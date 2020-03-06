Не подвижется вовек

|
Помоги собратьям и другу из Африки
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
6 марта 2020 г. 15:00
Соборное дело: от Мурома до Мурманска
Вряд ли прежде в Русской Церкви был другой столь краткий по историческим меркам период, когда в разных епархиальных градах одновременно возводилось бы столько кафедральных соборов. Беспрецедентное по интенсивности строительства и частоте освящения число соборных храмов, предназначенных для служения епархиальных архиереев, объясняется двумя наложившимися друг на друга во времени процессами. С одной стороны, продолжается эпоха церковного возрождения, когда после практически векового перерыва Церковь получила возможность воздвигать большие соборы-новостройки и воссоздавать утраченные. С другой — реформа административно-территориального деления с разукрупнением епархий и созданием митрополий. PDF-версия
28 февраля 2020 г. 12:45
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».
14 февраля 2020 г. 10:05
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59
Костромская стратегия
В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» глава Костромской митрополии вспоминает, как получил имя по жребию, называет сроки воссоздания кремлевского архитектурного ансамбля и объясняет, почему пока не успел объехать все приходы своей епархии. PDF-версия
29 ноября 2019 г. 16:59
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
Глава Саратовской митрополии — о том, почему взял под опеку международный православный хоровой проект, с какими чувствами вспоминает 1990-е годы и при каких условиях на месте стадиона «Динамо» можно воссоздать кафедральный собор. PDF-версия
11 ноября 2019 г. 16:59
Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Принесение Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Саратов сопровождалось уникальным музыкальным проектом, собравшим певчих из пяти стран. Успенским постом сводный мужской хор под управлением регента Троицкого подворья в Москве Владимира Горбика записал в саратовском Никольском монастыре диск песнопений «Честнейшую Херувим» и дал 22 августа большой сольный концерт, собравший абсолютный аншлаг в Консерватории имени Л. В. Собинова. Что стоит за этим начинанием, откуда в сводный хор попали миллионеры и врачи из США и чем в Саратове занимались непоющие визитеры из-за океана, разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
25 октября 2019 г. 11:30
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме. Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль. PDF-версия.
25 сентября 2019 г. 11:05
Всем ветрам назло
Обычно крестный ход учреждается в память того или иного события. В случае же с августовским празднованием Свенской иконе Божией Матери вышло наоборот: сам праздник в церковном календаре появился в память о крестном ходе. Когда 207 лет назад наполеоновское войско подошло к Брянску, жители, взяв в Успенской обители чудотворный образ, обошли с ним городские границы. Враг не смог взять Брянск, и в память об этом на второй день после Успения Церковь вспоминает избавление города от чужеземного нашествия. PDF-версия
26 августа 2019 г. 17:59
|
ЖМП № 10 октябрь 2019 / 13 марта 2020 г. 11:00
Не подвижется вовек
СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ ХРАМОВ-НОВОСТРОЕК:ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Краснодарский край попал в перечень сейсмоопасных российских регионов одним их первых — в 1992 году. Сколь-нибудь опасные землетрясения с тех пор здесь не регистрировались. Однако храмы-новостройки продолжают неукоснительно возводиться с соблюдением правил сейсмоустойчивости. За последнюю четверть века в пределах Кубанской митрополии построено около двух десятков церквей по соответствующим стандартам. Среди них можно упомянуть храм Рождества Христова (г. Краснодар, Рождественская наб., 1), Казанскую церковь (г. Краснодар, ул. Тургенева, 169), Апшеронский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» (г. Апшеронск, ул. Юдина, 4), храмы во имя преподобного Серафима Саровского (п. Энем) и великомученика Георгия Победоносца (ст-ца Бриньковская). Сейсмичность большинства стройплощадок, на которых они возводились, проектными документами определялась в семь баллов. PDF-версия
Правил сейсмоустойчивости при возведении храмов, как оказывается при внимательном рассмотрении, не так много. Перечислить и кратко прокомментировать их «Журнал Московской Патриархии» попросил древлехранителя и главного архитектора Екатеринодарской епархии, заслуженного архитектора РФ профессора Краснодарского государственного университета культуры и искусств Юрия Субботина
1. Архитектурно-планировочное решение (конструктивная устойчивость геометрической фигуры)
В плане храм не должен сильно отличаться от правильной геометрической фигуры, в которой характерные длина и ширина совпадают (например, круга или квадрата). Пространства приделов, алтарных апсид, выступов (или, наоборот, пристроек) в углах, прилегающих к северным или южным дверям ризниц, могут немного нарушать это соотношение. Да и применительно к конкретному земельному участку даже центральный придел далеко не всегда получается спроектировать симметричным (тем более квадратным или круглым). Но эмпирическое правило, хорошо зарекомендовавшее себя за много лет эксплуатации зданий в сейсмоопасных регионах, гласит: соотношение большого и малого линейных размеров храмовой постройки в плане не должно превышать квадратный корень из двух (для предварительных предпроектных расчетов можно пользоваться примерным коэффициентом 1,5).
2. Железобетонный каркас (конструктивная жесткость ограждающих конструкций и внутренних несущих стен)
Бетон в железобетонной конструкции работает на сжатие, а стальная арматура — на растяжение. Вместе в каркасе они формируют жесткий «скелет» здания.
3. Внутренний конструктив (поддерживающие своды опоры с металлическим усилением)
Координаты для размещения опор (как правило, они реализуются в виде колонн с внутренней стальной арматурой) в соответствии с законами физики прочности легко определяются сравнительно простым способом. План проектируемого храма делится отрезками по диагонали, как показано на рис. 1 (а). Точка их пересечения определяет место размещения конструктивной колонны первого порядка. Получившиеся в результате деления внутренние (малые) фигуры делятся диагоналями еще раз. Точка их пересечения даст место для конструктивной колонны второго порядка. Этот процесс можно продолжать несколько раз в зависимости от числа необходимых дополнительных опор, определяемых из соотношения расчетных значений заданной нагрузки и несущей способности каждой из колонн. Важное правило касается корректного перераспределения механических напряжений от внутреннего конструктива к железобетонному каркасу. А именно: перпендикуляр, восстановленный на плане здания из точки расположения колонны к обозначающим фасады отрезкам (или касательным к ним в случае криволинейного профиля фасада), не может выходить в занятый оконным или дверным проемом участок! Если получается именно так, то в проекте необходимо либо менять расположение окон и дверей, либо отказываться от размещения усиливающей опоры именно в этом месте. Почему — станет ясно из следующего пункта.
4. Ребра жесткости (горизонтальные связи)
Это балки, ригели или усиленные полуарки, связывающие колонны внутреннего конструктива между собой и с наружным железобетонным каркасом. Именно из-за этих компонентов внутренние опоры нет смысла располагать напротив окон или дверей: никакой пользы подобное решение не принесет (рис. 1 (б)).
5. Монолитный фундамент (защита от опрокидывания)
Сплошная плита (см. рис. 2 (а)) придает общую устойчивость всему зданию. При землетрясении она перемещается (колеблется) вместе с земной корой, не позволяя центру тяжести храма уйти из положения относительного равновесия. Если в проект включен подвал или подклет, то их также следует перекрывать сверху монолитной железобетонной плитой, поверх которой располагать основные молитвенные помещения.
6. Пояс из монолитного бетона по всему периметру (усиление фасадов (см. рис. 2 (б))
Работает как дополнительная жесткая связь между ограждающими конструкциями и железобетонным каркасом. Параллельно он немного снижает значение вертикальной координаты центра тяжести постройки и тем самым повышает ее устойчивость.
7. Обязательные разделы «Сейсмоустойчивость», «Гидроизоляция» и «Вентиляция и кондиционирование» в техническом задании на проектирование (корректно ссылаемся на нормативы)
Без указания нормативных документов, по которым необходимо вести инженерные расчеты, проектировщик не сможет верно определить параметры воздействия внешней среды на капитальные конструкции здания, а значит, ошибется при расчете значений прочностных характеристик, описанных выше.
Соблюдение этих, в общем нехитрых, правил делает храмовую постройку крайне устойчивой, жесткой и прочной по отношению к воздействиям природного характера. С точки зрения прочностных свойств она превращается в исполинскую «табуретку», перевернутую вверх ногами: завалить набок трудно, расшатать тяжело, разрушить ударом что сверху, что с боков практически невозможно.
КОММЕНТАРИЙ
Протоиерей Константин Гераськов, настоятель храмов Рождества Пресвятой Богородицы и иконы Божией Матери «Призри на смирение» в Невельске на Сахалине: "Если Господь не сохранит, никакая прочность не спасет"
Вопросы устойчивости и надежности зданий для cахалинцев особенно актуальны. Хоть однажды увидев воочию, что может стихия сотворить буквально за секунды, волей-неволей начинаешь думать о прочности строения.
Начало церковной жизни в Невельске относится к 1993 году. По Нагорной улице был приобретен небольшой домик, который приспособили под храм. Помещение не вмещало всех желающих участвовать в богослужении. Поэтому городская администрация предоставила земельный участок для строительства нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который и был освящен в 1998 году. Когда его возводили, не было ни качественных материалов, ни опытных строителей. Теперь многие недочеты видны невооруженным глазом. Но при всем при этом здание, как показали пережитые испытания, построили на совесть.
Переломный момент в жизни нашего города приходится на 2 августа 2007 года. В этот день произошло очень сильное землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в Татарском проливе, в 10 км от Невельска. Чудесным образом тогда удалось избежать многочисленных жертв: погибла только одна молодая женщина. О масштабах стихийного бедствия говорит тот факт, что более чем 85 % жилого фонда впоследствии было снесено как непригодное для жизни и эксплуатации. При этом храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы сильно не пострадал: от колебания почвы лишь надломился крест на маковке и попадали подсвечники. Сразу после трагедии в храм пришло множество людей, посчитавших церковь самым безопасным местом. В этот день неоднократно совершались молебны по просьбе прихожан, благодаривших Бога за то, что остались живы.
Примечательно, что буквально за три месяца до землетрясения из Киева на Сахалин прибыла чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение». С этим образом на небольшом военном судне был совершен своеобразный крестный ход по прибрежной полосе, недалеко от эпицентра стихии, разразившейся здесь через 90 дней. Многие жители Невельска считают, что город был сохранен предстательством Божией Матери.
В благодарность Божией Матери в спасенном городе началось строительство нового храма именно в честь этой чудотворной иконы, которое далось непросто. За основу храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» был взят немного увеличеный в размерах типовой проект (на 150–200 человек), по которому на Сахалине уже построено несколько храмов. Строительство началось в июле 2012 года. В 2013 году здание храма и воскресной школы было подведено под кровлю. Но оно не соответствовало ожиданиям заказчика и, что особенно важно, сейсмологическим требованиям. В связи с этим решили полностью его переделать, заменив и подрядную организацию. Новостройку пришлось разобрать до фундамента и возводить по иной технологии. Теперь ее сложили из калиброванных бревен, скрепив венцы при помощи потайных шпилек и придав конструкции дополнительную прочность. Фундаментом послужила железобетонная плита, а крышу выполнили с опорой на металлический каркас. Храм, конечно, вышел крепче. Но все же если Господь не сохранит, никакая прочность не поможет.
4 сентября 2016 года Святейший Патриарх Кирилл совершил малое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение».
13 марта 2020 г. 11:00
Ключевые слова: архитектура, Дальний Восток, строительство, храмостроительство
Также читайте:
епархиальная жизнь
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
HTML-код для сайта или блога:
|
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Крайний Север — это место особых людей»
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан возглавляет Мурманскую епархию, которой в этом году исполняется 25 лет. Он также является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. В интервью «Журналу Московской Патриархии» владыка рассказал о том, какими заботами сегодня живет одна из самых северных епархий, как ему удается совмещать служение на двух руководящих постах и какие вопросы решает Патриаршая комиссия по спорту. PDF-версия.
26 февраля 2020 г. 17:42
Ювелирная точность
Золото и серебро в Православии ценны не только как драгоценные металлы, но и как материалы, несущие определенную смысловую нагрузку. Золото символизирует солнце, свет истины и Самого Господа, а также первосвятительскую и архиерейскую власть. Серебро — нравственную чистоту и девство Пресвятой Богородицы. Ювелирное искусство во многих своих проявлениях связано с жизнью Церкви. В постиндустриальную эпоху ювелиры, как и многие другие мастера декоративно-прикладных искусств, оказались перед рядом вызовов, ответ на которые им предстоит найти. PDF-версия, Начало. PDF-версия, Окончание
14 февраля 2020 г. 10:00
Златоустовская обитель: вехи истории и будущее
В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
Священник Павел Островский: «Сегодня для миссионерства самое благоприятное время»
Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района иерей Павел Островский одним из первых среди священников вышел с миссией в интернет. Сегодня он в числе лидеров среди православных блогеров в российском интернете по количеству подписчиков на его страницы. Отец Павел рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», как начиналась христианская миссия в интернете, какие существуют правила проповеди онлайн и кто ею может заниматься. PDF-версия.
10 февраля 2020 г. 09:10
Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища
Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.
8 февраля 2020 г. 12:35