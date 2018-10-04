В огне не горят, в веках не тонут

УНИКАЛЬНЫЕ СВЯТЫНИ НА ВЫСТАВКЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ИГОРЯ ГРАБАРЯ

Крупнейшему в России реставрационному центру, традиционно ориентированному на работу с провинциальными музеями, в этом году исполняется ровно век. К круглой дате здесь подготовили масштабную выставку «Век ради вечного», на которой представлены результаты работы реставраторов всех 13 профильных мастерских и трех региональных филиалов (архангельского, вологодского и костромского). PDF-версия

Юбилейным в привычном смысле слова этот проект, впрочем, назвать можно с известной натяжкой: в экспозиции — уникальные памятники, либо только что прошедшие полный реставрационный цикл, либо переживающие его финальную стадию. Так что, скорее, это полновесный натурный отчет о повседневной деятельности центра, для которого мастера-реставраторы поделились самыми последними результатами своей работы.

Почти полторы сотни экспонатов разместились в двух залах, один из которых полностью отдан под памятники восточнохристианского искусства: фрагменты восстановленных росписей церквей и отреставрированные иконы, древние книги и старинные облачения, возвращенные к жизни элементы храмового убранства. Все они без исключения в обновленном виде предстают перед публикой впервые. Сейчас посетителям предоставляется счастливая возможность увидеть их в едином экспозиционном пространстве. Ведь еще до конца года подавля­ющее большинство этих раритетов разъедется «по домам» — в музеи, которые отправляли их в столицу на реставрацию. Остальные же вернутся к мастерам, чтобы те довели их до совершенства в кропотливом производственном процессе.

Столы с библиографическими памятниками закрыты тканью: лишний свет древним книгам противопоказан. Проводящий экскурсию гид, подходя к стенду, откидывает полог... Эти страницы, дошедшие до нас сквозь глубину веков, — подлинно национальное достояние. ­Мало кто из образованных верующих не слышал о Сийском Евангелии. И в церковный, и в научно-исторический обиход Евангелие-апракос вошло по имени Антониево-Сийского монастыря, в собрании которого было обнаружено в 1829 году. Но первоначально царь Иван Калита, как сказано в послесловии памятника (л. 216), повелел создать его для монастыря Богородицы на Двине, то есть для Успенской обители, располагавшейся на месте нынешнего села Лявля (других монастырей на Подвинье, тем более богородичных, в середине XIV века, как доподлинно известно, не было). Сейчас посетителям демонстрируют два листа оригинальной рукописной книги на пергаменте, заставку и миниатюру. На реставрацию из академического собрания Российской государственной библи­отеки она поступила в удручающем состоянии, главной причиной которому — датирующийся XVIII столетием кустарный переплет: мягкие картонные крышки, обернутые, в свою очередь, пергаментом (скорее всего, взятым с какой-то древней грамоты, на что указывает красочная орнаментальная рамка). Переплетчик жестко проклеил корешок, да еще и прошил его ремнями. Избыток клея со временем вызвал глубокие деформации, корешковая часть стала изгибаться в обратную сторону и разрываться. «Нам пришлось расшивать весь блок и восстанавливать каждый лист по отдельности, — говорит художник-реставратор Владимир Кочетков. — Старые материалы мы сохраняем, но конструктивный принцип переплета немного видоизменяем, чтобы при последующей работе с рукописью листы не травмировались».

Композиционной доминантой верхнего выставочного зала предстают расписные «небеса» из Кенозерского национального парка в Архангельской области. У верхней части убранства Тихвинской часовни (деревня Хвалинская) в прошлом веке оказалась трудная судьба. В 1930–1940-е годы навершие с главкой разобрали, роспись в интерьере забелили, а в помещении устроили магазин со складом. Добравшиеся до этого крайне редкого и старинного (как оказалось при внимательном рассмотрении, 1790 года) памятника энтузиасты в 1960–1970-е годы предприняли самодеятельную реставрацию. От нее, увы, оказалось больше вреда, чем пользы: вместе с побелкой оказался смыт красочный слой, истончившийся до такой степени, что через него проступал рисунок древесины.

«К счастью, кое-где под побелкой обнаружились наклеенные в советское время бумажные полосы. Под ними уцелели фрагменты первозданной росписи с плотным красочным слоем, — рассказывает пресс-секретарь Центра имени Грабаря Ирина Осипова. — По ним и удалось воссоздать всю композицию. Кроме того, колоссальные усилия были потрачены на борьбу с морозостойким жучком. Сильно деградировавшую древесину пришлось кое-где дополнять современным материалом». В Кенозерском национальном парке «небеса», видимо, разместят в одном из выставочных комплексов наподобие адаптированного к современным стандартам экскурсионной деятельности амбара; в Тихвинской же часовне, скорее всего, появится их полноразмерная копия в виде оцифрованной распечатки.

Покров на раку преподобного Пафнутия Боровского (вклад князя Лыкова-Оболенского датируется 1632–1633 годами) реставраторы получили с колоссальными иссечениями. Оказалось, дело в мучном клее, который обильно использовали при поновлении облачения примерно век назад. И снова кропотливейшая процедура: реставраторам пришлось тщательно вымывать чужеродный состав из структуры всей ткани, а деструктированные элементы восстанавливать нейтральной синтетикой точно такой же расцветки при помощи тончайшей, практически ювелирных размеров иглы.

Плащанице «Погребение Христа» не повезло уже в наши дни. В Псковский объединенный государственный музей-заповедник она поступила в 1925 году из единоверческой Троицкой церкви села Большое Загорье. В среднике облачения XVI века — многофигурная композиция «Положение во Гроб», по кайме золотыми нитями пущен текст песнопений Великой субботы. В Центр имени Грабаря плащаницу направили на плановую реставрацию, где с ней начали проводить подготовительные процедуры. А в 2010 году в здании случился пожар, в котором памятник не сгорел лишь чудом: на него с потолка свалились фрагменты штукатурки, защитившие нежный материал от пламени и от жара. Но все же и шелк, и нити декора понесли колоссальный урон, а холщовая основа местами прогорела насквозь. Так что результат восьмилетней скрупулезной работы мастерской реставрации тканей под руководством Елены Семечкиной иначе как удивительным не назовешь, и сейчас он впервые демонстрируется публично.

Пострадала в пожаре 2010 года и знаменитая «Псковская Одигитрия» — к счастью, не критично, и не столько от огня, сколько от воды, которой тушили пламя. Вообще эта икона XIII столетия (по мнению современных исследователей, она могла быть в иконостасе Богородице-Рождест­венского собора псковского Снетогорского монастыря) у московских реставраторов находится уже свыше полувека! Сначала Наталья Дунаева под микроскопом бережно, миллиметр за миллиметром удаляла один за другим позднейшие записи (на отдельных участках выявлено восемь слоев). Эстафету у нее приняла Марина Скутте, трудами которой авторская живопись полностью раскрыта. Сохранены вставки с позднейшими записями, от воска и клея зачищены стыки досок. Но тут о завершении работ говорить пока рано. «Нам еще предстоит по-настоящему почувствовать и понять эту икону, чтобы не допустить ситуации, когда она будет отреставрирована слишком хорошо. В нашем ремесле это тоже считается ошибкой», — объясняет заместитель директора Центра по научно-методической и выставочной работе Ольга Темерина.