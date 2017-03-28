Из Троицы в Троицу. 120 километров терпения, молитвы и любви

Уже в седьмой раз прошло пешее паломничество прихожан столичного Троицкого храма в Хохлах в Троице-Сергиеву Лавру. В этот раз в нем приняло участие около сорока человек. Возраст — от восьми с половиной до семидесяти трех лет. За эти годы о нашем начинании стало известно далеко за пределами столицы. Это подтверждает тот факт, что к нам стали присоединяться люди из других московских приходов и даже из других городов, например, из Дмитрова.

К паломничеству, протяженность которого в этот раз составила 120 километров, готовились около двух месяцев. Ведь пять дней будем в пути. Семь раз выезжали на местность, чтобы точнее выверить маршрут, где-то даже приходилось распиливать поваленные ураганом деревья, которые преграждали путь. Прорабатывали, кто и как сможет подвозить туристический скарб и еду, распределяли бригады, которые будут кормить людей и продумывали ежедневное меню.

Наше паломничество не случайно называется «Из Троицы в Троицу», поскольку начинается от стен храма. Рано утром погрузив палатки, спальники и провизию в машину мы собрались на молебен, который проводит протоиерей Александр Гумеров, не первый год отправляющийся с прихожанами до Лавры пешком. Получив Божие благословение и надев рюкзаки, выдвинулись в дорогу. Дошли до Ярославского вокзала, проехали до станция «Тайнинская» и дальше снова пошли пешком. В середине пути останавливались на обед и читали акафист преподобному Сергию. А к вечеру дошли до Учинского водохранилища, и на опушке леса поставили палатки, развели костер, поужинали, помолились и легли спать. В первый день мы прошли больше 20 километров. Во второй день конечным пунктом нашего маршрута был Троицкий храм села Ельдигино, где нас уже ждали его настоятель — протоиерей Александр Грузинов и его прихожане. С этим приходом мы дружим уже не первый год. И в этот раз специально для нас во дворе храма была скошена трава и мы смогли там разбить свои палатки и заночевать. А на следующий день мы вместе помолились на литургии и причастились. Отец-настоятель рассказал, как идет реставрация удивительной красоты иконостаса в его храме, и мы смогли приложиться к иконам, которые только недавно были написаны и их повесят над Царскими вратами. И уже никто тогда не сможет к ним приложиться. А мы вот сподобились такой уникальной возможности. После службы нас еще и накормили в трапезной вкусными борщом и гречневой кашей с овощной подливой. И мы отправились в путь. И заночевали мы уже рядом с селом Артемово, где находится целый храмовый комплекс. На следующее утро староста храмового комплекса показал нам, какие изменения произошли за год, какие новые иконы написаны, что отремонтировано. Далее наш путь по уже сложившейся традиции лежал в Хотьково, в Покровский женский монастырь, где когда-то подвизались в монашестве родители преподобного Сергия — преподобные Кирилл и Мария, а затем в Покровском соборе были упокоены их мощи, где они находятся и поныне. Сам преподобный Сергий перед принятием важных решений и перед своими опасными дальними пешими переходами обязательно посещал место упокоения своих родителей. И мы не преминули взять благословения у родителей святого. Чтение акафиста преподобным Кириллу и Марии возле их мощей – это всегда незабываемое событие. Так было и в это паломничество. Все разом почувствовали, что получили благословение от родителей преподобного Сергия на дальнейшее шествие в Лавру.

В Троице-Сергиеву Лавру мы пришли вечером. Еще не погас долгий июньский день. И синее небо да молочные облака замечательно оттеняли играющие на солнце золотые кресты и купола Лавры. Монастырские ворота уже были закрыты, но мы припали к теплым стенам. А на следующее утро была Божественная Литургия в Успенском соборе, мы поклонились мощам преподобного Сергия. И собравшись на монастырской площади, мы все ощутили, что испытания и усталость позади, и они были не напрасны, что мы счастливы и любим друг друга, что эти пять дней нас сделали родными людьми, что прожита целая жизнь, которую мы уже не забудем. И что расставаться совсем не хочется. И на следующий год мы снова пойдем пешком к преподобному Сергию.





