Протоиерей Владимир АКИНШИН: «Главная проблема молодых священников – семейные неурядицы»

Духовник Оренбургской епархии протоиерей Владимир Акиншин, который в этом октябре отметил свое 70-летие, исполняет послушание епархиального духовника уже 30 лет. В интервью «Журналу Московской Патриархии» он объясняет, почему молодые священники приходят на исповедь чаще пожилых, вспоминает об одной из последних наложенных им епитимий и советует, как можно предотвратить конфликты между супругами.

- Ваше Высокопреподобие, послушание епархиального духовника Вы несете довольно давно. Можно ли сравнить его по важности и трудности с другими послушаниями, которые Вам довелось исполнять?

- Действительно, важных и непростых послушаний у меня было несколько. Среди прочих можно вспомнить и руководство епархиальным отделом по взаимодействию с силовыми структурами, и членство в Общественном совете МВД по городу Оренбургу. Довелось и преподавать в Оренбургской духовной семинарии. Но, без сомнения, служение в качестве епархиального духовника в этом ряду – самое сложное, ведь фактически я несу ответственность за нравственный облик наших пастырей.

На это послушание меня благословил митрополит Валентин (Мищук), управлявший нашей епархией с 1999 по 2015 годы и ныне пребывающий на покое. Ежегодно Великим постом все духовенство здесь, в Никольском кафедральном соборе, проходит подробную исповедь. Поэтому великопостный период лично для меня – самый напряженный: богослужения в соборе сочетаются с совершением таинства Исповеди и обстоятельными беседами с собратьями-священниками. Затем я докладываю об этом митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину специальным рапортом. Кстати, наш правящий архиерей всегда тщательно изучает его и непременно интересуется, наложил ли я епитимью на священника в тех случаях, когда это действительно необходимо.

- Можете вспомнить последнюю наложенную Вами епитимью?

- Конечно. Одного священнослужителя благословил ежедневно в течение полугода читать покаянный канон. Это было необходимо для его вразумления, для того, чтобы помочь ему стать поистине пастырем добрым.

- Исповедь Великим постом проводится по графику. Бывать у Вас раз в год – это, наверное, все же редко для священника?

- Разумеется. В остальное время года исповедь проходит в свободном режиме, по предварительной взаимной договоренности. Чаще с этим ко мне обращаются молодые священники. Пожилые все же грешат меньше. Дети у них выросли, отношения с матушкой вошли в спокойное русло. Молодежь – другое дело, тут на передний план выходят семейные неурядицы. Бывает, например, что молодые матушки угрожают разводом: они привыкли к чистым, едва ли не стерильным, условиям, к благоустроенному быту, а тут надо отправляться за мужем на сельский приход... Приходится взывать к совести матушки, и, как правило, после увещеваний угрозы прекращаются.

- Можете ли вспомнить эпизод, который Вас особенно вдохновил?

- Однажды молодая матушка родом из другого российского региона напрямую сказала супругу: забираю детей, живи тут как хочешь. Священник что – ему положено исполнять свой долг перед Богом, он неуклонно продолжает совершать свое служение. Чтобы спасти семью, пришлось подключаться епархиальному духовнику. И вот не сразу, но постепенно, после нескольких бесед риск распада семьи исчез. А потом из этой матушки получилась такая изумительная помощница мужу, что и приход на нее не нарадуется – и мне приятно встречаться с ней как духовнику.

- А обратные случаи бывают?

- Нечасто, но встречаются. Еще с тех времен, как в нашу епархию входили теперь две новосозданные – Орская и Бузулукская – епархии, я продолжаю поддерживать отношения с клириками из тех районов Оренбургской области. И вот недавно мне звонит один пастырь в душевном смятении: что делать, жена уезжает к матери и троих детей забирает! А приход у них своеобразный – наполовину сельский, наполовину городской, и матушка постоянно жалуется на нехватку материальных средств. Понятно: родная мать ей дома поможет, ей там будет легче! А как же долг сердца и совести? Поговорил по душам с ней по телефону, надеюсь, до ее сердца мои аргументы дошли. Ситуация осложняется тем, что это уже не первый такой эпизод в их семейной жизни: прежде дважды подобные «побеги от себя» уже совершались.

- Почему, на ваш взгляд, эта проблема становится самой острой в жизни молодых семей священнослужителей?

- Диавол бьет в самое уязвимое место. Не вспомню сейчас имени заслуженного пастыря, прошедшего длительный путь от дореволюционных времен до послевоенной эпохи в уже советской Прибалтике, который однажды сказал: «Самый главный мой искуситель и враг – моя любимая матушка».

Справка об авторе. Протоиерей Владимир АКИНШИН родился 9 октября 1950 года в селе Дмитриевка Александровского района Оренбургской области в рабочей семье. Окончив среднюю политехническую школу по специальности "водитель автомобиля", проходил срочную воинскую службу на Северном флоте. Обучался в оренбургском Политехническом институте, трудился на двух производствах – электромонтажником и теплотехником.

В 1990 году рукоположен в сан диакона, а затем и священника. В 1994 году окончил Московскую духовную семинарию. На протяжении 16 лет нес послушание военного священника.

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