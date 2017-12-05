В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая

В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а разграблении обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви. Чудотворный образ уже третий год приносят в праздник святителя Николая Чудотворца на несколько дней в толмачевский храм для поклонения, и у каждого есть возможность к ней приложиться.

«Сколько лет этот образ святителя Николая был недоступен для верующих, но, видимо, промыслом Божиим он сохранился, чтобы утвердить нас в вере, утвердить в Православии, в той Истине, которой служил святитель Николай,- отметил в своей проповеди настоятель храма Николай Соколов. - Я верю, что настанет время и он займет свое место там, где пребывал несколько веков. -Но мы не знаем всех промыслов Божиих о нас». Священник рассказал, что у него хранится резолюция патриарха Алексия II на одно из многочисленных писем верующих о возвращении их храмам и монастырям, хранящихся в Третьяковке, иконах. «Усильте свои молитвы и в свое время Господь всё вам даст»,- написал патриарх Алексий II. «Я верю, что Господь исполняет любое желание, которое идет во благо человека и во спасение его души»,- отметил отец Николай.

В богослужении приняли участие монашествующие Николо-Угрешского монастыря и учащиеся Николо-Угрешской семинарии. Как рассказал корреспонденту ЖМП ректор семинарии игумен Иоанн (Рубин), в Николо-Угрешском монастыре есть список с чудотворного образа, который был написан в 2003 году: «Мы понимаем, что для возвращения Угрешского образа Николая Чудотворца в наш монастырь необходимы такие условия для его хранения, как созданы в Третьяковской галерее. Очень надеемся, что это когда- нибудь станет возможно. И мы очень благодарны администрации Третьяковской галереи, что у нас есть возможность помолиться перед этой иконой». Он также отметил, что 24 декабря группа преподавателей и студентов Николо-Угрешской семинарии уже совершила молебен с акафистом перед чудотворным Угрешским образом святителя Николая Мирликийского в этом храме.

Пребывание древнего чудотворного образа в храме святителя Николая в Толмачах- показательный пример сотрудничества музея и Церкви. Точно также сюда, в дни празднования Святой Троицы, из музея переносят икону Святой Троицы преп. Андрея Рублева. А Владимирская икона Божией Матери пребывает в этом храме постоянно, находясь в специальном киоте, где созданы все условия необходимые для ее хранения.