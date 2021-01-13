Светлые новости 2020 года

Уходящий год запомнился тем, как люди Церкви — священнослужители и прихожане — объединились в молитве и труде. Совершали дела милосердия, активно помогали страждущим. Да, в карантинный локдаун несколько месяцев были закрыты храмы для прихожан, что для многих оказалось непростым испытанием. И все-таки в храмах не прекращались службы. И были в этом непростом году жизнеутверждающие новости. Вот некоторые из них. PDF-версия.



Петербургский священник помог открыть детский хоспис в Белгородской области

При поддержке основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко в августе этого года в селе Короткое Белгородской области открылся Центр паллиативной помощи детям «Изумрудный город». За большой вклад в развитие здравоохранения Президентом России Владимиром Путиным священник награжден орденом Почета.

Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по вопросам благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности, отец Александр одним из первых в стране начал решать проблему оказания паллиативной помощи детям.

В 2003 году в рамках благотворительной де­ятельности Санкт-Петербургской епархии были созданы выездные бригады, включающие врачей, социальных работников, священников, а вскоре в Петербурге открылся первый в России стационарный детский хоспис. В 2004 году Ткаченко открыл стационар детского хосписа для детей из других регионов, приезжающих в Санкт-Петербург. Прошлым летом благодаря его усилиям детский хоспис появился в подмосковном Домодедове. В планах священника открытие паллиативных центров в Симферополе и других городах.

Отец Александр убежден, что пациенты хосписа нуждаются в духовной поддержке и окормление хосписов — прямое дело Церкви.



Телеведущая православного телеканала победила в конкурсе «Лидеры России»

Организатор Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» и ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина стала победительницей конкурса «Лидеры России. Политика 2020». Цель конкурса, который проводится по поручению Президента России, — поиск перспективных лидеров для законодательной работы в представительных органах власти всех уровней.

Собственное материнство (Москвитина — мама четверых детей) и постоянная помощь женщинам в непростых жизненных ситуациях подтолкнули ее к созданию в 2016 году фонда, помогающего спасать детей от абортов. «В свое время мне не хватало этой помощи, — рассказывает Наталья. — Я слышала доводы против рождения моих детей и отстаивала их право быть ­рожденными. Наш благотворительный фонд создан для того, чтобы ни одна женщина не переживала подобное и ни одна человеческая жизнь не была обесценена».

Создатель уникальных реабилитационных проектов стала сенатором

Руководитель благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями — «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» — Мария Львова-Белова стала сенатором от Пензенской области в Совете Федерации, вошла в состав Комитета по социальной политике.

Мария создала уникальные проекты государственно-церковно-общественного партнерства, помогающего людям с тяжелыми формами инвалидности нормально жить и самостоятельно зарабатывать.

С супругом, священником Павлом Когельманом, они воспитывают пятерых родных детей, четверых приемных и еще восемь детей с инвалидностью находятся у них под опекой. «У нас есть реабилитационные программы для детей, — объясняет Мария, — для престарелых людей, для людей с умственной отсталостью, но программ для молодых людей с инвалидностью катастрофически мало. Мы хотим стать федеральной экспериментальной площадкой для развития молодежных практик».

В 2014 году Мария открыла в Пензе центр «Квартал Луи» для молодых инвалидов-колясочников; здесь они могут жить, получать образование и работать. В 2017 году в Пензе открылся первый в России активный пансион «Дом Вероники» — для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности. А в 2019 году завершился проект возникшего по инициативе Марии арт-поместья «Новые берега», где люди с ограниченными возможностями и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут жить и работать.



В Ивановской области заработал филиал Больницы святителя Алексия

В декабре в городе Шуе Ивановской области открылся филиал Центральной клинической больницы святителя Алексия Московской Пат­риархии. Лечебницу освятили епископ Орехово-Зуевски Пантелеимон и епископ Шуйский и Тейковский Матфей. Это первое паллиативное отделение в Шуе и Шуйском районе.

Приобрести медицинское оборудование помогли благотворители Больницы святителя Алексия, а меценаты города Шуи с участием добровольцев сделали капитальный ремонт.

Будущие сотрудники дистанционно обуча­лись в образовательном центре Больницы святителя Алексия. Для практических занятий специалисты приезжали в Шую.

Больницу будет окормлять священник, с которым смогут общаться пациенты и их родственники. Для шуйского филиала в Москве написана икона святителя Алексия, митрополита Московского.



Возведен главный храм Вооруженных Сил России

9 мая 2020 года в день 75-летия Победы в парке «Патриот» Одинцовского района Подмосковья завершилось возведение собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных Сил России. 14 июня Святейший Патриарх Кирилл освятил этот храм.

Храм построен из стекла и металла. Купол спроектирован в форме шлема святого благоверного князя Александра Невского. С внутренней стороны — изображение Архангела Михаила, предводителя Небесного воинства. Все храмовые пропорции символичны и отсылают к важнейшим датам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 м (в 1945 году кончилась Отечественной война). Диаметр купола — 22 м 43 см (8 мая 1945 года в 22 ч 43 мин был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии). Высота звонницы составляет 75 м (в 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота малого купола составляет 14,18 м (1 418 дней и ночей длилась Великая Оте­чественная война).

Главная икона храма — «Спас Нерукотворный» — написана на досках, сделанных из старинного орудийного лафета, поднятого со дна Невы. Прежде чем оказаться в главном воинском храме, икона преодолела более 57 тыс. км, побывав в 45 городах, храмах и воинских частях.



Казанский собор возрождали всем миром

В столице Татарстана воссоздан главный храм Богородицкого мужского монастыря — Казанский собор, сейчас проводятся внут­ренние работы по его благоукрашению. Эта обитель была первоначально женской, основана по указу царя Ивана Грозного в 1579 году на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. Казанский собор, в котором пребывала икона, был построен в начале XIX века и разрушен в богоборческие 30-е годы XX века.

Возрождение собора инициировал Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, указ о его воссоздании подписал Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а над воплощением трудились всем миром. Были привлечены лучшие московские эксперты в области искусствознания, реставрации и церковного искусства. В строительстве участвовали и православные, и мусульмане.

С самого начала митрополитом Феофаном была поставлена задача восстановить собор таким, каким он был до разрушения.Великое освящение намечено на следу­ющий год, предварительно — на 21 июля, день памяти явления Казанской иконы Божией Матери.



Памятник церковного зодчества Кижи отреставрирован

Завершена длившаяся 40 лет комплексная научная реставрация памятника деревянного церковного зодчества Кижи, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отреставрирована Преображенская церковь — уникальный 37-метровый храм с 22 главами, ставший визитной карточкой этого историко-архитектурного заповедника на онежском острове. Богослужения здесь не совершались с 1937 года. Теперь Божественная литургия на Кижах будет совершаться регулярно.