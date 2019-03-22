Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры

Эта святыня XVI века — единственная уцелевшая подлинная икона из Деисусного чина храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в старинном русском городе-крепости. В музейный фонд (в тот момент — Псковского государственного музея-заповедника, на балансе которого находилась изборская церковь) она помещена в 1983г., после чего ее в течение нескольких лет реставрировали в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина Академии художеств СССР.

«Когда создавалась икона, шла Ливонская война. Иконописцы не могли пользоваться дорогими красителями, из-за чего тут нет, к примеру, золотого фона, - говорит хранитель живописи и графики Псковского государственного музея-заповедника Ольга Васильева. - Но великое искусство изографов того времени создает поистине глобальные образы». К традиционной композиции Божией Матери и Иоанна Предтечи, приходящих ко Христу со свитками со священными письменами, мастера добавили полуфигурные изображения архангелов Гавриила и Михаила над главой Спасителя.

Последние годы икона находится в собрании Государственного музея-заповедника «Изборск». По словам директора учреждения Натальи Дубровской, вскоре посетители печорского филиала смогут лицезреть ее в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры, где для нее уже запланировано достойное место.