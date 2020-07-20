Семинарии — по ранжиру

РЕЙТИНГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви (см. журнал № 115 от 29 декабря 2021 года) Учебному комитету поручено опубликовать рейтинг высших духовных учебных заведений за прошлый год. Это беспрецедентное решение: прежде подробная информация о ранжировании духовных семинарий и академий и принципах подсчета показателей эффективности их работы доводилась только до преосвященных архиереев и адми­нистраций самих учебных заведений. «Журнал Московской Патриархии» попросил прокомментировать данные последнего рейтинга духовных школ заместителя председателя комитета протоиерея Валентина Васечко. PDF-версия.

Свидетельство открытости

— Ваше Высокопреподобие, рейтинг учебных заведений Русской Православной Церкви рассчитывается уже девять лет. С какой целью его решили в свое время ввести?

— Система рейтинга нацелена прежде всего на повышение качества нашего духовного образования. На рубеже 2012 и 2013 годов Учебный комитет проинспектировал все академии и семинарии на территории Российской Федерации. Результаты были представлены на Архиерейском Соборе, проходившем 2–5 февраля 2013 года, который в 17-м пункте своих постановлений предложил Учебному комитету подготовить для Священного Синода «реалистичные предложения по оптимизации деятельности духовных школ». Возникла необходимость измерения качества образования в каждой семинарии, после чего и появился рейтинг. С его помощью можно выделить лидеров, чтобы в дальнейшем передавать их положительный опыт и привлечь внимание к отстающим для более активного решения их проб­лем. Сегодня можно констатировать: ситуация в духовном образовании разительным образом отличается в лучшую сторону от наблюдавшейся в 1990–2000-е годы. Но говорить о достижении должного качества обучения, конечно, рано.

— Как бы вы охарактеризовали значение открытой публикации рейтинга? Повлияет ли это на развитие самой системы оценивания?

— Опубликовать рейтинг решил Священный Синод, и нам надлежит это решение исполнять. Думаю, это свидетельствует об очевидной открытости нашей Церкви. Впрочем, то, что рейтинг ранее не публиковался в открытом доступе, отнюдь не значит, что его результатами не пользовались правящие архиереи и администрации духовных школ. Всякий раз после обсуждения и одобрения очередной версии рейтинга Священным Синодом эти данные рассылались по всем духовным школам, а также предоставлялись ректорам семинарий в ходе вебинаров и личных встреч. В ходе таких бесед демонстрировались критерии рейтинга и методики оценки качества обучения. То есть рейтинг всегда был известен всем заинтересованным сторонам, а его публикация должна послужить стимулом к дальнейшей работе.

— Какое значение, на ваш взгляд, публикация рейтинга может иметь для самих образовательных учреждений?

— Решение об открытости рейтинга, на мой взгляд, связано с ростом числа аккредитованных духовных школ.

Новая модель государственной аккредитации напрямую подразумевает прозрачность образовательного учреждения, публикацию всей информации о нем на официальном веб-ресурсе. Особую роль приобретает общественно-профессиональная аккредитация — иными словами, то, как качество образования в конкретном вузе воспринимает профессиональное сообщество.

Отдельно замечу: в ходе экспертного обсуждения в Национальном аккредитационном агентстве в сфере образования рейтинг духовных школ был воспринят как положительный опыт, который помогает светским экспертам ориентироваться в нашей специфике, облегчает их и нашу работу.

— Нынешний вид рейтинга для открытой публикации состоит из общей суммы баллов в двух временных разрезах (текущей, по итогам 2021 года, и предыдущей, двухлетней давности), пары рейтинговых мест (за 2021 год и предыдущего), а также динамики по этим двум показателям. Как правильно читать совокупность этих данных?

— Действительно, представленный в открытом доступе рейтинг оформлен в виде сравнения суммы показателей и рейтинговых мест за 2019 и 2021 годы. В 2020 году по понятным всем причинам полноценно рассчитать рейтинг было невозможно. Поэтому Учебный комитет решил перенести представление обновленного документа на 2021 год. При рассмотрении рейтинга нужно исходить из нескольких факторов. Главным из них я бы назвал общий балл. Например, в глаза может броситься, что рейтинговая позиция Донской духовной семинарии опустилась на три места, но при этом ее общий балл несколько вырос! Во-вторых, конечно, нужно принимать во внимание и общую динамику. Показатели какой­-то конкретной семинарии могут расти, но если аналогичные значения для других семинарий увеличились за тот же промежуток времени сильнее, то есть ли тут повод для гордости?

Нас часто спрашивают, можно ли интерпретировать рейтинг в качестве сравнительного инструмента для выбора потенциального места обучения абитуриентов (особенно в тех епархиях, где нет собственных духовных школ). Я всегда в таких случаях советую обращать внимание на высшие духовные учебные заведения первой группы. Почти все представленные здесь духовные школы реализуют аккредитованные образовательные программы или находятся в стадии получения государственной аккредитации.

— Несколько слов о справедливости разделения участников рейтинга по четырем группам. В настоящий момент водоразделы установлены арифметически и проходят по 65, 60 и 50 бал­­лам. В то же время в лидирующей группе явно выделяются два флагмана — Московская и Санкт-Петербургская академии — и четыре следующих за ними семинарии (от Коломенской до Пензенской включительно). На другом полюсе — два аутсайдера по баллам: Рязанская и Хабаровская семинарии. Не слишком ли статичен, на ваш взгляд, принцип искусственного разделения участников рейтинга на группы по заданным значениям, ведь подчас занимающие соседние ступеньки семинарии из разных групп гораздо ближе друг к другу по показателям, чем иные представители одной и той же группы?

— Конечно, это разделение условно. Но изначально нам необходимо было внести какие-то пороговые значения для деления семинарий на группы. Сейчас пороговые значения такие, в будущем, возможно, их стоит пересмотреть. Это не догма. Вот вы говорите об академиях-флагманах. А ведь так было не всегда! Например, в прошлом году на втором месте была Саратовская семинария, а МДА вышла в лидеры только в этом году. Статус академии не означает безусловного лидерства, а лишь дает преимущества в виде традиции, обширной преподавательской корпорации, ресурсов крупных городов. Но этими возможностями нужно еще уметь воспользоваться.

Главное внимание — результатам обучения и воспитательным показателям

— Расскажите, пожалуйста, каким образом «сконструирован» рейтинг. Как можно понять из его описания, вклад в итоговую сумму баллов вносят несколько факторов — от нормативного и материального обеспечения до учебно-­методической и научной работы. Не могли бы вы раскрыть принципы их оценки и значения статистических весов, которые влияют на рейтинговую сумму?

— Общий каркас действующего на сегодня­шний день рейтинга был разработан в 2018 го­ду. В современной рейтинговой системе девять групп оценочных параметров (см. Рис. 1). Немного расскажу о каждом параметре, дав им краткую характеристику. В «Нормативное обес­печение» входит оценка всех положений и документов, обеспечивающих образовательный процесс. При этом, конечно, оценивается не только их наличие, но и практическое применение в деятельности духовных школ. Параметр «Материальное обеспечение» отражает соответствие материально-технической базы нуждам образовательного процесса, исполнение санитарно-­эпидемиологических, пожарных и иных требований. Одним из самых важных в связи с новыми правилами государственной аккредитации становится параметр «Результаты обучения». Он состоит из оценок, полученных студентами выпускного курса во время тестирования при проведении инспекций, итоговых испытаний и защиты квалификационных работ. «Спектр реализуемых программ» — группа параметров, оценивающая широту образовательных программ. Дополнительные баллы тут получают те школы, которые реализуют не только программы по подготовке будущих клириков, но и регентские, иконописные и прочие образовательные направления. Особое место в рейтинге занимает параметр «Воспитательные показатели». Здесь отражается качество этой работы — важнейшей в подготовке будущего пастыря. Отдельно проверяется кадровое обеспечение и документальное сопровождение воспитательной работы, в инспекциях проводятся встречи с учащимися и с работниками воспитательной службы. «Информационно-биб­лиотечное обеспечение» при новой формуле аккредитации также выходит на передний план, в нем оценивается качество и содержательное наполнение электронной информационно-образовательной среды, обес­печенность учебной литературой, доступность электронно-библиотечных систем. Введение параметра «Профессорско-преподавательский состав» ускорило процесс внедрения в духовных школах полноценной штатно-окладной системы, ведь достойное материальное вознаграждение самым прямым образом влияет на качество образования и государственное признание духовного образования в регионе. В рамках оценки «Учебно-­методического обеспечения» анализируется качество разработки основной образовательной программы, учебно-методических комп­лексов, а также их соответствие современным требованиям. Наконец, в группе параметров «Научно-исследовательская работа» оценивается научная деятельность профессорско-преподавательского состава духовных школ, вовлеченность студентов в научно-исследовательскую работу. Высоко ценится наличие собственного научного издания, входящего в перечень ВАК и/или включенного в Российский индекс научного цитирования.

В преддверии первых проверок по обновленным параметрам Учебный комитет провел общецерковный вебинар для их представления руководству духовных школ и профессиональному сообществу. В частности, были представлены изменения в весовых коэффициентах параметров. Например, самый существенный прирост получил показатель «Результаты обучения» (+ 4 про­­­­цен­­тных пункта в общей доле). В то же время снизилась ценность таких параметров, как нормативное, материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение. Такое решение было принято потому, что уже удалось преодолеть основные трудности на этих направлениях.

У всех духовных школ есть лицензии на образовательную деятельность, 17 из них получили государственную аккредитацию и полностью соответствуют предъявляемым к высшим учебным заведениям требованиям. Попечением правящих архиереев епархий, где есть семинарии, в целом удалось создать достойное материально-­техническое обеспечение образовательной дея­­тельности.

— Предыдущая версия рейтинга была выпущена два года назад, за это время проведены выездные инспекции 25 учебных заведений. Влияет ли на формирование рейтинга форма проверки — выездная инспекция либо удаленная по отчетным документам? Усматриваете ли вы какую-либо зависимость суммы рейтинга от формы проверки? К примеру, можно заметить, что выездные инспекции за указанный промежуток времени коснулись четырех аутсайдеров рейтинга, причем все они (за исключением дебютирующей Таврической семинарии) опустились в своих позициях по сравнению с 2019 го­-дом. Это случайность или тенденция?

— Будет правильно сказать, что выездная инспекция и удаленная проверка документов дополняют друг друга и позволяют увидеть наиболее объективную картину. Раньше комиссия была вынуждена проверять положение дел и документы на выезде в течение двух дней, что отрицательно сказывалось на качестве оценки. Теперь у нас есть возможность знакомиться с документами заблаговременно, а это благотворно влияет на объективность. Поэтому я не усматриваю зависимости показателей рейтинга от формы проверки. Все семинарии проверяются и очно, и удаленно. Учебно-методическое обес­печение, научную работу, качество веб-сайта лучше проверить заранее. Ну а общий уровень семинаристов, их знания, качество воспитательной работы, настрой руководства, материальную базу можно оценить только на месте... И кстати, нередко именно по итогам выездных инспекций мы видим рейтинговый рост проверяемых семинарий.

— Как медианное (63,80/61,90), так и среднее арифметическое значение для рейтинга в 2021 году выше по сравнению с 2019-м. Свидетельствует ли это, на ваш взгляд, о росте общего уровня работы семинарий? По каким параметрам заметен прогресс? Есть ли направления, вызывающие особое беспокойство Учебного комитета?

— Да, мы видим поступательное развитие всей системы духовного образования в целом. В представленных на Рис. 2 сведениях вы сможете проследить изменения 2021 года в сравнении с 2019-м по всем параметрам.

Как видно, общий средний балл неуклонно растет. Снижение же показателей по научно-исследовательской работе (НИР) обусловлено, конечно, пандемией. Ведь в условиях эпидемических ограничений особое внимание требовалось уделить учебно-методической и воспитательной работе. Научная работа, конечно, не замерла, но ее приспособление к новым реалиям потребовало дополнительного времени.

Ну и кроме того, сам подход к оценке НИР стал объективнее. В частности, перестали учитываться непрофильные публикации преподавателей.

«Кубок прогресса» — воронежцам, особое внимание и поддержку — хабаровчанам

— Если проанализировать рост конкретных духовных школ в рейтинге за последние два года по баллам, среди лидеров оказывается Московская духовная академия. А гипотетический «кубок прогресса» по местам завоевала бы Воронежская духовная семинария, вслед за которой расположились бы Перервинская и Нижегородская. Это очень разные учебные заведения, но в их успешном развитии наверняка можно выделить общие причины и предпосылки. В чем, на ваш взгляд, их работа могла бы послужить примером для остальных?

— Секрет успеха прост — совместная и систематическая работа священноначалия, руководства, учащих и учащихся во взаимодействии с Учебным комитетом. При этом, думаю, не совсем правильно говорить о количественной динамике ранжирования в рейтинге. Скорее, рейтинг — это критерий, который может проиллюстрировать качественную динамику развития церковного учебного заведения: движение вверх или вниз, стабильность. То есть если рейтинг учебного заведения изменился на одно-два места, этим можно пренебречь, а если на десять — это уже важная история. В отношении упомянутых вами семинарий нельзя отрицать очевидного: за последние годы они демонстрируют именно качественный рост.

Возвращаясь к решению Священного Синода от 29 декабря 2021 года, считаю нужным напомнить, что вместе с публикацией рейтинга оно предписывает высшим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, находящимся на территории России, за пять лет выйти на получение государственной аккредитации образовательных программ подготовки пастырей. Кроме того, в решении Синода заложены две возможности для определения образовательной траектории: сохранить возможность подготовки пастырей или стать центром подготовки церковных специалистов. Открыты оба пути.

— Среди семинарий, общая сумма баллов которых за два года не выросла, а упала, поистине катастрофическое снижение позиций демонстрирует Хабаровская, которая к тому же «ухнула» из второй группы сразу в низшую, четвертую. Какие конкретные выводы вы сделали по итогам выездной инспекции Хабаровской семинарии — без преувеличения ключевой духовной школы для епархий ДВФО России?

— В понижении рейтинга Хабаровской семинарии скорее сказались субъективные факторы, нежели объективные. Семинария на Дальнем Востоке, безусловно, нужна, поэтому ее руководству, а также руководству митрополии с неизбежностью предстоит проделать большую работу, чтобы стабилизировать положение и выбрать правильный вектор развития духовной школы.

— В позициях ранжирования за упомянутый промежуток времени, кроме того, очень серь­езно потеряли Томская (минус пятнадцать строчек), Барнаульская (минус тринадцать), Екатеринодарская, Казанская и Омская (минус двенадцать), а также Смоленская (минус восемь) духовные семинарии. Некоторые из них, кроме того, получили «понижение в классе», а часть опустилась в «низший дивизион». Какие рекомендации вы даете руководству учебных заведений, в которых обнаруживаете подобные негативные тенденции?

— Традиционно в таких случаях проводятся встречи руководства семинарий и митрополий с председателем Учебного комитета, в крайних случаях — встречи с управляющим делами Московской Патриархии. Как правило, это придает хороший импульс должному развитию соответствующих духовных учебных заведений.



Протоиерей Валентин Николаевич ВАСЕЧКО родился 13 августа 1963 г. в Калининской области. В 1985 г. окончил факультет романо-германской филологии Калининского (ныне Тверского) государственного университета. После срочной службы в Вооруженных силах поступил в Санкт-­Петербургскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 г. С 1990 по 1992 г. обучался в Свято-Владимирской православной семинарии в США, которую закончил со степенью магистра теологии. В 1992–1994 гг. окончил курс обучения в Санкт-Петербургской духовной академии. С 1992 по 1997 г. работал в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата. Доктор богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В апреле 2003 г. рукоположен в сан диакона, в сентябре того жегода — во пресвитера. В 2009 г. возведен в сан протоиерея. С 2018 г. — зампред Учебного комитета и секретарь комиссии по богословию и богословскому образованию Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.