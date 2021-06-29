Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

В день Пятидесятницы ожидание и страх учеников сменяются призывом идти и учить все народы вере Христовой. Церковь рождается не только в сам момент ниспослания Святого Духа на апостолов, но продолжает рождаться вместе с проповедью о Христе, с приложением новых членов в общину. Ниспослание Духа Святого — не однократное, но постоянно длящееся событие созидания Церкви. И духовенство в своем служении оказывается соучастником этого созидательного процесса.

Святой Дух сегодня действует точно так же, как Он действовал две тысячи лет назад. Не будем думать, что тогда было обильное излияние благодати Духа Святого, а сейчас оно оскудело. Наши слова, которые мы обращаем к людям, могут быть в той же мере наполнены благодатью Святого Духа, как и слова апостолов, когда они заговорили на разных языках. Но мы не должны забывать о своей части ответственности в этом богочеловеческом деле. Мы призваны словами и делами нести людям любовь и веру, а не заражать их злобой или политическими лозунгами. В век почти абсолютной публичности любое слово священника, любой его жест становятся частью его проповеди, частью его свидетельства о Христе. Нам негде укрыться, мы всегда на свещнице, не только когда находимся на церковном амвоне. Как важно именно сегодня, когда слово теряет свое значение, нам с вами учиться говорить о своей вере.

Учиться говорить — это значит и учиться слушать. Дискуссия как форма диалога становится чем-то совер-шенно непонятным современному человеку. В этом смысле нам важен внутрицерковный опыт прямого и честного обсуждения, которое ведется в Межсоборном присутствии, очередной пленум которого завершился не так давно в Москве. Можно сказать, что в такой совместной работе, несомненно, исполняется то действие Святого Духа, которое созидает Церковь.Будем и в дни после Пятидесятницы молиться о том, чтобы Дух Святой всегда вдохновлял нас на труды, на проповедь, на созидание Церкви, чтобы наше соучастие в этом богочеловеческом деле было всегда ответственным и наполненным смыслом.

Содержание номера:



Официальная хроника



■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви



Уроки столетия

■Михаил Шкаровский. Благословение на подвиг. К 80-летию послания Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия от 22 июня 1941 года

■Все слилось в один продолжительный день... Воспоминания священников о войне

■Инокиня Севастиана (Амарцева), Алексей Ермолюк. Стреляйте, а монастырь выселять не позволим. К 100-летию закрытия богоборцами Челябинской Одигитриевской женской обители



Человек Церкви

■Иерей Александр Волков, иерей Игорь Палкин. Протоиерей Лев Махно



Праздники

■Ирина Языкова. Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет! К 500-летию чудесного спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.

■Елена Алексеева. В Толмачи на поклон к Владимирской



Церковная жизнь

■Протоиерей Валериан Кречетов. Я свой выбор сделал в детстве 800-летие Александра Невского

■Моли спасти Отечество твое, и вся притекающия к раце мощей твоих12 июня начались четыре крестных хода с мощами Александра Невского по городам России и Беларуси

■Дмитрий Мироненко. Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь



Летопись святости

■Галина Гадалова. Небесный заступник Тверской земли К 500-летию со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского

Катехизация

■Алексей Реутский. Невольник не богомольник. Катехизация сегодня: опыт, проблемы, перспективы



Храмоздатель

■Андрей Оболенский. Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности



Чтение

■Дмитрий Анохин. Богословие пастырства для будущих священнослужителей. Вышел в свет новый учебник для студентов бакалавриата теологии

■Новые книги издательского дома «Познание»



Музейный гид

■Павел Константинов. Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище. Главные выставочные проекты к юбилею святого благоверного Александра Невского: от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга



Вечная память

■Протоиерей Геннадий Андриянов

■Протоиерей Лев Семенов