Светлые новости 2020 года

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Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год
13 января 2021 г. 17:00
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
30 декабря 2020 г. 14:45
Духовная застава на Иртышском берегу
Ровно 400 лет назад на Московском Соборе Патриарх Филарет и его царственный сын Михаил Федорович учредили Сибирскую епархию с центром в Тобольске. Она стала первой православной епархией в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. С годами Сибирская епархия стала самой обширной в Русской Церкви, а сегодня это одна из крупнейших митрополий в Сибири. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал о том, как развивается возглавляемая им митрополия. PDF-версия.
28 декабря 2020 г. 14:00
Псковский ренессанс
В Псковской области, наряду с Владимирской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
16 декабря 2020 г. 14:17
Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
7 декабря 2020 г. 18:30
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
24 ноября 2020 г. 19:30
Уголок России на Святой Земле
В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.
7 ноября 2020 г. 15:22
О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям
Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? ПДФ-версия
8 октября 2020 г. 14:29
В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля
Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского.
8 октября 2020 г. 11:49
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ЖМП № 11-12 ноябрь-декабрь 2020 / 18 января 2021 г. 15:40
Светлые новости 2020 года
Уходящий год запомнился тем, как люди Церкви — священнослужители и прихожане — объединились в молитве и труде. Совершали дела милосердия, активно помогали страждущим. Да, в карантинный локдаун несколько месяцев были закрыты храмы для прихожан, что для многих оказалось непростым испытанием. И все-таки в храмах не прекращались службы. И были в этом непростом году жизнеутверждающие новости. Вот некоторые из них. PDF-версия.
При поддержке основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко в августе этого года в селе Короткое Белгородской области открылся Центр паллиативной помощи детям «Изумрудный город». За большой вклад в развитие здравоохранения Президентом России Владимиром Путиным священник награжден орденом Почета.
Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по вопросам благотворительности, гражданского просвещения и социальной ответственности, отец Александр одним из первых в стране начал решать проблему оказания паллиативной помощи детям.
В 2003 году в рамках благотворительной деятельности Санкт-Петербургской епархии были созданы выездные бригады, включающие врачей, социальных работников, священников, а вскоре в Петербурге открылся первый в России стационарный детский хоспис. В 2004 году Ткаченко открыл стационар детского хосписа для детей из других регионов, приезжающих в Санкт-Петербург. Прошлым летом благодаря его усилиям детский хоспис появился в подмосковном Домодедове. В планах священника открытие паллиативных центров в Симферополе и других городах.
Отец Александр убежден, что пациенты хосписа нуждаются в духовной поддержке и окормление хосписов — прямое дело Церкви.
Организатор Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» и ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина стала победительницей конкурса «Лидеры России. Политика 2020». Цель конкурса, который проводится по поручению Президента России, — поиск перспективных лидеров для законодательной работы в представительных органах власти всех уровней.
Собственное материнство (Москвитина — мама четверых детей) и постоянная помощь женщинам в непростых жизненных ситуациях подтолкнули ее к созданию в 2016 году фонда, помогающего спасать детей от абортов. «В свое время мне не хватало этой помощи, — рассказывает Наталья. — Я слышала доводы против рождения моих детей и отстаивала их право быть рожденными. Наш благотворительный фонд создан для того, чтобы ни одна женщина не переживала подобное и ни одна человеческая жизнь не была обесценена».
Создатель уникальных реабилитационных проектов стала сенатором
Руководитель благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями — «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» — Мария Львова-Белова стала сенатором от Пензенской области в Совете Федерации, вошла в состав Комитета по социальной политике.
Мария создала уникальные проекты государственно-церковно-общественного партнерства, помогающего людям с тяжелыми формами инвалидности нормально жить и самостоятельно зарабатывать.
С супругом, священником Павлом Когельманом, они воспитывают пятерых родных детей, четверых приемных и еще восемь детей с инвалидностью находятся у них под опекой. «У нас есть реабилитационные программы для детей, — объясняет Мария, — для престарелых людей, для людей с умственной отсталостью, но программ для молодых людей с инвалидностью катастрофически мало. Мы хотим стать федеральной экспериментальной площадкой для развития молодежных практик».
В 2014 году Мария открыла в Пензе центр «Квартал Луи» для молодых инвалидов-колясочников; здесь они могут жить, получать образование и работать. В 2017 году в Пензе открылся первый в России активный пансион «Дом Вероники» — для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности. А в 2019 году завершился проект возникшего по инициативе Марии арт-поместья «Новые берега», где люди с ограниченными возможностями и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут жить и работать.
В декабре в городе Шуе Ивановской области открылся филиал Центральной клинической больницы святителя Алексия Московской Патриархии. Лечебницу освятили епископ Орехово-Зуевски Пантелеимон и епископ Шуйский и Тейковский Матфей. Это первое паллиативное отделение в Шуе и Шуйском районе.
Приобрести медицинское оборудование помогли благотворители Больницы святителя Алексия, а меценаты города Шуи с участием добровольцев сделали капитальный ремонт.
Будущие сотрудники дистанционно обучались в образовательном центре Больницы святителя Алексия. Для практических занятий специалисты приезжали в Шую.
Больницу будет окормлять священник, с которым смогут общаться пациенты и их родственники. Для шуйского филиала в Москве написана икона святителя Алексия, митрополита Московского.
9 мая 2020 года в день 75-летия Победы в парке «Патриот» Одинцовского района Подмосковья завершилось возведение собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных Сил России. 14 июня Святейший Патриарх Кирилл освятил этот храм.
Храм построен из стекла и металла. Купол спроектирован в форме шлема святого благоверного князя Александра Невского. С внутренней стороны — изображение Архангела Михаила, предводителя Небесного воинства. Все храмовые пропорции символичны и отсылают к важнейшим датам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 м (в 1945 году кончилась Отечественной война). Диаметр купола — 22 м 43 см (8 мая 1945 года в 22 ч 43 мин был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии). Высота звонницы составляет 75 м (в 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота малого купола составляет 14,18 м (1 418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война).
Главная икона храма — «Спас Нерукотворный» — написана на досках, сделанных из старинного орудийного лафета, поднятого со дна Невы. Прежде чем оказаться в главном воинском храме, икона преодолела более 57 тыс. км, побывав в 45 городах, храмах и воинских частях.
В столице Татарстана воссоздан главный храм Богородицкого мужского монастыря — Казанский собор, сейчас проводятся внутренние работы по его благоукрашению. Эта обитель была первоначально женской, основана по указу царя Ивана Грозного в 1579 году на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. Казанский собор, в котором пребывала икона, был построен в начале XIX века и разрушен в богоборческие 30-е годы XX века.
Возрождение собора инициировал Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, указ о его воссоздании подписал Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а над воплощением трудились всем миром. Были привлечены лучшие московские эксперты в области искусствознания, реставрации и церковного искусства. В строительстве участвовали и православные, и мусульмане.
С самого начала митрополитом Феофаном была поставлена задача восстановить собор таким, каким он был до разрушения.Великое освящение намечено на следующий год, предварительно — на 21 июля, день памяти явления Казанской иконы Божией Матери.
Завершена длившаяся 40 лет комплексная научная реставрация памятника деревянного церковного зодчества Кижи, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отреставрирована Преображенская церковь — уникальный 37-метровый храм с 22 главами, ставший визитной карточкой этого историко-архитектурного заповедника на онежском острове. Богослужения здесь не совершались с 1937 года. Теперь Божественная литургия на Кижах будет совершаться регулярно.
18 января 2021 г. 15:40
Ключевые слова: Светлые новости 2020 года, благотворительность, дети, освящение
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