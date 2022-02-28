Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

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Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 февраля 2022 г. 15:00
Почему отнятое у Церкви не спасло голодающих
В феврале этого года исполняется ровно сотня лет с начала кампании по опустошению православных храмов большевиками под лозунгом помощи голодающим. И хотя эти события многократно отражены в различных исследованиях, необходимо рассмотреть их прежде всего в освобожденном от неправды историческом контексте. Какая истинная и неприглядная реальность скрывалась за передовицами партийных газет, бодро рапортующих о потраченных церковных ценностях на закупку заграничного хлеба для спасения населения Поволжья, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Сергий Иванов. PDF-версия.
25 февраля 2022 г. 17:00
Новоторжец
В 1667 году Патриархом Московским и всея Руси стал Иоасаф II. Это был человек преклонных лет, но, вопреки прогнозам недоброжелателей, ему удалось сделать немало. Патриарх много потрудился для того, чтобы установить мир и спокойствие в Церкви. Новую жизнь получило при Иоасафе II миссионерское служение на окраинах государства, он начал необходимые преобразования в богослужении, радел о соблюдении традиционного канона в иконописании, при нем активно развивалось книгоиздание, восстановилась традиция произнесения проповеди за богослужением. И пусть не все из задуманного удалось за пять лет его патриаршества, но поистине тот огонь любви к Православию, что горел в его сердце, смог воодушевить на новые свершения в Русской Православной Церкви многих людей. Каким был этот человек и чем запомнился своим современникам, «Журналу Московской Патриархии» рассказала петербургский историк Наталья Тарасова. PDF-версия.
8 февраля 2022 г. 17:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
31 января 2022 г. 15:00
Протоиерей Алексий Злобин
У каждого священника свой путь. За 66 лет в священном сане у тверского протоиерея Алексия Злобина этот путь был, с одной стороны, простым — он сменил всего два храма за все время своего служения, а с другой стороны, уникальным — именно ему, священнику и депутату, выпало служить Литургию в осажденном Белом доме в августе 1993-го. PDF-версия.
15 декабря 2021 г. 13:30
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
6 декабря 2021 г. 17:00
Митрополит Киккский Никифор: «Одностороннее решение Патриарха Варфоломея по Украине грозит всеправославному единству расколом чудовищных размеров»
На заседании конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» 16 сентября 2021 года, которая проходила в Москве в Храме Христа Спасителя, прозвучал совместный доклад митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора и митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии (Кипрская Православная Церковь). PDF-версия.
15 ноября 2021 г. 16:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 октября 2021 г. 16:00
Митрополит Волоколамский Иларион: «Содействовать умножению добра и богозаповеданной правды»
Этот старейший синодальный отдел часто называют церковным Министерством иностранных дел. Действительно, Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, созданный вскоре после Великой Отечественной войны, прежде всего был призван к установлению контактов на международном уровне. О вызовах времени, на которые приходилось отвечать ОВЦС за свою 75-летнюю историю, о его трудах и перспективах «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. PDF-версия.
19 октября 2021 г. 13:00
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4 апреля 2022 г. 14:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:
Но не меньше этого необходимо понимание внутренних причин нынешних событий. Нам больно переживать происходящее, но, к сожалению, все это — следствие давних человеческих ошибок. Сегодня невозможно ожидать быстрого решения проблем, которые копились десятилетиями.
В формировании личного взгляда каждого священника на ситуацию на Украине есть еще один важный момент. На чьей стороне должны быть верующие — вопрос одновременно и простой, и сложный. Нужно понимать, что сейчас, в ситуации всеобщего разделения в обществе, настало время проверки нашей веры. Единство Церкви заключается в том числе в глубинном понимании смысла ее иерархической структуры. В непростые годы двадцатого века Русская Церковь выстояла именно в единстве епископата и верующих. «Где нет епископа, там нет Церкви» — эти слова священномученика Игнатия Богоносца сказаны почти две тысячи лет назад, но до сих пор очень четко определяют значимость епископского призвания. Верность епископу и, более широко, Святейшему Патриарху представляется важным фактором сохранения целостности нашей Церкви.
Так на чьей же стороне Церковь? Она на стороне всех страждующих. Необходимо помнить, что среди бушующего моря жизни, среди разгула греха и страстей только Церковь — тот спасительный ковчег, который позволяет людям пережить катастрофу и вновь вернуться к жизни, чтобы заново созидать мир вокруг себя. Исторически Церковь всегда была с людьми в их испытаниях и скорбях. И сегодня она помогает людям, оказавшимся в трудной, трагической ситуации, вне зависимости от того, на какой стороне они находятся. Потому что Бог любит всех и сострадает каждому страждущему человеку.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
Церковь и общество
Богослужение
Богословие
Духовное образование
Приходская практика
Летопись святости
Уроки столетия
Юбилей
Чтение
Вечная память
4 апреля 2022 г. 14:00
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Как вызвать священника к больному в стационар
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.
28 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Алексий Чаплюк
20.09.1936–06.12.2021
25 марта 2022 г. 17:30
Протоиерей Димитрий Захаров
01.11.1950–01.12.2021
25 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Николай Гундяев
18.11.1940–30.12.2021
25 марта 2022 г. 15:00
Митрополит Владимир (Котляров)
27.05.1929–19.01.2022
25 марта 2022 г. 13:00