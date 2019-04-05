«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Что скрывали холсты в алтаре
Восстановленная в прошлом году Архитектурно-реставрационным товариществом «АРТ» монументальная живопись в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке — один из лучших примеров современных реализованных проектов по воссозданию церковного убранства. Столкнувшись со сложной многослойной структурой позднейших записей и поновлений, реставраторы сумели раскрыть самые старые (из уцелевших) композиции в алтаре и сводах четверика и восстановили их в кратчайшие сроки. PDF-версия
5 апреля 2019 г. 13:50
В Гродно открылся XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест»
В крупнейшем на сегодня из организуемых силами Русской Православной Церкви хоровых форумов с престижнейшей конкурсной составляющей участвует 41 коллектив из Белоруссии, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.
21 февраля 2019 г. 09:35
Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
История коллекции старинных икон с чердака Митрополичьих палат в древнем Ярославле заставляет задуматься о многом. Этот удивительный, поистине детективный сюжет, где оказались густо перемешаны кровавая революция 1917-го и самоотверженность музейных работников, репрессии 1930-х годов и длительный архивный поиск, бои Гражданской войны и впечатляющий результат многолетней реставрации подчас руинированных живописных памятников, - достоин если не эффектного блокбастера, то по крайней мере вдумчивого и внимательного осмысления, кто такие мы в современном мире и чем оправдаемся перед потомками.
18 февраля 2019 г. 18:40
Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств
Вчера, 28 ноября, в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» для публики открылась выставка «Иконы Каргополья. Возрождение», демонстрирующая полторы сотни памятников иконописи и деревянной пластики XV — XIX веков из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).
29 ноября 2018 г. 16:50
В огне не горят, в веках не тонут
Крупнейшему в России реставрационному центру, традиционно ориентированному на работу с провинциальными музеями, в этом году исполняется ровно век. К круглой дате здесь подготовили масштабную выставку «Век ради вечного», на которой представлены результаты работы реставраторов всех 13 профильных мастерских и трех региональных филиалов (архангельского, вологодского и костромского). PDF-версия
12 ноября 2018 г. 09:58
Брань у Белого дома, или Президент с Матиасом Рустом на «иконе»
Профессиональное сообщество иконописцев пришло в движение. В этом году сразу на нескольких престижных площадках прошли содержательные дискуссии, в рамках которых ставились непростые вопросы о путях развития иконописи, о сковывающих ее развитие барьерах и о возможных способах их преодоления. Суммируя сказанное в ходе обсуждений, «Церковный Вестник» сформулировал пять главных проблем современного иконописания и предлагает экспертам их прокомментировать.
4 октября 2018 г. 14:58
У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Смоленской епархии состоялись торжества, посвященные празднику иконы Божией Матери «Одигитрия», которая пребывает в Успенском кафедральном соборе города Смоленска. В этот день, 10 августа в соборе служили три Литургии: ночью, в семь и десять утра, чтобы все желающие могли исповедоваться и причаститься. На позднем богослужении свои молитвы к Владычице Небесной возносили восемь архипастырей из России, Беларуссии и Украины. А затем состоялся праздничный концерт и мастер-классы для детей по народному творчеству. Но уже накануне праздника, с вечера, к Смоленской Надвратной иконе Божией Матери «Одигитрия» выстроилась очередь из паломников и участников крестного хода Витебск-Смоленск. 
11 августа 2018 г. 13:45
В Мариинском театре Петербурга состоялся концерт «Царский путь к святым»
10 апреля 2018 года в Мариинском театре Санкт Петербурга состоялся Большой Пасхальный концерт «Царский путь к святым», посвященный памяти семьи последнего российского императора Николая II. Мероприятие приурочено к 100-летию трагической гибели святых Царственных страстотерпцев.
12 апреля 2018 г. 16:12
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
В Неделю преподобной Марии Египетской 25 марта в столичном храме во имя святителя Тихона Патриарха Всероссийского при участии трех приходских хоров (праздничного, народного и детского из воскресной школы «Лествица») прошла премьера концертного исполнения поэмы святителя Иоасафа Белгородского «Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными, происходящая в человеке-путнике всегда, особенно в дни святой великой Четыредесятницы, описанная по порядку ее седмиц поэтическим образом».
27 марта 2018 г. 14:30
Новости
Одна из работ проекта. Фото Сергея Пронина
18 апреля 2019 г. 18:50
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«Жизнь жительствует. Священник в малых городах»: выставка в Лиховом переулке в рамках фестиваля ПСТГУ «Весна духовная. На пути к Пасхе»

В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.

Тематически фотографии проекта разделены на три зоны: «Партнерский приход» (о взаимодействии настоятеля с мирянами в общине), «Жизнь не для себя» (о фигуре священнослужителя в социуме малого города), «Священник везде» (о социальном служении клириков в школах, в тюрьмах, в домах престарелых). Выставка открыта до 16 мая. Беседу с научным руководителем проекта социологом протоиереем Николаем Емельяновым читайте в одном из ближайших номеров «Журнала Московской Патриархии».

18 апреля 2019 г. 18:50
Ключевые слова: выставка, ПСТГУ
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Что скрывали холсты в алтаре
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Иконы из разоренных ярославских храмов в экспозиции Государственного Исторического музея
Шедевры каргопольской иконописи демонстрируются на выставке в Российской академии художеств
В огне не горят, в веках не тонут
Брань у Белого дома, или Президент с Матиасом Рустом на «иконе»
У иконы Божией Матери «Одигитрия» XVII и XIX веков были разные лики
В Мариинском театре Петербурга состоялся концерт «Царский путь к святым»
В Москве состоялась премьера концертного исполнения великопостной поэмы святителя Иоасафа Белгородского
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Новые статьи
На линии огня
Летом риск пожара особенно высок. Справедливо это не только в отношении гражданских сооружений, но и монастырей, приходских храмов, любых церковных строений. Как снизить вероятность ЧП? Как правильно эксплуатировать свои объекты, чтобы инспекторы Госпожнадзора не выписывали штрафы общинам?
16 апреля 2019 г.
Капеллан дальнего плавания
Слово «капеллан» перестало быть чужеродным для нашего уха, но в массовом сознании прочно ассоциируется с представителями военного флотского духовенства. Меж тем это лишь одно из его значений. Традиции капелланского служения предполагают духовную помощь не только военным, но и гражданским морякам. В морских державах, где эта деятельность не прерывалась, она опирается на богатейшие традиции. В современной же России служба гражданских капелланов представлена в виде единственной точки на карте — в морском порту Новороссийск. PDF-версия
12 апреля 2019 г. 12:50
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций). 
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ
Во II полугодии начнется заявочная кампания на участие епархий в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. И нужно уже сейчас готовить пакет документов установленного образца в Финансово-хозяйственное управление* для включения объектов той или иной епархии в список к рассмотрению на финансирование реставрации (или проектирования) объектов культурного наследия. Но может случиться, что средства на реставрацию  храмов получат недобросовестные подрядчики, и не освоенная часть средств вернется обратно в бюджет, а главный недостаток в том, что полный объем работ так и останется не выполнен.
8 апреля 2019 г. 12:45