В Переславской епархии в селе Годеново освятили храм в честь святого благоверного императора Юстиниана

В Переславской епархии в селе Годеново освятили крестильный храм в честь святого благоверного императора Юстиниана. Чин освящения, а затем Божественную литургию возглавил епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства Переславской епархии.

Крестильный храм с глубокой купелью в виде креста был заложен в 2012 году. Его вместимость примерно 30 человек. По словам настоятельницы женского Никольского монастыря игумении Евстолии, освящение храма в честь св. Юстиниана (это пока единственный в России храм, посвященный благочестивому императору) имеет двойной смысл. Годеновский крест, пребывающий в храме св. Иоанна Златоуста в Годеново, был явлен в этих местах за тридцать лет до падения Византийской империи, и его явление можно считать символом преемственности в сохранении Православия будущей Российской империей. А второй мотив - это то, что к 600-летию явления Годеновского креста (2023 год) на подворье планируется возвести ещё один храм в честь святой Софии, который в основных чертах повторит Константинопольский Софийский собор (возведенный по инициативе св. Юстиниана), но будет меньше в четыре раза.

- Мы надеемся на молитвенную помощь святого Юстиниана в строительстве нашего Софийского храма, - пояснила игумения Евстолия.

Справка

По Преданию, Годеновский крест был явлен 29 мая 1423 года, то есть за 30 лет до падения Константинополя (29 мая 1453 года). И уже в то время прославился чудесами и исцелениями. В 1937 году был перенесен в храм св. Иоанна Златоустого, где и пребывает по сей день, на подворье Никольского женского монастыря Переславля. В храме ведётся книга свидетельств благодатной помощи по молитвам перед святыней.

Уже существует 25 копий креста, они есть в разных епархиях России, а также в других странах - в Грузии, Сербии (в новом храме св.Саввы в Белграде) и др. С 1997 года храм Иоанна Златоуста стал подворьем Переславского Никольского женского монастыря. В 2002—2003 годах Крест был восстановлен группой реставраторов Государственного Русского музея.