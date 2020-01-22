В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов

В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов. Таковы данные реестра, составленном Патриаршим советом по культуре (ПСК) на основании информации, полученной из 110 епархий. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, состоявшемся на XXVIII Рождественских чтениях сообщила руководитель отдела культурного наследия ПСК Светлана Анохина. Она также назвала епархии, где на сегодняшний больше всего полуразрушенных храмов. Это Московская (областная) епархия (123 храма), Белёвская (154), Калужская (103), Казанская (109), Лысьевская (169), Липецкая (130), Вологодская (145), Тверская (181), Шуйская (234).

Светлана Анохина указала и на такую закономерность: если в законсервированном храме не проводятся богослужения, хотя бы несколько раз в год, он все равно разрушается через 3-5 лет или местные жители растаскивают стройматериалы, которыми проведена консервация. Интересно, что по ее статистике в небольших епархиях богослужения (в частности, на престольные или на двунадесятые праздники) проводятся намного чаще, чем в крупных епархиях.

Очевидная вещь: чтобы храм не погиб, нужно сформировать в нем общину. Но как это сделать, если в округе никто не живет? Свое решение предложил руководитель проекта «Общее дело» священник Алексий Яковлев. С этого года, начиная с Рождества «Общее дело» совместно с Комиссией по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы запустило два проекта: «Рождество в каждом храме» и «Пасха в каждом храме». Суть их в том, чтобы собрать и объединить желающих помолиться на Рождество или на Пасху в полуразрушенном храме, где богослужений не было уже очень давно. Для этого вам могут бесплатно прислать свечи, иконы, необходимые молитвы, методичку как организовать богослужение мирским чином, а в случае Пасхи — как организовать крестный ход. На Рождество удалось охватить 60 храмов . Рождественские богослужения, впервые после закрытия, прошли в самых разных областях России: Новосибирской, Воронежской, Ярославской, Ивановской, Липецкой, в Красноярском крае и др. «Важно, что таким образом создается прецедент, когда храм вновь становится местом молитвы спустя десятки лет, хотя там и нет постоянных прихожан. Но зато есть люди, кто готов о нем позаботиться», - сказал отец Алексий.

Одновременно с посещением этого храма можно проводить фото фиксацию и обмеры, для этого «Общее дело» разработало специальные методички — это будет очень полезно для епархиального древлехранителя.