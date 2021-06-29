Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Число храмов в продолжающем пополняться реестре аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию председателя Патриаршего совета по культуре митропо­лита Псковского и Порховского Тихона, приближается к четырем тысячам. По суммарным оценкам епархиальных древлехранителей, уже подавших сведения священноначалию, высок риск обрушения в ближайшее десятилетие примерно у тысячи церквей. PDF-версия.
29 июня 2021 г. 15:00
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Было бы наивно полагать, что бурное развитие интернета полностью обойдет современный клирос. Репетиции церковных хоров посредством видеосвязи, правда, остаются пока экзотикой (причем это как раз тот случай, когда экзотики в обыденной жизни хотелось бы меньше), но регенты все чаще просят претендентов на вакантные места в составах хоров высылать записи сво­его пения через современные интернет-протоколы (например, мессенджеры). Еще раньше регенты освоили преимущества Всемирной сети для обмена хоровыми партитурами. О них и поговорим подробнее. PDF-версия.
23 июня 2021 г. 19:00
Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов
Дорога в подмосковное село Акулово известна не одному поколению верующих. Здесь находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже свыше полувека служит настоятелем митрофорный протоиерей Валериан Кречетов. К нему приезжают за духовным советом и утешением, кажется, со всей страны. Эта дорога известна и многим священникам, поскольку долгие годы отец Валериан был старшим духовником Московской епархии и его любят многие поколения священников за его пастырскую муд­рость и сердечность. PDF-версия.
7 июня 2021 г. 16:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 мая 2021 г. 14:00
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
В истории Русской Церкви 1906 год ознаменован дискуссией, состоявшейся в преддверии Всероссийского Церковного собора. Важнейшей темой, рассматривавшейся на заседаниях Особого Присутствия, известного в исторической литературе более под именем Предсоборного, стало проектирование состава и структуры ожидаемого Собора, правомочий участников соборной работы, порядка работы Собора, а также моделирование системы высшего церковного управления, призванной прийти на смену существовавшей в то время синодальной форме. Еще одним вопросом, обратившим на себя внимание экспертов Присутствия, стали церковно-государственные отношения, которые нуждались в корректировке как по причине изменений государственной политики в религиозной сфере, так и в связи с намеченной реформой в области высшего церковного управления. PDF-версия.
21 мая 2021 г. 16:00
Поехали, Лавру открывают
О первых впечатлениях от увиденного в только что открытой Свято-Троицкой Сергиевой лавре вспоминает секретарь Святейшего Патриарха Кирилла по г. Москвепротопресвитер Владимир Диваков. PDF-версия.
19 мая 2021 г. 16:30
Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Переход от уничтожения Церкви к политике использования ее для мобилизации сил и средств в борьбе с внешним врагом произошел во время Великой Отечественной войны, что ознаменовалось широко известной встречей трех митрополитов со Сталиным. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) для обсуждения нужд Церкви и перспектив ее жизни. Через несколько дней в Москву доставили 19 выживших в лагерях и ссылках архиереев для проведения Собора, который избрал Патриархом митрополита Сергия (Страгородского). Церковь, как сообщалось в прессе, получила «всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». PDF-версия.
17 мая 2021 г. 13:30
Как открывали Лавру
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14 мая 2021 г. 17:00
Пасха в Иерусалиме
На Святой Земле несет свою миссию древнейший Иерусалимский патриархат. На территории Израиля и Палестинской автономии проживают православные арабы, греки, русские, представители других народностей, для которых Пасха является главным праздником года и торжеством жизни. Но место празднования и разность исторических характеров отличают празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, от празднования в России и Греции, Грузии или Сербии. Рассказ священника Русской духовной миссии прото­иерея Игоря Пчелинцева описывает особенности богослужебной практики Иерусалимской Церкви и обычаи празднования Воскресения Христова на Святой Земле. PDF-версия.
1 мая 2021 г. 14:00
Новости
Обложка июньского номера "Журнала Московской Патриархии" (№6, 2021). Икона Божией Матери Владимирская.
ЖМП № 6 июнь 2021 /  1 июля 2021 г. 14:00
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

В день Пятидесятницы ожидание и страх учеников сменяются призывом идти и учить все народы вере Христовой. Церковь рождается не только в сам момент ниспослания Святого Духа на апостолов, но продолжает рождаться вместе с проповедью о Христе, с приложением новых членов в общину. Ниспослание Духа Святого — не однократное, но постоянно длящееся событие созидания Церкви. И духовенство в своем служении оказывается соучастником этого созидательного процесса.

Святой Дух сегодня действует точно так же, как Он действовал две тысячи лет назад. Не будем думать, что тогда было обильное излияние благодати Духа Святого, а сейчас оно оскудело. Наши слова, которые мы обращаем к людям, могут быть в той же мере наполнены благодатью Святого Духа, как и слова апостолов, когда они заговорили на разных языках. Но мы не должны забывать о своей части ответственности в этом богочеловеческом деле. Мы призваны словами и делами нести людям любовь и веру, а не заражать их злобой или политическими лозунгами. В век почти абсолютной публичности любое слово священника, любой его жест становятся частью его проповеди, частью его свидетельства о Христе. Нам негде укрыться, мы всегда на свещнице, не только когда находимся на церковном амвоне. Как важно именно сегодня, когда слово теряет свое значение, нам с вами учиться говорить о своей вере.

Учиться говорить — это значит и учиться слушать. Дискуссия как форма диалога становится чем-то совер-шенно непонятным современному человеку. В этом смысле нам важен внутрицерковный опыт прямого и честного обсуждения, которое ведется в Межсоборном присутствии, очередной пленум которого завершился не так давно в Москве. Можно сказать, что в такой совместной работе, несомненно, исполняется то действие Святого Духа, которое созидает Церковь.Будем и в дни после Пятидесятницы молиться о том, чтобы Дух Святой всегда вдохновлял нас на труды, на проповедь, на созидание Церкви, чтобы наше соучастие в этом богочеловеческом деле было всегда ответственным и наполненным смыслом.

 

Содержание номера:

 
Официальная хроника

 
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви


Уроки столетия

■Михаил Шкаровский. Благословение на подвиг. К 80-летию послания Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия от 22 июня 1941 года

■Все слилось в один продолжительный день... Воспоминания священников о войне

■Инокиня Севастиана (Амарцева), Алексей Ермолюк. Стреляйте, а монастырь выселять не позволим. К 100-летию закрытия богоборцами Челябинской Одигитриевской женской обители


Человек Церкви

■Иерей Александр Волков, иерей Игорь Палкин. Протоиерей Лев Махно


Праздники

■Ирина Языкова. Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет! К 500-летию чудесного спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.

■Елена Алексеева. В Толмачи на поклон к Владимирской


Церковная жизнь

■Протоиерей Валериан Кречетов. Я свой выбор сделал в детстве 800-летие Александра Невского

■Моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих12 июня начались четыре крестных хода с мощами Александра Невского по городам России и Беларуси

■Дмитрий Мироненко. Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь


Летопись святости

■Галина Гадалова. Небесный заступник Тверской земли К 500-летию со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского
Катехизация

■Алексей Реутский. Невольник не богомольник. Катехизация сегодня: опыт, проблемы, перспективы


Храмоздатель

■Андрей Оболенский. Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности


Чтение

■Дмитрий Анохин. Богословие пастырства для будущих священнослужителей. Вышел в свет новый учебник для студентов бакалавриата теологии

■Новые книги издательского дома «Познание»


Музейный гид

■Павел Константинов. Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище. Главные выставочные проекты к юбилею святого благоверного Александра Невского: от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга


Вечная память

■Протоиерей Геннадий Андриянов

■Протоиерей Лев Семенов

1 июля 2021 г. 14:00
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Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Как открывали Лавру
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