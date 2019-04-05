«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»

В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.

Тематически фотографии проекта разделены на три зоны: «Партнерский приход» (о взаимодействии настоятеля с мирянами в общине), «Жизнь не для себя» (о фигуре священнослужителя в социуме малого города), «Священник везде» (о социальном служении клириков в школах, в тюрьмах, в домах престарелых). Выставка открыта до 16 мая. Беседу с научным руководителем проекта социологом протоиереем Николаем Емельяновым читайте в одном из ближайших номеров «Журнала Московской Патриархии».