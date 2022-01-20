Кадры решают

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ПЕРВЫЙ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ ФОТОКОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ РОССИЯНИНА

Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.

— О большом состязании, где православные фотографы из разных уголков мира могли бы рассказывать о вере и о своих культурных традициях, я задумался сразу, как только запустил фотопроект «Ортфото», — рассказал Александр Василюк «Журналу Московской Патриархии». — Но для такого серьезного шага требовалось наработать опыт, и мы в течение нескольких лет проводили небольшие фотоконкурсы по православной тематике, по итогам которых вместе с Издательским отделом Польской Православной Церкви выпускали альбомы «Краски Православия». Чтобы по-настоящему претендовать на международный уровень конкурса, нам нужно было заручиться поддержкой Поместных Церквей, и я очень рад, что они благосклонно восприняли наше начинание. В итоге большинство участников представляли Московский Патриархат, следом по массовости оказалась Румынская Православная Церковь. Многому, конечно, пришлось учиться на ходу. Нам было важно, чтобы в жюри работали мастера из разных Церквей и с разных континентов земного шара. В конечном счете в его состав вошел 21 человек, и всем им пришлось выдержать колоссальную нагрузку: из-за огромного числа участников они ранжировали работы в три этапа. В ходе первого тура член жюри отбирал в каждой из категорий по три процента лучших фотографий. Во втором туре из всех оставшихся работ формировался шорт-лист претендентов. Наконец, в финале в ходе онлайн-голосования назывались лучшие, и до самого последнего момента на победу претендовало несколько участников.

В каждой из четырех основных категорий — «Места» (архитектура, монастыри, храмы, ландшафт, кладбища и т.д.), «Люди» (фотопортреты), «Репортаж» (мероприятия Церкви, паломничества, праздники, уличные снимки и т.д.), «Детали» (иконы, фрески и мозаика, кресты, усыпальницы и т.д.) - участнику разрешалось представить не более трех работ. Кроме того, награждались лучшие в трех специальных категориях – «Из архива» (работы ХХ века), «Covid-19» (фотоснимки о влиянии пандемии на жизнь Церкви) и «Истории» (серии из пяти-десяти работ), а также в двух спецноминациях (лучший молодой фотограф не старше 21 года и участники проекта Orthphoto.net, ранее уже загружавшие свои работы на этот веб-ресурс).

При первом взгляде на работы лауреатов в глаза бросается преобладание черно-белого формата. Здесь и лаконичный крестик на тесемке на сморщенных мозолистых ладонях («После того, как дедушка похоронил бабушку, он решил покреститься и пригласил меня запечатлеть этот момент», - рассказывает победитель в молодежной номинации девятиклассник из Пензы Филипп Харченко), и двое иноков на лодке посреди разлившегося Западного Буга у Свято-Онуфриевской обители в Яблечне (Томаш Лачек, Польша, «Репортаж»), и застывший на каком-то древнем столбе монах на фоне вдохновенного прибрежного ландшафта Святой Земли (Хаджи Миодраг Миладинович, Сербия, «Из архива»). Работа одержавшей верх в категории «Места» румынки Георгиты Епуряну и вовсе приглашает заглянуть едва ли не в заснеженную льюисовскую Нарнию, в лаконичной черно-белой графике которой нашлось место и бегущему сквозь непогоду псу, и скромной часовне, и гнущемуся под порывом зимнего ветра дереву, и даже припорошенным пляжным сиденьям с предостерегающим объявлением на берегу замерзшего водоема.

- Я думаю, столь высокая оценка черно-белых работ – в определенной степени дело случая, - считает Александр Василюк. – По крайней мере, если посмотреть весь список призеров, они отнюдь не преобладают. Следует еще учитывать, что, к примеру, в архивной категории цветных фотографий вообще оказалось мало (в прошлом веке на цвет снимали редко, а уцелевшие негативы сильно пострадали от старости). Хотя наблюдается тенденция: на современных фотоконкурсах с цветной работой победить, конечно, сложнее. Черно-белые фотографии выразительнее, ими легче акцентировать внимание на теме.

Обладатель Гран-при Владимир Орлов вообще всю дюжину своих работ в четырех категориях на конкурсный сайт загрузил в черно-белом варианте. «Изначально все они были цветными, - объясняет фрилансер из Москвы, несколько лет назад порвавший со своей IT-профессией и переквалифицировавшийся в фоторепортера. – Но в сложных сюжетах – например, церковных – не должен мешать визуальный «дребезг», а с использованием цвета очень легко скатиться в открыточный лубок. Но это довольно тонкие настройки современного фотоискусства, они работают на уровне внутренних ощущений».

Гран-при Орлову присудили, что называется, по совокупности: члены жюри выбирали победителя из трех финалистов, каждый из которых оказался в шорт-листе сразу в нескольких номинациях. Конечно, и среди цветных работ оказалось множество достойных. Так, Андрей Смольников снискал лавры в категории «Люди» с фотоснимком кельи схимонаха Михайло-Афонской пустыни (Адыгея) с колоссальным количеством икон, которые освещает свисающая с потолка голая лампочка. «Я провел три дня в паломничестве в этом монастыре, много общался с насельниками, и последний кадр старец разрешил мне сделать в своем жилище. Конечно, меня потрясло множество икон, буквально заполнивших все помещение, - вспоминает военный пенсионер из Ставрополя. «Духовные чада, да и просто прихожане, мне дарят – вот я их тут и размещаю», - объяснил мне монах».

А профессиональный фотограф с 11-летним стажем москвичка Маргарита Ивлева оказалась лучшей в категории Covid-19. «Это не постановочный кадр: я запечатлела мужа и детей перед телеэкраном во время трансляции пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в прошлом году, - рассказывает автор. – Тот самый случай, когда придумывать ничего не пришлось: в какие-то моменты богослужения домашние вставали для молитвы, и одно из таких мгновений я запечатлела на камеру».

Лучшие конкурсные работы организаторы представили на выставке в Свято-Николаевском кафедральном соборе в польском Белостоке. А в конце года Польская Православная Церковь выпустит альбом, куда войдут фотографии всех призеров.

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

Гран-при

Владимир Орлов, Россия

«Места»

1. Георгита Епуряну, Румыния

2. Томаш Мосцицкий, Польша

3. Флорин Кристеску, Румыния

«Репортаж»

1. Томаш Лачек, Польша

2. Борис Мушич, Черногория

3. Владимир Васильев, Россия

«Люди»

1. Андрей Смольников, Россия

2. Томаш Мосцицкий, Польша

3. Сергей Алексеев, Россия

«Детали»

1. Павел Тадейко, Польша

2. Вячеслав Воробьев, Украина

3. Марина Станцевич, Сербия

«Covid-19»

1. Маргарита Ивлева, Россия

2. Александр Колесник, Россия

3. Татьяна Рутковская, Россия

«Из архива»

1. Хаджи Миодраг Миладинович, Сербия

2. Георгита Епуряну, Румыния

3. Алекса Стойкович, Сербия

«Истории»

1. Гали Тиббон, Израиль

2. Светлана Тарасова, Россия

3. Андрей Шапран, Россия

Лучший юный фотограф:

Филипп Харченко, Россия

OrthPhoto Users:

Леван Габечава, Грузия