версия для печати Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви: «В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение — перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок. Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии». Ранее планировалось, что торжества в обители пройдут 19-20 мая, в Праздник иконы Божьей Матери «Жировичская». Как сообщалось ранее, 20 апреля после госпитализации наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, которая произошла , в монастыре был введен карантин. Как сообщается на сайте епархии в настоящее время владыка находится на реабилитации. В майском номере «Журнала Московской Патриархии», к юбилею, будут опубликованы материалы о истории и современной жизни Успенского Жировичского монастыря. Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/yubiley_zhirovichey_otlogen_10847/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/10850/10850.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок.</span></a></div></div>