Хоровая школа на Монастырском острове

КАК ЖИВУТ И УЧАТСЯ БУДУЩИЕ РЕГЕНТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ — ФЛАГМАНЕ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В нынешнем учебном году церковно-дирижерское отделение факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии помимо трехвекового юбилея самой академии готовится отпраздновать сорокалетие первого официального выпуска регентов в Советском Союзе (в 1982 году дипломы получили в том числе впоследствии ставшие заведующими регентским отделением Михаил Ващенко и Елена Гундяева). Кроме того, ровно десять лет назад регентское отделение перешло на принятые на тот момент в стране образовательные стандарты бакалавриата, а еще пять лет спустя на новообразованном факультете церковных искусств — раньше всех остальных духовных школ на территории России — официально приступили к подготовке бакалавров по профилям «Церковно-дирижерское искусство» и «Регент церковного хора». PDF-версия.

Спецоперация в три этапа, или Полуподпольные музыканты в «городе трех революций»

Зарождалось же это образовательное подразделение в разгар эпохи государственного атеизма в прямом смысле подпольно. Ленинградскую духовную академию власти терпели как экзотику для любивших посещать город на Неве зарубежных туристов. Но все активнее ходили слухи о переселении той в Печоры или в Тихвин, подальше от «колыбели революции». По словам стоявшего у истоков возрождения регентского профессионального образования тогдашнего ректора академии архиепископа Выборгского, а ныне Святейшего Патриарха Кирилла, если и было в Советском Союзе катакомбное Православие, то оно существовало в начале обучения регентов в Ленинградских духовных школах. Огромных усилий стоило доказать светским структурам, что в современном мире, тем более в северной столице, в советское время девушки могут учиться и формироваться как будущие служители Церкви.

Предстоятель вспоминает, как возглавлявший Финскую Православную Церковь архиепископ Павел (Олмари) в 1977 году пригласил его на празднование полувекового юбилея православных общин Московского Патриархата. В храме гость увидел на клиросе девушку в подряснике, которая стояла вместе с семинаристами. Оказалось, что это Елена Петсало, которая учится в семинарии вместе со всеми, но вообще-то хочет стать регентом. Вспоминая о дальнейшем разговоре, Святейший Патриарх говорит, что у него просто дыхание перехватило, когда он это услышал.

Вернувшись в Ленинград и заручившись согласием митрополита Никодима, архиепископ Выборгский Кирилл попросил передать девушке, что, если она пожелает, ее зачислят в регентский класс, где она получит хорошее музыкальное образование. Лена с радостью согласилась.

После этого ректор смог добиться от уполномоченного Совета по делам религий по Ленинградской области Григория Жаринова — полуофициально, без широкого разглашения информации — принятия этой студентки на иностранный факультет академии. «Когда я ему сообщил, что к нам поступило прошение от православной девушки из Финляндии с просьбой зачислить ее на обучение, уполномоченный сразу сказал свою любимую фразу: это невозможно, — рассказывал позже Предстоятель. — Я ему возразил: как известно, у нас в Советском Союзе женщины пользуются такими же правами, как и мужчины. Имеем ли мы право отказать этой девушке учиться у нас? Получается, в университете иностранцам получать образование можно, а в Духовной академии нельзя? Могут быть вопросы. И Григорий Семенович вынужден был дать свое согласие». В результате этих переговоров последовал второй этап «спецоперации». Когда Лена приехала в Ленинград, ректор снова пошел к уполномоченному и посетовал, что получается очень нехорошая история, потому что из-за того, что мы приняли на учебу одного человека, Запад нас тут же обвинит в том, что это сплошная показуха, а на самом деле права граждан в стране не соблюдаются. Уполномоченный было приуныл, но ректор сказал, что выход есть. И предложил взять на учебу еще -несколько девиц, но уже наших, русских, к тому же, для надежности, родственниц преподававших в академии священнослужителей.

Так осенью 1978 года на программу образования регентов вместе с финкой Петсало были зачислены Татьяна Ранне, Анна Ждан и Елена Гундяева. Был еще третий этап — уже официальный набор год спустя и проведенные приемные экзамены, по итогам которых у двух десятков первокурсников осенью 1979 года стартовал полноценный учебный процесс. Тут уполномоченный понял, что именно он натворил и какого маху дал. Но развернуть ситуацию обратно не решился — возник бы скандал, и серьезные воп-росы в первую очередь адресовались бы к нему самому. «Думаю, власти надеялись, что ничего не получится и все само по себе развалится, тем более академия переживала сложный период, — вспоминал позднее Святейший Патриарх. — Но поскольку это было дело Божие, ничего не развалилось, даже наоборот!»

Далеко не все сегодня осознают, в каком упадке находилось в тот момент церковное пение. «Хоры с более или менее профессиональными регентами были только в кафедральных соборах и в крупных городских храмах, — рассказывает Предстоятель. — Приехав в 1985 году в Смоленск, я был поражен, что на всю область — лишь единственный хор в кафедральном соборе. И когда я поехал во второй город своей епархии, Вязьму, не взяв с собой хора, то едва смог совершить Литургию. Какие-то три старушки дикими голосами кричали на клиросе в переполненном соборе, который внешне и внутренне был скорее похож на кузницу». А ведь описываемые события происходили спустя несколько лет после возрождения регентской школы — уже в начале перестройки!

Не сразу поняло ректора и священноначалие — прохладно, по словам Его Святейшества, идею обучения регентов в духовной академии поначалу восприняли даже в Москве: «Вам там потом детский сад открывать надо будет», — высказался тогдашний Патриарх, Пимен. «Вы знаете, идея церковного детского сада сама по себе мне нравится, но уверяю: того, о чем вы думаете, не произойдет. Наоборот, в семинарии ситуация изменится к лучшему», — довольно смело гарантировал ректор, пообещав к тому же, что если в этом он ошибается, то готов подать в отставку. Поколебавшись, Патриарх Пимен согласился, «подчеркнув, — продолжает вспоминать Святейший Патриарх Кирилл, — что уж в Московской духовной семинарии этого не будет никогда».

Как показала история, здесь Патриарх Пимен, сам серьезно увлекавшийся церковной музыкой, ошибался.

Выпускники — от русской глубинки до Пхеньяна

В общей сложности 41 выпуск регентской образовательной программы дал Церкви более 630 специалистов церковного пения и руководителей церковных хоров. Свыше десяти из них приняли священный сан, пять выпускниц стали игумениями. За это время неоднократно менялся статус учебного подразделения в рамках духовной академии. В 1983 году класс стал регентским отделением, через некоторое время трехлетняя образовательная программа сменилась четырехлетней. В 2003 году отделение обрело свой дом: состоялось торжественное освящение двухэтажного учебного корпуса. Еще тринадцать лет спустя регентское отделение было преобразовано в факультет церковных искусств, реализующий образовательные программы по двум профилям: церковно-дирижерскому (высшее образование бакалаврской ступени) и иконописному (среднее специальное образование).

И только детский сад в академии так и не по-явился. Возможно, потому, что венчаться будущим регентам не благословляется ранее последнего, четвертого курса (чтобы преддипломной практике и подготовке основной части квалификационной бакалаврской работы ничто не мешало). Поскольку подавляющее большинство подающих документы на регентское направление абитуриентов — представительницы прекрасного пола (хотя и среди поступающих, и среди выпускников ежегодно попадаются юноши), многие из них становятся матушками и уезжают за мужьями на приходы — как в русскую глубинку, так и в места географически гораздо более экзотические (вплоть до Пхеньяна). Обязательным условием обучения здесь выступает проживание в общежитии как городских, так и иногородних студентов: это неотъемлемая часть воспитательного процесса в традиции Санкт-Петербургской духовной школы. «Все без исключения выпускники трудоустраиваются либо по направлению, либо самостоятельно. Вообще по уровню подготовки наши дипломированные бакалавры могут свободно работать хормейстерами в светских любительских хоровых коллективах и, разумеется, педагогами в детских садах, детских музыкальных и средних общеобразовательных школах,— считает заведующий кафедрой дирижирования факультета церковных искусств СПбДА, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова профессор Антон Максимов. — Если брать уровнем выше — зависит от широты взглядов и доверия конкретного работодателя. По крайней мере, учебные дисциплины богословского цикла у нас на факультете преподаются в рамках общецерковного образовательного стандарта бакалавриата, а музыкальные знания студенты получают на уровне, сравнимом с региональными консерваториями России. У всех без исключения наших педагогов высшее консерваторское образование, у большинства — опыт практического руководства хоровыми коллективами. Среди преподавателей назвал бы заведующего отделением дирижирования Хорового училища имени М. И. Глинки Александра Беляева, регента богослужебного и учебного смешанного хора Раису Гундяеву, художественного руководителя Хора любителей пения при Государственной академической капелле Ирину Андрякову».

Апробация стандарта, повышение квалификации и грезы о новоселье

Вступительные испытания для желающих обучаться на регента в Санкт-Петербургской духовной академии включают два специальных экзамена. Первый — устный. Это общее собеседование, в ходе которого отдельно проверяются знание наизусть молитв и основ церковнославянского языка (абитуриента просят прочитать произвольно выбранный из Псалтири отрывок, иногда перевести его общий смысл), а также знание библейской истории и церковного устава. Второй экзамен — творческий, он состоит из комплекса вопросов по элементарной теории музыки, проверки мастерства игры на фортепиано, а также дирижерских и вокальных навыков, для демонстрации которых необходимо исполнить определенное обиходное песнопение.

Выпускной же госэкзамен для успешно освоивших программу бакалавриата традиционно для творческих вузовских специальностей проходит в форме концерта, на котором студент-дип-ломник управляет хорами, исполняющими два духовных концерта, — как правило, для однородного и смешанного составов. Еще и поэтому в академии (разумеется, не только в экзаменационных, но и в богослужебных целях) созданы три богослужебных хора (два из них учебные): женский из студенток младших курсов; смешанный, где в том числе поют старшекурсницы; мужской, в котором в основном участвуют студенты бакалавриата и магистратуры богословско-пастырского факультета. «А как же управление хором на клиросе?» — недоуменно спросит читатель. Оно осваивается в ходе регентской и преддипломной практики, по итогам которой каждый студент обязан самостоятельно руководить большим хором на всенощном бдении, на совершаемой архиереем воскресной или праздничной Литургии, а также на Литургии Преждеосвященных Даров.

Поскольку Санкт-Петербургская духовная академия первой в стране успешно освоила и внедрила обучение регентов по программе бакалавриата, по поручению Учебного комитета она исполняет еще одну важнейшую миссию: совместно с представителями Учебного комитета рабочая группа курирует апробацию образовательного стандарта в других духовных школах, где ведется обучение по соответствующей специальности.

— Перед переходом к апробации общецерковного регентского стандарта мы сначала изучили учебные планы на местах, — рассказывает проректор СПбДА по культуре, декан факультета церковных искусств, заслуженный деятель искусств РФ Елена Гундяева. — Столкнулись с тем, что будущим регентам преподают и домоводство, и основы кулинарии… После утверждения программ обучения на уровне общецерковного стандарта определили апробационные площадки в различных духовных школах Русской Православной Церкви, которые реализуют регентские образовательные программы. И, естественно, контролировали их внедрение.

Сейчас апробацию общецерковного стандарта регентского обучения успешно прошли около десятка духовных школ, в других эта работа продолжается. Параллельно Санкт-Петербургская духовная академия активно участвует в осуществлении общецерковных программ повышения квалификации преподавателей региональных духовных учебных заведений, в том числе реализуя их и на базе факультета церковных искусств.

А еще к 300-летнему юбилею академии здесь разработана масштабная концепция развития, предусматривающая освоение исторически принадлежавших духовной школе зданий на Монастырском острове. Ее уже благословил Святейший Патриарх Кирилл, а Президент России Владимир Путин дал рабочие указания соответствующим ведомствам. И хотя это задача не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, факультет, выпускающий регентов-бакалавров, обязательно отпразднует новоселье в одном из пустующих корпусов на набережной Обводного канала: нынешняя, введенная в эксплуатацию восемнадцать лет назад, двухэтажная постройка и тесновата, и морально устарела.

Удивительно, но всей этой грандиозной работы и впечатляющих результатов никогда бы не было, если бы не «катакомбный» регентский класс, «тайнообразующе» организованный сорок три года назад нынешним Предстоятелем Церкви…



История регентского обучения в Санкт-Петербурге ведет отсчет с 1847 г., когда при Придворной певческой капелле открылись курсы обучения певчих. Одним из их выпускников в 1905 г. стал К. М. Федоров, после Великой Отечественной войны преподававший церковное пение в восстановленной Ленинградской духовной семинарии; он был регентом академического храма и много лет вел регентский кружок в Ленинградских духовных школах. Его трудами удалось обеспечить преемственность регентского образования в северной столице.



Руководители регентской школы Санкт-Петербургской (Ленинградской) духовной академии:

Николай Успенский — 1978–1980

Ирина Кубовская — 1980–1983

Протоиерей Игорь Мазур — 1983–1987

Протоиерей Александр Ранне — 1987

Михаил Ващенко — 1987–2010

Протоиерей Димитрий Дашевский — 2010–2011

Елена Гундяева — с 2011





Регентов в Санкт-Петербургской академии обучают, опираясь на живую церковно-певческую традицию



Протоиерей Максим Козлов,

председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви



Факультет церковного искусства Санкт-Петербургской духовной академии — флагман высшего духовного образования по подготовке руководителей церковных хоров — регентов.

А быть флагманом всегда ответственно, потому что на тебя равняются, потому что одновременно задается и уровень музыкального профессионализма, и уровень церковности. По поводу церковного пения у нас, как известно, сколько людей, столько и мнений. Одним нравится творчество композиторов, другим — знаменный распев. Одним — отечественная школа, другим — византийская. Одним — русский партес, другим — обиход. В этой связи следует отметить, что руководству и профессорско-преподавательскому составу факультета удавалось и удается идти средним, царским путем, опираясь на церковно-певческую традицию, — но при этом традицию живую, которая может быть применима и в большом кафедральном соборе, и в скромном приходском храме. Отмечу еще эстетическое и культурное воспитание, которым славен факультет, — от униформы обучающихся (которая, будучи безусловно корректной для студентки духовного учебного заведения, при этом еще и очень красива) до обширной программы знакомства с культурой нашей северной столицы (что также очень важно для девушек и юношей, приехавших со всех концов нашей страны).

Руководство и преподаватели факультета во главе с деканом Еленой Гундяевой внесли решающий вклад в формирование ныне действующего стандарта подготовки регентов. А сейчас они трудятся не только над поддержанием уровня своей школы, но и помогают региональным регентским факультетам в достижении должного уровня образования. Не забудем еще и то, что выпускницы в немалой своей части становятся добрыми спутницами клириков нашей Церкви. И эти славные союзы, зарождающиеся в едином деле учения и в совместной молитве в стенах СПбДА, можно только приветствовать. Дай Бог твердо держаться принятого курса и идти тем же путем поступательного развития, какой был свойственен регентскому отделению (а ныне факультету) на всех предыдущих этапах его истории!