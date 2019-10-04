Брянск — Севск — Карачев: паломничество по главным святыням

Брянскую епархию не отнесешь к землям, сильно исхоженным православными паломниками. Тем не менее маршруты как для индивидуальных, так и для групповых туров здесь можно составить очень интересные и весьма насыщенные. Предлагаем свой вариант, включающий областную столицу и два райцентра. PDF-версия

Брянск

Троицкий кафедральный собор с деревянной церковью в честь Новомучеников и исповедников Брянских. Пр-т Ленина, 58. Веб-сайт: http://kafedralny.ru.

Расстояние между зданиями: 50 м.

Здание прежнего Покровского кафедрального собора, находившегося на теперешней улице Калинина, сильно пострадало в Великую Отечественную войну. В начале 1960-х годов его разрушили, но осталась древняя колокольня. Были предложения реставрировать ее и передать музею, но 20 июля 1968 года по решению местной власти колокольню взорвали. Разбор руин собора и колокольни продолжался до 1974 года, теперь это место занято киноконцертным залом «Дружба».

Нынешний Троицкий кафедральный собор возводился в 2000-е годы по иници­ативе управлявшего тогда епархией епископа Феофилакта. Освящен Святейшим Патриархом Кириллом в 2012 году.

Святыни: рака с мощами святого благоверного князя Олега Брянского в правом приделе, мощевик с 33 частицами святых Русской Церкви.

Важное из истории храма: между собором и деревянной церковью — 80-метровая коло­кольня «Пересвет» с одноименным 16-тонным главным благовестником. Рядом — памятник герою Куликовской битвы святому иноку Александру Пересвету.

Воскресенская церковь (относится к кафедральному соборному комплексу). Пр-т Ленина, 58. Расстояние от кафедрального собора: 100 м. Тел.: +7 (4832) 74-34-69.

Исторически — соборный храм девичьего монастыря. В современном виде возведен в 1741 году. Четверть века спустя монастырь был упразднен, и с того момента церковь функционирует как приходская. Богослужения возобновлены в период немецкой оккупации. С 1991 года до освящения Троицкого собора здесь располагалась кафедра управлявших епархией архиереев.

Святыня: рака, в которой до переноса в Троицкий кафедральный собор в 2012 году находились мощи святого благоверного князя Олега Брянского.

Горне-Никольский монастырь. Ул. Арсенальная, 8. Расстояние от Воскресенской церкви: 400 м.

Тел.: +7 (4832) 74-65-32, веб-сайт: http://gorno-nikolskiy.ru.

Один из самых заметных архитектурных памятников Брянска, храм-корабль выстроен в середине XVIII века в стиле барокко.

Святыни: чудотворная икона святителя Николая Чудотворца; хронологически одна из самых ранних икона преподобного Серафима Вырицкого.

Важное из истории храма: долгие десятилетия за стенами функционировавшего в храмовом здании планетария располагалось кладбище жертв репрессий. Останки перезахоронены в часовне.

Покровский собор. Ул. Покровская Гора, 2. Расстояние от Горне-Никольского монастыря: 300 м.

Тел.: +7 (4832) 74-58-12, веб-сайт: http://bryansk-11.cerkov.ru.

В многократно перестраивавшемся за свою пятивековую историю соборе два храма: нижний, в честь святителя Алексия Московского, и верхний, Покровский.

Святыни: чтимые образы Пресвятой Богородицы «Троеручица» и «Неупиваемая Чаша».

Важное из истории храма: в советское время здесь последовательно располагались архив Октябрьской революции и архив областного управления МВД.

Севск

Расстояние от Брянска по прямой 121 км, по автотрассе — 138 км

В маленьком (даже по дореволюционным меркам) городе было очень сильное купечество, благодаря

поддержке которого процветало множество монастырских и приходских храмов. Сейчас в городской черте

в той или иной степени уцелело восемь действующих церквей.

Никольская церковь. Ул. Карла Либкнехта, 65. Расстояние от автостанции: 1 600 м.

Храм, возводившийся в 1800–1830-х годах в тогдашней Стрелецкой слободе как крестово-купольный, в настоящий момент руинирован. Добили его долгие десятилетия варварской эксплуатации (в последние, уже постсоветские, годы — в качестве автосервиса). Сейчас здесь возобновлены богослужения, идет долгая и трудная реставрация.

Важное из истории храма: по воспоминаниям старожилов, здесь совершались богослужения во время немецкой оккупации. С освобождением города советскими войсками прекратились и богослужения, причем весьма трагическим образом: советские разведчики расстреляли священника (имя его история, к сожалению, не донесла), приняв того за диверсанта.

Троицкий монастырь. Ул. Ленина, 8. Расстояние от Никольской церкви: 700 м.

Тел.: +7 (48356) 9-17-97, веб-сайт: http://bryansk-127.cerkov.ru.

Возникшая первоначально как женская, обитель просуществовала до 1921 года, в 2002 году возрождена как мужская. Нынешний соборный храм вместимостью 2 тыс. человек освящен в 1872 году.

Изюминка: монастырская колокольня не только выше соборного храма, но и значительно старше его. Несмотря на видимый невооруженным глазом наклон, она до сих пор стоит устойчиво.

Вознесенская церковь. Ул. Розы Люксембург, 10. Рассто­яние от Троицкого монастыря: 900 м. Тел.: +7 (48356) 9-74-17, веб-сайт: http://bryansk-105.cerkov.ru.

Освящение каменного храма датируется 1765 годом. По воспоминаниям старожилов, именно здесь в послереволюционные годы молились бывшие насельницы разогнанного большевиками Троицкого женского монастыря, а в сторожке при храме жила последняя настоятельница обители игумения Лидия (Бергман; † 1930).

Важное из истории храма: восстановлен в начале 2000-х годов по инициативе уроженца Севска Николая Михайлова — тогда первого замминистра обороны России.

Храм Архангела Михаила. Ул. Виноградова, 22. Расстояние от Вознесенской церкви: 1 700 м. Веб-сайт: http://bryansk-119.cerkov.ru.

Яркий образец бесстолпного купольного храма эпохи зрелого классицизма. Освященный в 1823 году, храм выстоял в ходе ожесточенных боев 1943 года, но был взорван в годы хрущевских гонений. Уцелела от него лишь цилиндрическая часть с увенчанным куполом барабаном. Сейчас храм переживает этап активных восстановительных работ.

Изюминка: в убранстве фрагментарно уцелела масляная стенопись второй половины XIX века.

Карачев

Расстояние от Брянска по прямой 44 км, по автотрассе — 48 км

От дюжины православных храмов, насчитывавшихся в городе в середине позапрошлого века, до нас дошло всего четыре. Всех их можно обойти неспешным шагом за час.

Собор Архангела Михаила. Пл. Карла Маркса, 16б. Расстояние от автостанции: 700 м.

Тел.: +7 (48335) 2-52-70, веб-сайт: http://karach-arh-mih.cerkov.ru.

Интереснейший архитектурный памятник, вобра­вший в себя черточки множества эпох от московского барокко до имперского классицизма, формировался очень долго — начиная с первой трети (главный придел) и конца (Страстной придел) XVIII века до начала (придел во имя святителя Димитрия Ростовского) и середины (приделы в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и во имя святого великомученика Георгия Победоносца) позапрошлого столетия.

Святыни: иконы святого великомученика Пантелеимона афонского письма (1902), святителя Николая Чудотворца (XVIII–XIX века), старинные образы Оптинских старцев, мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пророка Илии, Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», чтимая Страстная икона.

Успенская церковь. Ул. Дзержинского, 25. Расстояние от собора Архангела Михаила: 900 м.

Веб-сайт: http://bryansk-103.cerkov.ru.

Яркий образец позднего классицизма (заложен в 1818 году, колокольня пристроена в 1847 году) только чудом избежал разрушения: в 1960 году власти побоялись, что его снос может повредить соседним строениям (некогда приходским). До войны здание использовалось как склад зерна, основные разрушения получило во время войны. С 2005 года продолжается длительное и трудное восстановление, однако богослужебная жизнь уже налажена.

Святыни: старинные иконы апостолов Петра и Павла, святителя Николая Чудотворца, пророка Илии, возвращенные в церковь потомками спасших их от поругания карачевцев.

Изюминка: ростовые образы святых царственных страстотерпцев, а также икона Успения Пресвятой Богородицы и образы Ее «Иверская» и «Троеручица» созданы иконописцами Брянского центра подготовки церковных специалистов.

Никольская церковь. Первомайская ул., 219. Расстояние от Успенской церкви: 1 000 м.

Тел.: +7 (48335) 2-49-55.

Освящение каменного храма при Большой Орловской дороге на месте прежней деревянной церкви датируется 1860 годом. До войны здесь располагался кинотеатр, во время оккупации — лагерь для советских военнопленных, после Победы — мебельный магазин и склад.

Святыни: чтимая Страстная икона Божией Матери и Ее Казанский образ, иконы святителя Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя.

Важное из истории храма: во время жестокой засухи в 1805 году после молебна о ниспослании дождя небо мгновенно покрылось тучами, пошел ливень. После этого придел во имя святого мученика Иоанна Воина переосвятили в Ильинский.

Храм Всех святых. Ул. Некрасова, 30. Расстояние от Никольской церкви: 1 400 м.

Тел.: +7 (48335) 9-48-10, веб-сайт: http://bryansk-98.cerkov.ru.

Церковь в районе Новая Слобода (каменная — с 1874 года) еще недавно считалась деревенской, оттого ей и повезло сохраниться лучше других. Теперь здесь служат еще и в двух боковых приделах — Никольском и Тихвинском, в 1995 году выстроена колокольня.

Святыни: мироточившие иконы Божией Матери «Балыкинская» и «Споручница грешных», Ее Тихвинский образ, ростовая храмовая икона.

Изюминка: Царские врата рубежа XVIII–XIX веков работы орловских мастеров.

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