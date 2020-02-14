Благодарственная восписуем Ти раби Твои

В ЗАЧАТЬЕВСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПО РОСПИСИ СОБОРНОГО ХРАМА

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.

Ныне существующий соборный храм Зачатьевского монастыря на Остоженке – третий по счету (не считая более древних деревянных) в истории обители. Его предшественник, возведенный, как предполагают, в начале XIX столетия Матвеем Казаковым, был уничтожен богоборческой властью. Теперь воссоздавать его убранство, о котором сохранились весьма скудные сведения, бессмысленно: в центре соборной площади красуется совсем другое здание с иными объемно-пространственными характеристиками и художественным наполнением.

«Мне посчастливилось и разработать, и реализовать концепцию убранства нового большого монастырского храма в строгом стилевом единообразии, - рассказывает заслуженный художник России Владимир Ананьев. – Это редкая творческая удача и ценнейший профессиональный опыт. Благодарен за доверие, оказанное мне насельницами монастыря по главе с игуменьей Иулианией (Каледой), которая неизменно уделяет нашей деятельности колоссальное внимание и никогда не отказывается от совета, если он нам бывает нужен. Этот процесс оказался сложным и многоэтапным. Около года ушло на согласование проекта. Под стенопись пришлось сбивать почти всю штукатурку, не менее трудоемкой оказалась специальная подготовка поверхностей под мозаику. Но результат, смею надеяться, того стоит...»

Иконописная программа стенописи общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров включает в себя 64 больших сюжета, прославляющих Пречистую Владычицу. Тематически она скомпонована из двух больших изобразительных ансамблей, взаимосвязанно дополняющих друг друга: галереи образов, повествующих о земной жизни Пречистой Девы, и иллюстративного ряда к тексту Акафиста. Стилевую основу для них Владимир Ананьин черпает в Московской иконописной школе, ориентируясь, как он сам признается, на период ее расцвета времен Дионисия.

Над поясом стенописи царит мозаичное убранство (общая площадь 350 кв.м). Ярусы ростовых фигур пророков и архангелов уходят по барабану к вершине купола и венчаются изображением Спаса Вседержителя диаметром восемь метров (см. Илл.) Художник оригинально и подчас остроумно решает задачу деликатного сопряжения двух больших компонентов, различающихся по самой технике. Своды арок и конх, оконные проемы и простенки сложной внутренней геометрии собора он использует как ритмически просчитанные акценты – взор плавно переходит от мозаичного убранства к стенописи и наоборот. Пока четверик собора не освобожден от строительных лесов. Но уже сейчас заметно: расписанные интерьеры не получились излишне «громкими». Они нисколько не заглушают работу зодчего – заслуженного архитектора России Андрея Оболенского, хотя, конечно, отныне «обречены» играть первую скрипку.

Во второй очереди работ художники перейдут на помещение главного алтаря. Завершат же свою деятельность они двумя боковыми приделами, трапезной частью храма и притвором.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Новый соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы сооружен во второй половине 2000-х годов после разборки школьного здания, возведенного в советское время на месте храма XIX века. По результатам археологического исследования территории, предшествовавшего строительным работам, церковная история места в середине Остоженки прослеживается со Средневековья и в современной московской историографии ассоциируется с первым расположением Алексеевского женского монастыря. В частности, об этом свидетельствуют обнаруженные надгробные плиты первой половины XIV — первой половины XVI вв. из древнего монастырского некрополя, а также найденный клад средневековых монет (свыше полутора сотен экземпляров).

Вероятно, Зачатьевский монастырь на этом месте основан в 1580-х годах. В письменном источнике как женское общежитие инокинь и монахинь он впервые упоминается в 1623 году. К революции здесь проживало 375 насельниц. После Великой Отечественной войны частично сохранялись фрагменты монастырской стены, Святые врата с надвратным храмом Нерукотворного образа Спасителя (реставрированы после передачи архитектурного ансамбля Церкви), старые трапезный корпус, кельи и перестроенный больничный корпус с Духосошественским храмом (реставрированы в советское время после постановки зданий на государственную охрану).