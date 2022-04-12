Помочь встрече человека в Богом

Святая Земля последние тридцать лет, несмотря ни на что, остается одним из самых популярных направлений для православных паломников из России и стран СНГ. Люди из множества уголков бывшего СССР преодолевают немалыерасстояния, чтобы посетить места,связанные с жизнью Спасителя.На подворьях Русской духовной миссии всегда рады гостям. В чем особенность жизни обителей земли Обетованной, с какими трудностями сотрудникам Миссии пришлось столкнуться в период пандемии и какое значение имеют русские храмы в Палестине, рассказывают насельники подворий и просто наши соотечественники. PDF-версия.

Монахиня Мариам (Юрчук),

насельница Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме,

гид и автор путеводителей по Святой Земле:

Сегодня роль Русской духовной миссии (РДМ) на Святой Земле мне кажется более важной, чем в прежние времена. Ведь Миссия сейчас — единственный представитель Русской Церкви в Израиле, Иордании и Палестинской автономии. Она, как и прежде, осуществляет связь между Московским и Иерусалимским Патриархатами, духовно окормляет паломников из России и других стран, молящихся в наших храмах. Вместе с окормлением русскоязычных репатриантов Миссия служит центром пастырского попечения о русскоязычных гражданах, работающих в Израиле по трудовым контрактам, а также приезжающих на лечение и живущих в соседней Иордании. Она также способствует развитию культурных связей между русским и арабским народами.

Созданная Миссией в конце в XIX века инфраструктура на Святой Земле способствовала небывалому росту численности паломников из России. Особенной заслугой Миссии стала возможность для пилигримов, не знавших греческого и арабского, молиться на русском языке,поскольку Бога нужно славить разумно (см. Пс.46, 8). Кроме того, в XIX веке РДМ противодействовала в Иерусалиме прозелитическим усилиям Католической Церкви, а также деятельности протестантских и англиканских представительств в Палестине по обращению православных палестинцев в свои конфессии.

Горненский монастырь — самый большой по числу насельниц на Святой Земле, а любящее сердце русских матушек всегда готово терпеливо выслушать страдающего человека, принести ему слова душевного утешения, поддержать молитвой скорбящую душу. Сестры нашей обители занимаются не только приемом и размещением паломников (на территории монастыря открыто несколько странноприимных домов), но и сопровождают их в качестве гидов по святым местам Израиля, Палестинской автономии, Синая и Иордании. Наш монастырь посещают также многие христиане-иностранцы, организованные группы израильтян и частные лица в качестве туристов. Им интересна история русского присутствия на Святой Земле как часть истории их собственной страны. Наши сестры подробно рассказывают паломникам и туристам также о деятельности архимандрита Антонина. Егоимя ежедневно поминается не только на Божественной литургии в храмах обители и сестрами в частной келейной молитве, но также у святых мест, главным образом у самой великой святыни — у Живоносного Гроба Господня в Храме Воскресения Христова, в котором ночные богослужения редко проходят без горненских матушек. В монастыре существует особая традиция чтения ночью Псалтири в Казанском храме, где вместе с именем отца Антонина поминаются и имена его родителей, иерея Иоанна и Марии.

Немаловажное значение имеет и миссионерская деятельность РДМ, цель которой — поддержание религиозных и нравственных ориентиров среди соотечественников из России. Свой вклад в это вносят и сестры Горненского монастыря, сопровождая паломников по Святой Земле, подробно рассказывая им о событиях, описанных в Священном Писании, и знакомя с историей и географией святых мест. Этот их труд вкупе с Божией благодатью, в изобилии присутствующей в святых местах, подчас способствует встрече человека с Богом.

Расскажу одну из историй. Один человек, назовем его Олегом, приехал на Святую Землю сосвоими верующими друзьями. Интерес к Израилю у него, конечно, был, посещение святых мест «христианской мифологии» ему тоже казалось любопытным. В Храме Воскресения Христова в Иерусалиме наша группа прикладывалась к Камню помазания, на который, по преданию, положили бездыханное тело Господа Иисуса Христа после снятия с Креста. У этого камня паломники традиционно совершают свое первое поклонение святыням Храма Гроба Господня.

Но Олег просто стоял в стороне и с любопытством наблюдал за происходящим. Мне эта картина показалась чрезвычайно скорбной. «Как же так, он даже не подойдет к святыне, к которой паломники с благоговением прикладываются и возле которой проливают свои слезы? — подумала я. — Неужели он и в Храм Гроба Господня войдет совершенно без веры?» Я решительно подошла к нему и произнесла дежурную фразу: «Прикладывайтесь, пожалуйста!» Из вежливости мужчина послушался, встал на колени и приложился к священной плите. А поднялся с колен Олег совершенно другим человеком. Удивительно, что, как он потом сам рассказывал, прикоснувшись к святыне, он внезапно обрел особенное чувство реальности того, что происходило на Святой Земле две тысячи лет назад. Весь мирпоказался ему другим, он вернулся домой христианином с совершенно изменившимся мировоззрением и другим взглядом на события евангельской истории.

Протоиерей Игорь Пчелинцев,

до марта 2022 года ключарь Подворья Русской духовной миссии в Яффе (Тель-Авив):

Одна из особенностей нашего подворья в том, что оно больше напоминает приходской храм, чем монастырь, службы которого включают в себя все традиции богослужебного устава Русской Православной Церкви. У нас многонациональный приход, состоящий из членов семей репатриантов, — это русские, украинцы, румыны, молдаване, много грузин,есть сербы и русскоязычные евреи. Многие из них хотят, чтобы их дети, которые родились уже в Израиле, помимо иврита, знали и русский язык. И поэтому уже много лет при подворье в тесном сотрудничестве с русским культурным центром Тель-Авива работает школа русского языка для детей репатриантов.

Сложность для православного человека, живущего в Израиле, в том, что русских православных храмов здесь немного, в основном они сосредоточены в Иерусалиме. В лучшем случае в каждом крупном городе, где в большинстве своем и осели русскоязычные репатрианты, можно найти по одному храму. Это такие города, как Хайфа или Тель-Авив. Есть еще общины на севере страны, принадлежащие Иерусалимскому Патриархату, но их немного. И сегодня задача храмов Русской духовной миссии, помимо окормления паломников, — это духовное попечение о русскоязычной израильской диаспоре. Священники РДМ посещают свою паству не только в больницах (где находится немало приехавших на лечение из других стран), но и в тюрьмах. Правда, пока это формат свиданий, то есть общение происходит через стекло.Пропуск в камеры есть только у священников Иерусалимской Церкви. Но тем не менее радует, что заключенные могут позвонить священнику Миссии с просьбой о молитве и поддержке.

Наш приход глубоко почитает память архимандрита Антонина (Капустина). В дни его памяти совершаются панихиды. У нас на подворье есть информационные стенды на русском и английском языках, где рассказывается о трудах отца Антонина на Святой Земле. Это вызывает большой интерес у местных жителей. Говоря о значении РДМ, хочу напомнить, что забота Миссии о паломниках проявляется и в изданиипутеводителей по местам, связанным с многовековой библейской историей. Эти книги, написанные, в частности, насельницами Горненского монастыря1, помогают лучше познакомиться со святынями Святой Земли и глубже понять их значение для православного человека.

Инокиня Николая (Ганжа),

старшая сестра Подворья Русской духовной миссии

во имя святой равноапостольной Марии Магдалины (Магдала):

Наше подворье находится на берегу Геннисаретского озера. Это очень красивое место.В центре участка возвышается храм в честь равноапостольной Марии Магдалины, в которомсестрами каждодневно совершаются молитвы. На нашем подворье расположено шесть источников: в честь Крещения Господня, двенадцати апостолов, апостола Петра, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая и в честь исцеления слепорожденного. Часть из них оборудована для омовения, а также для совершениятаинства Крещения.

За последние годы по благословению и благодаря поддержке начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Александра нам удалось расчистить и облагородитьбольшую часть территории подворья и силами сестер, волонтеров, местного православного населения посадить грейпфрутовый сад. В былые времена мы принимали до 15 автобусов с паломниками в день. С началом пандемии, когда границы закрыли, активизировались местные хулиганы, которые перелезаличерез забор на территорию участка и вели себя неподобающим образом: ломали установленные на источниках каменные кресты, валили забор и кричали нам «русские, убирайтесь».К счастью, полиция приезжала быстро и пресекала эти хулиганские выходки. На данный момент количество вторжений на нашу территорию удалось уменьшить благодаря поддержкеместных властей.

Мы стараемся проявлять тепло и любовь к нуждающимся, с Божией помощью делаем посильные добрые дела. И сейчас ведем переговоры, чтобы русскоязычные дети с ДЦПмогли беспрепятственно посещать наше подворье и комфортно передвигаться по его территории.

На данный момент у нас есть свое небольшое хозяйство, это шесть козочек и их малыши. Мы, живущие тут сестры, волонтеры и приезжающие в выходные дни добровольцы, стараемся, насколько хватает сил, поддерживать территорию в чистоте и порядке. От наших паломников я не раз слышала: «Наконец-то мы у своих». Люди признаются, что обретают у нас душевный покой и вдохновение, новые силы жить.

Молимся, чтобы паломники, как и раньше, имели возможность поклониться святым местам, где родился, пострадал и воскрес Сам Господь наш Иисус Христос.

Монахиня Лукина (Ганичева),

старшая сестра Подворья Русской духовной миссии во имя святого апостола Закхея (Иерихон):

Наше подворье известно тем, что находится в одном из древнейших городов мира, а такжетем, что, по преданию, именно здесь располагался дом Закхея — мытаря, а впоследствии апостола от 70-ти, первого епископа Кесарии Палестинской. Этот участок начальник Миссииархимандрит Антонин (Капустин) приобрел в 1874 году, после чего построил на этой землебольшой дом для паломников, в котором они всегда могли найти защиту и ночлег. В то времяэти места были небезопасны для путешественников, и в архивах Священного Синода сохранилось много писем с благодарностью от богомольцев, останавливающихся в странноприимном доме.В 1891 году в ходе археологических раскопок, которые инициировал отец Антонин, на участке нашли колонны византийского храма VI века, а также частично сохранившиеся мозаики и гробницы. Тогда же на месте храма возвели часовню в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Наши постоянные прихожане — это сотрудники Русского музея в Иерихоне, посвященного археологическим раскопкам (открыт в 2011 году), который находится на другом земельном участке, переданном России в 2008 году. Там, на территории паркового комплекса, растет смоковница — известное дерево Закхея (см. Лк. 19, 1–10).

Мы находимся в мусульманском окружении, местные немногочисленные христиане — этоарабы, но у них свой храм. Однако среди окружающих нас мусульман есть немало тех, ктоучился в СССР, — это врачи, инженеры, служащие. Они относятся к нам с большим уважением и часто помогают в хозяйственных вопросах.Паломников из России и стран СНГ нет уже два года. Но зато чаще стали приезжать туристы, среди них много русскоязычных граждан Израиля. Им интересно посетить библейские места и все, что связано с Россией. От них я слышала такие слова: «Мы родились и выросли в христианской стране, в СССР, хотя там и господствовал атеизм. И здесь мы поняли, что христианство нам ближе, чем иудаизм».

Очень важно поддерживать интерес местного населения к истории и современности православных христиан на Святой Земле. Ведь мы не знаем, кому и когда откроется Господь. Может, побывав у нас, человек изменит свое отношение к Православию и даже примет нашу веру.

Мария Ал Алам, гид по Святой Земле, автор цикла «Союзники_Палестина» на телеканале «Союз».

Живет в г. Бейт-Джала (провинция Вифлеем):

Я работаю православным гидом по Святой Земле около десяти лет. На это служение меняблагословил ответственный секретарь Иерусалимского Патриарха архиепископ Константинский Аристарх (Перистерис). Моя задача заключается в том, чтобы люди, посещающие святые места, слышали слово Божие, поэтому я рассказываю им о Священном Писании и Предании, об истории христианства и Православной Церкви в надежде, что у них сложится духовный образ Святой Земли, появится желание молиться, и они вернутся домой с благодатью в сердце. Кроме того, в Российском центре науки и культуры в Вифлееме я занимаюсь с детьми музыкой и пением в хоровой студии. Они родились от брака палестинцев с русскими, украинками и белорусками. Кроме народных песен, мы изучаем творчество русских композиторов и классическую музыку. Я хочу, чтобы они любили, знали и понимали свою вторую культуру — русскую.На эти занятия охотно приходят дети и христиан, и мусульман. Все наши главные мероприятия в центре, например День семьи, любви и верности и другие, посещают священники Русской духовной миссии. И это напоминает о том, что наши соотечественники находятся здесь под покровом Русской Православной Церкви. Многие из них из-за политической и экономической блокады Израиля лишены возможности пересекать границу и посещать храмы Гроба Господня, Горненского монастыря, другие святые места.У нас в Вифлееме можно помолиться в храмах Рождества Христова, святителя Николая и других, но там служба на арабском и греческом. Поэтому возможность помолиться на родном языке в русских храмах на подворьях РДМ в Хевроне и Иерихоне — большая отдушина для моих соотечественников.

Дух единения во Христе двух Православных Церквей — Русской и Иерусалимской — хорошо виден на таких торжествах, как «Хевронский вторник», когда во вторник после дня Святой Троицы после Литургии на подворье РДМ в Хевроне в честь святых Праотцев на молебен у Мамврийского дуба и крестный ход стекается православный люд со всей округи — из Вифлеема, Иерихона, Рамалы и других мест. Характерно, что Литургия в храме хевронского подворья идет на церковнославянском языке, а Апостол и Евангелие читаются на арабском.

Ограничения в поездках, связанные с пандемией, подтолкнули меня к мысли создать совместно с телеканалом «Союз» проект «Союзники_Палестина», который объединяет Русскую и Иерусалимскую Православные Церкви. Его цель — объединить вместе рассказ о святынях Святой Земли и о христианах, которые здесь живут. История и современность, вера и культура, вклад Русской духовной миссии в сохранение Православия на Святой Земле — синтез таких тем мы и стремимся отразить в этом проекте.

Примечание

1 См., например: Мариам (Юрчук), монахиня. Путеводитель по Святому Граду Иерусалиму. Т. 1: Путеводитель по Святой Земле; Т. 2: Русская духовная миссия. Иерусалим: Русская духовная миссия, 2018; Екатерина (Копыл), инокиня. Храм Гроба Господня: Путеводитель: схемы, история, святыни. Иерусалим: Русская духовная миссия, 2020.

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