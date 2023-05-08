Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере»

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На войне как на войне
Военный капеллан Димитрий Василенков из Санкт-Петербурга неоднократно бывал в зонах активных боевых действий. Еще в 2000-е годы он духовно окормлял отряды спецназа и подразделения разведки различных силовых структур, участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2008 году сопровождал российские Вооруженные силы во время операции по принуждению Грузии к миру. Его опыт оказался востребован и во время проведения специальной военной операции на Украине, поэтому в течение последнего года отец Димитрий был несколько раз командирован в Донбасс в зону боевых действий. «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, с чего следует начинать день в зоне военного конфликта, как за пять минут изложить личному составу правила духовной безопасности на войне и почему для него важно самому проводить занятия по тактической медицине для бойцов. PDF-версия.
8 мая 2023 г. 15:30
Душепопечение в военных госпиталях
С началом специальной военной операции в сферу пастырского и социального служения Русской Православной Церкви вошли госпитали, где военнослужащие восстанавливают здоровье после ранений. Опыт духовного окормления и ухода за больными, приобретенный священнослужителями в «красной зоне», вновь оказался востребован. Как и в период пандемии, многие пастыри снова по зову сердца пришли на помощь тем, кому трудно. Но сложностей в этом деле оказалось немало. О сложившейся практике окормления раненых военнослужащих и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, священники рассказали «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
25 апреля 2023 г. 15:30
Миссионеру есть чему поучиться у просвещаемых им народов
Проект «Арктический десант» оказался полезен не только малым коренным народам, но и помог миссионерам выявить проблемные зоны в их работе. В частности, стало ясно, что миссия — это не прогулка по парку, а тяжелый изнурительный труд, требующий от каждого полной самоотдачи в непривычных условиях. О том, к чему еще нужно быть готовым миссионеру в отдаленных районах Арктики, есть ли перспективы подготовить и рукоположить священника из среды кочевой общины и как правильно относиться к «двоеверию» северных народов, рассказал архиепископ Якутский и Ленский Роман. PDF-версия.
17 марта 2023 г. 16:00
Чтим Державный образ святыни Твоея
Ровно 106 лет назад, 15 марта 1917 года по новому стилю, в подклете старинной Вознесенской церкви подмосковного государева села Коломенское священник Николай Лихачев среди старых досок, тряпок и прочей рухляди обнаружил черную икону. Когда священнослужитель тщательно промыл и очистил находку от грязи и копоти, ему открылось изображение величественно восседающей на троне Царицы Небесной. На коленях у Нее находился благословляющий Богомладенец, а в руках Пречистая держала царские регалии — скипетр и державу. Так была обретена Державная икона Божией Матери. PDF-версия.
14 марта 2023 г. 16:00
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна
В первой части материала, опубликованной в «Журнале Московской Патриархии» в № 1 за 2023 год, подробно освещались формы и методы работы с детьми с особенностями здоровья в церковных образовательных учреждениях. В этом номере тему инклюзии продолжит рассказ о том, как Церковь помогает взрослым верующим с ограниченными возможностями здоровья участвовать в работе приходских организаций и общин. PDF-версия.
9 февраля 2023 г. 13:00
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна
Люди с ограниченными возможностями здоровья все больше вовлекаются в активную жизнь общества. С развитием производственных и интернет-технологий, упрощающих наш быт, инвалидность постепенно перестает быть приговором к уединенному образу жизни. Как приходские общины и церковные организации могут помочь в социализации верующих с ограниченными возможностями здоровья, анализирует обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
20 января 2023 г. 16:30
Император Петр Великий и его церковная реформа
В год 350-летнего юбилея Петра Первого «Журнал Московской Патриархии» продолжает тему петровской церковной реформы статьей протоиерея Валентина Асмуса, не без оснований утверждающего, что византийские традиции, в частности влияние императоров на область церковно-государственных отношений, имели большое значение для Петра. Выстраивая параллели между византийским императором Юстинианом и Петром Великим, автор показывает предпосылки реформ русского царя и приходит к выводу, что церковная реформа Петра Первого не была революционной на фоне предшествующей истории России и вписывалась в общую тенденцию европейского «просвещенного абсолютизма». PDF-версия.
8 декабря 2022 г. 16:30
В исследовании дела об изъятии церковных ценностей рано ставить точку
В уходящем 2022 году Русская Церковь пыталась осмыслить начавшуюся сто лет назад кампанию по изъятию церковных ценностей, изучая архивные документы, анализируя трагические события двадцатых годов прошлого века, организуя научные конференции, публикуя результаты исследований. На эту тему в «Журнале Московской Патриархии» был напечатан ряд статей, в том числе священника Сергия Иванова, кандидата богословия, научного сотрудника Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. В первой половине 2023 года выйдет его книга «Святой Патриарх Тихон и кампания по изъятию церковных ценностей в 1922 году». «Журнал Московской Патриархии» встретился с автором и задал ему несколько вопросов о готовящейся к выходу монографии и ставшей ее темой богоборческой кампании двадцатых годов ХХ столетия. PDF-версия.
6 декабря 2022 г. 15:00
Келейный труд и разочарование общественности
В церковной историографии деятельность Предсоборного Совещания по ряду причин остается одной из слабо изученных страниц подготовки Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Однако сохранившиеся до наших дней проекты документов Совещания, посвященные подготовке реформы высшего церковного управления, представляют немалый интерес для наших современников. Взгляды разработчиков документов на существенные элементы системы высшей власти и управления в Российской Церкви в 1912–1916 годах прокомментировал для «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Сергий Звонарёв. PDF-версия.
18 ноября 2022 г. 13:00
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ЖМП № 6 июнь 2023 / 15 июня 2023 г. 14:00
Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере»
Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.
Быть максимально эффективным
— Отец Марк, еще до начала специальной военной операции вы проделали большую организационную работу по различным направлениям соработничества Церкви и силовых структур. Московская митрополия занимает внушительную территорию, во многих епархиях сосредоточены воинские подразделения, с которыми налажено взаимодействие, а там, где нет войсковых соединений, осуществляется духовное окормление призывников. Но с началом спецоперации резко возросла потребность в военных священниках. Как решает этот вопрос митрополия?
— Уже довольно давно между церковными структурами и подразделениями Вооруженных сил на территории Подмосковья сложились очень конструктивные отношения — одновременно и рабочие, и дружеские, и духовные. Во многих частях Министерства обороны есть штатные должности, на которых много лет несут послушание клирики Московской митрополии, и в этом смысле наш регион — передовой, именно здесь впервые начинали отрабатываться формы такого сотрудничества. Можно сказать, что задолго до начала известных событий на Украине мы были в этом вопросе впереди.
В подобной пастырской работе задействовано много священнослужителей, и большинство из них — добровольцы. Они на внештатной основе несут свое послушание — духовно окормляют военнослужащих, участвуют в жизни воинских подразделений и интегрированы в нее довольно глубоко: находятся рядом и в трудные минуты, и в торжественные моменты, такие как принесение Присяги, праздники части и другие. Теперь, когда многие военнослужащие, окормлявшиеся нашим духовенством, оказались в зоне проведения спецоперации, возник запрос на то, чтобы эти хорошо знакомые пастыри были рядом с воинами на передовой. Священники Московской митрополии откликаются на эти просьбы, посещают зону военного конфликта, чтобы духовно поддержать военнослужащих, которых они знают много лет, помолиться вместе с ними, совершить церковные таинства.
Клирики, отправляющиеся на передовую, в обязательном порядке проходят многоплановую подготовку, в том числе по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях. Кроме того, у нас установлен определенный общецерковный порядок командирования священнослужителей в зону СВО. Подчеркну, что сказанное касается тех пастырей, которые не являются штатными воинскими священниками. Штатные военные капелланы регулярно проходят обучение, повышение квалификации, сборы; таким образом, те, кто много лет трудится в войсковых частях на своей должности, имеют достаточный уровень подготовки и направляются в войска другим порядком. Внештатники же сами принимают решение отправиться в зону СВО и несут за это личную ответственность.
Общий порядок действий таков: священник, желающий поехать в зону спецоперации, по согласованию со своим епархиальным архиереем получает в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами удостоверение, подтверждающее факт командировки в зону боевых действий. Дальше возможны два варианта: либо священнослужитель едет в конкретное подразделение, где его знают и ждут, либо поступает в распоряжение ответственного за конкретное направление священника, который, как диспетчер, направляет командированного туда, где в нем нуждаются.
Сегодня в Подмосковье работа Межъепархиального отдела Московской митрополии по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством направлена прежде всего на то, чтобы помогать священнослужителям должным образом подготовиться, правильно оформить командировку и, главное, быть максимально эффективным в ходе поездки (а не просто приехать на место и не знать, куда податься, — говорю об этом, потому что подобные случаи нам, к сожалению, тоже известны). Возможностей у митрополии для этого вполне достаточно, есть полное взаимопонимание и поддержка со стороны священноначалия.
Митрополия сейчас прикладывает все возможные усилия для того, чтобы верующие военнослужащие ни в мирной обстановке, ни на поле боя не чувствовали себя брошенными, чтобы присутствие Церкви в армии стало обычным явлением. Для этого проводится большая работа, и, конечно, нужно, чтобы в ней участвовало как можно больше людей.
С начала мобилизации наши клирики также активно принимали участие в работе с мобилизованными: крестили, исповедовали, причащали, проводили беседы на духовно-нравственные темы с личным составом подразделений, проходивших подготовку на территории Подмосковья.
Евангелие, камуфляж, бронежилет
— В сегодняшней ситуации, когда в нашей стране возрождается институт военного духовенства, необходимо определение круга обязанностей военного священника и понимание тех проблем и задач, с которыми он может столкнуться в горячих точках. На какую помощь может рассчитывать священник, отправляющийся в зону боевых действий?
— Сегодня институт военного духовенства фактически создается заново. Требует конкретизации прежде всего статус военного священника, кроме того, необходимо интегрировать формирующуюся церковную структуру в военные формирования. И здесь есть много нюансов. Например, кто-то ратует за то, чтобы священники, осуществляющие свое служение в армии, носили воинские звания, кто-то, наоборот, категорически против этого и выступает за сохранение пастырями статуса гражданского персонала в воинском подразделении. Сразу встает вопрос: если человек, облеченный саном, будет носить воинское звание, кому он должен в таком случае подчиняться и чьи указания выполнять — правящего архиерея или старшего по званию офицера? В стадии обсуждения также вопрос иерархии духовенства: например, если есть штатный воинский священник в о́круге и штатный священник в определенной части (а они при этом вполне могут быть клириками разных епархий), должен ли последний ему починяться? Вся эта структура только формируется и поэтому требует осмысления и уточнения. Исходя из этого будет уже определяться и круг обязанностей духовенства.
Что же касается задач, то перед священником в любое время и в любых условиях стоит всегда одна главная задача. Основным объектом заботы пастыря является душа конкретного военнослужащего независимо от того, какое воинское звание он носит и какую имеет военно-учетную специальность. Задача пастыря — укрепить его в вере и обеспечить ему возможность общения с Богом в молитве и в таинствах. А ситуации и обстоятельства, в которых священнику приходится решать эту задачу, зачастую требуют творческого подхода.
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами сейчас прорабатывает и вопрос материальной помощи таким священникам: речь идет о том, чтобы экипировать их определенным образом. Тут возможны разные схемы: либо каждый сразу, перед отправкой, получает бронежилет, каску, аптечку и другие необходимые вещи, либо уже по прибытии в зону боевых действий поступает в распоряжение старшего священника и экипируется у него. Обе схемы рабочие.
Важно понимать, что служение священника ни в коем случае не должно мешать боевой работе подразделения. Все посещения, передвижения, включая организацию богослужений, должны быть согласованы с командованием. В зоне спецоперации часто приходится полагаться на свои силы, к этому тоже нужно быть готовым. Разумеется, нужно взять с собой Евангелие, крест, святую воду и богослужебные предметы. Также необходимо иметь рюкзак с личными вещами. Для командировки необходимо приготовить тактический костюм камуфляжной расцветки, бронежилет, каску, обязательно удобную обувь, несколько комплектов сменного белья, фонарь, мультитул и иные походные принадлежности (более подробную информацию можно найти в книге «На войне» протоиерея Димитрия Василенкова).
В круг обязанностей военного капеллана во время командировки в первую очередь входит работа с верующими военнослужащими, беседы с ними, совершение молебнов, таинств Крещения, Исповеди, Евхаристии. На передовой священники сталкиваются с разными проблемами. Например, с тем, как мобилизованные переживают переход от вчерашней мирной жизни к воинским будням, с посттравматическим стрессовым расстройством, которое нередко развивается у людей в зоне боевых действий, с особенностями взаимоотношений между бойцами. Помогая воинам пережить эти сложности, пастырю необходимо поддержать и недавно уверовавших ребят, которые только пытаются выстроить свои взаимоотношения с Богом.
Пастырское служение в горячих точках носит особый характер. Важно чувствовать душу солдата, понимать его проблемы, сопереживать ему. Человек, который участвовал в боевых действиях, видел смерть, страдания и кровь, это не всегда простой собеседник. К нему нужен особенный подход. Священнику важно подобрать ключик к душе каждого бойца, только тогда его пастырское служение будет эффективным.
— Есть ли какая-то связь с теми пастырями, кто отправился «за ленточку»? К кому священники могут обратиться в случае возникших сложностей? Или в любом случае рассчитывать приходится только на себя?
— По понятным причинам связь со священнослужителями в зоне спецоперации не может поддерживаться регулярно. Тем не менее на местах командование, как правило, берет на себя организацию служения военного священника: согласовывает график посещений подразделений, маршруты, предоставляет транспорт и сопровождение в тех случаях, когда клирики едут по предварительной договоренности с командованием, обеспечивает связью.
— Кто сегодня становится военным священником?
— Строго говоря, военный священник — это тот, кто несет служение в подразделении Министерства обороны России по согласованию со своим правящим архиереем, чаще всего занимая должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими.
Но таковых сегодня не очень много, гораздо больше моих собратьев работает с военнослужащими внештатно. Это патриотически настроенные пастыри, осознающие, какой сложный исторический период проходит сейчас наша страна, понимающие, что сейчас как никогда поставлен вопрос ребром о существовании не только нашего государства, культуры, народа и языка, но и веры.
Эти верные, осознающие свой долг пастыри откликаются на призыв встать на защиту Родины. Священники не имеют права брать в руки оружие, но, духовно окормляя военнослужащих, они служат делу защиты веры и Отечества.
Подчеркну, что в наших реалиях военным священником должен становиться только глубоко мотивированный человек, который осознает всю ответственность и риски, связанные с выбранным служением.
Священник как ценная боевая единица
— Понятно, что перед отправкой в зону столкновения священникам необходимы физическая и медицинская подготовка и духовная поддержка. Где и как духовенство постигает азы военного дела?
— Согласно требованию Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, все пастыри, направляющиеся в командировку в горячие точки, должны пройти медицинскую подготовку и ряд инструктажей. Важно, чтобы священнослужитель, оказавшись, например, в сложной ситуации, не растерялся и не стал обузой для окружающих. Если ему потребуется помощь, он должен уметь не только самостоятельно позаботиться о себе, но и оказать первую медицинскую помощь раненым. Для такой подготовки духовенства в Московской митрополии организованы курсы тактической медицины, на которых преподают профильные специалисты соответствующих учебных центров, инструкторы подготовки спецназа. Это краткосрочные курсы, после окончания которых выдаются сертификаты.
Такие занятия востребованы: в случае обстрела священник с навыками оказания первой медицинской помощи становится ценной боевой единицей и может спасти кому-то жизнь и сохранить свою. Желающие пройти соответствующую подготовку обращаются в Межъепархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии.
Конечно, отправляющийся в командировку священнослужитель должен и сам здраво оценивать свои физические возможности: желательно, чтобы он не страдал сердечно-сосудистыми и иными серьезными заболеваниями, чтобы ни в коем случае не стал обузой для подразделения. Также необходимо быть морально и психологически подготовленным: не бояться вида крови, громких звуков, быть готовым жить в некомфортных условиях и общаться с людьми, у которых травмирована психика, — тяжело раненными солдатами, бойцами с ампутированными конечностями и теми, кто не выдержал эмоциональной нагрузки.
— Как идет обмен опытом между теми, кто успешно окормляет наших военных, и теми, кому только предстоит поездка на передовую?
— Конечно, священники, которым только предстоит поездка в зону боевых действий, активно перенимают опыт у тех, кто уже там был; такое общение проходит в том числе на семинарах, организуемых Межъепархиальным военным отделом.
В разработке находится методическое пособие с рекомендациями по пастырской практике в зоне проведения СВО. Военный отдел митрополии регулярно обменивается опытом по актуальным вопросам пастырского окормления военнослужащих с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
В планах для тех священников, кто впервые едет в командировку в зону СВО, организовать сопровождение — своего рода духовное усиление из тех священнослужителей, кто уже совершал такие поездки.
— Существует ли программа поддержки военных священников, которые отправляются в зону спецоперации, и членов их семей?
— В настоящее время такая программа находится в стадии разработки. В большинстве случаев священник оплачивает расходы из своих личных средств или ему помогают в этом прихожане.
Также существует проблема с транспортом: если священник едет в командировку с гуманитарным грузом, он тратит много времени и сил на поиск подходящего автомобиля. Часто подобные вопросы помогают решить благодетели и неравнодушные прихожане, которые предоставляют собственный транспорт и отправляются вместе с духовником в горячую точку в качестве водителя.
В случае ранения или гибели священнослужителя его семья получает разностороннюю поддержку, в том числе и финансовую, от Русской Православной Церкви.
— Как вы считаете, есть ли необходимость в организации специальных программ по подготовке военных священников?
— Считаю необходимым организовать долгосрочные курсы при каком-либо военном учебном заведении для подготовки военных священников. Спецификой такого обучения должно быть большое количество практических занятий, проведение которых трудно будет организовать в духовных школах.
Но и организация специальных программ в духовных образовательных учреждениях, конечно, тоже нужна. Не все студенты семинарий имеют опыт служения в армии. Между тем, чтобы понять особенности пастырского служения в Вооруженных силах, нужно быть подготовленным не только физически, но и духовно.
Тепловизоры и рисунки для солдат
— Важный участок работы — гуманитарная (и военная) помощь бойцам и гражданам, находящимся в зоне СВО. Как организована эта работа? Кто эти люди и компании, активно участвующие в сборе и закупке необходимых вещей?
— Несомненно, это движение можно назвать всенародным, поскольку в сборе помощи участвуют буквально все: и наши прихожане, представляющие все слои общества, и организации, с которыми у наших приходов давняя дружба и долгосрочные совместные проекты, и предприятия, сотрудничество с которыми возникло в связи со сбором помощи.
Помощь военнослужащим, медицинским учреждениям, а также мирному населению освобожденных территорий была организована в Балашихинской епархии Московской митрополии уже в феврале 2022 года, с самого начала проведения спецоперации. Первая поездка с гуманитарной миссией состоялась в марте 2022 года. На сегодняшний день было совершено 22 командировки. В январе 2023 года был создан Оперативный штаб Балашихинской епархии для оказания гуманитарной помощи участникам СВО. Курирует работу Оперативного штаба епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Помогают, действительно, все, и помощь идет по разным направлениям. Кто-то старается сделать что-то хорошее в первую очередь для мирных граждан. Поскольку у нас налажены контакты на территориях, где проводится спецоперация, мы подсказываем людям, какие виды помощи (продуктовая, вещевая, иная) наиболее востребованы. А так как нам доверяют, собранную помощь волонтеры и организации иногда передают и с нашими гуманитарными колоннами.
Кто-то хочет помочь конкретным медицинским учреждениям. Есть целый ряд подобных структур, с которыми нас связывает длительная дружба. Это, например, Горловская больница, которая многократно подвергалась и до сих пор подвергается обстрелам. Это Ясиноватская больница, которой требуются медикаменты, оборудование, очень много всего, — и нам удалось уже среди прочего оснастить реанимационное отделение электрическими кроватями, мониторами, рентгеновской установкой и аппаратом ультразвуковой диагностики. Кроме того, медики получили в свое распоряжение дефибриллятор, видеоларингоскоп, инфузомат, иглы для спинномозговой анестезии, а также обезболивающие, противовирусные и другие лекарственные препараты. Недавно, узнав, что в Подмосковье развернут Оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи, к нам обратилась главврач Луганской республиканской детской клинической больницы. После встречи с доктором возглавляющий штаб епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай принял решение изыскать возможность и в этом случае оказать адресную помощь, поскольку маленькие пациенты — наименее защищенные и самые, пожалуй, невинно страдающие от происходящего.
Ну и конечно, большинство сограждан стараются поддерживать военнослужащих. Мы помогаем как землякам — тем подразделениям, в которых несут службу знакомые нам бойцы, — так и тем частям, с которыми сложились дружеские отношения в ходе нашей гуманитарной миссии в течение спецоперации. У Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством установились прочные связи с командованием Первого и Второго армейских корпусов. Военные помогают нам распределять помощь, направляя ее в те подразделения, где конкретный груз наиболее востребован и будет эффективно использован. Это и тактическое снаряжение, и электронное оборудование, и различные хозяйственные принадлежности — все то, что необходимо в войсках и что можно назвать расходным материалом. Важно понимать, что эту помощь останавливать никак нельзя. Опасно в какой-то момент решить, что передали уже достаточно и теперь можно успокоиться, потому что материалы, о которых я говорю, хотя и дорогие, но именно расходные. Слава Богу, у наших жертвователей усердие и энергия не ослабевают, Господь их вдохновляет и сбор помощи продолжается.
Гуманитарная миссия объединила многие приходы, организации и частных лиц. Так, например, в сборе помощи принимают участие люди из многих регионов, а также монастыри и приходы разных епархий. Жертвователи — от директоров больших компаний до детей и пенсионеров. Некоторое время назад к нам пришли две женщины пенсионного возраста и передали внушительную сумму денег, которую они копили для отдыха в санатории. Таких историй много. Бывает, что безымянные благотворители переводят крупные суммы на помощь фронту. Были случаи, когда дети копили на велосипеды, поездки, а потом собранные средства передавали на помощь бойцам. Работа также ведется в специально созданном для этого телеграм-канале «Все для фронта, все для обеды!», в котором публикуются списки необходимого нашим ребятам и отчеты о командировках. Часто подписчики канала и другие жертвователи самостоятельно приобретают то, что требуется в зоне боевых действий, собирают посылки, школьники пишут душевные письма, делают рисунки для солдат, и все это передается в Оперштаб для отправки на фронт.
Как уже говорилось выше, Оперативный штаб старается помочь военнослужащим электронным оборудованием: это радиостанции, ретрансляторы, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, устройства радиоэлектронной борьбы. Также оказывается помощь в технических средствах: это автомобили, обогревательные устройства, генераторы, бензопилы. Оперативный штаб стремится приобрести и доставить нашим ребятам именно то оборудование, которое крайне необходимо для выполнения боевых задач. Мирному населению освобожденных территорий помощь поступает в виде продуктовых наборов, гигиенических принадлежностей, а также лекарственных препаратов первой необходимости.
Мы искренне благодарны всем неравнодушным людям, кто вместе с нами участвует в этом благом деле.
— Помимо помощи и духовного окормления участников спецоперации, священники Московской митрополии продолжают окормлять сотрудников и заключенных Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других силовых структур. Какие задачи решаются в этом направлении?
— Должен заметить, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не входит в зону ответственности Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством. Это особая специфика, отдельное делопроизводство и сотрудники.
Вообще же в Московской митрополии ведется активная и плодотворная работа по окормлению сотрудников ФСИН и находящихся в их ведении заключенных отделом по тюремному служению. Ответственные за тюремное служение священники постоянно находятся на связи с сотрудниками исправительных учреждений. По сложившейся традиции в дни святок, Светлой седмицы и в праздник Покрова Пресвятой Богородицы духовенство вместе с волонтерами приходских социальных служб посещает следственные изоляторы, поздравляя заключенных и вручая им собранные прихожанами подарки. Все желающие получают православную литературу, иконы и нательные крестики. В митрополии не обходят вниманием и житейские, бытовые потребности заключенных, регулярно доставляя в следственные изоляторы не только разрешенные законом продукты питания, но и нижнее белье, которое шьют волонтеры, а также другие предметы индивидуального пользования. Не остаются без внимания люди, вернувшиеся из мест лишения свободы и находящиеся под административным надзором, с ними священники Московской митрополии регулярно проводят беседы.
Что касается Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и Росгвардии, то их представители также находятся в зоне военных действий и, естественно, на них тоже распространяется наше пастырское попечение и духовная поддержка. С теми же, кто несет свое служение в Подмосковье, осуществляется плановое взаимодействие в соответствии с регламентом, определяемым совместно командирами подразделений и окормляющими их священнослужителями.
Скажу так: разделительную черту между родами, видами и ведомствами силовых структур провести невозможно, потому что все служат общему делу. Несмотря на специфику пастырской работы в различных силовых структурах, все задачи по духовному окормлению наших воинов и силовиков связаны воедино.
15 июня 2023 г. 14:00
Ключевые слова: военнослужащие, военное духовенство, армия, Подмосковье, пастырство, добровольцы, зона СВО, капелланы, Таинства Церкви, курсы тактической медицины, благотворительность, гуманитарная помощь, волонтерство, тюремное служение
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии: «Видеть образ Божий в каждом»
В 2021 году на территории подмосковной части Московской епархии были созданы пять новых епархий, объединенных в Московскую митрополию. С какой целью был предпринят этот шаг и как изменилась церковная жизнь Подмосковья? Каким образом митрополия координирует осуществление общих епархиальных проектов. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. PDF-версия.
13 июня 2023 г. 19:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Поучение новопоставленному иерею
В пасхальном номере Американского Православного Вестника, официального органа Русской Церкви в Америке (№ 8, 15–28 апреля, за 1900 год) было опубликовано Послание святителя Тихона, в то время епископа Алеутского и Северо-Американского, новопоставленному иерею Владимиру Александрову. Архипастырь напутствовал священника, которого ждала многонациональная и в большинстве своем нецерковная паства. Прошло более ста лет, но слова наставления звучат как будто для нас сегодняшних. PDF-версия.
26 мая 2023 г. 16:00
«Введение в арамеистику и сирологию»
В Центре Императорского православного палестинского общества в Москве 10 марта 2023 года прошла презентация серии книг «Корпус христианских текстов и исследований» Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии. Соорганизаторами мероприятия выступили Московская духовная академия, ИППО и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского. Идея «Корпуса христианских текстов и исследований» как Приложения (Supplementum) к журналу МДА «Библия и христианская древность» заключается в подготовке ориентированного на русскоязычного читателя издания текстов отцов и христианских писателей Церкви. Данный проект предполагает работу с рукописями оригинального текста, который сопровождается переводом, вводной статьей (исследованием), комментарием, индексами и словарем терминов с использованием всего имеющегося на данный момент научного отечественного и зарубежного исследовательского материала. Среди представленных работ было исследование кандидата филологических наук Армана Егишевича Акопяна «Введение в арамеистику и сирологию», выпущенное в свет издательством Московской духовной академии в серии «Современные переводы и исследования». «Журнал Московской Патриархии» попросил автора рассказать о его книге. PDF-версия.
23 мая 2023 г. 16:30