Брянск — Севск — Карачев: паломничество по главным святыням

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Пешком к преподобному Сергию
К Игумену земли Русской в Троицкий монастырь издавна течет людская река. В прежние времена паломники традиционно шли туда пешком. Но уже больше века Сергиев Посад прочно интегрирован в транспортную систему страны, и сейчас пешее паломничество к преподобному Сергию выглядит экзотикой. Группа энтузиастов решила изменить это представление, занявшись обустройством пешеходной тропы из Москвы до Троице-Сергиевой лавры. Фактически авторы этого начинания стоят у истоков новой общественной инициативы — создания многокилометрового пешего пути, преодоление которого рассчитано не на одни сутки: ничего подобного в России нет. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» анализирует этот опыт и делится собственными рекомендациями по правильной подготовке к такому паломничеству. PDF-версия
4 октября 2019 г. 16:59
Паломничество из Тамани в Дивноморское
Это путешествие на автомобиле можно уместить в единственный выезд — тем более летний (когда световой день долог), да еще и разнообразить его отдыхом на пляже. А можно растянуть на несколько суток, посещая каждый из пунктов отдельно. Все храмы по пути следования легкодоступны и фактически стоят на одной автотрассе Е-97. А начнем мы наш путь с древней Тьмутаракани — с Таманского полуострова.
7 июня 2019 г. 16:50
В Переславле-Залесском состоится Международный историко-культурный форум
Международный историко-культурный форум состоится в Переславле-Залесском, в здании Переславского епархиального управления на территории Феодоровского женского монастыря. Главная его задача привлечь внимание широкого круга общественности к истории, памятникам и святыням Переславской земли. Его мероприятия планируется провести в три этапа: 27 марта, 19 и 20 июня и 27 ноября.
26 марта 2019 г. 14:53
Пеший крестный ход
Многолюдные и многодневные крестные ходы в России стали неотъемлемой частью современной православной культуры. Строгого определения крестного хода в уставных документах нет. Именно поэтому в последние годы он приобрел самые разнообразные и неожиданные формы — от традиционных пеших и водных до велосипедных и мотоциклетных. Но поскольку подлинный крестный ход — это прежде всего молитва и труд, то сосредоточимся в этот раз именно на пеших ходах. Их организаторы за последние 20 лет накопили колоссальный опыт, который внимательно изучил «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
25 декабря 2018 г. 13:50
На «Спасе» стартует документальное роуд-муви о святынях русского Православия
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников характеризует сериал «Святыни России» как беспрецедентный на отечественном ТВ — и по жанру, и по содержанию. Первый сезон проекта включает 14 фильмов, девять из которых уже готовы к показу (о Ленинградской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также о Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье), а пять находятся в работе (о российской столице, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Ярославской областях).
4 октября 2018 г. 15:58
Мемориальный Музей семьи Императора Николая II открылся в Тобольске
В Тобольске, в Доме генерал-губернатора, открылся Музей семьи Императора Николая II.
26 апреля 2018 г. 15:03
Православный эксперт: Паломничество все больше превращается с религиозный туризм
В рамках XXVI Рождественских чтений состоялся круглый стол на тему «Подготовка специалистов паломнической сферы», на котором руководители паломнических служб, научные сотрудники и духовенство обсудили состояние современного паломничества, его проблемы и поговорили о подготовке гидов.
27 января 2018 г. 12:18
Незнакомый Израиль
Давно миновали времена, когда паломничество на Святую землю считалось событием из ряда вон выходящим. Сегодня организовать такую поездку может и отдельный приход, и, разумеется, паломнические бюро, предлагающие широчайшую линейку продуктов. Израиль снискал громадную популярность и среди курортников — туристов, если можно так выразиться, светских, выезжающих с пляжа или из комфортабельного отеля разве что на шопинг и на экскурсии (коллективные или индивидуальные). В нынешнем году Министерство туризма Израиля попыталось совместить эти два столь разных сектора туристического рынка.
24 ноября 2017 г. 10:20
Незнакомый Святой град
Святой град — сердце проложенных по территории древней Палестины паломнических троп. За четверть века, минувшие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Израилем, он исхожен нашими соотечественниками, кажется, вдоль и поперек. Елеонская колокольня «Русская свеча» и Воскресенский храм со святой Кувуклией, место вознесения Господня с отпечатком стопы воскресшего Спасителя и Гефсиманский монастырь Святой равноапостольной Марии Магдалины, Александровское подворье Русской духовной миссии с Порогом Судных Врат и Успенский храм на месте гробницы Божией Матери, несомненно, прекрасно известны всем, хотя бы раз побывавшим на Святой земле православным христианам. И тем не менее даже в пределах Иерусалима есть несколько точек, посещаемых православными соотечественниками крайне редко. Мы расскажем о четырех самых интересных из тех, что расположены по траектории основных паломнических маршрутов.
19 ноября 2017 г. 22:45
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ЖМП № 6 июнь 2019 / 22 ноября 2019 г. 15:59
Брянск — Севск — Карачев: паломничество по главным святыням
Брянскую епархию не отнесешь к землям, сильно исхоженным православными паломниками. Тем не менее маршруты как для индивидуальных, так и для групповых туров здесь можно составить очень интересные и весьма насыщенные. Предлагаем свой вариант, включающий областную столицу и два райцентра. PDF-версия
Брянск
Троицкий кафедральный собор с деревянной церковью в честь Новомучеников и исповедников Брянских. Пр-т Ленина, 58. Веб-сайт: http://kafedralny.ru.
Здание прежнего Покровского кафедрального собора, находившегося на теперешней улице Калинина, сильно пострадало в Великую Отечественную войну. В начале 1960-х годов его разрушили, но осталась древняя колокольня. Были предложения реставрировать ее и передать музею, но 20 июля 1968 года по решению местной власти колокольню взорвали. Разбор руин собора и колокольни продолжался до 1974 года, теперь это место занято киноконцертным залом «Дружба».
Нынешний Троицкий кафедральный собор возводился в 2000-е годы по инициативе управлявшего тогда епархией епископа Феофилакта. Освящен Святейшим Патриархом Кириллом в 2012 году.
Святыни: рака с мощами святого благоверного князя Олега Брянского в правом приделе, мощевик с 33 частицами святых Русской Церкви.
Важное из истории храма: между собором и деревянной церковью — 80-метровая колокольня «Пересвет» с одноименным 16-тонным главным благовестником. Рядом — памятник герою Куликовской битвы святому иноку Александру Пересвету.
Воскресенская церковь (относится к кафедральному соборному комплексу). Пр-т Ленина, 58. Расстояние от кафедрального собора: 100 м. Тел.: +7 (4832) 74-34-69.
Исторически — соборный храм девичьего монастыря. В современном виде возведен в 1741 году. Четверть века спустя монастырь был упразднен, и с того момента церковь функционирует как приходская. Богослужения возобновлены в период немецкой оккупации. С 1991 года до освящения Троицкого собора здесь располагалась кафедра управлявших епархией архиереев.
Святыня: рака, в которой до переноса в Троицкий кафедральный собор в 2012 году находились мощи святого благоверного князя Олега Брянского.
Горне-Никольский монастырь. Ул. Арсенальная, 8. Расстояние от Воскресенской церкви: 400 м.
Тел.: +7 (4832) 74-65-32, веб-сайт: http://gorno-nikolskiy.ru.
Один из самых заметных архитектурных памятников Брянска, храм-корабль выстроен в середине XVIII века в стиле барокко.
Святыни: чудотворная икона святителя Николая Чудотворца; хронологически одна из самых ранних икона преподобного Серафима Вырицкого.
Важное из истории храма: долгие десятилетия за стенами функционировавшего в храмовом здании планетария располагалось кладбище жертв репрессий. Останки перезахоронены в часовне.
Покровский собор. Ул. Покровская Гора, 2. Расстояние от Горне-Никольского монастыря: 300 м.
Тел.: +7 (4832) 74-58-12, веб-сайт: http://bryansk-11.cerkov.ru.
В многократно перестраивавшемся за свою пятивековую историю соборе два храма: нижний, в честь святителя Алексия Московского, и верхний, Покровский.
Святыни: чтимые образы Пресвятой Богородицы «Троеручица» и «Неупиваемая Чаша».
Важное из истории храма: в советское время здесь последовательно располагались архив Октябрьской революции и архив областного управления МВД.
Севск
Расстояние от Брянска по прямой 121 км, по автотрассе — 138 км
В маленьком (даже по дореволюционным меркам) городе было очень сильное купечество, благодаря
Никольская церковь. Ул. Карла Либкнехта, 65. Расстояние от автостанции: 1 600 м.
Храм, возводившийся в 1800–1830-х годах в тогдашней Стрелецкой слободе как крестово-купольный, в настоящий момент руинирован. Добили его долгие десятилетия варварской эксплуатации (в последние, уже постсоветские, годы — в качестве автосервиса). Сейчас здесь возобновлены богослужения, идет долгая и трудная реставрация.
Важное из истории храма: по воспоминаниям старожилов, здесь совершались богослужения во время немецкой оккупации. С освобождением города советскими войсками прекратились и богослужения, причем весьма трагическим образом: советские разведчики расстреляли священника (имя его история, к сожалению, не донесла), приняв того за диверсанта.
Троицкий монастырь. Ул. Ленина, 8. Расстояние от Никольской церкви: 700 м.
Возникшая первоначально как женская, обитель просуществовала до 1921 года, в 2002 году возрождена как мужская. Нынешний соборный храм вместимостью 2 тыс. человек освящен в 1872 году.
Изюминка: монастырская колокольня не только выше соборного храма, но и значительно старше его. Несмотря на видимый невооруженным глазом наклон, она до сих пор стоит устойчиво.
Вознесенская церковь. Ул. Розы Люксембург, 10. Расстояние от Троицкого монастыря: 900 м. Тел.: +7 (48356) 9-74-17, веб-сайт: http://bryansk-105.cerkov.ru.
Освящение каменного храма датируется 1765 годом. По воспоминаниям старожилов, именно здесь в послереволюционные годы молились бывшие насельницы разогнанного большевиками Троицкого женского монастыря, а в сторожке при храме жила последняя настоятельница обители игумения Лидия (Бергман; † 1930).
Важное из истории храма: восстановлен в начале 2000-х годов по инициативе уроженца Севска Николая Михайлова — тогда первого замминистра обороны России.
Храм Архангела Михаила. Ул. Виноградова, 22. Расстояние от Вознесенской церкви: 1 700 м. Веб-сайт: http://bryansk-119.cerkov.ru.
Яркий образец бесстолпного купольного храма эпохи зрелого классицизма. Освященный в 1823 году, храм выстоял в ходе ожесточенных боев 1943 года, но был взорван в годы хрущевских гонений. Уцелела от него лишь цилиндрическая часть с увенчанным куполом барабаном. Сейчас храм переживает этап активных восстановительных работ.
Изюминка: в убранстве фрагментарно уцелела масляная стенопись второй половины XIX века.
Карачев
Расстояние от Брянска по прямой 44 км, по автотрассе — 48 км
От дюжины православных храмов, насчитывавшихся в городе в середине позапрошлого века, до нас дошло всего четыре. Всех их можно обойти неспешным шагом за час.
Собор Архангела Михаила. Пл. Карла Маркса, 16б. Расстояние от автостанции: 700 м.
Тел.: +7 (48335) 2-52-70, веб-сайт: http://karach-arh-mih.cerkov.ru.
Интереснейший архитектурный памятник, вобравший в себя черточки множества эпох от московского барокко до имперского классицизма, формировался очень долго — начиная с первой трети (главный придел) и конца (Страстной придел) XVIII века до начала (придел во имя святителя Димитрия Ростовского) и середины (приделы в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и во имя святого великомученика Георгия Победоносца) позапрошлого столетия.
Святыни: иконы святого великомученика Пантелеимона афонского письма (1902), святителя Николая Чудотворца (XVIII–XIX века), старинные образы Оптинских старцев, мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пророка Илии, Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», чтимая Страстная икона.
Успенская церковь. Ул. Дзержинского, 25. Расстояние от собора Архангела Михаила: 900 м.
Веб-сайт: http://bryansk-103.cerkov.ru.
Яркий образец позднего классицизма (заложен в 1818 году, колокольня пристроена в 1847 году) только чудом избежал разрушения: в 1960 году власти побоялись, что его снос может повредить соседним строениям (некогда приходским). До войны здание использовалось как склад зерна, основные разрушения получило во время войны. С 2005 года продолжается длительное и трудное восстановление, однако богослужебная жизнь уже налажена.
Святыни: старинные иконы апостолов Петра и Павла, святителя Николая Чудотворца, пророка Илии, возвращенные в церковь потомками спасших их от поругания карачевцев.
Изюминка: ростовые образы святых царственных страстотерпцев, а также икона Успения Пресвятой Богородицы и образы Ее «Иверская» и «Троеручица» созданы иконописцами Брянского центра подготовки церковных специалистов.
Никольская церковь. Первомайская ул., 219. Расстояние от Успенской церкви: 1 000 м.
Тел.: +7 (48335) 2-49-55.
Освящение каменного храма при Большой Орловской дороге на месте прежней деревянной церкви датируется 1860 годом. До войны здесь располагался кинотеатр, во время оккупации — лагерь для советских военнопленных, после Победы — мебельный магазин и склад.
Святыни: чтимая Страстная икона Божией Матери и Ее Казанский образ, иконы святителя Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя.
Важное из истории храма: во время жестокой засухи в 1805 году после молебна о ниспослании дождя небо мгновенно покрылось тучами, пошел ливень. После этого придел во имя святого мученика Иоанна Воина переосвятили в Ильинский.
Храм Всех святых. Ул. Некрасова, 30. Расстояние от Никольской церкви: 1 400 м.
Церковь в районе Новая Слобода (каменная — с 1874 года) еще недавно считалась деревенской, оттого ей и повезло сохраниться лучше других. Теперь здесь служат еще и в двух боковых приделах — Никольском и Тихвинском, в 1995 году выстроена колокольня.
Святыни: мироточившие иконы Божией Матери «Балыкинская» и «Споручница грешных», Ее Тихвинский образ, ростовая храмовая икона.
Изюминка: Царские врата рубежа XVIII–XIX веков работы орловских мастеров.
Читайте на нашем сайте: "БРЯНСКИЕ СЕСТРЫ". Репортаж о жизни трех женских обителей
22 ноября 2019 г. 15:59
Ключевые слова: монастырь, реставрация, святыни
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Лазурь Дионисия вне опасности
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13 ноября 2019 г. 21:35
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7 ноября 2019 г. 18:20