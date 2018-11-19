На IV международном форуме «Религия и мир» обсудили проблемы сосуществования религии и цифрового общества

Сегодня в российской столице завершился IV международный форум «Религия и мир», прошедший на этот раз под названием «Религия и цифровое общество». Основные заседания и обсуждения в рамках форума состоялись вчера, 24 октября. После прозвучавших от лица федеральных и городских органов власти приветствий выступивший с содокладом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил аудитории поразмышлять над вопросом, готов ли современный человек, в особенности молодой, правильно воспользоваться широкими возможностями, предоставляемыми цифровым миром.

Оратор подробно разобрал недавнюю трагедию в Керчи и высказал убеждение, что покончивший с собой террорист как знания по изготовлению бомбы, так и умения стрелять почерпнул в интернете. «Откуда у него бацилла человеконенавистничества? Из интернета, это цифровое «достижение». Там все это в свободном доступе, - продолжил Высокопреосвященный Феофан. - Конечно, там есть и много доброго. Но человеческая цивилизация не впервые сталкивается с тем, что нравственное развитие не успевает за техническими достижениями». Развивая этот тезис, выступавший предложил российским законодателям подумать о запрете анонимного присутствия в интернете.

«В виртуальном пространстве зло сегодня доминирует, - считает президент Международного общественного фонда единства православных народов Валерий Алексеев. - Исходя из каких же критериев сегодня предлагается формировать будущую систему ценностей в этой области? Часто можно услышать, что из так называемых универсальных: мол, в этом смысле виртуальная среда стерильна, и потому она годится для любых разумных гуманных инициатив. Но, во-первых, такой тезис весьма лукав: универсальные ценности без либеральной «подошвы» нежизнеспособны. Во-вторых, на практике о стерильности говорить не приходится, она уже давно уступила место релятивизму: и то, и это хорошо. А вон то? Плохо? Да, но плохо для него — а для меня хорошо».

Самой собой, в такой дефиниции места для понятий греха и греховности не остается. Если не все государство, то по крайней мере представители академической российской науки начинают это понимать. Правда, пока это осознание выражается в форме пропаганды необходимости защиты общественных институций от возможной агрессии посредством глобальных информационных технологий (как извне, так и изнутри — со стороны хакеров или террористов). Различным аспектам цифрового суверенитета России были посвящены выступления завкафедрой информационно-аналитических систем МИЭМ НИУ ВШЭ д.т.н. Александра Шмида, замдиректора по научной работе Института проблем информатики РАН д.т.н. Владимира Будзко, руководителя центра методологии социологических исследований Института социологии РАН к.ф.н. Михаила Косолапова.

Кроме того, на секционных заседаниях форума выступили ученые, политики, журналисты и служители различных религиозных конфессий из Греции, Армении, Палестины, Сирии, Кипра, Словакии и Казахстана. Принятая участниками форума резолюция констатирует острую необходимость сетевой миссии нового формата для представителей всей традиционных религий и декларирует насущность более широкого присутствия в интернете церковно-социальных проектов и служб милосердия.

Отчет с форума читайте в 11-м, ноябрьском номере "Журнала Московской Патриархии"