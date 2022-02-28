Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

В молитве анафоры на Литургии святителя Василия Великого мы произносим прошение о глубоком и неотъемлемом мире. В наше время эти слова приобретают особое значение. Каждый священнослужитель Русской Церкви в этот момент задумывается о том, насколько нам всем сейчас нужен глубокий и крепкий мир. Мы призываем милосердие Божие на всех, кто сейчас вовлечен в конфликт на Украине, на каждом богослужении едиными устами вознося соборную молитву о пре­кращении распрей и разногласий. И вместе с этим нам нужно задуматься над тем, что просимое нами состояние крепкого мира может быть только результатом длительных усилий и трудов всех нас. В чем они должны заключаться? Безусловно, зона ответственности каждого христианина — его молитвенный труд. Сегодня мы все должны усилить наши молитвы об искоренении всякой злобы.

Но не меньше этого необходимо понимание внутренних причин нынешних событий. Нам больно переживать происходящее, но, к сожалению, все это — следствие давних человеческих ошибок. Сегодня невозможно ожидать быстрого решения проблем, которые копились десятилетиями.

В формировании личного взгляда каждого священника на ситуацию на Украине есть еще один важный момент. На чьей стороне должны быть верующие — вопрос одновременно и простой, и сложный. Нужно понимать, что сейчас, в си­туации всеобщего разделения в обществе, настало время проверки нашей веры. Единство Церкви заключается в том числе в глубинном понимании смысла ее иерархической структуры. В непростые годы двадцатого века Русская Церковь выстояла именно в единстве епископата и верующих. «Где нет епископа, там нет Церкви» — эти слова священномученика Игнатия Богоносца сказаны почти две тысячи лет назад, но до сих пор очень четко определяют значимость епископского призвания. Верность епископу и, более широко, Святейшему Патриарху представляется важным фактором сохранения целостности нашей Церкви.

Так на чьей же стороне Церковь? Она на стороне всех страждующих. Необходимо помнить, что среди бушующего моря жизни, среди разгула греха и страстей только Церковь — тот спасительный ковчег, который позволяет людям пережить катастрофу и вновь вернуться к жизни, чтобы заново созидать мир вокруг себя. Исторически Церковь всегда была с людьми в их испытаниях и скорбях. И сегодня она помогает людям, оказавшимся в трудной, трагической ситуации, вне зависимости от того, на какой стороне они находятся. Потому что Бог любит всех и сострадает каждому страждущему человеку.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Послание Святейшего Патриарха Кирилла и. о. генерального секретаря Всемирного совета церквей в связи с событиями на Украине

■ Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

■ Молитва о восстановлении мира

■ Послание Святейшего Патриарха Кирилла, посвященное 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей

■ Ответ Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Александрийскому Феодору на его обращение с призывом отменить решение об образовании Патриаршего экзархата Африки

■Определения Священного Синода

Церковь и общество

■ Дмитрий Анохин. Спасаем всем миром

Богослужение

■ Священник Михаил Желтов. Великому Четвергу воспеваю великую песнь . Канон преподобного Космы Маюмского: глубина, поэзия, смыслы

Богословие

■ Священник Антоний Борисов. Если Христос снисходит в ад — нисходи с Ним и ты. О смыслах богослужения Великой Субботы

Духовное образование

■ Протоиерей Валентин Васечко. Семинарии — по ранжиру. Рейтинг духовных школ: инструкция к применению и интерпретации данных

Приходская практика

■ Артемий Банщиков. В суете будней сохранить главное. Преломление традиций Великой Четыредесятницы в современных общинах: цели и смыслы совместного делания пастырей и паствы

Летопись святости

■ Галина Коротаева. Небесный заступник Тюменского края. Священник Михаил Красноцветов — в сонме новомучеников Церкви Русской

Уроки столетия

■ Леонид Вайнтрауб. Главный упор — на Москву. Перед изъятием церковных ценностей не устояли даже кремлевские соборы

■ Протоиерей Кирилл Каледа. Память священнослужителей, пострадавших в ходе кампании по изъятию церковных святынь, будет увековечена в Москве

Юбилей

■ Алексей Реутский. Миссия заботы, добра и любви. Русской Палестине 175 лет.

■ Протоиерей Игорь Пчелинцев, монахиня Мариам (Юрчук), монахиня Лукина (Ганичева), инокиня Николая (Ганжа), Мария Ал Алам. Помочь встрече человека с Богом

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Владимир Ковтуненко

■ Протоиерей Иоанн Холкин

■ Игумения Георгия (Щукина)