Благодарственная восписуем Ти раби Твои

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Ювелирная точность
Золото и серебро в Православии ценны не только как драгоценные металлы, но и как материалы, несущие определенную смысловую нагрузку. Золото символизирует солнце, свет истины и Самого Господа, а также первосвятительскую и архиерейскую власть. Серебро — нравственную чистоту и девство Пресвятой Богородицы. Ювелирное искусство во многих своих проявлениях связано с жизнью Церкви. В постиндустриальную эпоху ювелиры, как и многие другие мастера декоративно-прикладных искусств, оказались перед рядом вызовов, ответ на которые им предстоит найти. PDF-версия, Начало. PDF-версия, Окончание
14 февраля 2020 г. 10:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.    
3 января 2020 г. 15:45
«Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах»
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.    
25 декабря 2019 г. 14:12
Все там будем
Новый выставочный проект в рамках программы «Концепция образов и смыслов» в Музее им. Андрея Рублева начинается от гробовой доски. Если точнее – от колоды, причем в буквальном смысле слова. Прямо возле гардероба посетителей встречает выдолбленная из цельного ствола дерева домовина. Конечно, на произведение искусства в привычном понимании этот предмет не тянет: «экспонат» нашли на чердаке частного дома в Нижегородской области, где раньше жила семья старообрядцев. Дизайнерский ход нетривиальный и запоминающийся. Особенно если кому-то придет в голову примерить изделие под себя.
13 декабря 2019 г. 13:07
Нота как мишень
Для немногочисленных посвященных музыкантов узкий длинный зал в первом ярусе лаврской колокольни в Сергиевом Посаде — место поистине легендарное. Это постоянная репетиционная база основанного архимандритом Матфеем (Мормылем) братского хора Троице-Сергиевой лавры. Дождливым осенним вечером в гости к хористам впервые приехал регент Московского подворья — старший преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир Горбик. Не один — с десятком певчих своего клиросного хора. И не просто так, а для пользы дела — провести мастер-класс со студентами Московской духовной академии. Яркая, наполненная экспрессивными образами преподавательская манера Владимира Александровича помогла молодым людям за одну репетицию понять, при помощи какого приема клирошане создают атмосферу вечности, почему им категорически не рекомендуется петь «консерваторским» звуком и какую фразу знаменитого Шаляпина следует помнить в любое время дня и ночи.
9 октября 2019 г. 14:59
Правда жизни и правда веры
В этом году исполнилось 175-лет со дня рождения знаменитого русского художника Ильи Репина. Илья Ефимович Репин — художник-классик, один из столпов русской живописи, член Товарищества передвижников. Многие его картины нам знакомы со школьных лет: «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» и другие. Обычно Репина, как и большинство передвижников, воспринимают как художника, для которого социальные темы были самыми главными. В советское время о нем писали чуть ли не как о богоборце или, по крайней мере, о человеке, далеком от веры. Его картина «Отказ от исповеди» часто помещалась в антирелигиозные брошюрки. Но пристальное внимание к творчеству художника позволяет увидеть, что все обстоит иначе. ПДФ
18 сентября 2019 г. 16:10
Наследие Альфреда Парланда
Сегодня, 16 сентября 2019 года, исполняется 100 лет со дня кончины автора петербургского храма-памятника Воскресения Христова (Спас на Крови) Альфреда Александровича Парланда (1842–1919) — выдающегося архитектора, преподавателя, мастера акварели, археолога. Парланд прожил удивительно яркую жизнь, реализовав себя в разных областях. Но, безусловно, главным делом его жизни была архитектура. По проектам зодчего были построены десятки зданий по всей Российской империи — в основном церкви в русском стиле, в которых он продолжил дело своего любимого учителя Давида Ивановича Гримма, основоположника этого направления в архитектуре. PDF-версия
16 сентября 2019 г. 14:59
Зодчий станет дирижером
Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия
6 сентября 2019 г. 09:59
Врезаться в историю
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5 июля 2019 г. 18:59
Репортажи
Фото Владимира Ходакова
7 августа 2020 г. 10:00
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Благодарственная восписуем Ти раби Твои

В ЗАЧАТЬЕВСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПО РОСПИСИ СОБОРНОГО ХРАМА

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.

Ныне существующий соборный храм Зачатьевского монастыря на Остоженке – третий по счету (не считая более древних деревянных) в истории обители. Его предшественник, возведенный, как предполагают, в начале XIX столетия Матвеем Казаковым, был уничтожен богоборческой властью. Теперь воссоздавать его убранство, о котором сохранились весьма скудные сведения, бессмысленно: в центре соборной площади красуется совсем другое здание с иными объемно-пространственными характеристиками и художественным наполнением.

«Мне посчастливилось и разработать, и реализовать концепцию убранства нового большого монастырского храма в строгом стилевом единообразии, - рассказывает заслуженный художник России Владимир Ананьев. – Это редкая творческая удача и ценнейший профессиональный опыт. Благодарен за доверие, оказанное мне насельницами монастыря по главе с игуменьей Иулианией (Каледой), которая неизменно уделяет нашей деятельности колоссальное внимание и никогда не отказывается от совета, если он нам бывает нужен. Этот процесс оказался сложным и многоэтапным. Около года ушло на согласование проекта. Под стенопись пришлось сбивать почти всю штукатурку, не менее трудоемкой оказалась специальная подготовка поверхностей под мозаику. Но результат, смею надеяться, того стоит...»

Иконописная программа стенописи общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров включает в себя 64 больших сюжета, прославляющих Пречистую Владычицу. Тематически она скомпонована из двух больших изобразительных ансамблей, взаимосвязанно дополняющих друг друга: галереи образов, повествующих о земной жизни Пречистой Девы, и иллюстративного ряда к тексту Акафиста. Стилевую основу для них Владимир Ананьин черпает в Московской иконописной школе, ориентируясь, как он сам признается, на период ее расцвета времен Дионисия.

Над поясом стенописи царит мозаичное убранство (общая площадь 350 кв.м). Ярусы ростовых фигур пророков и архангелов уходят по барабану к вершине купола и венчаются изображением Спаса Вседержителя диаметром восемь метров (см. Илл.) Художник оригинально и подчас остроумно решает задачу деликатного сопряжения двух больших компонентов, различающихся по самой технике. Своды арок и конх, оконные проемы и простенки сложной внутренней геометрии собора он использует как ритмически просчитанные акценты – взор плавно переходит от мозаичного убранства к стенописи и наоборот. Пока четверик собора не освобожден от строительных лесов. Но уже сейчас заметно: расписанные интерьеры не получились излишне «громкими». Они нисколько не заглушают работу зодчего – заслуженного архитектора России Андрея Оболенского, хотя, конечно, отныне «обречены» играть первую скрипку.

Во второй очереди работ художники перейдут на помещение главного алтаря. Завершат же свою деятельность они двумя боковыми приделами, трапезной частью храма и притвором.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Новый соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы сооружен во второй половине 2000-х годов после разборки школьного здания, возведенного в советское время на месте храма XIX века. По результатам археологического исследования территории, предшествовавшего строительным работам, церковная история места в середине Остоженки прослеживается со Средневековья и в современной московской историографии ассоциируется с первым расположением Алексеевского женского монастыря. В частности, об этом свидетельствуют обнаруженные надгробные плиты первой половины XIV — первой половины XVI вв. из древнего монастырского некрополя, а также найденный клад средневековых монет (свыше полутора сотен экземпляров).

Вероятно, Зачатьевский монастырь на этом месте основан в 1580-х годах. В письменном источнике как женское общежитие инокинь и монахинь он впервые упоминается в 1623 году. К революции здесь проживало 375 насельниц. После Великой Отечественной войны частично сохранялись фрагменты монастырской стены, Святые врата с надвратным храмом Нерукотворного образа Спасителя (реставрированы после передачи архитектурного ансамбля Церкви), старые трапезный корпус, кельи и перестроенный больничный корпус с Духосошественским храмом (реставрированы в советское время после постановки зданий на государственную охрану).

7 августа 2020 г. 10:00
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