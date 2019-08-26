Второе рождение собора

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Всем ветрам назло
Обычно крестный ход учреждается в память того или иного события. В случае же с августовским празднованием Свенской иконе Божией Матери вышло наоборот: сам праздник в церковном календаре появился в память о крестном ходе. Когда 207 лет назад наполеоновское войско подошло к Брянску, жители, взяв в Успенской обители чудотворный образ, обошли с ним городские границы. Враг не смог взять Брянск, и в память об этом на второй день после Успения Церковь вспоминает избавление города от чужеземного нашествия. PDF-версия
26 августа 2019 г. 17:59
Коложская икона вернулась в обновленный дом
Борисоглебская церковь в старинном урочище Коложань в нынешней административной черте Гродно — национальное достояние и предмет заслуженной гордости Беларуси. Один из двух (наряду с церковью Спаса Преображения Евфросиньева монастыря в Полоцке) дошедших до нас домонгольских православных храмов на территории страны, он официально включен в так называемый предварительный список ЮНЕСКО — перечень архитектурных памятников, предлагаемых к присвоению статуса объекта культурного наследия всемирного значения. «Журнал Московской Патриархии» знакомит читателей с главными результатами рассчитанных на несколько лет ремонтно-восстановительных работ — первых за долгие десятилетия. PDF-версия
30 июля 2019 г. 13:59
Переславский Свято-Феодоровский историко- культурный форум: наука и церковная жизнь
В Переславле-Залесском состоялась научно-практическая конференция на тему «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов». В мероприятии, проходившем в рамках работы Переславского Свято-Феодоровского форума, приняли участие духовенство, реставраторы, художники и культурологи.
29 июня 2019 г. 10:05
Капеллан дальнего плавания
Слово «капеллан» перестало быть чужеродным для нашего уха, но в массовом сознании прочно ассоциируется с представителями военного флотского духовенства. Меж тем это лишь одно из его значений. Традиции капелланского служения предполагают духовную помощь не только военным, но и гражданским морякам. В морских державах, где эта деятельность не прерывалась, она опирается на богатейшие традиции. В современной же России служба гражданских капелланов представлена в виде единственной точки на карте — в морском порту Новороссийск. PDF-версия
12 апреля 2019 г. 12:50
Как безымянный остров стал Патриаршим
Наверное, всегда будут люди, которым Церковь мешает жить. Но важно понимать, что в обосновании и в реализации государственной стратегии развития Русской Арктики Церковь, наша епархия занимают особое место. Иван III послал в Заполярье «великую рать» не случайно — на фундаменте, основанном учениками и последователями преподобного Сергия, он созидал Северную Фиваиду. И в первосвятительском слове посетившего в этом году нашу епархию Святейшего Патриарха Кирилла слышится отзвук именно той, идущей из глубины веков духовной доминанты русского присутствия здесь, на Севере. PDF-версия
1 апреля 2019 г. 15:50
Литургию на родине преподобного Серафима Вырицкого отслужили досрочно
В Рыбинской епархии начались торжества в честь 70-летия преставления Серафима Вырицкого. В субботу, 23 марта, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин совершил Божественную Литургию на урочище деревни Вахрамеево, в храме-часовне, возведенном в 2017 году на месте избы, где родился будущий преподобный.
24 марта 2019 г. 17:25
Форпост Русской Церкви в Арктике
Географически Нарьян-Марская епархия — самая северная в нашей Церкви. Здесь всего четыре благочиния и восемь штатных священнослужителей. А еще — необъятные просторы тундры, островки ягеля с прячущейся средь побегов пахучего багульника голубикой, холодные воды «северной Амазонки» — Печоры и арктические военные полигоны. Чтобы прочувствовать в полной мере Русскую Арктику, ее красоты и повседневную жизнь православного Заполярья, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» провел рабочий день с епископом Нарьян-Марским и Мезенским Иаковом. PDF-версия
16 марта 2019 г. 15:40
На малой родине святителя Тихона
Через год, 9 октября 2019 года, Церковь будет отмечать 30-летний юбилей прославления святителя Московского Тихона, Патриарха Всероссийского. Три десятка лет — значительный срок. Фактически в Церкви выросло целое поколение верующих, для которых присутствие в сонме московских святителей первого после длительного синодального периода Патриарха, на долю которого выпали многочисленные и тяжелейшие испытания, — нечто само собой разумеющееся. PDF-версия
22 февраля 2019 г. 08:40
По молитвам святого апостола Варфоломея
28 декабря 1998 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Алексия II было принято решение о возрождении Бакинской епархии. Тогда же в пределах Азербайджанской Республики, Республики Дагестан и Чеченской Республики была образована Бакинская и Прикаспийская епархия. Правящим архиереем этой епархии было определено стать настоятелю кафедрального собора Рождества Богородицы в Баку, благочинному православных церквей Азербайджана архимандриту Александру (Ищеину). 14 января 1999 года в московском Богоявленском соборе в Елохово состоялась его епископская хиротония. Сегодня, 20 лет спустя, архиепископ Александр вспоминает, что было сделано за это время, и рассказывает, чем отличается служение в Азербайджане.PDF-версия
15 января 2019 г. 16:01
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ЖМП № 9 сентябрь 2019 / 25 сентября 2019 г. 11:05
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме.
В тех же формах
Свято-Успенский монастырь, основанный во второй половине XVII века на месте слияния речек Саровки и Сатис, был открыт снова 13 лет назад, спустя почти восемь десятилетий после его упразднения в 1927 году.
1 августа 2016 года, во время юбилейных Серафимовских торжеств, в монастыре был торжественно освящен закладной камень Успенского собора. Богослужение совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В 1770 году началось строительство нового большого собора, которое продолжалось семь лет. Проект Успенского собора приспособили к существующей Демидовской церкви, которая стала его алтарной частью. Фасад, колонны и внутреннее убранство Успенского собора выполнены в стиле нарядного нарышкинского или московского барокко, в котором сочетались как элементы древнерусского белокаменного узорочья, так и заимствования из западноевропейской архитектуры. Храм получился настолько красивым, что по его образу, только в меньших размерах, в России выстроили еще несколько церквей: Благовещенский собор в Арзамасе, Успенский — в Вышенской пустыни, Казанский — в тамбовском Казанском монастыре и другие. Некоторые из них сохранились. Кроме того, осталось много фотографий самого Успенского собора 1903 года. По словам автора проекта его воссоздания архитектора и реставратора Юрия Коваля, это позволило точно воспроизвести внешний вид храма.
По следам Растрелли
Отличительной особенностью убранства Успенского собора был пятиярусный резной позолоченный иконостас. По преданию, его эскиз выполнил сам Бартоломео Растрелли. Эта легенда заинтересовала иконописцев нижегородской мастерской «Ковчег», которым было поручено расписывать собор. Исторический иконостас, сожалеют мастера, сохранился на фотографиях небольшими фрагментами. А потому им пришлось искать другие пути.
«В качестве образца мы взяли иконостас Растрелли, который сохранился в храме Рождества Богородицы в Черниговской области, в усадьбе Разумовских. Нашли его не сразу, ибо иконостасов Растрелли сохранилось очень мало», — объяснил руководитель иконописной мастерской Алексей Анциферов.
«Сохранились информация и точное описание 16 напольных киотов, которые находились вокруг четырех колонн собора. Иконы были более 2 м высотой. В навершии киотов располагались маленькие иконы. Мы решили сделать те же иконы, что и были, по две на каждый киот», — уточняет руководитель мастерской «Ковчег».Сейчас иконостас главного собора Саровской пустыни блистает позолотой своих украшенных резьбой пяти ярусов. Все иконы, как и росписи, выполнены в академическом стиле XVIII–XIX веков, характерном для времени постройки собора.
Трещина «больших испытаний»
После революции Саровский монастырь разорили. Его превратили в трудовую коммуну для детей-беспризорников, позднее в исправительный лагерь, который просуществовал до 1938 года. Во время Второй мировой войны встал вопрос о создании ядерного оружия для защиты страны. Местом его разработки, а также испытаний в 1946 году был выбран нынешний город Саров, который сразу же получил статус закрытого объекта и долгое время даже не обозначался на картах.
Когда разбирали фундамент, увидели, что в одном из углов бутовый камень был более мелкой фракции. «Это недочет строительных подрядчиков, возводивших собор в 1770-е годы», — объясняет главный инженер Саровского монастыря Андрей Столяров. Трещина в стене собора стала увеличиваться и от «больших испытаний», то есть сейсмических сотрясений: на производственных площадках ядерного центра, располагавшихся неподалеку, испытывалось оружие XX века. Об этом в письме Валентину Степашкину рассказал непосредственный участник подрыва Успенского собора Николай Повышев. Именно он делал расчет зарядов и составлял схему подрыва собора в 1951 году.
«Строители срочно (с помощью отбойных молотков) приступили к разбору собора, но кладка не поддавалась: толщина стен была более двух метров. Тогда решили собор взорвать. По этому вопросу у директора собрался ученый совет. Я предложил сначала снять угловые башни собора, затем центральный купол и только после этого взорвать стены. Такое решение и было принято. Подрыв начали в шесть утра, на каждом подрыве директор присутствовал лично, он наблюдал из окон второго этажа колокольни», — писал Повышев.
Потревоженная память
Главный храм Саровской пустыни стал возрождаться не первым. Сначала, в 2003 году, был восстановлен храм в честь преподобного Серафима — к 100-летию его канонизации, в 2010-м — пещерный храм во имя преподобных Антония и Феодосия и всех угодников Киево-Печерских, а в 2012-м — в честь святых Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Возвращение Успенского собора было долгим и непростым. В 1991 году на месте взорванного храма был установлен памятный камень, а 29 июля 2003 года к прибытию в город Патриарха Московского и всея Руси Алексия II — крест с лампадой. Серьезные сдвиги начались с переноса с монастырской площади памятника Горькому, который стоял рядом с тем местом, где когда-то располагался алтарь Успенского собора.
«Почти три десятилетия назад саровская общественность обращалась в исполком с тем, чтобы вернуть монастырской площади исторический облик. Но это прошение тогда оставили без внимания, — рассказывает Валентин Степашкин. — Процесс затянулся на годы».
По счастливой случайности
17 марта 2016 года Успенский монастырь посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В Серафимовском храме обители правящий архиерей совершил молебен на начало всякого благого дела.
Работая с архивами, Степашкин знал, что у стен главного собора Саровской пустыни находилось самое почетное место захоронения. В результате строительных работ по северной стороне храма было обнаружено еще 22 захоронения. Все погребения были осмотрены, описаны и помещены в персональные ящики.
Те самые кирпичи…
С восточной стороны Успенского собора — небольшое строение, увенчанное куполом. Эту часовню, воссозданную на прежнем месте в 2004 году и обшитую до времени фанерой, можно даже не заметить. Две стены с окнами украшены витражами, пол облицован мрамором. Прямо — белое надгробие, за ним — большой гранитный памятник в форме гробницы. «Первым мы видим надгробие схимонаха Марка Молчальника, земляка преподобного Серафима. В настоящее время он местночтимый святой Тамбовской епархии, — объясняет Валентин Степашкин. — Мы предполагаем, что его мощи находятся здесь под спудом. Прямо за ним — уже батюшкино надгробие. Оно воссоздано по фотографиям 1903 года, сохранившимся чертежам и воспоминаниям очевидцев». К месту погребения нужно спуститься по крутым ступеням.
«В 1903 году монашествующие сделали спуск к склепу батюшки, в него поместили дубовую колоду, в которой прежде покоился преподобный Серафим. Но, к сожалению, в 1927 году, во время закрытия монастыря, он был сожжен, а сейчас на этом месте мы видим копию батюшкиного гроба — домовины», — объясняет историк.
На века
С началом строительства в Саровском монастыре увеличился поток паломников — горожанам было интересно не просто посмотреть на процесс со стороны, многие предлагали свою помощь. Покупали кирпичи, мыли полы, участвовали в подсобных работах. В течение трех лет над украшением собора трудились специалисты из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода и Сарова. О масштабных работах по реконструкции и о том, в чем различие между восстанавливаемым храмом и взорванным в 1951 году, рассказывает главный инженер монастыря Андрей Столяров: «Прежний Успенский собор был летним, холодным, а теперь в нем предусмотрены система отопления с теплыми полами, вентиляционная установка с подогревом и очисткой воздуха. Новый собор сдвинули от его исторического положения на два метра на запад и на 0,8 метра на север, а здание приподняли на четыре ступеньки (0,6 м)». В проекте восстановления собора был предусмотрен демонтаж часовни над могилами преподобных Серафима Саровского и Марка Молчальника, поскольку она исторически вплотную примыкала к храму.
По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия приняли решение часовню не трогать, чтобы не тревожить останки монахов, захороненных рядом с ней. Перед проектировщиками встала задача сделать фундаментную плиту собора, не повредив существующую часовню, — этим и объясняется то, что собор сдвинули относительно его исторического положения. Купола Успенского собора сделаны из металлического каркаса, обшитого медными листами, и покрыты сусальным золотом. Двери храма выполнены по особой технологии: внутри них — металлический лист, обшитый ценными породами дерева, что предотвращает их от потенциальной деформации. Полы в соборе покрыты гранитом и мрамором разных цветов.
Справка
В саровском кресте содержится множество частиц мощей угодников Божиих и других святынь. С 31 августа по 26 октября святыня побывает во многих храмах Нижегородской епархии — для молитвенного поклонения верующих. После ликвидации Успенского монастыря в 1920 годах следы креста были утеряны, его судьба долго оставалась неизвестной. Недавно саровский крест был обнаружен в зарубежном частном собрании и выкуплен
25 сентября 2019 г. 11:05
Ключевые слова: храмостроительство
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Райский сад на земле
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