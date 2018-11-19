На IV международном форуме «Религия и мир» обсудили проблемы сосуществования религии и цифрового общества

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Статьи на тему
Церковь и общество
Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга
Он победил в онлайн-голосовании в рамках проекта «ХРАМ78», организованного сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России компанией «ПОСТЕР» и коммуникационным агентством «Generation Brand & Communications». За Исаакиевский собор отдал голос почти каждый пятый участник финального этапа. Всего их, кстати, оказалось 7693 — почти в полтора раза больше, чем на первом этапе проекта, когда жюри принимало творческие работы о том или ином храме северной столицы.
19 ноября 2018 г. 14:50
Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу
Пресс-секретарь — должность непростая. С одной стороны, человек должен быть в курсе многого и всюду сопровождать руководителя. С другой стороны, оставаться за его спиной и лишь в особых случаях иметь право озвучивать позицию. От тонкой, в общем-то ювелирной, работы пресс-секретаря зависит то, как воспринимают журналисты, а через них и вся аудитория СМИ Церковь. Конечно, этот портрет Церкви нарисован кистью разных пресс-секретарей: тех, кто трудится в епархиях и благочиниях, в синодальных учреждениях и иных церковных структурах. Но немаловажен в этом эскизе почерк того, кто возглавляет пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси. Об информационной жизни Русской Православной Церкви читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает руководитель Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. ПДФ-версия
22 октября 2018 г. 16:38
В Москве состоялась международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога»
В Российской Государственной библиотеке, в Доме Пашкова, при участии Совета Европы, впервые состоялась Международная конференция, участники которой обсудили вопросы продвижение культурного и духовного туризма в России и за рубежом, в частности проекта «Святыни неразделенного христианства». 
10 октября 2018 г. 14:21
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия
1 августа 2018 г. 16:55
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает  с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там  покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства.  ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Лига мечты для семинариста
Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
«Скорая помощь» для храма
По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хватает ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. Священник Максим Викленко настоятель 10 храмов, восемь из которых расположены в глухих местах рассказал, как он проводит восстановительные и консервационные работы. ПДФ- версия  
3 апреля 2018 г. 13:59
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда  после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.     
29 марта 2018 г. 11:00
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶  почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.    
21 февраля 2018 г. 10:21
Новости
Во время пленарного заседания
25 октября 2018 г. 15:58
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На IV международном форуме «Религия и мир» обсудили проблемы сосуществования религии и цифрового общества

Сегодня в российской столице завершился IV международный форум «Религия и мир», прошедший на этот раз под названием «Религия и цифровое общество». Основные заседания и обсуждения в рамках форума состоялись вчера, 24 октября. После прозвучавших от лица федеральных и городских органов власти приветствий выступивший с содокладом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил аудитории поразмышлять над вопросом, готов ли современный человек, в особенности молодой, правильно воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми цифровым миром.

Оратор подробно разобрал недавнюю трагедию в Керчи и высказал убеждение, что покончивший с собой террорист как знания по изготовлению бомбы, так и умения стрелять почерпнул в интернете. «Откуда у него бацилла человеконенавистничества? Из интернета, это цифровое «достижение». Там все это в свободном доступе, - продолжил Высокопреосвященный Феофан. - Конечно, там есть и много доброго. Но человеческая цивилизация не впервые сталкивается с тем, что нравственное развитие не успевает за техническими достижениями». Развивая этот тезис, выступавший предложил российским законодателям подумать о запрете анонимного присутствия в интернете.

«В виртуальном пространстве зло сегодня доминирует, - считает президент Международного общественного фонда единства православных народов Валерий Алексеев. - Исходя из каких же критериев сегодня предлагается формировать будущую систему ценностей в этой области? Часто можно услышать, что из так называемых универсальных: мол, в этом смысле виртуальная среда стерильна, и потому она годится для любых разумных гуманных инициатив. Но, во-первых, такой тезис весьма лукав: универсальные ценности без либеральной «подошвы» нежизнеспособны. Во-вторых, на практике о стерильности говорить не приходится, она уже давно уступила место релятивизму: и то, и это хорошо. А вон то? Плохо? Да, но плохо для него — а для меня хорошо».

Самой собой, в такой дефиниции места для понятий греха и греховности не остается. Если не все государство, то по крайней мере представители академической российской науки начинают это понимать. Правда, пока это осознание выражается в форме пропаганды необходимости защиты общественных институций от возможной агрессии посредством глобальных информационных технологий (как извне, так и изнутри — со стороны хакеров или террористов). Различным аспектам цифрового суверенитета России были посвящены выступления завкафедрой информационно-аналитических систем МИЭМ НИУ ВШЭ д.т.н. Александра Шмида, замдиректора по научной работе Института проблем информатики РАН д.т.н. Владимира Будзко, руководителя центра методологии социологических исследований Института социологии РАН к.ф.н. Михаила Косолапова.

Кроме того, на секционных заседаниях форума выступили ученые, политики, журналисты и служители различных религиозных конфессий из Греции, Армении, Палестины, Сирии, Кипра, Словакии и Казахстана. Принятая участниками форума резолюция констатирует острую необходимость сетевой миссии нового формата для представителей всей традиционных религий и декларирует насущность более широкого присутствия в интернете церковно-социальных проектов и служб милосердия.

Отчет с форума читайте в 11-м, ноябрьском номере "Журнала Московской Патриархии"

25 октября 2018 г. 15:58
Также читайте:
Церковь и общество
Собор Исаакия Далматского стал православным символом Санкт-Петербурга
Священник Александр Волков: Нужно быть открытыми и честными по отношению к обществу
В Москве состоялась международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога»
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
Радость, которую ни с чем не сравнить
Лига мечты для семинариста
«Скорая помощь» для храма
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
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75 лет со дня возобновления выпуска «Журнала Московской Патриархии»В этом году «Журнал Московской Патриархии» отметил 75 лет со дня возобновления издания в 1943 году. В его истории отразилась история отношений Церкви и власти в советский и постсоветский периоды. Выходивший в 1931–1935 годах, журнал был закрыт в разгар репрессий и открылся во время Великой Отечественной войны, когда отношение руководства страны к Церкви немного смягчилось. С тех пор журнал выпускается беспрерывно, а одни поколения постоянных читателей сменяют другие. Отдавая долг памяти всем тем, кто своими силами на протяжении семи с половиной десятилетий создавал журнал, мы листаем его страницы и вспоминаем основные вехи и юбилеи. ПДФ-версия
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Тверская земля в октябре и в начале декабря отмечает сразу две значимые даты в своей истории — 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет преставления его супруги — святой благоверной княгини Анны Кашинской. Муж и жена и после смерти остались неразрывно связаными в восприятии потомков. К ним обращаются (как и к святым благоверным Петру и Февронии) за помощью в устроении семьи. Они являются небесными покровителями Твери и Кашина. В городе, где княгиня Анна Кашинская провела последний год своей жизни, побывал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
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Как и у большинства успешных начинаний, у этого тоже есть предыстория — кампания социальной рекламы «Твой святой», в ходе которой петербуржцам рассказывали о небесных покровителях города на Неве и о храмах, тем или иным образом с ними связанными.
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14 ноября 2018 г. 15:30
Пастырь добрый
ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА БЕРЛИНСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ФЕОФАНА (ГАЛИНСКОГО)  Исполнился год со дня кончины архиепископа Феофана, более четверти века возглавлявшего Берлинскую епархию. Время его архипастырского служения справедливо можно назвать периодом становления и расцвета Русской Православной Церкви в Германии: были подготовлены и рукоположены десятки священников, число приходов превысило сотню, возникли и стали успешно развиваться образовательные, социальные и молодежные проекты. При непосредственном участии архиепископа Феофана именно с Германии начался процесс объединения двух ветвей Русской Церкви, увенчавшийся полным уврачеванием раскола и подписанием в 2007 году «Акта о каноническом общении». Те, кто знал владыку, — от иерархов до прихожан, помнят его как человека прекрасных личных качеств, тонкого ума, широчайшей эрудиции и удивительного такта в общении с людьми. PDF-версия  
14 ноября 2018 г. 15:10