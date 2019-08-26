Второе рождение собора

Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль.



По окончании Божественной литургии в новоосвященном храме митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий преподнес Святейшему Патриарху Кириллу старинный крест с мощевиком из Саровской пустыни, изготовленный в первой трети XVIII века и исчезнувший после разорения обители. Этот крест в 1730 году иерей Петр Григорьев, клирик московского храма Воскресения в Барашах, передал в обитель как вклад на вечное поминовение своего отца, московского священника Георгия, который в 1727 году принял в Сарове постриг. Изготовил же крест московский серебряник Федор Никифоров, вложив в него 73 частицы мощей и святынь. Всего за несколько дней до освящения Успенского собора крест удалось выкупить из зарубежного частного собрания. Митрополит Георгий отметил, что считает явление этого креста видимым знаком Божиего благословения в деле возрождения монашеской жизни в Саровской обители. Святейший Патриарх пожертвовал святыню возрождающемуся монастырю.



В тех же формах

Свято-Успенский монастырь, основанный во второй половине XVII века на месте слияния речек Саровки и Сатис, был открыт снова 13 лет назад, спустя почти восемь десятилетий после его упразднения в 1927 году.

Нынешний наместник Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков) управляет обителью последние девять лет. Вместе с ним здесь несут служение еще три насельника. Им выпало возрождать главную святыню монастыря — собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.

1 августа 2016 года, во время юбилейных Серафимовских торжеств, в монастыре был торжест­венно освящен закладной камень Успенского собора. Богослужение совершил Патриарх Мос­ковский и всея Руси Кирилл.

«Совершенно особые чувства я испытал сегодня, когда заложил камень в основание этого храма, — сказал Предстоятель Русской Церкви. — Это центр Саровской обители — того самого монастыря, где спасался преподобный Серафим. А Успенский храм был великой святыней и местом паломничества для нашего народа — со всей Руси люди пешком шли сюда, чтобы войти под его своды, помолиться и поклониться памяти великого Божиего угодника». Успенский собор называли главным украшением Саровского монастыря, его жемчужиной. Величественный храм монахи строили по образу Успенского собора Киево-Печерской лавры. Это было первое каменное здание в Саровской пустыни. «Бывшая Демидовская церковь, построена в 1744 году, с нее начался Успенский собор, — объясняет Валентин Степашкин, начальник отдела исторических исследований Городского музея Сарова. — В обиходе собор долгое время именовался Демидовской церковью, так как она строилась на деньги, пожертвованные московским купцом Демидовым».

В 1770 году началось строительство нового большого собора, которое продолжалось семь лет. Проект Успенского собора приспособили к существующей Демидовской церкви, которая стала его алтарной частью. Фасад, колонны и внутреннее убранство Успенского собора выполнены в стиле нарядного нарышкинского или московского барокко, в котором сочетались как элементы древнерусского белокаменного узо­рочья, так и заимствования из западноевропейской архитектуры. Храм получился настолько красивым, что по его образу, только в меньших размерах, в России выстроили еще несколько церквей: Благовещенский собор в Арзамасе, Успенский — в Вышенской пустыни, Казанский — в тамбовском Казанском монастыре и другие. Некоторые из них сохранились. Кроме того, осталось много фотографий самого Успенского собора 1903 года. По словам автора проекта его воссоздания архитектора и реставратора Юрия Коваля, это позволило точно воспроизвести внешний вид храма.

По следам Растрелли

Отличительной особенностью убранства Успенского собора был пятиярусный резной позолоченный иконостас. По преданию, его эскиз выполнил сам Бартоломео Растрелли. Эта легенда заинтересовала иконописцев нижегородской мастерской «Ковчег», которым было поручено расписывать собор. Исторический иконостас, сожалеют мастера, сохранился на фотографиях небольшими фрагментами. А потому им пришлось искать другие пути.

«В качестве образца мы взяли иконостас Растрелли, который сохранился в храме Рождества Богородицы в Черниговской области, в усадьбе Разумовских. Нашли его не сразу, ибо иконостасов Растрелли сохранилось очень мало», — объяс­нил руководитель иконописной мастерской Алексей Анциферов.

Программу росписей для нового собора пришлось разрабатывать заново, поскольку в литературе они описаны скудно и фотографий сохранилось мало. В новый арсенал вошли ветхозаветные сюжеты, двунадесятые праздники, несколько историй из жизни отца Серафима. И все же одну особенность убранства Успенского собора художникам удалось воспроизвести точно.

«Сохранились информация и точное описание 16 напольных киотов, которые находились вокруг четырех колонн собора. Иконы были более 2 м высотой. В навершии киотов располагались маленькие иконы. Мы решили сделать те же иконы, что и были, по две на каждый киот», — уточняет руководитель мастерской «Ковчег».Сейчас иконостас главного собора Саровской пустыни блистает позолотой своих украшенных резьбой пяти ярусов. Все иконы, как и росписи, выполнены в академическом стиле XVIII–XIX веков, характерном для времени постройки ­собора.



Трещина «больших испытаний»

После революции Саровский монастырь разорили. Его превратили в трудовую коммуну для детей-беспризорников, позднее в исправительный лагерь, который просуществовал до 1938 года. Во время Второй мировой войны встал вопрос о создании ядерного оружия для защиты страны. Местом его разработки, а также испытаний в 1946 году был выбран нынешний город Саров, который сразу же получил статус закрытого объекта и долгое время даже не обозначался на картах.

На месте бывшего монастыря разместились лаборатории. Здание собора приспособили под новые нужды — тогда сносить его не собирались. Но в 1951 году с юго-западной стороны здания стала расширяться трещина, образовавшаяся еще в дореволюционное время. Угол Успенского собора начал проседать, так что было принято решение о его сносе.

Когда разбирали фундамент, увидели, что в одном из углов бутовый камень был более мелкой фракции. «Это недочет строительных подрядчиков, возводивших собор в 1770-е годы», — объясняет главный инженер Саровского монастыря Андрей Столяров. Трещина в стене собора стала увеличиваться и от «больших испытаний», то есть сейсмических сотрясений: на производственных площадках ядерного центра, располагавшихся неподалеку, испытывалось оружие XX века. Об этом в письме Валентину Степашкину рассказал непосредственный участник подрыва Успенского собора Николай Повышев. Именно он делал расчет зарядов и составлял схему подрыва собора в 1951 году.

«Строители срочно (с помощью отбойных молотков) приступили к разбору собора, но кладка не поддавалась: толщина стен была более двух метров. Тогда решили собор взорвать. По этому вопросу у директора собрался ученый совет. Я предложил сначала снять угловые башни собора, затем центральный купол и только после этого взорвать стены. Такое решение и было принято. Подрыв начали в шесть утра, на ­каждом подрыве директор присутствовал лично, он наблюдал из окон второго этажа колокольни», — писал Повышев.

Взрывали, по его свидетельству, несколько раз. После первой попытки по стенам даже не пошло ни одной трещины. Количество взрывчатки пришлось увеличить.

Потревоженная память

Главный храм Саровской пустыни стал возрождаться не первым. Сначала, в 2003 году, был восстановлен храм в честь преподобного Серафима — к 100-летию его канонизации, в 2010-м — пещерный храм во имя преподобных Антония и Феодосия и всех угодников Киево-Печерских, а в 2012-м — в честь святых Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Возвращение Успенского собора было долгим и непростым. В 1991 году на месте взорванного храма был установлен памятный камень, а 29 июля 2003 года к прибытию в город Пат­риарха Московского и всея Руси Алексия II — крест с лампадой. Серьезные сдвиги начались с переноса с монастырской площади памятника Горькому, который стоял рядом с тем местом, где когда-то располагался алтарь Успенского собора.

«Почти три десятилетия назад саровская общественность обращалась в исполком с тем, чтобы вернуть монастырской площади исторический облик. Но это прошение тогда оставили без внимания, — рассказывает Валентин Степашкин. — Процесс затянулся на годы».

При взрыве Успенского собора был уничтожен почти весь фундамент. В 2004 и 2007 годах на территории обители вели раскопки археологи московской фирмы «Симаргл» под руководством Елены Хворостовой. Им удалось определить местоположение собора, уточнить размещение захоронений двух знаменитых отшельников обители: преподобного Серафима Саровского и Марка Молчальника.

«Вместе с фундаментом были повреждены и разорены захоронения, исторически располагавшиеся вдоль стен храма. А там были похоронены многие саровские настоятели и казначеи. С закрытием монастыря в 1927 году новые хозяева Сарова, осваивая территорию, прокладывая трассы связи, водопровода и канализации, очень часто тревожили захоронения», — уточняет наместник Саровской обители игумен Никон (Ивашков).

По счастливой случайности

17 марта 2016 года Успенский монастырь посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В Серафимовском храме обители правящий архиерей совершил молебен на начало всякого благого дела.

Уже во второй половине дня экскаватор приступил к работе. И тут начались сюрпризы… В первый же день ковш экскаватора у северо-западного угла вскрыл могильный склеп. «По счастливой случайности ковш снес стенку склепа в изножье, не затронув костяк. В склепе были обнаружены останки предположительно первого игумена Нифонта, а рядом с ним — иеромонаха Ефрема, шестого строителя Саровской пустыни», — вспоминает Валентин Степашкин. Валентин Александрович находился на объекте с первого дня. «Я постоянно консультировался по телефону с археологами Натальей ­Хворостовой и Николаем Грибовым, — рассказывает историк. — Котлован был большой: пока ты что-то фиксируешь на одном углу, тебе уже кричат, что обнаружили что-то еще. Даже фотоаппарат не выдержал, сломался».

Работая с архивами, Степашкин знал, что у стен главного собора Саровской пустыни находилось самое почетное место захоронения. В результате строительных работ по северной стороне храма было обнаружено еще 22 захоронения. Все погребения были осмотрены, описаны и помещены в персональные ящики.

Сейчас ящики с останками настоятелей монастыря находятся на сохранении в храме Святых Зосимы и Савватия. Со временем все найденные останки предадут земле на своем историческом месте и отметят их надгробными плитами.

Кроме останков и артефактов, по словам историка, на стройплощадке было найдено большое количество надгробий. «С восточной стороны храма мы обнаружили яму, куда они были сброшены, — говорит Валентин Степашкин. — По всей видимости, во времена рабочего поселка надгробия, чтобы не мешали, свалили в одно место. Благодаря этому они сохранились».



Те самые кирпичи…

С восточной стороны Успенского собора — небольшое строение, увенчанное куполом. Эту часовню, воссозданную на прежнем месте в 2004 году и обшитую до времени фанерой, можно даже не заметить. Две стены с окнами украшены витражами, пол облицован мрамором. Прямо — белое надгробие, за ним — большой гранитный памятник в форме гробницы. «Первым мы видим надгробие схимонаха Марка Молчальника, земляка преподобного Серафима. В настоящее время он местночтимый святой Тамбовской епархии, — объясняет Валентин Степашкин. — Мы предполагаем, что его мощи находятся здесь под спудом. Прямо за ним — уже батюшкино надгробие. Оно воссоздано по фотографиям 1903 года, сохрани­вшимся чертежам и воспоминаниям очевидцев». К месту погребения нужно спуститься по крутым ступеням.

«В 1903 году монашествующие сделали спуск к склепу батюшки, в него поместили дубовую колоду, в которой прежде покоился преподобный Серафим. Но, к сожалению, в 1927 году, во время закрытия монастыря, он был сожжен, а сейчас на этом месте мы видим копию батюшкиного гроба — домовины», — объясняет историк.

Через отверстие хорошо видно основание склепа, те самые кирпичи, на которых стоял гроб-колода, к холодным камням можно прикоснуться. Ко времени основания монастыря относятся также ступени и потемневшие у его основания плиты. Остальное — новодел. Место погребения саровского старца, к сожалению, было сильно изуродовано. Когда археологи его раскопали, обнаружили много утрат.

На века

С началом строительства в Саровском монастыре увеличился поток паломников — горожанам было интересно не просто посмотреть на процесс со стороны, многие предлагали свою помощь. Покупали кирпичи, мыли полы, участвовали в подсобных работах. В течение трех лет над украшением собора трудились специалисты из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода и Сарова. О масштабных работах по реконструкции и о том, в чем различие между восстанавливаемым храмом и взорванным в 1951 году, рассказывает главный инженер монастыря Андрей Столяров: «Прежний Успенский собор был летним, холодным, а теперь в нем предусмотрены система отопления с теплыми полами, вентиляционная установка с подогревом и очисткой воздуха. Новый собор сдвинули от его исторического положения на два метра на запад и на 0,8 метра на ­север, а здание приподняли на четыре ступеньки (0,6 м)». В проекте восстановления собора был предусмотрен демонтаж часовни над могилами преподобных Серафима Саровского и Марка Молчальника, поскольку она исторически вплотную примыкала к храму.

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия приняли решение часовню не трогать, чтобы не тревожить останки монахов, захороненных рядом с ней. Перед проектировщиками встала задача сделать фундаментную плиту собора, не повредив существующую часовню, — этим и объясняется то, что собор сдвинули относительно его исторического положения. Купола Успенского собора сделаны из металлического каркаса, обшитого медными листами, и покрыты сусальным золотом. Двери храма выполнены по особой технологии: ­внутри них — металлический лист, обшитый ценными породами дерева, что предотвращает их от ­потенциальной деформации. Полы в соборе покрыты гранитом и мрамором разных цветов.

Справка

В саровском кресте содержится множество частиц мощей угодников Божиих и других святынь. С 31 августа по 26 октября святыня побывает во многих храмах Нижегородской епархии — для молитвенного поклонения верующих. После ликвидации Успенского монастыря в 1920 годах следы креста были утеряны, его судьба долго оставалась неизвестной. Недавно саровский крест был обнаружен в зарубежном частном собрании и выкуплен