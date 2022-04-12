Помочь встрече человека в Богом

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Семинарии — по ранжиру
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви (см. журнал № 115 от 29 декабря 2021 года) Учебному комитету поручено опубликовать рейтинг высших духовных учебных заведений за прошлый год. Это беспрецедентное решение: прежде подробная информация о ранжировании духовных семинарий и академий и принципах подсчета показателей эффективности их работы доводилась только до преосвященных архиереев и администраций самих учебных заведений. «Журнал Московской Патриархии» попросил прокомментировать данные последнего рейтинга духовных школ заместителя председателя комитета протоиерея Валентина Васечко. PDF-версия.
12 апреля 2022 г. 17:00
Моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих
Миллионы верующих более 80 городов России и Беларуси смогут молитвенно приложиться к мощам благоверного Александра Невского в год 800-летия со дня его рождения. Крестные ходы с частицами мощей князя пройдут от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира. PDF-версия.
20 июля 2020 г. 16:30
Брянск — Севск — Карачев: паломничество по главным святыням
Брянскую епархию не отнесешь к землям, сильно исхоженным православными паломниками. Тем не менее маршруты как для индивидуальных, так и для групповых туров здесь можно составить очень интересные и весьма насыщенные. Предлагаем свой вариант, включающий областную столицу и два райцентра. PDF-версия
22 ноября 2019 г. 15:59
Пешком к преподобному Сергию
К Игумену земли Русской в Троицкий монастырь издавна течет людская река. В прежние времена паломники традиционно шли туда пешком. Но уже больше века Сергиев Посад прочно интегрирован в транспортную систему страны, и сейчас пешее паломничество к преподобному Сергию выглядит экзотикой. Группа энтузиастов решила изменить это представление, занявшись обустройством пешеходной тропы из Москвы до Троице-Сергиевой лавры. Фактически авторы этого начинания стоят у истоков новой общественной инициативы — создания многокилометрового пешего пути, преодоление которого рассчитано не на одни сутки: ничего подобного в России нет. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» анализирует этот опыт и делится собственными рекомендациями по правильной подготовке к такому паломничеству. PDF-версия
4 октября 2019 г. 16:59
Паломничество из Тамани в Дивноморское
Это путешествие на автомобиле можно уместить в единственный выезд — тем более летний (когда световой день долог), да еще и разнообразить его отдыхом на пляже. А можно растянуть на несколько суток, посещая каждый из пунктов отдельно. Все храмы по пути следования легкодоступны и фактически стоят на одной автотрассе Е-97. А начнем мы наш путь с древней Тьмутаракани — с Таманского полуострова.
7 июня 2019 г. 16:50
В Переславле-Залесском состоится Международный историко-культурный форум
Международный историко-культурный форум состоится в Переславле-Залесском, в здании Переславского епархиального управления на территории Феодоровского женского монастыря. Главная его задача привлечь внимание широкого круга общественности к истории, памятникам и святыням Переславской земли. Его мероприятия планируется провести в три этапа: 27 марта, 19 и 20 июня и 27 ноября.
26 марта 2019 г. 14:53
Пеший крестный ход
Многолюдные и многодневные крестные ходы в России стали неотъемлемой частью современной православной культуры. Строгого определения крестного хода в уставных документах нет. Именно поэтому в последние годы он приобрел самые разнообразные и неожиданные формы — от традиционных пеших и водных до велосипедных и мотоциклетных. Но поскольку подлинный крестный ход — это прежде всего молитва и труд, то сосредоточимся в этот раз именно на пеших ходах. Их организаторы за последние 20 лет накопили колоссальный опыт, который внимательно изучил «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия
25 декабря 2018 г. 13:50
На «Спасе» стартует документальное роуд-муви о святынях русского Православия
Генеральный директор и генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников характеризует сериал «Святыни России» как беспрецедентный на отечественном ТВ — и по жанру, и по содержанию. Первый сезон проекта включает 14 фильмов, девять из которых уже готовы к показу (о Ленинградской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также о Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье), а пять находятся в работе (о российской столице, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Ярославской областях).
4 октября 2018 г. 15:58
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ЖМП № 4 апрель 2022 / 25 апреля 2022 г. 17:00
Помочь встрече человека в Богом
Святая Земля последние тридцать лет, несмотря ни на что, остается одним из самых популярных направлений для православных паломников из России и стран СНГ. Люди из множества уголков бывшего СССР преодолевают немалыерасстояния, чтобы посетить места,связанные с жизнью Спасителя.На подворьях Русской духовной миссии всегда рады гостям. В чем особенность жизни обителей земли Обетованной, с какими трудностями сотрудникам Миссии пришлось столкнуться в период пандемии и какое значение имеют русские храмы в Палестине, рассказывают насельники подворий и просто наши соотечественники. PDF-версия.
Монахиня Мариам (Юрчук),
насельница Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме,
гид и автор путеводителей по Святой Земле:
Сегодня роль Русской духовной миссии (РДМ) на Святой Земле мне кажется более важной, чем в прежние времена. Ведь Миссия сейчас — единственный представитель Русской Церкви в Израиле, Иордании и Палестинской автономии. Она, как и прежде, осуществляет связь между Московским и Иерусалимским Патриархатами, духовно окормляет паломников из России и других стран, молящихся в наших храмах. Вместе с окормлением русскоязычных репатриантов Миссия служит центром пастырского попечения о русскоязычных гражданах, работающих в Израиле по трудовым контрактам, а также приезжающих на лечение и живущих в соседней Иордании. Она также способствует развитию культурных связей между русским и арабским народами.
Созданная Миссией в конце в XIX века инфраструктура на Святой Земле способствовала небывалому росту численности паломников из России. Особенной заслугой Миссии стала возможность для пилигримов, не знавших греческого и арабского, молиться на русском языке,поскольку Бога нужно славить разумно (см. Пс.46, 8). Кроме того, в XIX веке РДМ противодействовала в Иерусалиме прозелитическим усилиям Католической Церкви, а также деятельности протестантских и англиканских представительств в Палестине по обращению православных палестинцев в свои конфессии.
Горненский монастырь — самый большой по числу насельниц на Святой Земле, а любящее сердце русских матушек всегда готово терпеливо выслушать страдающего человека, принести ему слова душевного утешения, поддержать молитвой скорбящую душу. Сестры нашей обители занимаются не только приемом и размещением паломников (на территории монастыря открыто несколько странноприимных домов), но и сопровождают их в качестве гидов по святым местам Израиля, Палестинской автономии, Синая и Иордании. Наш монастырь посещают также многие христиане-иностранцы, организованные группы израильтян и частные лица в качестве туристов. Им интересна история русского присутствия на Святой Земле как часть истории их собственной страны. Наши сестры подробно рассказывают паломникам и туристам также о деятельности архимандрита Антонина. Егоимя ежедневно поминается не только на Божественной литургии в храмах обители и сестрами в частной келейной молитве, но также у святых мест, главным образом у самой великой святыни — у Живоносного Гроба Господня в Храме Воскресения Христова, в котором ночные богослужения редко проходят без горненских матушек. В монастыре существует особая традиция чтения ночью Псалтири в Казанском храме, где вместе с именем отца Антонина поминаются и имена его родителей, иерея Иоанна и Марии.
Немаловажное значение имеет и миссионерская деятельность РДМ, цель которой — поддержание религиозных и нравственных ориентиров среди соотечественников из России. Свой вклад в это вносят и сестры Горненского монастыря, сопровождая паломников по Святой Земле, подробно рассказывая им о событиях, описанных в Священном Писании, и знакомя с историей и географией святых мест. Этот их труд вкупе с Божией благодатью, в изобилии присутствующей в святых местах, подчас способствует встрече человека с Богом.
Расскажу одну из историй. Один человек, назовем его Олегом, приехал на Святую Землю сосвоими верующими друзьями. Интерес к Израилю у него, конечно, был, посещение святых мест «христианской мифологии» ему тоже казалось любопытным. В Храме Воскресения Христова в Иерусалиме наша группа прикладывалась к Камню помазания, на который, по преданию, положили бездыханное тело Господа Иисуса Христа после снятия с Креста. У этого камня паломники традиционно совершают свое первое поклонение святыням Храма Гроба Господня.
Но Олег просто стоял в стороне и с любопытством наблюдал за происходящим. Мне эта картина показалась чрезвычайно скорбной. «Как же так, он даже не подойдет к святыне, к которой паломники с благоговением прикладываются и возле которой проливают свои слезы? — подумала я. — Неужели он и в Храм Гроба Господня войдет совершенно без веры?» Я решительно подошла к нему и произнесла дежурную фразу: «Прикладывайтесь, пожалуйста!» Из вежливости мужчина послушался, встал на колени и приложился к священной плите. А поднялся с колен Олег совершенно другим человеком. Удивительно, что, как он потом сам рассказывал, прикоснувшись к святыне, он внезапно обрел особенное чувство реальности того, что происходило на Святой Земле две тысячи лет назад. Весь мирпоказался ему другим, он вернулся домой христианином с совершенно изменившимся мировоззрением и другим взглядом на события евангельской истории.
Протоиерей Игорь Пчелинцев,
до марта 2022 года ключарь Подворья Русской духовной миссии в Яффе (Тель-Авив):
Одна из особенностей нашего подворья в том, что оно больше напоминает приходской храм, чем монастырь, службы которого включают в себя все традиции богослужебного устава Русской Православной Церкви. У нас многонациональный приход, состоящий из членов семей репатриантов, — это русские, украинцы, румыны, молдаване, много грузин,есть сербы и русскоязычные евреи. Многие из них хотят, чтобы их дети, которые родились уже в Израиле, помимо иврита, знали и русский язык. И поэтому уже много лет при подворье в тесном сотрудничестве с русским культурным центром Тель-Авива работает школа русского языка для детей репатриантов.
Сложность для православного человека, живущего в Израиле, в том, что русских православных храмов здесь немного, в основном они сосредоточены в Иерусалиме. В лучшем случае в каждом крупном городе, где в большинстве своем и осели русскоязычные репатрианты, можно найти по одному храму. Это такие города, как Хайфа или Тель-Авив. Есть еще общины на севере страны, принадлежащие Иерусалимскому Патриархату, но их немного. И сегодня задача храмов Русской духовной миссии, помимо окормления паломников, — это духовное попечение о русскоязычной израильской диаспоре. Священники РДМ посещают свою паству не только в больницах (где находится немало приехавших на лечение из других стран), но и в тюрьмах. Правда, пока это формат свиданий, то есть общение происходит через стекло.Пропуск в камеры есть только у священников Иерусалимской Церкви. Но тем не менее радует, что заключенные могут позвонить священнику Миссии с просьбой о молитве и поддержке.
Наш приход глубоко почитает память архимандрита Антонина (Капустина). В дни его памяти совершаются панихиды. У нас на подворье есть информационные стенды на русском и английском языках, где рассказывается о трудах отца Антонина на Святой Земле. Это вызывает большой интерес у местных жителей. Говоря о значении РДМ, хочу напомнить, что забота Миссии о паломниках проявляется и в изданиипутеводителей по местам, связанным с многовековой библейской историей. Эти книги, написанные, в частности, насельницами Горненского монастыря1, помогают лучше познакомиться со святынями Святой Земли и глубже понять их значение для православного человека.
Инокиня Николая (Ганжа),
старшая сестра Подворья Русской духовной миссии
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины (Магдала):
Наше подворье находится на берегу Геннисаретского озера. Это очень красивое место.В центре участка возвышается храм в честь равноапостольной Марии Магдалины, в которомсестрами каждодневно совершаются молитвы. На нашем подворье расположено шесть источников: в честь Крещения Господня, двенадцати апостолов, апостола Петра, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая и в честь исцеления слепорожденного. Часть из них оборудована для омовения, а также для совершениятаинства Крещения.
За последние годы по благословению и благодаря поддержке начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Александра нам удалось расчистить и облагородитьбольшую часть территории подворья и силами сестер, волонтеров, местного православного населения посадить грейпфрутовый сад. В былые времена мы принимали до 15 автобусов с паломниками в день. С началом пандемии, когда границы закрыли, активизировались местные хулиганы, которые перелезаличерез забор на территорию участка и вели себя неподобающим образом: ломали установленные на источниках каменные кресты, валили забор и кричали нам «русские, убирайтесь».К счастью, полиция приезжала быстро и пресекала эти хулиганские выходки. На данный момент количество вторжений на нашу территорию удалось уменьшить благодаря поддержкеместных властей.
Мы стараемся проявлять тепло и любовь к нуждающимся, с Божией помощью делаем посильные добрые дела. И сейчас ведем переговоры, чтобы русскоязычные дети с ДЦПмогли беспрепятственно посещать наше подворье и комфортно передвигаться по его территории.
На данный момент у нас есть свое небольшое хозяйство, это шесть козочек и их малыши. Мы, живущие тут сестры, волонтеры и приезжающие в выходные дни добровольцы, стараемся, насколько хватает сил, поддерживать территорию в чистоте и порядке. От наших паломников я не раз слышала: «Наконец-то мы у своих». Люди признаются, что обретают у нас душевный покой и вдохновение, новые силы жить.
Молимся, чтобы паломники, как и раньше, имели возможность поклониться святым местам, где родился, пострадал и воскрес Сам Господь наш Иисус Христос.
Монахиня Лукина (Ганичева),
старшая сестра Подворья Русской духовной миссии во имя святого апостола Закхея (Иерихон):
Наше подворье известно тем, что находится в одном из древнейших городов мира, а такжетем, что, по преданию, именно здесь располагался дом Закхея — мытаря, а впоследствии апостола от 70-ти, первого епископа Кесарии Палестинской. Этот участок начальник Миссииархимандрит Антонин (Капустин) приобрел в 1874 году, после чего построил на этой землебольшой дом для паломников, в котором они всегда могли найти защиту и ночлег. В то времяэти места были небезопасны для путешественников, и в архивах Священного Синода сохранилось много писем с благодарностью от богомольцев, останавливающихся в странноприимном доме.В 1891 году в ходе археологических раскопок, которые инициировал отец Антонин, на участке нашли колонны византийского храма VI века, а также частично сохранившиеся мозаики и гробницы. Тогда же на месте храма возвели часовню в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Наши постоянные прихожане — это сотрудники Русского музея в Иерихоне, посвященного археологическим раскопкам (открыт в 2011 году), который находится на другом земельном участке, переданном России в 2008 году. Там, на территории паркового комплекса, растет смоковница — известное дерево Закхея (см. Лк. 19, 1–10).
Мы находимся в мусульманском окружении, местные немногочисленные христиане — этоарабы, но у них свой храм. Однако среди окружающих нас мусульман есть немало тех, ктоучился в СССР, — это врачи, инженеры, служащие. Они относятся к нам с большим уважением и часто помогают в хозяйственных вопросах.Паломников из России и стран СНГ нет уже два года. Но зато чаще стали приезжать туристы, среди них много русскоязычных граждан Израиля. Им интересно посетить библейские места и все, что связано с Россией. От них я слышала такие слова: «Мы родились и выросли в христианской стране, в СССР, хотя там и господствовал атеизм. И здесь мы поняли, что христианство нам ближе, чем иудаизм».
Очень важно поддерживать интерес местного населения к истории и современности православных христиан на Святой Земле. Ведь мы не знаем, кому и когда откроется Господь. Может, побывав у нас, человек изменит свое отношение к Православию и даже примет нашу веру.
Мария Ал Алам, гид по Святой Земле, автор цикла «Союзники_Палестина» на телеканале «Союз».
Живет в г. Бейт-Джала (провинция Вифлеем):
Я работаю православным гидом по Святой Земле около десяти лет. На это служение меняблагословил ответственный секретарь Иерусалимского Патриарха архиепископ Константинский Аристарх (Перистерис). Моя задача заключается в том, чтобы люди, посещающие святые места, слышали слово Божие, поэтому я рассказываю им о Священном Писании и Предании, об истории христианства и Православной Церкви в надежде, что у них сложится духовный образ Святой Земли, появится желание молиться, и они вернутся домой с благодатью в сердце. Кроме того, в Российском центре науки и культуры в Вифлееме я занимаюсь с детьми музыкой и пением в хоровой студии. Они родились от брака палестинцев с русскими, украинками и белорусками. Кроме народных песен, мы изучаем творчество русских композиторов и классическую музыку. Я хочу, чтобы они любили, знали и понимали свою вторую культуру — русскую.На эти занятия охотно приходят дети и христиан, и мусульман. Все наши главные мероприятия в центре, например День семьи, любви и верности и другие, посещают священники Русской духовной миссии. И это напоминает о том, что наши соотечественники находятся здесь под покровом Русской Православной Церкви. Многие из них из-за политической и экономической блокады Израиля лишены возможности пересекать границу и посещать храмы Гроба Господня, Горненского монастыря, другие святые места.У нас в Вифлееме можно помолиться в храмах Рождества Христова, святителя Николая и других, но там служба на арабском и греческом. Поэтому возможность помолиться на родном языке в русских храмах на подворьях РДМ в Хевроне и Иерихоне — большая отдушина для моих соотечественников.
Дух единения во Христе двух Православных Церквей — Русской и Иерусалимской — хорошо виден на таких торжествах, как «Хевронский вторник», когда во вторник после дня Святой Троицы после Литургии на подворье РДМ в Хевроне в честь святых Праотцев на молебен у Мамврийского дуба и крестный ход стекается православный люд со всей округи — из Вифлеема, Иерихона, Рамалы и других мест. Характерно, что Литургия в храме хевронского подворья идет на церковнославянском языке, а Апостол и Евангелие читаются на арабском.
Ограничения в поездках, связанные с пандемией, подтолкнули меня к мысли создать совместно с телеканалом «Союз» проект «Союзники_Палестина», который объединяет Русскую и Иерусалимскую Православные Церкви. Его цель — объединить вместе рассказ о святынях Святой Земли и о христианах, которые здесь живут. История и современность, вера и культура, вклад Русской духовной миссии в сохранение Православия на Святой Земле — синтез таких тем мы и стремимся отразить в этом проекте.
Примечание
1 См., например: Мариам (Юрчук), монахиня. Путеводитель по Святому Граду Иерусалиму. Т. 1: Путеводитель по Святой Земле; Т. 2: Русская духовная миссия. Иерусалим: Русская духовная миссия, 2018; Екатерина (Копыл), инокиня. Храм Гроба Господня: Путеводитель: схемы, история, святыни. Иерусалим: Русская духовная миссия, 2020.
Также читайте на нашем сайте интервью с начальником Русской духовной миссии архимандритом Александром (Елисовым).
25 апреля 2022 г. 17:00
Ключевые слова: Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, Иерусалим, Святая Земля, пандемия, Палестина, Израиль, Иордан, репатрианты, Горненская обитель, Храм Гроба Господня в Иерусалиме, Яффа, Тель-Авив, архимандрит Антонин (Капустин), иудаизм, Вифлием
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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! PDF-версия.
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Великая Суббота — один из наиболее значимых дней Страстной седмицы. В большинстве случаев в православном храме в этот день большую часть пришедших на Литургию будет интересовать один-единственный вопрос: когда же священник освятит пасхальные угощения? Даже среди постоянных прихожан есть те, кто, несмотря на все разъяснения, продолжают воспринимать Великую Субботу как день ожидания наступления грандиозного пасхального торжества или как некую передышку между Великой Пятницей и Светлым Христовым Воскресением. Какое место занимает Великая Суббота в сотериологическом замысле Божием, правильно ли считать ее неким днем бездействия и что на самом деле означает Божественный покой, о котором говорят нам богослужебные песнопения накануне Пасхи, рассуждает кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии священник Антоний Борисов. PDF-версия.
22 апреля 2022 г. 13:00
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