Хоровая школа на Монастырском острове

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Второе явление Спаса Нерукотворного
На июньском Синоде (см. Журнал № 36) в общецерковный месяцеслов было внесено празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В апреле этого года одна из древнейших и почитаемых святынь Ярославской земли (наряду с Толгской иконой Божией Матери) была торжественно передана из фондов городского художественного музея на хранение в Спасо-Афанасиевский монастырь. Явленный больше четырех столетий назад образ Спасителя был изъят вместе с другими церковными ценностями в начале 1930-х годов и долгие десятилетия считался навсегда утраченным. Несколько лет назад благодаря сотрудничеству Церкви и музея чудотворный образ был найден, отреставрирован и из музейного хранилища перенесен в храм для всенародного поклонения. PDF-версия.
13 октября 2021 г. 17:00
Якоже свирель богогласная
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
16 августа 2021 г. 15:00
Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
29 июля 2021 г. 16:30
Андрей Оболенский: «Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности»
Ровно три десятка лет назад в России появилось первое специализирующееся на церковном зодчестве архитектурное бюро «Арххрам». Его бессменный руководитель заслуженный архитектор Российской Федерации Андрей Оболенский, построивший за эти годы полсотни храмов, в интервью «Журналу Московской Патриархии» вспоминает, где и как «процитировал» мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa, анализирует успехи и нерешенные проблемы Программы возведения новых церквей в российской столице и оценивает мировые тенденции современного храмостроительства. PDF-версия.
23 июля 2021 г. 17:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Всяк уповаяй на Тя, Владычице, не погибнет!
Владимирская икона Божией Матери — это икона, родная сердцу каждого верующего человека. Владимирская Богоматерь — образ любви: и Матери, и Сына, и Бога, и нашей души, которая в молитве припадает к своему Спасителю. Через этот образ Богородица не раз отводила от Руси неприятеля. Спасение от завоевателей в 1521 году, по преданию, стало возможным тоже по молитвам москвичей к Владимирской иконе Божией Матери. Перед этим образом венчались на царство российские монархи, избирались Патриархи, перед ним молились в дни бедствий и смут. Икона эта освятила и соединила все столицы Древней Руси — Киев, Владимир, Москву. PDF-версия.
6 июля 2021 г. 13:00
В Толмачи на поклон к Владимирской
Уже почти три десятка лет в самом центре Москвы, в Замоскворечье, действует храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Это первый и до сегодняшнего дня уникальный опыт сотрудничества Церкви и музея. Именно здесь хранится величайшая святыня всего христианского мира — Владимирская икона Божией Матери. О том, как сегодня живет храм-музей и как возникло это соработничество, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» поговорил с его настоятелем, протоиереем Николаем Соколовым. PDF-версия.
5 июля 2021 г. 18:00
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ЖМП № 11 ноябрь 2021 / 20 ноября 2021 г. 13:00
Хоровая школа на Монастырском острове
КАК ЖИВУТ И УЧАТСЯ БУДУЩИЕ РЕГЕНТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ — ФЛАГМАНЕ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В нынешнем учебном году церковно-дирижерское отделение факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии помимо трехвекового юбилея самой академии готовится отпраздновать сорокалетие первого официального выпуска регентов в Советском Союзе (в 1982 году дипломы получили в том числе впоследствии ставшие заведующими регентским отделением Михаил Ващенко и Елена Гундяева). Кроме того, ровно десять лет назад регентское отделение перешло на принятые на тот момент в стране образовательные стандарты бакалавриата, а еще пять лет спустя на новообразованном факультете церковных искусств — раньше всех остальных духовных школ на территории России — официально приступили к подготовке бакалавров по профилям «Церковно-дирижерское искусство» и «Регент церковного хора». PDF-версия.
Спецоперация в три этапа, или Полуподпольные музыканты в «городе трех революций»
Зарождалось же это образовательное подразделение в разгар эпохи государственного атеизма в прямом смысле подпольно. Ленинградскую духовную академию власти терпели как экзотику для любивших посещать город на Неве зарубежных туристов. Но все активнее ходили слухи о переселении той в Печоры или в Тихвин, подальше от «колыбели революции». По словам стоявшего у истоков возрождения регентского профессионального образования тогдашнего ректора академии архиепископа Выборгского, а ныне Святейшего Патриарха Кирилла, если и было в Советском Союзе катакомбное Православие, то оно существовало в начале обучения регентов в Ленинградских духовных школах. Огромных усилий стоило доказать светским структурам, что в современном мире, тем более в северной столице, в советское время девушки могут учиться и формироваться как будущие служители Церкви.
Предстоятель вспоминает, как возглавлявший Финскую Православную Церковь архиепископ Павел (Олмари) в 1977 году пригласил его на празднование полувекового юбилея православных общин Московского Патриархата. В храме гость увидел на клиросе девушку в подряснике, которая стояла вместе с семинаристами. Оказалось, что это Елена Петсало, которая учится в семинарии вместе со всеми, но вообще-то хочет стать регентом. Вспоминая о дальнейшем разговоре, Святейший Патриарх говорит, что у него просто дыхание перехватило, когда он это услышал.
Вернувшись в Ленинград и заручившись согласием митрополита Никодима, архиепископ Выборгский Кирилл попросил передать девушке, что, если она пожелает, ее зачислят в регентский класс, где она получит хорошее музыкальное образование. Лена с радостью согласилась.
После этого ректор смог добиться от уполномоченного Совета по делам религий по Ленинградской области Григория Жаринова — полуофициально, без широкого разглашения информации — принятия этой студентки на иностранный факультет академии. «Когда я ему сообщил, что к нам поступило прошение от православной девушки из Финляндии с просьбой зачислить ее на обучение, уполномоченный сразу сказал свою любимую фразу: это невозможно, — рассказывал позже Предстоятель. — Я ему возразил: как известно, у нас в Советском Союзе женщины пользуются такими же правами, как и мужчины. Имеем ли мы право отказать этой девушке учиться у нас? Получается, в университете иностранцам получать образование можно, а в Духовной академии нельзя? Могут быть вопросы. И Григорий Семенович вынужден был дать свое согласие». В результате этих переговоров последовал второй этап «спецоперации». Когда Лена приехала в Ленинград, ректор снова пошел к уполномоченному и посетовал, что получается очень нехорошая история, потому что из-за того, что мы приняли на учебу одного человека, Запад нас тут же обвинит в том, что это сплошная показуха, а на самом деле права граждан в стране не соблюдаются. Уполномоченный было приуныл, но ректор сказал, что выход есть. И предложил взять на учебу еще -несколько девиц, но уже наших, русских, к тому же, для надежности, родственниц преподававших в академии священнослужителей.
Так осенью 1978 года на программу образования регентов вместе с финкой Петсало были зачислены Татьяна Ранне, Анна Ждан и Елена Гундяева. Был еще третий этап — уже официальный набор год спустя и проведенные приемные экзамены, по итогам которых у двух десятков первокурсников осенью 1979 года стартовал полноценный учебный процесс. Тут уполномоченный понял, что именно он натворил и какого маху дал. Но развернуть ситуацию обратно не решился — возник бы скандал, и серьезные воп-росы в первую очередь адресовались бы к нему самому. «Думаю, власти надеялись, что ничего не получится и все само по себе развалится, тем более академия переживала сложный период, — вспоминал позднее Святейший Патриарх. — Но поскольку это было дело Божие, ничего не развалилось, даже наоборот!»
Далеко не все сегодня осознают, в каком упадке находилось в тот момент церковное пение. «Хоры с более или менее профессиональными регентами были только в кафедральных соборах и в крупных городских храмах, — рассказывает Предстоятель. — Приехав в 1985 году в Смоленск, я был поражен, что на всю область — лишь единственный хор в кафедральном соборе. И когда я поехал во второй город своей епархии, Вязьму, не взяв с собой хора, то едва смог совершить Литургию. Какие-то три старушки дикими голосами кричали на клиросе в переполненном соборе, который внешне и внутренне был скорее похож на кузницу». А ведь описываемые события происходили спустя несколько лет после возрождения регентской школы — уже в начале перестройки!
Не сразу поняло ректора и священноначалие — прохладно, по словам Его Святейшества, идею обучения регентов в духовной академии поначалу восприняли даже в Москве: «Вам там потом детский сад открывать надо будет», — высказался тогдашний Патриарх, Пимен. «Вы знаете, идея церковного детского сада сама по себе мне нравится, но уверяю: того, о чем вы думаете, не произойдет. Наоборот, в семинарии ситуация изменится к лучшему», — довольно смело гарантировал ректор, пообещав к тому же, что если в этом он ошибается, то готов подать в отставку. Поколебавшись, Патриарх Пимен согласился, «подчеркнув, — продолжает вспоминать Святейший Патриарх Кирилл, — что уж в Московской духовной семинарии этого не будет никогда».
Как показала история, здесь Патриарх Пимен, сам серьезно увлекавшийся церковной музыкой, ошибался.
Выпускники — от русской глубинки до Пхеньяна
В общей сложности 41 выпуск регентской образовательной программы дал Церкви более 630 специалистов церковного пения и руководителей церковных хоров. Свыше десяти из них приняли священный сан, пять выпускниц стали игумениями. За это время неоднократно менялся статус учебного подразделения в рамках духовной академии. В 1983 году класс стал регентским отделением, через некоторое время трехлетняя образовательная программа сменилась четырехлетней. В 2003 году отделение обрело свой дом: состоялось торжественное освящение двухэтажного учебного корпуса. Еще тринадцать лет спустя регентское отделение было преобразовано в факультет церковных искусств, реализующий образовательные программы по двум профилям: церковно-дирижерскому (высшее образование бакалаврской ступени) и иконописному (среднее специальное образование).
И только детский сад в академии так и не по-явился. Возможно, потому, что венчаться будущим регентам не благословляется ранее последнего, четвертого курса (чтобы преддипломной практике и подготовке основной части квалификационной бакалаврской работы ничто не мешало). Поскольку подавляющее большинство подающих документы на регентское направление абитуриентов — представительницы прекрасного пола (хотя и среди поступающих, и среди выпускников ежегодно попадаются юноши), многие из них становятся матушками и уезжают за мужьями на приходы — как в русскую глубинку, так и в места географически гораздо более экзотические (вплоть до Пхеньяна). Обязательным условием обучения здесь выступает проживание в общежитии как городских, так и иногородних студентов: это неотъемлемая часть воспитательного процесса в традиции Санкт-Петербургской духовной школы. «Все без исключения выпускники трудоустраиваются либо по направлению, либо самостоятельно. Вообще по уровню подготовки наши дипломированные бакалавры могут свободно работать хормейстерами в светских любительских хоровых коллективах и, разумеется, педагогами в детских садах, детских музыкальных и средних общеобразовательных школах,— считает заведующий кафедрой дирижирования факультета церковных искусств СПбДА, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова профессор Антон Максимов. — Если брать уровнем выше — зависит от широты взглядов и доверия конкретного работодателя. По крайней мере, учебные дисциплины богословского цикла у нас на факультете преподаются в рамках общецерковного образовательного стандарта бакалавриата, а музыкальные знания студенты получают на уровне, сравнимом с региональными консерваториями России. У всех без исключения наших педагогов высшее консерваторское образование, у большинства — опыт практического руководства хоровыми коллективами. Среди преподавателей назвал бы заведующего отделением дирижирования Хорового училища имени М. И. Глинки Александра Беляева, регента богослужебного и учебного смешанного хора Раису Гундяеву, художественного руководителя Хора любителей пения при Государственной академической капелле Ирину Андрякову».
Апробация стандарта, повышение квалификации и грезы о новоселье
Вступительные испытания для желающих обучаться на регента в Санкт-Петербургской духовной академии включают два специальных экзамена. Первый — устный. Это общее собеседование, в ходе которого отдельно проверяются знание наизусть молитв и основ церковнославянского языка (абитуриента просят прочитать произвольно выбранный из Псалтири отрывок, иногда перевести его общий смысл), а также знание библейской истории и церковного устава. Второй экзамен — творческий, он состоит из комплекса вопросов по элементарной теории музыки, проверки мастерства игры на фортепиано, а также дирижерских и вокальных навыков, для демонстрации которых необходимо исполнить определенное обиходное песнопение.
Выпускной же госэкзамен для успешно освоивших программу бакалавриата традиционно для творческих вузовских специальностей проходит в форме концерта, на котором студент-дип-ломник управляет хорами, исполняющими два духовных концерта, — как правило, для однородного и смешанного составов. Еще и поэтому в академии (разумеется, не только в экзаменационных, но и в богослужебных целях) созданы три богослужебных хора (два из них учебные): женский из студенток младших курсов; смешанный, где в том числе поют старшекурсницы; мужской, в котором в основном участвуют студенты бакалавриата и магистратуры богословско-пастырского факультета. «А как же управление хором на клиросе?» — недоуменно спросит читатель. Оно осваивается в ходе регентской и преддипломной практики, по итогам которой каждый студент обязан самостоятельно руководить большим хором на всенощном бдении, на совершаемой архиереем воскресной или праздничной Литургии, а также на Литургии Преждеосвященных Даров.
Поскольку Санкт-Петербургская духовная академия первой в стране успешно освоила и внедрила обучение регентов по программе бакалавриата, по поручению Учебного комитета она исполняет еще одну важнейшую миссию: совместно с представителями Учебного комитета рабочая группа курирует апробацию образовательного стандарта в других духовных школах, где ведется обучение по соответствующей специальности.
— Перед переходом к апробации общецерковного регентского стандарта мы сначала изучили учебные планы на местах, — рассказывает проректор СПбДА по культуре, декан факультета церковных искусств, заслуженный деятель искусств РФ Елена Гундяева. — Столкнулись с тем, что будущим регентам преподают и домоводство, и основы кулинарии… После утверждения программ обучения на уровне общецерковного стандарта определили апробационные площадки в различных духовных школах Русской Православной Церкви, которые реализуют регентские образовательные программы. И, естественно, контролировали их внедрение.
Сейчас апробацию общецерковного стандарта регентского обучения успешно прошли около десятка духовных школ, в других эта работа продолжается. Параллельно Санкт-Петербургская духовная академия активно участвует в осуществлении общецерковных программ повышения квалификации преподавателей региональных духовных учебных заведений, в том числе реализуя их и на базе факультета церковных искусств.
А еще к 300-летнему юбилею академии здесь разработана масштабная концепция развития, предусматривающая освоение исторически принадлежавших духовной школе зданий на Монастырском острове. Ее уже благословил Святейший Патриарх Кирилл, а Президент России Владимир Путин дал рабочие указания соответствующим ведомствам. И хотя это задача не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, факультет, выпускающий регентов-бакалавров, обязательно отпразднует новоселье в одном из пустующих корпусов на набережной Обводного канала: нынешняя, введенная в эксплуатацию восемнадцать лет назад, двухэтажная постройка и тесновата, и морально устарела.
Удивительно, но всей этой грандиозной работы и впечатляющих результатов никогда бы не было, если бы не «катакомбный» регентский класс, «тайнообразующе» организованный сорок три года назад нынешним Предстоятелем Церкви…
Николай Успенский — 1978–1980
Ирина Кубовская — 1980–1983
Протоиерей Игорь Мазур — 1983–1987
Протоиерей Александр Ранне — 1987
Михаил Ващенко — 1987–2010
Протоиерей Димитрий Дашевский — 2010–2011
Елена Гундяева — с 2011
председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви
А быть флагманом всегда ответственно, потому что на тебя равняются, потому что одновременно задается и уровень музыкального профессионализма, и уровень церковности. По поводу церковного пения у нас, как известно, сколько людей, столько и мнений. Одним нравится творчество композиторов, другим — знаменный распев. Одним — отечественная школа, другим — византийская. Одним — русский партес, другим — обиход. В этой связи следует отметить, что руководству и профессорско-преподавательскому составу факультета удавалось и удается идти средним, царским путем, опираясь на церковно-певческую традицию, — но при этом традицию живую, которая может быть применима и в большом кафедральном соборе, и в скромном приходском храме. Отмечу еще эстетическое и культурное воспитание, которым славен факультет, — от униформы обучающихся (которая, будучи безусловно корректной для студентки духовного учебного заведения, при этом еще и очень красива) до обширной программы знакомства с культурой нашей северной столицы (что также очень важно для девушек и юношей, приехавших со всех концов нашей страны).
Руководство и преподаватели факультета во главе с деканом Еленой Гундяевой внесли решающий вклад в формирование ныне действующего стандарта подготовки регентов. А сейчас они трудятся не только над поддержанием уровня своей школы, но и помогают региональным регентским факультетам в достижении должного уровня образования. Не забудем еще и то, что выпускницы в немалой своей части становятся добрыми спутницами клириков нашей Церкви. И эти славные союзы, зарождающиеся в едином деле учения и в совместной молитве в стенах СПбДА, можно только приветствовать. Дай Бог твердо держаться принятого курса и идти тем же путем поступательного развития, какой был свойственен регентскому отделению (а ныне факультету) на всех предыдущих этапах его истории!
20 ноября 2021 г. 13:00
Ключевые слова: 75-летие Патриарха Кирилла, Патриарх Кирилл, Санкт-Петербургская духовная академия, бакалавриат, митрополит Никодим (Ротов), Монастырский остров, Елена Гундяева, Патриарх Пимен, церковное пение, регенты, певческое искусство, хоровая школа
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