Паломничество из Тамани в Дивноморское

Это путешествие на автомобиле можно уместить в единственный выезд — тем более летний (когда световой день долог), да еще и разнообразить его отдыхом на пляже. А можно растянуть на несколько суток, посещая каждый из пунктов отдельно. Все храмы по пути следования легкодоступны и фактически стоят на одной автотрассе Е-97. А начнем мы наш путь с древней Тьмутаракани — с Таманского полуострова.

Покровский храм (станица Тамань)

Первый православный храм на Тамани и старейший вообще (из сохранившихся) на Кубани основан высадившимися здесь в 1792 году казаками Запорожской Сечи по Высочайшему повелению Екатерины II. В этом году исполняется 225 лет освящения таманской Покровской церкви. В заложенном на месте живописного турецкого сада храме молились Пушкин и Лермонтов, служил поправлявший здоровье на юге святитель Игнатий (Брянчанинов), бывал святой праведный воин Феодор Ушаков. По легенде, прославленный фельдмаршал Суворов участвовал в освящении колоколов таманской церкви...

К сожалению, все внутреннее убранство было утрачено в годы Великой Отечественной войны. Поэто­му история многочисленных редких здешних икон не подтверждена документально и начинается с осторожной оговорки «по преданию». Так, местная легенда связывает две алтарные иконы — Спасителя и Божией Матери (с выбитой на богатом серебряном окладе датой «1834») — с подарками августейших особ. Научное исследование по атрибуции и полному описанию икон таманской церкви, если подобное когда-либо удастся предпринять, наверняка подарит не одну сенсацию.

Святыни

икона Успения Божией Матери из Киево-Печерской лавры (1809) с мощами святых угодников Дальних пещер;

чудотворный список Козельщанской иконы Божией Матери;

иконы с частицами мощей святителя Николая Мирликийского, равноапостольной Марии Магдалины, преподобных Сергия Радонежского, Никона Печерского, летописца тмутараканского, святого праведного Феодора Ушакова, святителей Игнатия (Брянчанинова), Тихона, Патриарха Всероссийского, святой блаженной Матроны Московской, святителя Спиридона Тримифунтского, преподобного Амвросия Оптинского, святителя Луки Крымского;

мироточащая икона святой блаженной Ксении Петербургской.

Переезд Тамань — Анапа: 80 км.

Храм Преподобного Онуфрия Великого (г. Анапа, ул. Соборная, д. 7)

Отнесенная к объектам культурного наследия федерального значения церковь возведена в 1829–1837 годах в память о взятии нашими войсками крепости Анапа во время Русско-турецкой войны и присоединении ее по Адри­анопольскому мирному договору к российской державе. На освящении храма присутствовал император Николай I, пожертвовавший церкви 25 тыс. руб.

В 1855 году, когда турки во время Крымской войны пытались отвоевать Анапу, при обстреле города в храме застряло неприятельское ядро (его так и не достали, и где-то в капитальных конструкциях оно покоится до сих пор). Долгих 19 лет потребовалось на реконструкцию и обновление пострадавшего здания. Храм сделали немного выше, устроив поверх каменных стен деревянные своды.

В 1937 году советская власть собиралась взорвать храм. По местной легенде, спас его находчивый местный житель, весьма остроумно сумевший убедить команду взрывателей, что это здание... мечети XVIII века, к тому же единственной из сохранившихся на Кавказе. Как бы там ни было, постройка уцелела, и горисполком передал ее краеведческому музею. Церковь снова открылась в 1942 году, богослужения здесь продолжались вплоть до октября 1964 года, когда сюда въехал Дом пионеров. Верующим храм вернули в 1990 году в предаварийном состоянии — со снесенным куполом, с измененной внутренней планировкой. Теперь восстановленная церковь — снова жемчужина города-курорта и уютный, благоукрашенный дом молитвы.

Святыни

иконы Божией Матери «Портаитисса», «Всецарица» и «Геронтисса» — подарки монахов афонских Иверского и Ватопедского монастырей;

мощевик с частицами мощей преподобного Онуфрия Великого, святителей Питирима Тамбовского, Феофана Затворника, Луки Крымского, святого праведного Симеона Верхотурского, преподобных Амфилохия Почаевского, Амвросия Оптинского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александ­ра Свирского, Иова Почаевского, святителей Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, Иоасафа Белгородского, преподобных Зосимы Владимирского, Корнилия Александровского, Феодора Санаксарского, святого праведного Феодора Ушакова, преподобных Алексия и Германа Зосимовских, святых благоверных князей Муромских Константина, Михаила и Феодора, князей Петра и Февронии Муромских, преподобных Александра и Марфы Дивеевских, святых мучениц Евдокии, Марии, Дарьи и Дарьи;

икона с частицами мощей 12 преподобных старцев Оптинских.

Переезд Анапа — Новороссийск: 50 км.

Успенский кафедральный собор (г. Новороссийск, ул. Видова, д. 26)

Это единственный в Новороссийске православный храм, уцелевший с дореволюционных времен. Освящен в 1905 году как загородный, кладбищенский. Богослужения были прерваны богоборческой властью и возобновлены во время оккупации гитлеровской администрацией. На Пасху 1943 года во время богослужения собор попал под артобстрел. От полученных ран позднее скончался псаломщик.

Городское кладбище было стерто с земли еще раньше: в 1930-е годы его частично закатали в асфальт, частично отдали под застройку гарнизонным госпиталем. Здесь, в частности, был похоронен философ Евгений Трубецкой († 1920). На недавно обнаруженной его могиле (на земельном участке госпиталя) установлен памятник. «При строительных работах мы находили множество останков, которые перезахоронили в братской могиле», — говорит прослуживший в соборе два десятка лет бывший его клирик протоиерей Евгений Кузнецов.

В 2011 году собор пережил пожар, после которого внутри храм пришлось штукатурить заново. Нынешние росписи созданы известным московским иконописцем Александром Чашкиным. В приходском доме в 1993 году освящен крестильный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в 1998 году возведена колокольня.

Святыня

мощевик с частицей Животворящего Креста Господня, мощей апостола Марка, великомученика Георгия, мученика Евлогия Палестинского, святителей Феофана Затворника, Тихона, Патриарха Всероссийского, Питирима Тамбовского, Иннокентия, митрополита Московского, преподобных Серафима Саровского, Александры Дивеевской, Марфы Дивеевской, Никиты Столпника, Феофила Печерского, Арсения Коневского, святого благоверного Мстислава Новгородского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святой блаженной Матроны Московской, святителей Спиридона Тримифунтского, Филарета Московского, великомученика Димитрия Солунского, святого праведного воина Феодора Ушакова.

Переезд Новороссийск — Дивноморское: 45 км.

Храм Преподобного Сергия Радонежского на архиерейском подворье (с. Дивноморское, ул. Кирова, д. 13)

Подворье основано по благословению Патриарха Алексия II в 1995 году, храм начали возводить тремя годами позднее. Освятил его Патриарх Алексий II 16 июня 2005 года.

Святыни

икона преподобного Сергия с частицей его мощей (подарок монахов Троице-Сергиевой лавры);

мощевик с частицами мощей преподобномученика Иоасафа Снетогорского Псковского, святителей Иннокентия Московского, Игнатия Ростовского, Алексия Московского, Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского, Григория Богослова, великомученика Пантелеимона, святых благоверных Довмонта Псковского, Всеволода Новгородского;

мощевик с частицами мощей святого праведного Феодора Ушакова, святителей Филарета Московского, Иннокентия Московского, преподобных Амвросия Оптинского, Нила Столобенского, Симеона Нового Богослова, Макария Глинского, Аввакума, исповедника Черкасского, Павла, послушника Киевского, Феодора Санаксарского.

Где жить?

Здесь же, в финальной точке маршрута, можно разместиться в паломническом центре «Дивноморье». Он располагается в 452 м от моря — на охраняемой территории с уютными номерами с новой мебелью, санузлом, душем, кондиционером, горячей и холодной водой, холодильником, феном, чайником, посудой, Wi-Fi. Цена (за ночь с человека): от 700 руб. в категории «эконом» до 4 500 руб. в люксе. Питание не предусмотрено. Подробности см. на веб-сайте.

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