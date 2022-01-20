Кадры решают

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Митрополит Омский и Таврический Владимир: «Любовь без морализаторства»
Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.
20 января 2022 г. 16:00
Рождество в московских музеях
Петровская эпоха, основательно перетряхнувшая складывавшийся веками жизненный уклад Отечества, воспринимается и сегодня неоднозначно. Но ее мощное наследие, в том числе в культурном пространстве, вне всякого сомнения. Об этом свидетельствуют три совершенно, казалось бы, разные выставки, посвященные связанным с деяниями Петра I (350-летие со дня рождения которого мы отметим в наступившем году) грандиозным датам. PDF-версия.
3 января 2022 г. 14:00
Хоровая школа на Монастырском острове
В нынешнем учебном году церковно-дирижерское отделение факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии помимо трехвекового юбилея самой академии готовится отпраздновать сорокалетие первого официального выпуска регентов в Советском Союзе (в 1982 году дипломы получили в том числе впоследствии ставшие заведующими регентским отделением Михаил Ващенко и Елена Гундяева). Кроме того, ровно десять лет назад регентское отделение перешло на принятые на тот момент в стране образовательные стандарты бакалавриата, а еще пять лет спустя на новообразованном факультете церковных искусств — раньше всех остальных духовных школ на территории России — официально приступили к подготовке бакалавров по профилям «Церковно-дирижерское искусство» и «Регент церковного хора». PDF-версия.
20 ноября 2021 г. 13:00
Второе явление Спаса Нерукотворного
На июньском Синоде (см. Журнал № 36) в общецерковный месяцеслов было внесено празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В апреле этого года одна из древнейших и почитаемых святынь Ярославской земли (наряду с Толгской иконой Божией Матери) была торжественно передана из фондов городского художественного музея на хранение в Спасо-Афанасиевский монастырь. Явленный больше четырех столетий назад образ Спасителя был изъят вместе с другими церковными ценностями в начале 1930-х годов и долгие десятилетия считался навсегда утраченным. Несколько лет назад благодаря сотрудничеству Церкви и музея чудотворный образ был найден, отреставрирован и из музейного хранилища перенесен в храм для всенародного поклонения. PDF-версия.
13 октября 2021 г. 17:00
Якоже свирель богогласная
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
16 августа 2021 г. 15:00
Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Нев­ского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
29 июля 2021 г. 16:30
Андрей Оболенский: «Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности»
Ровно три десятка лет назад в России появилось первое специализирующееся на церковном зодчестве архитектурное бюро «Арххрам». Его бессменный руководитель заслуженный архитектор Российской Федерации Андрей Оболенский, построивший за эти годы полсотни храмов, в интервью «Журналу Московской Патриархии» вспоминает, где и как «процитировал» мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa, анализирует успехи и нерешенные проблемы Программы возведения новых церквей в российской столице и оценивает мировые тенденции современного храмостроительства. PDF-версия.
23 июля 2021 г. 17:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор кото­рой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого ­Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.  
22 июля 2021 г. 15:00
Аналитика
Афонский старец Никодим. Владимир Орлов (Гран-при)
ЖМП № 3 март 2022 /  24 марта 2022 г. 18:00
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Кадры решают

ПЕРВЫЙ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ ФОТОКОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ РОССИЯНИНА

Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.

— О большом состязании, где православные фотографы из разных уголков мира могли бы рассказывать о вере и о своих культурных традициях, я задумался сразу, как только запустил фотопроект «Ортфото», — рассказал Александр Василюк «Журналу Московской Патриархии». — Но для такого серьезного шага требовалось наработать опыт, и мы в течение нескольких лет проводили небольшие фотоконкурсы по православной тематике, по итогам которых вместе с Издательским отделом Польской Православной Церкви выпускали альбомы «Краски Православия». Чтобы по-настоящему претендовать на международный уровень конкурса, нам нужно было заручиться поддержкой Поместных Церквей, и я очень рад, что они благосклонно восприняли наше начинание. В итоге большинство участников представляли Московский Патриархат, следом по массовости оказалась Румынская Православная Церковь. Многому, конечно, пришлось учиться на ходу. Нам было важно, чтобы в жюри работали мастера из разных Церквей и с разных континентов земного шара. В конечном счете в его состав вошел 21 человек, и всем им пришлось выдержать колоссальную нагрузку: из-за огромного числа участников они ранжировали работы в три этапа. В ходе первого тура член жюри отбирал в каждой из категорий по три процента лучших фотографий. Во втором туре из всех оставшихся работ формировался шорт-лист претендентов. Наконец, в финале в ходе онлайн-голосования назывались лучшие, и до самого последнего момента на победу претендовало несколько участников.

В каждой из четырех основных категорий — «Места» (архитектура, монастыри, храмы, ландшафт, кладбища и т.д.), «Люди» (фотопортреты), «Репортаж» (мероприятия Церкви, паломничества, праздники, уличные снимки и т.д.), «Детали» (иконы, фрески и мозаика, кресты, усыпальницы и т.д.) - участнику разрешалось представить не более трех работ. Кроме того, награждались лучшие в трех специальных категориях – «Из архива» (работы ХХ века), «Covid-19» (фотоснимки о влиянии пандемии на жизнь Церкви) и «Истории» (серии из пяти-десяти работ), а также в двух спецноминациях (лучший молодой фотограф не старше 21 года и участники проекта Orthphoto.net, ранее уже загружавшие свои работы на этот веб-ресурс). 

При первом взгляде на работы лауреатов в глаза бросается преобладание черно-белого формата. Здесь и лаконичный  крестик на тесемке на сморщенных мозолистых ладонях («После того, как дедушка похоронил бабушку, он решил покреститься и пригласил меня запечатлеть этот момент», - рассказывает победитель в молодежной номинации девятиклассник из Пензы Филипп Харченко), и двое иноков на лодке посреди разлившегося Западного Буга у Свято-Онуфриевской обители в Яблечне (Томаш Лачек, Польша, «Репортаж»), и застывший на каком-то древнем столбе монах на фоне вдохновенного прибрежного ландшафта Святой Земли (Хаджи Миодраг Миладинович, Сербия, «Из архива»). Работа одержавшей верх в категории «Места» румынки Георгиты Епуряну и вовсе приглашает заглянуть едва ли не в заснеженную льюисовскую Нарнию, в лаконичной черно-белой графике которой нашлось место и бегущему сквозь непогоду псу, и скромной часовне, и гнущемуся под порывом зимнего ветра дереву, и даже припорошенным пляжным сиденьям с предостерегающим объявлением на берегу замерзшего водоема.

- Я думаю, столь высокая оценка черно-белых работ – в определенной степени дело случая, - считает Александр Василюк. – По крайней мере, если посмотреть весь список призеров, они отнюдь не преобладают. Следует еще учитывать, что, к примеру, в архивной категории цветных фотографий вообще оказалось мало (в прошлом веке на цвет снимали редко, а уцелевшие негативы сильно пострадали от старости). Хотя наблюдается тенденция: на современных фотоконкурсах с цветной работой победить, конечно, сложнее. Черно-белые фотографии выразительнее, ими легче акцентировать внимание на теме.

Обладатель Гран-при Владимир Орлов вообще всю дюжину своих работ в четырех категориях на конкурсный сайт загрузил в черно-белом варианте. «Изначально все они были цветными, - объясняет фрилансер из Москвы, несколько лет назад порвавший со своей IT-профессией и переквалифицировавшийся в фоторепортера. –   Но в сложных сюжетах – например, церковных – не должен мешать визуальный «дребезг», а с использованием цвета очень легко скатиться в открыточный лубок. Но это довольно тонкие настройки современного фотоискусства, они работают на уровне внутренних ощущений».

Гран-при Орлову присудили, что называется, по совокупности: члены жюри выбирали победителя из трех финалистов, каждый из которых оказался в шорт-листе сразу в нескольких номинациях. Конечно, и среди цветных работ оказалось множество достойных. Так, Андрей Смольников снискал лавры в категории «Люди» с фотоснимком кельи схимонаха Михайло-Афонской пустыни (Адыгея) с колоссальным количеством икон, которые освещает свисающая с потолка голая лампочка. «Я провел три дня в паломничестве в этом монастыре, много общался с насельниками, и последний кадр  старец разрешил мне сделать в своем жилище. Конечно, меня потрясло множество икон, буквально заполнивших все помещение, - вспоминает военный пенсионер из Ставрополя. «Духовные чада, да и просто прихожане, мне дарят – вот я их тут и размещаю», - объяснил мне монах».

А профессиональный фотограф с 11-летним стажем москвичка Маргарита Ивлева оказалась лучшей в категории Covid-19. «Это не постановочный кадр: я запечатлела мужа и детей перед телеэкраном во время трансляции пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в прошлом году, - рассказывает автор. – Тот самый случай, когда придумывать ничего не пришлось: в какие-то моменты богослужения домашние вставали для молитвы, и одно из таких мгновений я запечатлела на камеру».

Лучшие конкурсные работы организаторы представили на выставке в Свято-Николаевском кафедральном соборе в польском Белостоке. А в конце года Польская Православная Церковь выпустит альбом, куда войдут фотографии всех призеров.

 

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

Гран-при

Владимир Орлов, Россия

 

«Места»   

1. Георгита Епуряну, Румыния   

2. Томаш Мосцицкий, Польша   

3. Флорин Кристеску, Румыния

 

«Репортаж»   

1. Томаш Лачек, Польша   

2. Борис Мушич, Черногория   

3. Владимир Васильев, Россия

 

«Люди»   

1. Андрей Смольников, Россия   

2. Томаш Мосцицкий, Польша   

3. Сергей Алексеев, Россия

 

«Детали»   

1. Павел Тадейко, Польша   

2. Вячеслав Воробьев, Украина   

3. Марина Станцевич, Сербия

 

«Covid-19»   

1. Маргарита Ивлева, Россия   

2. Александр Колесник, Россия   

3. Татьяна Рутковская, Россия

 

«Из архива» 

1. Хаджи Миодраг Миладинович, Сербия   

2. Георгита Епуряну, Румыния   

3. Алекса Стойкович, Сербия

 

«Истории»   

1. Гали Тиббон, Израиль   

2. Светлана Тарасова, Россия   

3. Андрей Шапран, Россия

 

Лучший юный фотограф:

Филипп Харченко, Россия

 

OrthPhoto Users:

Леван Габечава, Грузия

24 марта 2022 г. 18:00
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