Прошлым веком на Чулыме

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
искусство и Церковь
«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»
В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.
18 апреля 2019 г. 18:50
Что скрывали холсты в алтаре
Восстановленная в прошлом году Архитектурно-реставрационным товариществом «АРТ» монументальная живопись в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке — один из лучших примеров современных реализованных проектов по воссозданию церковного убранства. Столкнувшись со сложной многослойной структурой позднейших записей и поновлений, реставраторы сумели раскрыть самые старые (из уцелевших) композиции в алтаре и сводах четверика и восстановили их в кратчайшие сроки. PDF-версия
5 апреля 2019 г. 13:50
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
В крупнейшем на сегодня из организуемых силами Русской Православной Церкви хоровых форумов с престижнейшей конкурсной составляющей участвует 41 коллектив из Белоруссии, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.
21 февраля 2019 г. 09:35
Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
История коллекции старинных икон с чердака Митрополичьих палат в древнем Ярославле заставляет задуматься о многом. Этот удивительный, поистине детективный сюжет, где оказались густо перемешаны кровавая революция 1917-го и самоотверженность музейных работников, репрессии 1930-х годов и длительный архивный поиск, бои Гражданской войны и впечатляющий результат многолетней реставрации подчас руинированных живописных памятников, - достоин если не эффектного блокбастера, то по крайней мере вдумчивого и внимательного осмысления, кто такие мы в современном мире и чем оправдаемся перед потомками.
18 февраля 2019 г. 18:40
Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств
Вчера, 28 ноября, в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» для публики открылась выставка «Иконы Каргополья. Возрождение», демонстрирующая полторы сотни памятников иконописи и деревянной пластики XV — XIX веков из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).
29 ноября 2018 г. 16:50
В огне не горят, в веках не тонут
Крупнейшему в России реставрационному центру, традиционно ориентированному на работу с провинциальными музеями, в этом году исполняется ровно век. К круглой дате здесь подготовили масштабную выставку «Век ради вечного», на которой представлены результаты работы реставраторов всех 13 профильных мастерских и трех региональных филиалов (архангельского, вологодского и костромского). PDF-версия
12 ноября 2018 г. 09:58
Брань у Белого дома, или Президент с Матиасом Рустом на «иконе»
Профессиональное сообщество иконописцев пришло в движение. В этом году сразу на нескольких престижных площадках прошли содержательные дискуссии, в рамках которых ставились непростые вопросы о путях развития иконописи, о сковывающих ее развитие барьерах и о возможных способах их преодоления. Суммируя сказанное в ходе обсуждений, «Церковный Вестник» сформулировал пять главных проблем современного иконописания и предлагает экспертам их прокомментировать.
4 октября 2018 г. 14:58
У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Смоленской епархии состоялись торжества, посвященные празднику иконы Божией Матери «Одигитрия», которая пребывает в Успенском кафедральном соборе города Смоленска. В этот день, 10 августа в соборе служили три Литургии: ночью, в семь и десять утра, чтобы все желающие могли исповедоваться и причаститься. На позднем богослужении свои молитвы к Владычице Небесной возносили восемь архипастырей из России, Беларуссии и Украины. А затем состоялся праздничный концерт и мастер-классы для детей по народному творчеству. Но уже накануне праздника, с вечера, к Смоленской Надвратной иконе Божией Матери «Одигитрия» выстроилась очередь из паломников и участников крестного хода Витебск-Смоленск. 
11 августа 2018 г. 13:45
В Мариинском театре Петербурга состоялся концерт «Царский путь к святым»
10 апреля 2018 года в Мариинском театре Санкт Петербурга состоялся Большой Пасхальный концерт «Царский путь к святым», посвященный памяти семьи последнего российского императора Николая II. Мероприятие приурочено к 100-летию трагической гибели святых Царственных страстотерпцев.
12 апреля 2018 г. 16:12
Рецензии
Кадр из фильма
ЖМП № 4 апрель 2019 /  17 мая 2019 г. 14:50
версия для печати версия для печати

Прошлым веком на Чулыме

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КРАСНОЯРСКОЙ ЕПАРХИЕЙ ФИЛЬМ "СИБИРСКИЙ КРЕСТ" ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ КРАЯ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Авторы документального цикла, частью которого стала эта работа, реализуют давнюю идею запечатлеть на большом экране несколько сюжетов о подвижниках благочестия ХХ столетия в четырех разных пределах Красноярского края. Ранее съемочная группа побывала на востоке (в Канске) и на юге (в Минусинске) региона. Экспедиция на запад, в Ачинское благочиние, на живописные берега Чулыма, стала возможной после победы заявки Издательского дома «Восточная Сибирь» в международном грантовом конкурсе проектов «Православная инициатива». Впереди — визит на север, в Енисейск и Туруханск, где в прошлом веке отбывали ссылку многие арестованные по так называемым делам церковников. PDF-версия

Документалисты часто жалуются: трудно излагать неподготовленной аудитории историческую фабулу, связанную с подвигом новомучеников Церкви Русской или просто невинно пострадавших от безбожной власти верующих. Мол, как совместить это с подлинной героикой первых пятилеток, с настроениями искренне строивших новое общество комсомольцев и коммунистов? Да и вообще тема эта страшная — хорошо бы о ней потише, в своем узком кругу... Авторы фильма — заведующий епархиальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный хранитель музейно-просветительского центра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом» Геннадий Малашин, руководитель медиа-центра упомянутого отдела Андрей Андрюшкин и сотрудник «Касьяновского дома» Юрий Пасхальский — в «Сибирском кресте» сумели подобрать верную тональность. Не смакуя трагичность отечественной истории прошлого века, но и не смягчая ее, они ярко и убедительно демонстрируют бесчеловечность строившейся на отрицании Бога идеологии на примерах нескольких жертв режима. Повествуют ли они о священниках, казненных ровно век назад на Чулыме (например, о священномученике Михаиле Каргополове из потомственных казаков, успевшем до принятия сана в чине есаула даже покомандовать Красноярской казачьей сотней), или о прошедших через этапы 1930-х арестантов (в числе них священномученик Евфимий Горячев, расстрелянный в 1937 году в Казахстане) — они это делают без лишнего эпатажа. Местами даже несколько скупо и отстраненно. Зато их слова трогают душу!

«Однажды, еще девочкой, я сидела на окне, глядела на храм. Вижу — вокруг него папа ходит...», — вспоминает давнюю картинку, много раз повторявшуюся в ее снах, дочь священника Феодора Абраменко, служившего в Пантелеимоновской церкви в селе Тимонино. Вместе с Лидией Федоровной, ставшей в 1933 году свидетельницей ареста своего отца, невозможно сдержать слез (новелла «Отец»).

Священномученика Владимира Фокина из села Новая Еловка ровно век назад замучили противостоявшие колчаковцам красные партизаны из отряда Петра Щетинкина — только за то, что назвал их «пьяницами и безобразниками» (новелла «Золото Колчака»). Имена обоих известны в народе — в честь Щетинкина, кстати, до сих пор именуется главная улица Ачинска. Но какими словами будут вспоминать одного и другого еще поколение-другое спустя?

Настоящей болью проникнуты размышления сценаристов и на параллельную тему — о земле, десятилетиями выносившей эти бесчеловечные эксперименты, местами обезображенной, местами вовсе покинутой людьми. Кое-где и сами деревни, прежде благоденствовавшие, стерты с карт. «Мы побывали в основанных столыпинскими переселенцами селах Богатое и Счастливое, — говорит Малашин. — Когда-то они вполне соответствовали своим названиям. А сейчас в одном два жителя, в другом три. И многие другие села и деревни разрушены, запущены, люди оттуда бегут...» И все же есть и в этом полумраке огонек, ориентир для подражания. Авторы повествуют о строящемся в деревне Никольское храме (новелла «Колокола»). И уже местные дети спрашивают, когда их населенный пункт переименуют в село... И уже сельский сход в Красном Заводе в соседнем районе, вдохновленный примером, решает, что и им нужна церковь...

17 мая 2019 г. 14:50
Также читайте:
искусство и Церковь
«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»
Что скрывали холсты в алтаре
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств
В огне не горят, в веках не тонут
Брань у Белого дома, или Президент с Матиасом Рустом на «иконе»
У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Мариинском театре Петербурга состоялся концерт «Царский путь к святым»
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Мощи священномученика Иоанна Виленского перенесены в Спасо-Преображенский собор Рыбинска
В Рыбинске состоялось торжественное перенесение святых останков священномученика Иоанна Виленского в городской кафедральный Спасо-Преображенский собор.  
22 мая 2019 г. 15:40
В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)
В Институте российской истории РАН состоялась научная конференция «Патриарх Сергий (Страгородский). Время и наследие (к 75-летию со дня кончины)», на которой историки и священники дали свою оценку деятельности предстоятеля Русской Церкви в период 1920-40- хх годов.
15 мая 2019 г. 18:05
Олег Ольхов: Для разговения достаточно одного яйца, кусочка кулича и пасхи
После ночной пасхальной службы почти во всех приходах Русской Православной Церкви по традиции следует праздничная трапеза с обилием скоромных блюд. А каким столом наши предки встречали Светлое Христово Воскресение? Какие блюда обязательно должны присутствовать на пасхальной трапезе и как после долгого поста правильно из него выходить, не нанеся вреда своему здоровью? Об этом рассказывает Олег Ольхов, 10 лет несший послушание шеф-повара Данилова монастыря, телеведущий, автор книг по истории русской и монастырской кухни. PDF- версия
22 апреля 2019 г. 16:30
Епископ Барышевский Виктор: Не бойтесь ничего, будьте с Богом, и Бог будет всегда с вами
В непростой ситуации, которая складывается сегодня для Украинской Православной Церкви, она вынуждена прибегать не только к правовой защите внутри государства, но и обращать внимание международных организаций на нарушения прав верующих в стране. О том, как это происходит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба). PDF-версия
22 апреля 2019 г. 15:40
Иконы личного благочестия: образы святых, сопровождавшие человека от рождения до смерти, в Царицыных палатах Звенигородского музея
В выставочном зале «Царицыны палаты» Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, расположенном в Саввино-Сторожевском монастыре, открылась выставка «Иконы личного благочестия» - масштабный совместный проект музея и Собрания русских икон Фонда Андрея Первозванного (ФАП). В течение года с лишним здесь будут экспонироваться свыше полусотни иконописных памятников, подавляющее большинство которых представлено публике впервые.
19 апреля 2019 г. 17:50