменья Екатерина, - из года в год что-то может меняться, в каких-то храмах служат молебен с акафистом или просто читают акафист».

Согласно программе, два первых дня святыня путешествует по Ярославлю и его округе. На третий день паломники приходят в Тутаев. Руководит Казанским крестным ходом епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов). 7 июня владыка лично возглавил шествие, присоединившись к молящимся в ярославском селе Устье и прошел вместе со всеми 8 км по левому берегу Волги через поселок Летишовка и деревню Пищалёво, в котором сейчас восстанавливают храм.

«Вне зависимости от того, идет с нами владыка Вениамин, или нет – мы всегда чувствуем его присутствие, - говорит ответственный за проведение Крестного хода, бизнесмен Алексей Реуцкий, - он постоянно звонит и распрашивает, как проходит крестный ход. В 2002 году тогда еще митрофорный протоиерей Николай Лихоманов (мирское имя епископа Вениамина) был секретарем Ярославской епархии, и его предложение возобновить крестный ход с Казанской иконой до Тутаева и обратно благословил владыка Михей (Хархаров). Когда владыка Вениамин стал правящим архиереем Рыбинской епархии, мы крестный ход продлили до Рыбинска, и дорога занимает теперь не 8-9 дней, а 17-18».

Как объяснил Алексей Реуцкий, крестный ход до его окончания будет сопровождать игумен Савватий (Мызников), настоятель храма Богоявления на Острову села Хопылёво, в котором был крещен святой праведный воин Феодор Ушаков. Отец Савватий присоединился к молитвенному шествию сегодня, на третий день, вместе с владыкой Вениамином, и по его благословению пройдет с паломниками весь маршрут. Родины святого адмирала святыня достигнет только 9 июня. Вечером того же дня крестный ход прибудет в кафедральный Спасо-Преображенский собор города Рыбинска. Завтра и послезавтра - в четвертый и пятый дни – крестный ход двинется автоколонной, в связи с насыщенностью паломнической программы.

15 июня после Рыбинска и его окрестностей образ Божией Матери вновь возвращается в Тутаев, чтобы 17 июня принять участие в крестном ходе с известным образом Всемилостивого Спаса (см.ЖМП №6 2018), являющимся достопримечательностью Воскресенского собора в Тутаеве.

По словам Алексея Реуцкого, сегодня, 7 июня, крестный ход насчитывал 55 человек. Постоянный костяк – 30 участников. Проводили икону до Толгской обители, переправившись через Волгу, 100 молящихся. Во второй день крестным ходом шли 70 человек. По Рыбинску число участников крестного хода обычно достигает 600-800 человек, а в крестном ходе в Тутаеве с иконой Всемилостивого Спаса - порядка 1500. Всего подвижникам предстоит пройти 200 километров, расстояние, которое они преодолеют на машинах - порядка 650 километров. В Ярославль чудотворная икона Казанской Божией Матери вернется 19 июня, а в стены родной обители – 21 июня.



Справка

Крестный ход из Ярославля в Тутаев (ранее – Романов-Борисоглебск) с чудотворной Казанской иконой Божией Матери был учрежден в 1761 году, в память о событиях Смутного времени. Назначение дня крестного хода зависит от времени праздника Вознесения Господня и совпадает с началом Петровского поста. В советское время крестный ход с Казанской иконой был упразднен. Вновь его возродили только в 2002 году. Маршрут пролегал только до Тутаева. Спустя 10 лет, в 2012 году, маршрут продлили до Рыбинска и Рыбинского района.