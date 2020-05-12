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Успенский Жировичский монастырь. Фото из архива монастыря
12 мая 2020 г. 13:40
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Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии

В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви: «В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение — перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок. Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии». Ранее планировалось, что торжества в обители пройдут 19-20 мая, в Праздник иконы Божьей Матери «Жировичская». Как сообщалось ранее, 20 апреля после госпитализации наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, которая произошла , в монастыре был введен карантин. Как сообщается на сайте епархии в настоящее время владыка находится на реабилитации. В майском номере «Журнала Московской Патриархии», к юбилею, будут опубликованы материалы о истории и современной жизни Успенского Жировичского монастыря.

12 мая 2020 г. 13:40
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