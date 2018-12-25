В Переславле-Залесском состоится Международный историко-культурный форум

Международный историко-культурный форум состоится в Переславле-Залесском, в здании Переславского епархиального управления на территории Феодоровского женского монастыря. Главная его задача привлечь внимание широкого круга общественности к истории, памятникам и святыням Переславской земли. Его мероприятия планируется провести в три этапа: 27 марта, 19 и 20 июня и 27 ноября.

Мероприятие откроется 27 марта в 9 утра в соборе великомученика Феодора Стратилата Божественной Литургией, которую совершит в честь престольного праздника монастыря епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов). Затем владыка возглавит крестный ход. После торжественной трапезы состоятся пресс-конференция (с 13.00 до 13.30) и круглый стол (с 14.00 до 17.00), за которым соберутся 26 участников из числа духовенства, преподавателей Ярославской семинарии, представителей общественных организаций, потомков священномучеников, краеведов, научных сотрудников, искусствоведов и историков из Переславля-Залесского, Ярославля, Иванова, Ростова и Москвы.

«Через Переславль-Залесский проезжает немало туристов и паломников, но, к сожалению, зачастую экскурсоводы дают некорректную информацию о том или ином объекте. Вместо подтвержденных исторических сведений они популяризируют различные мифы, - рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» епископ Переславский и Угличский Феоктист, - Мы, в свою очередь, убеждены, что наша история настолько богата и удивительна, что нуждается в тщательном и кропотливом изучении, а не в приукрашивании и мифологизации. Поэтому, конечно, первоочередная задача форума – привлечь внимание самого широкого круга людей к истории, памятникам и святыням Переславской земли».

Организаторы форума – Переславская епархия и Феодоровский женский монастырь. Событие приурочено к двум юбилейным датам, которые отмечает в 2019 году Феодоровская обитель: 715-летие своего основания и 1700-летие подвига великомученика Феодора Стратилата, имя которого носит главный храм монастыря.

Вторым мероприятием форума 19 и 20 июня станет летняя Международная историко-просветительская конференция.

По словам заместителя руководителя информационно-издательского отдела Переславской епархии Ирины Герасимовой, на конференцию приглашены ученые из США, Италии и международных организаций. Так, вице-президент Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Юрий Аврутов уже подтвердил свое участие. Скорее всего, общение с зарубежными представителями будет осуществляться с помощью видеоконференц-связи.

Первый день конференции будет посвящен истории и святыням Переславского края и памяти великомученика Феодора Стратилата, второй день – вопросам взаимодействия Церкви и Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ), практике почитания святого в ФССП РФ и мероприятиям, запланированным на 2020-й год – десятилетнего юбилея Патриаршего благословения о святом покровителе ФССП и истории сотрудничества ФСССП РФ и Феодоровского монастыря.

Третье, заключительное, мероприятие Форума состоится 27 ноября в формате круглого стола на тему: «Новомученики, исповедники и подвижники благочестия земли Переславской и Угличской».

«Среди важных задач Переславской епархии отдельное место занимает создание Музея новомучеников и исповедников Церкви Русской имени святителя Луки Крымского в здании бывшей больницы, которую он построил в Переславле-Залесском, - сказал епископ Феоктист, - Все эти вопросы уже давно требуют обсуждения, поэтому мы решили попытаться создать площадку для их проработки».

Он также добавил, что очень часто имя святителя Луки географически ассоциируется с Ташкентом, Крымом, городами ссылок, а Переславль-Залесский забывают. Между тем, будущий епископ Лука более 6 лет трудился в Переславле-Залесском. Владыка напомнил, что именно во время переславского периода тогда еще – Валентин Феликсович защитил докторскую диссертацию, написал свои знаменитые «Очерки гнойной хирургии», стал профессором и здесь, ему, светскому, женатому человеку, впервые пришла мысль о духовном сане, странная для его семейного статуса - что он станет именно епископом.

Здание больницы, которое построил в Переславле-Залесском святитель Лука, находится менее чем в полукилометре от Феодоровского монастыря, лечащим врачом которого он являлся. При входе в обитель на гранитном постаменте установлен большой бронзовый бюст священноисповеднику Луке Войно-Ясенецкому, память которого в обители трепетно чтят.

«Мы надеемся сделать Свято-Феодоровский международный форум ежегодным событием. Возможно, нам удастся запустить и другие просветительские проекты подобного рода. Переславль-Залесский имеет очень выгодное расположение и богатейшую историю, по этой причине он очень удобен для проведения различного рода конференций, в первую очередь, - историко-просветительских. Нам есть, что рассказать и показать, но, конечно, наших внутренних ресурсов не хватает для всестороннего изучения духовного и государственного наследия Переславской земли. Именно поэтому мы стараемся привлекать интеллектуальные силы всеми доступными нам способами, самые эффективные из которых - научные форумы», - заключил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

P.S.

14:00–17:00 в здании Переславского епархиального управления состоится круглый стол «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства малых городов».



По вопросам участия в круглом столе обращаться по тел.: +7 960 542 99 91 (Наталья Викторовна Ямолдинова, e-mail: stfeodorforum@yandex.ru).

По вопросам участия в пресс-конференции обращаться по тел.: +7 987 656 04 72 (Ирина Герасимова, email: stfeodorforum@yandex.ru).