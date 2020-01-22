В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Белорусский Экзархат — 30 лет истории
Беларусь — союзное государство, у которого с Россией всегда были партнерские, добрососедские отношения. Свою роль в этом играет и Белорусская Православная Церковь, уже пять лет ее возглавляет Патриарший Экзарх Мит­рополит Минский и Заславский Павел. Какие задачи сегодня приоритетны для нее, как стро­ятся отношения с государственной властью, испытывает ли Церковь кадровые проблемы и каковы перспективы теологии и введения ОПК в школах в качестве обязательного предмета, Его Высокопреосвященство рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии».  
22 января 2020 г. 13:50
Архипастырь Эстонской земли
В декабрьском номере "Журнала Московской Патриархии" будет опубликован материал о служении Патриарха Алексия II на Эстонской земле, которой он посвятил большую часть своей жизни. Его Святейшеству удалось отстоять предписанные к закрытию в эпоху хрущевских гонений храмы и монастырь, сохранить в них молитвенную жизнь. После избрания на первосвятительский престол Алексию II пришлось противостоять Константинополю, чтобы защитить приходы Русской Православной Церкви в Эстонии уже от притязаний Фанара. О том, какие задачи ставил перед собой епископ Таллинский и Эстонский Алексий, с какими трудностями столкнулся в их решении и как их удалось преодолеть "Журналу Московской Патриархии" рассказала аспирант ПСТГУ Марина Непочатова.    
5 декабря 2019 г. 11:37
Архимандрит Савва (Мажуко): Языков проповеди очень много
Современные информационные технологии, в особенности активно развивающиеся социальные сети, создают новые возможности для евангельской проповеди. Священники не только пишут книги, выступают на радио и телевидении, они осваивают соцсети и  YouTube, становятся популярными блогерами. О том, как отбирать темы и на каком языке говорить со столь широкой аудиторией, сохраняя собственный стиль, размышляет архимандрит Савва (Мажуко) из Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля (Беларусь). ПДФ - версия
26 ноября 2019 г. 14:40
На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффе (Тель-Авив)
7 ноября в Яффе (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. 
7 ноября 2019 г. 18:20
В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну
В бразильском городе Кампина-дас-Миссоес в штате Риу-Гранди-ду-Сул торжественно отметили 110 лет со времени прибытия первых русских переселенцев на Южноамериканский континент и 107-летия со дня создания русского прихода.
29 октября 2019 г. 15:09
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.  
28 октября 2019 г. 16:17
Услышьте клирошан
Сегодня, 24 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя открывается Второй Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви, работа которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в российской столице по 26 октября. О его повестке и о способах регистрации в качестве делегата и вольного слушателя «Церковному Вестнику» рассказывает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси (далее – Совет) настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
23 октября 2019 г. 15:30
Служитель Богу и людям
В истории Русской Церкви второй половины XX века, пожалуй, нет более известного, яркого имени, чем имя мит­рополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Выдающийся церковный деятель советского времени, владыка отошел ко Господу 40 лет назад, но память о нем жива и поныне. PDF-версия.  
9 октября 2019 г. 16:09
Райский сад на земле
Прихрамовая территория — словно церковная сень, которая приглашает молящихся в храм и помогает им на пороге храма оставить повседневную житейскую суету. Талантливая организация прилегающего к храму зеленого участка зачастую не только настраивает на молитву, но и способствует первому общению со священнослужителем — ведь желание просто погулять, отдохнуть в монастырском или приходском саду со временем может перерасти в стремление к воцерковлению. Тем не менее единых подходов к ландшафтному озеленению в Церкви, как ни странно, до сих пор нет, и это направление продолжает оставаться полем для экспериментов архитекторов и садовников. «Журнал Московской Патриархии» представляет несколько удачных проектных и уже реализованных на практике решений, которые можно рассматривать в качестве ориентиров при благоустройстве прихрамовых земельных участков. PDF-версия, часть 1 (начало)
20 сентября 2019 г. 09:59
Новости
Храм Рождества Богородицы, с.Телеково, Тутаевский район
31 января 2020 г. 17:56
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В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов

В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов. Таковы данные реестра, составленном Патриаршим советом по культуре (ПСК) на основании информации, полученной из 110 епархий. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, состоявшемся на XXVIII Рождественских чтениях сообщила руководитель отдела культурного наследия ПСК Светлана Анохина. Она также назвала епархии, где на сегодняшний больше всего полуразрушенных храмов. Это Московская (областная) епархия (123 храма), Белёвская (154), Калужская (103), Казанская (109), Лысьевская (169), Липецкая (130), Вологодская (145), Тверская (181), Шуйская (234).

     Светлана Анохина указала и на такую закономерность: если в законсервированном храме не проводятся богослужения, хотя бы несколько раз в год, он все равно разрушается через 3-5 лет или местные жители растаскивают стройматериалы, которыми проведена консервация. Интересно, что по ее статистике в небольших епархиях богослужения (в частности, на престольные или на двунадесятые праздники) проводятся намного чаще, чем в крупных епархиях.
     Очевидная вещь: чтобы храм не погиб, нужно сформировать в нем общину. Но как это сделать, если в округе никто не живет? Свое решение предложил руководитель проекта «Общее дело» священник Алексий Яковлев. С этого года, начиная с Рождества «Общее дело» совместно с Комиссией по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы запустило два проекта: «Рождество в каждом храме» и «Пасха в каждом храме». Суть их в том, чтобы собрать и объединить желающих помолиться на Рождество или на Пасху в полуразрушенном храме, где богослужений не было уже очень давно. Для этого вам могут бесплатно прислать свечи, иконы, необходимые молитвы, методичку как организовать богослужение мирским чином, а в случае Пасхи — как организовать крестный ход. На Рождество удалось охватить 60 храмов. Рождественские богослужения, впервые после закрытия, прошли в самых разных областях России: Новосибирской, Воронежской, Ярославской, Ивановской, Липецкой, в Красноярском крае и др. «Важно, что таким образом создается прецедент, когда храм вновь становится местом молитвы спустя десятки лет, хотя там и нет постоянных прихожан. Но зато есть люди, кто готов о нем позаботиться», - сказал отец Алексий. 
  Одновременно с посещением этого храма можно проводить фото фиксацию и обмеры, для этого «Общее дело» разработало специальные методички — это будет очень полезно для епархиального древлехранителя.
Для проведения такого праздничного богослужения, по опыту отца Алексия, нужно объединить усилия трех епархиальных отделов: миссионерского, информационного и молодежного. Это праздник может стать незабываемым. «Когда мы вместе молимся в храме, где не было молитвы 70-80 лет, а последнего священника расстреляли в годы безбожия, возникает ощущение, что этот батюшка молится рядом с вами»,- заключил священник. Если вы хотите участвовать в проекте "Пасха в каждом храме" сообщаем контакты тех, кто может в этом помочь: +79850075846

 

31 января 2020 г. 17:56
Ключевые слова: молитва
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В Бразилии прошли торжества в честь юбилея русской иммиграции в эту страну
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
Услышьте клирошан
Служитель Богу и людям
Райский сад на земле
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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
Минувшей осенью Министерство просвещения России опубликовало для общественного обсуждения новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Как следовало из текста проекта на федеральном портале «Нормативные правовые акты», из школьного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предполагалось исключить все четыре конфессиональных модуля, оставив лишь два — основы светской этики и основы мировых религиозных культур. Как это соотносится с методической разработкой государственными органами целой новой предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России, к чему готовиться родителям будущих четвероклассников и не пропадут ли втуне методические наработки по преподаванию основ православной культуры в средней школе, «Журнал Московской Патриархии» узнал у председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. PDF-версия.  
31 января 2020 г. 12:00
В мае 2020 года состоится I Всероссийский форум православных экскурсоводов
В мае этого года состоится I Всероссийский форум экскурсоводов, чья профессиональная деятельность связана с экскурсиями на объектах культурного наследия, относящихся к памятникам Русской Православной Церкви. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, прошедшем в рамках XXVIII Рождественских чтений, рассказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
28 января 2020 г. 23:30
Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных
В ОВЦС состоялась секция  XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи  душевнобольным и делились случаями из практики.
27 января 2020 г. 18:50
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
К Святкам ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки православного искусства,порадовали экспозициями практически на любой вкус — выстроенными как академически, таки по современной интерактивной методике. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них стоит обратить особое внимание. PDF-версия
24 января 2020 г. 10:00
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59