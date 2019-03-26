Паломничество из Тамани в Дивноморское

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В Переславле-Залесском состоится Международный историко-культурный форум
Международный историко-культурный форум состоится в Переславле-Залесском, в здании Переславского епархиального управления на территории Феодоровского женского монастыря. Главная его задача привлечь внимание широкого круга общественности к истории, памятникам и святыням Переславской земли. Его мероприятия планируется провести в три этапа: 27 марта, 19 и 20 июня и 27 ноября.
26 марта 2019 г. 14:53
Пеший крестный ход
Многолюдные и многодневные крестные ходы в России стали неотъемлемой частью современной православной культуры. Строгого определения крестного хода в уставных документах нет. Именно поэтому в последние годы он приобрел самые разнообразные и неожиданные формы — от традиционных пеших и водных до велосипедных и мотоциклетных. Но поскольку подлинный крестный ход — это прежде всего молитва и труд, то сосредоточимся в этот раз именно на пеших ходах. Их организаторы за последние 20 лет накопили колоссальный опыт, который внимательно изучил «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
25 декабря 2018 г. 13:50
На «Спасе» стартует документальное роуд-муви о святынях русского Православия
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников характеризует сериал «Святыни России» как беспрецедентный на отечественном ТВ — и по жанру, и по содержанию. Первый сезон проекта включает 14 фильмов, девять из которых уже готовы к показу (о Ленинградской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также о Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье), а пять находятся в работе (о российской столице, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Ярославской областях).
4 октября 2018 г. 15:58
Мемориальный Музей семьи Императора Николая II открылся в Тобольске
В Тобольске, в Доме генерал-губернатора, открылся Музей семьи Императора Николая II.
26 апреля 2018 г. 15:03
Православный эксперт: Паломничество все больше превращается с религиозный туризм
В рамках XXVI Рождественских чтений состоялся круглый стол на тему «Подготовка специалистов паломнической сферы», на котором руководители паломнических служб, научные сотрудники и духовенство обсудили состояние современного паломничества, его проблемы и поговорили о подготовке гидов.
27 января 2018 г. 12:18
Незнакомый Израиль
Давно миновали времена, когда паломничество на Святую землю считалось событием из ряда вон выходящим. Сегодня организовать такую поездку может и отдельный приход, и, разумеется, паломнические бюро, предлагающие широчайшую линейку продуктов. Израиль снискал громадную популярность и среди курортников — туристов, если можно так выразиться, светских, выезжающих с пляжа или из комфортабельного отеля разве что на шопинг и на экскурсии (коллективные или индивидуальные). В нынешнем году Министерство туризма Израиля попыталось совместить эти два столь разных сектора туристического рынка.
24 ноября 2017 г. 10:20
Незнакомый Святой град
Святой град — сердце проложенных по территории древней Палестины паломнических троп. За четверть века, минувшие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Израилем, он исхожен нашими соотечественниками, кажется, вдоль и поперек. Елеонская колокольня «Русская свеча» и Воскресенский храм со святой Кувуклией, место вознесения Господня с отпечатком стопы воскресшего Спасителя и Гефсиманский монастырь Святой равноапостольной Марии Магдалины, Александровское подворье Русской духовной миссии с Порогом Судных Врат и Успенский храм на месте гробницы Божией Матери, несомненно, прекрасно известны всем, хотя бы раз побывавшим на Святой земле православным христианам. И тем не менее даже в пределах Иерусалима есть несколько точек, посещаемых православными соотечественниками крайне редко. Мы расскажем о четырех самых интересных из тех, что расположены по траектории основных паломнических маршрутов.
19 ноября 2017 г. 22:45
Из Троицы в Троицу. 120 километров терпения, молитвы и любви
Уже в седьмой раз прошло пешее паломничество прихожан столичного Троицкого храма в Хохлах в Троице-Сергиеву Лавру. В этот раз в нем приняло участие около сорока человек. Возраст — от восьми с половиной до семидесяти трех лет. За эти годы о нашем начинании стало известно далеко за пределами столицы. Это подтверждает тот факт, что к нам стали присоединяться люди из других московских приходов и даже из других городов, например, из Дмитрова.
30 июня 2017 г. 15:45
В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым
В МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Симферополь на тему: "Крым – духовный центр Русского мира". Его участникам был представлен проект Концепции развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым, разработанный членом комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Русской общины Крыма Сергеем Цековым. Документ охватываетисторический, церковный и туристический аспекты заявленной темы.Подробно о святынях Крыма здесь и здесь.
28 марта 2017 г. 16:48
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ЖМП № 4 апрель 2019 / 7 июня 2019 г. 16:50
Паломничество из Тамани в Дивноморское
Это путешествие на автомобиле можно уместить в единственный выезд — тем более летний (когда световой день долог), да еще и разнообразить его отдыхом на пляже. А можно растянуть на несколько суток, посещая каждый из пунктов отдельно. Все храмы по пути следования легкодоступны и фактически стоят на одной автотрассе Е-97. А начнем мы наш путь с древней Тьмутаракани — с Таманского полуострова.
Покровский храм (станица Тамань)
Первый православный храм на Тамани и старейший вообще (из сохранившихся) на Кубани основан высадившимися здесь в 1792 году казаками Запорожской Сечи по Высочайшему повелению Екатерины II. В этом году исполняется 225 лет освящения таманской Покровской церкви. В заложенном на месте живописного турецкого сада храме молились Пушкин и Лермонтов, служил поправлявший здоровье на юге святитель Игнатий (Брянчанинов), бывал святой праведный воин Феодор Ушаков. По легенде, прославленный фельдмаршал Суворов участвовал в освящении колоколов таманской церкви...
К сожалению, все внутреннее убранство было утрачено в годы Великой Отечественной войны. Поэтому история многочисленных редких здешних икон не подтверждена документально и начинается с осторожной оговорки «по преданию». Так, местная легенда связывает две алтарные иконы — Спасителя и Божией Матери (с выбитой на богатом серебряном окладе датой «1834») — с подарками августейших особ. Научное исследование по атрибуции и полному описанию икон таманской церкви, если подобное когда-либо удастся предпринять, наверняка подарит не одну сенсацию.
Святыни
икона Успения Божией Матери из Киево-Печерской лавры (1809) с мощами святых угодников Дальних пещер;
чудотворный список Козельщанской иконы Божией Матери;
иконы с частицами мощей святителя Николая Мирликийского, равноапостольной Марии Магдалины, преподобных Сергия Радонежского, Никона Печерского, летописца тмутараканского, святого праведного Феодора Ушакова, святителей Игнатия (Брянчанинова), Тихона, Патриарха Всероссийского, святой блаженной Матроны Московской, святителя Спиридона Тримифунтского, преподобного Амвросия Оптинского, святителя Луки Крымского;
мироточащая икона святой блаженной Ксении Петербургской.
Переезд Тамань — Анапа: 80 км.
Храм Преподобного Онуфрия Великого (г. Анапа, ул. Соборная, д. 7)
Отнесенная к объектам культурного наследия федерального значения церковь возведена в 1829–1837 годах в память о взятии нашими войсками крепости Анапа во время Русско-турецкой войны и присоединении ее по Адрианопольскому мирному договору к российской державе. На освящении храма присутствовал император Николай I, пожертвовавший церкви 25 тыс. руб.
В 1855 году, когда турки во время Крымской войны пытались отвоевать Анапу, при обстреле города в храме застряло неприятельское ядро (его так и не достали, и где-то в капитальных конструкциях оно покоится до сих пор). Долгих 19 лет потребовалось на реконструкцию и обновление пострадавшего здания. Храм сделали немного выше, устроив поверх каменных стен деревянные своды.
В 1937 году советская власть собиралась взорвать храм. По местной легенде, спас его находчивый местный житель, весьма остроумно сумевший убедить команду взрывателей, что это здание... мечети XVIII века, к тому же единственной из сохранившихся на Кавказе. Как бы там ни было, постройка уцелела, и горисполком передал ее краеведческому музею. Церковь снова открылась в 1942 году, богослужения здесь продолжались вплоть до октября 1964 года, когда сюда въехал Дом пионеров. Верующим храм вернули в 1990 году в предаварийном состоянии — со снесенным куполом, с измененной внутренней планировкой. Теперь восстановленная церковь — снова жемчужина города-курорта и уютный, благоукрашенный дом молитвы.
Святыни
иконы Божией Матери «Портаитисса», «Всецарица» и «Геронтисса» — подарки монахов афонских Иверского и Ватопедского монастырей;
мощевик с частицами мощей преподобного Онуфрия Великого, святителей Питирима Тамбовского, Феофана Затворника, Луки Крымского, святого праведного Симеона Верхотурского, преподобных Амфилохия Почаевского, Амвросия Оптинского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александра Свирского, Иова Почаевского, святителей Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, Иоасафа Белгородского, преподобных Зосимы Владимирского, Корнилия Александровского, Феодора Санаксарского, святого праведного Феодора Ушакова, преподобных Алексия и Германа Зосимовских, святых благоверных князей Муромских Константина, Михаила и Феодора, князей Петра и Февронии Муромских, преподобных Александра и Марфы Дивеевских, святых мучениц Евдокии, Марии, Дарьи и Дарьи;
икона с частицами мощей 12 преподобных старцев Оптинских.
Переезд Анапа — Новороссийск: 50 км.
Успенский кафедральный собор (г. Новороссийск, ул. Видова, д. 26)
Это единственный в Новороссийске православный храм, уцелевший с дореволюционных времен. Освящен в 1905 году как загородный, кладбищенский. Богослужения были прерваны богоборческой властью и возобновлены во время оккупации гитлеровской администрацией. На Пасху 1943 года во время богослужения собор попал под артобстрел. От полученных ран позднее скончался псаломщик.
Городское кладбище было стерто с земли еще раньше: в 1930-е годы его частично закатали в асфальт, частично отдали под застройку гарнизонным госпиталем. Здесь, в частности, был похоронен философ Евгений Трубецкой († 1920). На недавно обнаруженной его могиле (на земельном участке госпиталя) установлен памятник. «При строительных работах мы находили множество останков, которые перезахоронили в братской могиле», — говорит прослуживший в соборе два десятка лет бывший его клирик протоиерей Евгений Кузнецов.
В 2011 году собор пережил пожар, после которого внутри храм пришлось штукатурить заново. Нынешние росписи созданы известным московским иконописцем Александром Чашкиным. В приходском доме в 1993 году освящен крестильный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в 1998 году возведена колокольня.
Святыня
мощевик с частицей Животворящего Креста Господня, мощей апостола Марка, великомученика Георгия, мученика Евлогия Палестинского, святителей Феофана Затворника, Тихона, Патриарха Всероссийского, Питирима Тамбовского, Иннокентия, митрополита Московского, преподобных Серафима Саровского, Александры Дивеевской, Марфы Дивеевской, Никиты Столпника, Феофила Печерского, Арсения Коневского, святого благоверного Мстислава Новгородского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святой блаженной Матроны Московской, святителей Спиридона Тримифунтского, Филарета Московского, великомученика Димитрия Солунского, святого праведного воина Феодора Ушакова.
Переезд Новороссийск — Дивноморское: 45 км.
Храм Преподобного Сергия Радонежского на архиерейском подворье (с. Дивноморское, ул. Кирова, д. 13)
Подворье основано по благословению Патриарха Алексия II в 1995 году, храм начали возводить тремя годами позднее. Освятил его Патриарх Алексий II 16 июня 2005 года.
Святыни
икона преподобного Сергия с частицей его мощей (подарок монахов Троице-Сергиевой лавры);
мощевик с частицами мощей преподобномученика Иоасафа Снетогорского Псковского, святителей Иннокентия Московского, Игнатия Ростовского, Алексия Московского, Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского, Григория Богослова, великомученика Пантелеимона, святых благоверных Довмонта Псковского, Всеволода Новгородского;
мощевик с частицами мощей святого праведного Феодора Ушакова, святителей Филарета Московского, Иннокентия Московского, преподобных Амвросия Оптинского, Нила Столобенского, Симеона Нового Богослова, Макария Глинского, Аввакума, исповедника Черкасского, Павла, послушника Киевского, Феодора Санаксарского.
Где жить?
Здесь же, в финальной точке маршрута, можно разместиться в паломническом центре «Дивноморье». Он располагается в 452 м от моря — на охраняемой территории с уютными номерами с новой мебелью, санузлом, душем, кондиционером, горячей и холодной водой, холодильником, феном, чайником, посудой, Wi-Fi. Цена (за ночь с человека): от 700 руб. в категории «эконом» до 4 500 руб. в люксе. Питание не предусмотрено. Подробности см. на веб-сайте.
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: Вера в отпуск не уходит
ИНТЕРВЬЮ С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ КАРПЕНКО О ТОМ, КАК ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТИАНИНУ ДОСТОЙНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ, А ХРАМУ В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ - К МАССОВОМУ ПРИТОКУ СЕЗОННЫХ ПАЛОМНИКОВ И ТУРИСТОВ
7 июня 2019 г. 16:50
Ключевые слова: Кавказ
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Враждебные действия Константинопольского Патриархата по отношению к Русской Православной Церкви — явление не новое. В XX веке подобное случалось не раз, причем в более драматичных условиях. Тем не менее в каждом случае удавалось преодолевать эти кризисы и восстанавливать общение. Что становилось причиной таких действий и каковы были внешние влияния? Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор исторических наук, профессор СПбДА и ОЦАД Михаил Шкаровский. ПДФ-версия
4 июня 2019 г. 15:31
В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 - 21 июня, 21 июля и 17 августа на пяти площадках Переславля-Залесского состоится летняя сессия Свято-Феодоровского историко-культурного форума, посвященного истории, культуре и святыням Переславской земли. Мероприятие, стартовавшее 27 марта этого года, как международное , проводится впервые и обещает стать крупным ежегодным культурным и духовным событием в жизни города, привлекательным для паломников и туристов. Форум посвящен 1700-летию подвига святого великомученика Феодора Стратилата и 715-летию основанного в его честь Свято-Феодоровского женского монастыря.
4 июня 2019 г. 14:40
Вера в отпуск не уходит
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