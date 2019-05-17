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18 февраля 2019 г. 18:40
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Репортажи
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ЖМП № 5 май 2019 /  14 июня 2019 г. 14:50
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Уходящая натура

ГИБНУЩАЯ СТЕНОПИСЬ В УБРАНСТВЕ СТАРИННЫХ ХРАМОВ НА ВЫСТАВКЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ "ИЗБОРСК"

Счет пребывающих в аварийном состоянии храмов на территории России идет на тысячи, руинированных церквей в статусе объектов культурного наследия — на сотни. Некоторые памятники безвозвратно утеряны, многие продолжают гибнуть: у реставраторов до них не доходят руки. Одна из главных задач — запечатлеть на картинах для будущих поколений, как выглядели внутренний интерьер и фасады разрушающихся сегодня храмов. PDF-версия

В Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина на этой ниве трудится отдельное подразделение — Мастерская церковно-исторической живописи. «Мастерскую открыли по инициативе моего учителя по Академии художеств Андрея Мыльникова, которому 22 февраля этого года исполнилось бы 100 лет. Он хоть и делал профиль Ленина, но — наверное, единственный из числа художников-руководителей советской эпохи — прекрасно понимал необходимость и возможность использования в современном искусстве священных художественных форм, созданных в рамках Церкви. Не в последнюю очередь, думаю, потому, что его отца расстреляли большевики, когда самому Андрею Андреевичу шел второй месяц», — рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» руководитель мастерской, заслуженный художник РФ Александр Крылов. По его словам, именно благодаря Мыльникову у нас в стране сейчас лучшая в Европе школа рисунка, и художники академической традиции имеют возможность развиваться дальше. Еще одна заслуга академика Мыльникова — запуск системы копирования стенописи православных храмов, находящихся на грани гибели. Сейчас по стране этим занимаются порядка тысячи мастеров, в основном церковных, фиксирующих образцы, которые потом можно будет использовать в храмах-новостройках.

На мини-выставке «Сельские храмы России» представлены работы копиистов мастерской с фиксацией двух крупных соборов в Центральной России. Оба памятника переданы верующим, но в разном состоянии. Впрочем, гибнущие фрески есть и там, и там. Никольский собор в Краснохолмском Антониевом монастыре сложен из белого камня в 1481–1493 годах (это один из древнейших архитектурных памятников Тверской области), а взорвали его в 1930-е годы. «Три стены храма при этом уцелели, что свидетельствует о точнейшем инженерном расчете автора, — восхищается Крылов. — Над этим проектом, думаю, трудился кто-то из фряжских корифеев — итальянских гениев уровня Алевиза, приглашенный, скорее всего, великим князем Московским, но перекупленный Тверским».

Помимо запечатлевшего соборные руины пейзажа на холсте в экспозиции представлена точная масштабная картограмма северной стены (в технике темперы) с сохранившимися фрагментами фресок (роспись в стиле раннего классицизма датируется XVII столетием). Кстати, епархиальное священноначалие нацелено на воссоздание монастырских храмов, а бы­вшая обитель уже шесть лет действует в статусе архиерейского подворья. Но из-за колоссальной сметы даже к проекту реставрации приступить не удалось; богослужения регулярно совершаются в ближайшей уцелевшей церкви — приходской, Зосимо-Савватьевской, в шести сотнях метров от обители.

Корпус работ, запечатле­вших убранство другого храма, выполнен на Ярославщине, в селе Великое (Гаврилов-Ямский район). Для победителя шведов в Полтавском сражении фельдмаршала Аникиты Репнина это имение стало в прямом смысле царским подарком, полученным от самого государя. В 1712 году помещик сложил тут из кирпича Богородице-­Рождественскую церковь.

«Расписывали ее позднее — уже при Екатерине, — продолжает Крылов. — Это лебединая песня последнего поколения ярославских изографов, которых выгнали из родных монастырей из-за политики секуляризации, проводившейся по инициативе императрицы. Их стиль поистине великолепен! Теперь краски поблекли, да и сами фрески в патине. Но эти работы выявляют форму с такой пластической силой и ясностью, которые можно поставить в один ряд с творениями "последнего венецианца" Джованни Тьеполо».

Богородице-Рождественская летняя церковь посредством семиярусной колокольни соединяется с зимней — Покровской. Об этом архитектурном ансамбле говорят как о «великосельском кремле», а часы на звоннице, по свидетельству современников, прежде отсчитывали прошедшее с Полтавской битвы время. Обе дошедшие до нас церкви в Великом действуют, однако в холодном храме, состоящем в государственной собственности, фрески находятся на грани гибели. На выставке представлены копии (в технике темперы) двух композиций. В составе каждой из них — Ангелы, носящие образ Спаса Нерукотворного и Феодоровскую икону Божией Матери.

Выставка открыта до 30 июня в Музее истории г. Печоры (филиал ГМЗ «Изборск»). Адрес: Псковская область, Печоры, ул. Международная, 3.

14 июня 2019 г. 14:50
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