В Смоленской области отреставрирован храм, который мечтал восстановить Святейший Патриарх Кирилл

В деревне Михновка Смоленского района освящен храм Рождества Пресвятой Богородицы, на реставрацию которого ушло более трех лет. Чин освящения совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в сослужении духовенства Смоленской епархии. Примечательно, что восстановить святыню давно мечтал Святейший Патриарх Кирилл еще будучи митрополитом Смоленским и Калининградским.

«Его Святейшество - в то время правящий архиерей нашей епархии - неоднократно посещал храм и искал возможность его отреставрировать. Однако реставрация началась только в 2017 году», - рассказал древлехранитель Смоленской епархии Александр Дубровский. Будучи памятником регионального значения и находясь в федеральной собственности Рождественская церковь постепенно разрушалась, пока вокруг нее не сформировалась группа активных православных верующих. Очистив храм от мусора и растительности вокруг, вместе с настоятелем священником Александром Сусенковым, они начали регулярно служить в храме молебны. Как известно, Финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии ежегодно составляет список православных храмов на реставрацию за счет средств федерального бюджета. Узнав об этом прихожане обратились за поддержкой в архитектурный отдел Смоленской епархии, который и оформил все необходимые документы.

После нескольких попыток Рождественский храм удалось включить в список ФХУ. Однако с началом реставрации начались и проблемы (подробнее ). «Нам пришлось три раза менять генеральных подрядчиков, потому что первые два наняли субподрядные организации, недобросовестно относящиеся к своим обязанностям. Дело доходило и до того, что нам пришлось обратиться в правоохранительные органы,- продолжает Александр Дубровский. - Одна из строительных бригад даже сбила в алтаре уцелевшие фрагменты фресок XVIII века.

К счастью, третий генподрячик благополучно завершил все работы и храм теперь полностью отреставрирован. Кроме центрального — в честь Рождества Богородицы, в нем еще два придела — в честь святых Николая Чудотворца и Александра Свирского. Всего на реставрационные работы затрачено порядка 90 млн. рублей. Что касается утраченных фресок в алтарной части, сохранились их фото, будем их воссоздавать. В настоящее время храм передан в собственность Смоленской епархии. На восстановленной колокольне на средства благодетелей планируется приобрести звонницу».

В деревне Михновка в настоящее время зарегистрировано около 500 человек, приход Рождественского храма составляет около 20 человек. Но поскольку это единственный в округе действующий храм, а район активно застраивается дачными коттеджами, численность еще должна возрасти за счет новых прихожан.

Справка

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Михновка Смоленского района находится в 2 км от Смоленска, в Загородной усадьбе смоленских митрополитов. Он был возведен стараниями епископа Смоленского Парфения и прихожанина А. И. Щукинского в первой половине XVIII века. Церковь, построенная в классическом стиле с элементами барокко, сильно пострадала от пожара в 1812 году – ее восстановили три года спустя. До революции храм был частью резиденции смоленских архиереев. В 1931 году церковь закрыли. За годы советской власти храм успел побыть сельским клубом, конюшней, складом удобрений. Реставрация храма началась в 2017 году, а в октябре 2019 состоялось освящение накупольных крестов центральной части храма. Чин освящения совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.