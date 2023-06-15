Наше правило — не отказывать никому

ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ В МЕДИЦИНЕ

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.

Церковная не только по названию

— В декабре 2023 года исполняется 120 лет больнице святителя Алексия. При каких обстоятельствах и кем она была основана? Как работала в советские годы?

— Больница святителя Алексия открылась в 1903 году. Лечебный комплекс был построен на средства благотворителей, завещавших 1 миллион 300 тысяч рублей на устройство больницы и богадельни. Не так давно мы поместили на фасад больницы историческую надпись о вкладе купцов Медведниковых.

Тридцатого декабря 1903 года состоялось освящение больничного корпуса на 150 мест для неизлечимо больных и богадельни на 60 мест, предназначенных для людей христианского вероисповедания, без различия звания, пола и возраста. Больничный комплекс включал также корпус для проживания сотрудников, хозяйственные постройки, часовню и два храма: в честь Козельщанской иконы Божией Матери и Тихвинской иконы Божией Матери. Всех пациентов три раза в день кормили, выводили на прогулку в сад или храм, а если больные не могли сами передвигаться, сиделки пищу приносили в палату. Больным полагались столовые и гигиенические приборы. Дважды в день в храмах проходили короткие службы. В Первую мировую войну сюда привозили лечить раненых солдат и офицеров.

Современный термин «паллиатив» не так давно появился в России и только с 2011 года упоминается в федеральном законе. Приходилось слышать мнение, что этот вид помощи пришел к нам из-за границы. Однако история нашей больницы подтверждает, что своя методика ухода за неизлечимыми больными была в России уже в XIX веке.

В советские годы больница продолжала функционировать и стала базой Второго медицинского института (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова). В 1924 году медведниковские заведения были пере­именованы в Пятую советскую клиническую больницу. Здесь работали известные, с мировым именем профессора-хирурги и терапевты. В годы Великой Отечественной войны на базе лечебного учреждения был развернут эвакуационный госпиталь № 5018. Позднее лечебный комплекс переименовали в Пятую градскую больницу. Храмы уцелели, но стояли без крестов. В одном располагалась лаборатория анализа биологических материалов.

— Возрождение православной больницы началось в 1992 году. Как оно проходило?

— В 1992 году больницу передали Русской Православной Церкви, это было совместное решение мэра Москвы Ю. М. Лужкова и Патриарха Алексия II. Предстоятель благословил препоручить ее покровительству святителя Алексия, митрополита Московского. Так Пятая градская клиническая больница была преобразована в Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

После передачи Церкви больница лишилась государственного финансирования. Система обязательного медицинского страхования тогда еще не работала, было много сложных моментов. Только в 2005 году больница вновь стала получать финансовую поддержку от государства. С 2005 года заместителем председателя попечительского совета больницы святителя Алексия является епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Здесь неподалеку, через дорогу, находится Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, где он был духовником, поэтому с ним в больницу пришли его студентки и другие люди, имеющие отношение к медицине. Именно с того момента больница стала церковной не только по названию, но и по внутреннему состоянию.

— Как вы оказались в больнице святителя Алексия? Как удается совмещать работу врача с административными обязанностями?

— С владыкой Пантелеимоном мы были знакомы раньше, потому что я когда-то работал в Первой градской больнице медицинским братом. Это государственная больница, но из-за того, что там был храм благоверного царевича Димитрия Угличского с таким активным настоятелем, как владыка, функционировало Свято-Димитриевское училище, на тот момент, как мне кажется, она была более церковной, чем наша. Еще в 1990-х, помню, проезжая на троллейбусе мимо больницы святителя Алексия, я даже не знал, что она имеет отношение к Московской Патриархии. А в Первой градской в то время фактически сложилось отделение реанимации, где работали только православные медсестры. В те мои студенческие годы мы и познакомились с владыкой Пантелеимоном.

К 2009 году я уже был травматологом-­ортопедом, имел опыт работы в 123-й больнице при Федеральном медико-биологическом агентстве. Владыка пригласил меня в больницу святителя Алексия формировать травматолого-ортопедическую службу, я первым с такой специальностью пришел работать в стационар. Организовал работу операционной, чтобы делать профильные операции. Со временем здесь собралась целая команда высококлассных специалистов. Сейчас, я считаю, травматологическое отделение в больнице святителя Алексия — одно из лучших в Москве. С 2016 года я занимаюсь административной работой в должности главного врача, но иногда практикую. Бывает, что коллеги просят поучаствовать в операции, я занимаюсь эндопротезированием суставов. Личное участие помогает лучше понимать все внутренние процессы, видеть слабые места. Когда сам оказываешься в операционной, понимаешь, чем и как живет коллектив.

— Какие подразделения включает больница сегодня? Какова специализация врачей?

— Мои коллеги готовятся проводить рентгенохирургические операции, то есть внутрисосудистые вмешательства с помощью ангиографии. Планируем открыть в ближайшее время отделение кардиологии, которого нам не хватало и которое будет работать в хорошей связке с рентгенохирургией, что позволит спасать людей от инфаркта миокарда. Больница прекрасно оснащена диагностическим оборудованием — у нас, например, установлено четыре томографа: два компьютерных и два магнитно-­резонансных. Развиваются самые разные направления: урология, офтальмология, гинекология, а также онкология и химиотерапия. В 2016 году больница восстановила свою историческую миссию — начала оказывать помощь неизлечимым пациентам. Организовано большое паллиативное отделение на 70 человек. Оно частично финансируется из федерального бюджета, в отличие от московских хосписов, которые субсидируются исключительно регионами. Благодаря объединенному финансированию из федерального и московского бюджетов мы можем оказывать помощь пациентам вне зависимости от места их регистрации.

Восстановление паллиативного отделения как будто вернуло нас к истокам. Паллиатив — это изначальная миссия больницы, ведь по замыслу благотворителей она создавалась для неизлечимых пациентов. Мы и сами стали другими: для всех членов Церкви — священников, прихожан, врачей, медсестер — помощь неизлечимым больным очень важна. Поэтому я благодарен Богу, что стал свидетелем и участником развития паллиативной службы.

Потребность помогать

— При больнице открыт и действует учебный центр, кого он готовит? Как он появился?

— В январе 2017 года, после открытия паллиативного отделения, к нам на Рождество приезжал Святейший Патриарх Кирилл. Он осмотрел больницу, поприветствовал пациентов и персонал. Зайдя в Тихвинский храм и обратившись к медикам и гостям с солеи, Святейший Владыка неожиданно благословил нас на то, чтобы больница стала центром подготовки специалистов по паллиативной помощи. Удивительно, как Его Святейшество, пробыв у нас чуть больше часа, увидел важный перспективный вектор развития. Оказалось, что это именно то, в чем очень нуждаются сегодня люди. В 2019 году мы организовали учебный центр для медсестер по уходу за больными, в том числе по паллиативной помощи. Для него не требуется больших помещений, а финансирование занимает небольшую долю в нашем бюджете, однако учебный центр имеет важное просветительское значение в масштабах всей страны. На данный момент мы организовали уже 95 выездных обучающих курсов по всей России: для государственных больниц, сестричеств и медиков на новых территориях (14 из 95 курсов проведено в Донбассе). За время существования центра обучение прошли более 3 тысяч человек, из них более 2 тысяч — в Москве. Надеюсь, что, благодаря в том числе и нашим усилиям, этим направлением во все больших масштабах будут заниматься бесплатно и качественно. Сейчас во многих епархиях говорят, что видят большую потребность православных людей объединяться в сестричества. Это имеет смысл только в том случае, если люди объединяются вокруг реального дела, например помощи больному, что требует определенных навыков. Первое направление деятельности нашего учебного центра — помощь государственным учреждениям в регионах. К нам часто обращаются с просьбами, чтобы мы приехали и подготовили людей, которые будут ухаживать за больными. Мы повышаем квалификацию тех, кто уже работает в лечебных учреждениях. Второе направление, наверное, важнее: мы помогаем епархиям создавать сестричества. Обучаем всех желающих. После прохождения обучения слушатели получают диплом государственного образца о дополнительном профессиональном образовании. Специальность — младшая медицинская сестра по уходу. И тогда наши выпускники понимают, что у них есть навыки, знания, и сплачиваются, чтобы помогать другим. Мы советуем епархиям помочь людям после учебы объединиться в сестричества или патронажные службы, чтобы помогать в местных больницах. В каждой из них есть отделения, где люди нуждаются в уходе, где ждут помощи тяжелобольные, лежачие. Во многих местах, даже в столице, а тем более в регионах, не хватает медперсонала. Лечебное учреждение приветствует сестер-помощников, которые безвозмездно и профессионально ухаживают за пациентами, больным становится легче, а добровольцам хорошо, потому что у них появляется смысл служения.

Недавно мы участвовали в возрождении традиций больничного добровольчества в Ярославле, одном из крупнейших городов России. Провели два обучающих курса подготовки младших медицинских сестер по уходу за больными; по благословению митрополита Ярославского и Ростовского Вадима был выбран духовник сестричества; базой стала клиническая больница имени Н. А. Семашко, где есть паллиативное отделение, — и сестры начали там трудиться. В этом году на базе нашей больницы открылась кафедра паллиативной медицинской помощи Ярославского медицинского государственного университета.

С течением времени наш учебный центр расширил свою деятельность. Пандемия коронавируса вызвала острую необходимость привлечения волонтеров в госпитали, потому что в клиниках не хватало персонала. Тогда мы стали обучать тех, кто хотел идти в «красную зону», и удалось подготовить 700 добровольцев; согласно договоренностям, они дежурили в московских госпиталях. Тогда это оказалось серьезной помощью медикам.

— В сестричество могут попасть только женщины?

— Нет, просто объединение традиционно принято так называть. В Москве у нас много добровольцев-мужчин, младших медицинских братьев. А в Донбассе сейчас почти все мужчины воюют, поэтому там в основном сестры. Обычно приходят люди среднего возраста. Часто с высшим образованием, даже с двумя. Приходят, потому что ощущают потребность помогать. Мы работаем по профессии врачами, а они приходят по зову души.

Современная клиника, открытая для всех

— Больница святителя Алексия — православная, церковная. Чем она отличается от светских лечебных учреждений?

— Руководит больницей попечительский совет, который возглавляет Святейший Патриарх Кирилл. Учредителем больницы является Русская Православная Церковь. У нас два храма: Тихвинской иконы Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Московского, а также часовня в честь Козельщанской иконы Богородицы. Больница открыта для всех, мы работаем бесплатно, люди приезжают лечиться со всех регионов России и даже из-за границы. Но в первую очередь мы оказываем помощь священникам, монашествующим и членам семей духовенства. История показала, что такая больница Церкви очень нужна. Священнослужители чувствуют себя здесь как дома. Больничная территория внешне напоминает монастырь: расположена за высокой оградой, у нас красивая архитектура, храмы — доминанты пространства. Больничный комплекс выглядит гармонично. Сейчас у нас третья часть пациентов в стацио­наре — люди Церкви и их близкие. Других таких больниц нет. Кроме того, у нас больше, чем где-либо, развито церковное больничное служение, духовное окормление пациентов. Конечно, отмечаем православные праздники, соблюдаем посты. Наша клиника является «штаб-квартирой» Больничной комиссии Московской епархии.

— Раньше вы работали в светских больницах, ощущаете разницу в атмосфере?

— Мы стараемся заботиться о том, чтобы всем было уютно. Я сам редко бываю в других местах, но все, кто сюда приходит, говорят, что у нас «все по-другому». Постоянно приходится слышать от пациентов, что они здесь ощущают «забытую» атмосферу.

— По какому принципу вы принимаете на работу врачей? Важно ли, чтобы врач был православным?

— В первую очередь мы берем на работу специалистов высокой квалификации, настоящих профессионалов своего дела, таких врачей, благодаря которым больница может стать лучше, эффективнее оказывать медицинскую помощь или развивать новые направления. Кроме того, с моей точки зрения, в нашем коллективе могут работать только те, кто обладают еще и определенными человеческими качествами. Другие у нас просто не приживаются. Мы никого не выгоняем, но некоторые чувствуют себя не в своей тарелке и уходят. Безусловно, мы очень рады, когда к нам приходит не просто мастер своего дела, но еще и воцерковленный человек, это для нас очень важно.

— Как повышают квалификацию врачи больницы святителя Алексия?

— Хотя наша территория внешне напоминает монастырь и мы очень любим наше историческое наименование «богадельня», тем не менее больница святителя Алексия является современной многопрофильной клиникой, оснащенной самым передовым оборудованием. У нас есть необходимые для качественной диагностики томографы, аппарат для ультразвукового исследования экспертного класса, современная лаборатория, отлично оснащенная реанимация, шесть операционных и многое другое. Мы поощряем участие наших сотрудников в конференциях, семинарах, поддерживаем желание публиковаться. Каждому врачу предоставляется три оплачиваемых дня в году, чтобы обязательно побывать на мероприятиях научного сообщества.

— Сегодня у больницы святителя Алексия открыто уже три филиала: в Шуе, Жуковском и Переславле-Залесском. Расскажите о них, как и зачем они были открыты?

— Филиал в Переславле-Залесском хотя и третий по счету, но самый важный для нас, потому что это место, где до революции в течение шести лет в должности главного врача трудился святитель Лука (Войно-Ясенецкий). При нем были построены эти корпуса, он в них оперировал. Это первый наш филиал, который будет полноценной больницей. Нам передали шесть корпусов, которые несколько лет не использовались. Сейчас мы заканчиваем ремонт, закупили оборудование. Надеемся — и здесь нам помог Святейший Патриарх Кирилл — в этом году открыть первый корпус, современный центр лучевой диагностики с томографами. В результате в Переславле-Залесском появится первая больница такого уровня. Еще в планах — открыть многопрофильный хирургический корпус, где будут работать как местные врачи, так и наши приезжие специалисты. В других двух филиалах, в Шуе и Жуковском, работают паллиативные отделения. Пять лет назад у нас была небольшая федеральная субсидия, на которую мы открыли первое паллиативное отделение и учебный центр, о котором я уже говорил. Сегодня еще три епархии ведут подготовительную работу по открытию филиалов больницы святителя Алексия. Дело в том, что у Церкви до революции была недвижимость, в которой размещались духовные школы, богадельни, различные учреждения. На сегодняшний день согласно федеральному закону Церковь имеет первоочередное право вернуть отнятую большевиками недвижимость. Многие задания уже принадлежат законному владельцу, но строение не может стоять пустым, его нужно заполнять, оно должно функционировать. Здание богадельни, например, подо что еще можно обустроить, как не под богадельню? Одно из решений — разместить в пустующем строении филиал больницы имени святителя Алексия, паллиативную службу. Помощь неизлечимым пациентам — это живая идея, которая нужна и пациентам, и их близким, и священникам, и сестрам милосердия. Здесь возможна такая модель взаимодействия. Государство взяло на себя обязательство предоставлять в случае необходимости паллиативную помощь всем нуждающимся. Гражданам Российской Федерации эта помощь оказывается бесплатно, соответственно, на это выделяются средства в каждом субъекте Федерации. Епархия, при наличии здания, передает его в безвозмездное пользование больнице. Мы сами или вместе с епархией, с благотворителями его ремонтируем. Потом открываем филиал, размещаем в нем паллиативное отделение и получаем госзадание на оказание помощи неизлечимым пациентам, на которое выделяется государственная субсидия.

— Кто может обратиться за помощью в больницу святителя Алексия?

— Наша больница открыта для всех. Нет ограничений по вероисповеданию, национальности, социальному статусу пациентов. Больница работает в системе обязательного медицинского страхования, то есть каждый гражданин России, имеющий полис, может получить здесь медицинскую помощь. Однако мы поможем и жителю ближнего зарубежья, который придет к нам без полиса. Наше правило — не отказывать никому. У нас ведь не просто больница: многие, кто приходят сюда, зачастую впервые встречаются с Богом. Мы пока не можем всех священников и монашествующих размещать в отдельных палатах, поэтому часто обычные люди оказываются с ними вместе, слушают Евангелие, задают вопросы. Есть у нас и своя миссионерская служба. Паллиативные пациенты — особая история, часто для них в палате заканчивается земной путь, и тут церковная больница исполняет миссионерскую функцию, помогая встретить Бога. Здесь они могут впервые исповедаться, причаститься.

Подключились к помощи одними из первых

— С началом специальной военной операции вы оказываете помощь тем, кто находится в зоне боевых действий. Как организована медицинская помощь пострадавшим?

— Впервые мы оказались в зоне СВО зимой 2022 года. Я сопровождал епископа Пантелеимона. Утром 24 февраля я проснулся в Донецке. Наверное, поэтому мы подключились к работе одними из первых: просто оказались там раньше других. Деятельность больницы в этом направлении многосторонняя, многонаправленная. Каждый день от больницы в зону конфликта уезжает машина с той или иной задачей. Прежде всего надо сказать о добровольцах-­медиках. Помощь младших медсестер организована непрерывным вахтовым методом в трех городах: Мариуполе, Горловке и Луганске. При этом сестры трудились и в других городах: Новоазовске, Ростове, Донецке, Северодонецке, Антраците. Врачи тоже находятся в зоне конфликта. Добровольцы-медики от нашей больницы уезжают туда три раза в неделю: одна машина отправляется в понедельник, две в четверг. Едут не только наши врачи, но и специалисты из других клиник, желающие помочь больным и раненым в зоне боевых действий. Сейчас у нас в Мариуполе и Луганске стоят мобильные передвижные комплексы, оснащенные диагностическим оборудованием. В них врачи ведут прием, местные жители имеют возможность бесплатно сделать обследование, получить социальную помощь (есть прачечная, душевая, обогрев и др.). Второе направление деятельности, имеющее особое значение, — работа нашего учебного центра. Уже в мае 2022 года мы организовали первые курсы медсестер по уходу за ранеными. За год обучено 900 медсестер для госпиталей Москвы, Подмосковья, Ростова-на-Дону, многие из них ездят с нами в качестве добровольцев в Донбасс. Вся деятельность осуществляется за счет благотворительных средств. Таким образом, мы начинали с обучения уходу в паллиативе, потом знакомили со спецификой работы в ковидных госпиталях, а теперь сестры освоили особенности помощи пострадавшим в боевых действиях. Наш учебный центр готовит сестер и на местах. На новых территориях тоже есть люди, желающие помогать тем, кто уже много лет живет в условиях ведения военных действий. Для добровольцев с Украины мы провели 14 курсов в Мариуполе, Горловке, Донецке, Макеевке, Луганске, Антраците, Балаклее. Например, при первой больнице Луганска мы открыли учебный класс (мини-филиал нашего учебного центра), и от главврача одной из местных больниц туда пришел запрос подготовить 450 человек. После обучения добровольцы смогут прийти на помощь госпиталям и больницам Донбасса, где очень не хватает рук.

Было бы замечательно, если бы в лечебные учреждения ДНР и ЛНР вернулись ставки младших медицинских сестер по уходу. Профессионально подготовить их можно достаточно быстро. И мы готовы это делать. Так можно было бы решить триединую задачу: помочь раненым, привести людей в систему здравоохранения Донбасса и снизить напряженность, связанную с безработицей. Конечно, решение о выделении постоянного финансирования для оплаты младших медицинских сестер по уходу может быть принято только на государственном уровне.

— Какую еще деятельность больница осуществляет в Донбассе?

— Еще одно, третье направление нашей деятельности — эвакуация пациентов с новых территорий для лечения в Москву. С этой целью в зону спецоперации регулярно, раз в неделю, отправляются машины скорой помощи. Уже эвакуировано больше двухсот человек. Четвертое направление — гуманитарная помощь медицинским организациям Донбасса. Мы, как профессионалы, понимаем нужды наших коллег из Мариуполя, Горловки, Луганска и стремимся их поддерживать в рамках имеющихся возможностей. Недавно туда было передано оборудование, которое удалось купить благодаря общецерковному сбору по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

— Какое самое неожиданное открытие вы сделали в зоне спецоперации?

— От многих людей, которые испытали там страдания и бедствия, приходилось слышать, что в какой-то, может быть самый тяжелый, момент они почувствовали сильнейшее ощущение близости Бога и единения друг с другом. Точно так же и наши добровольцы ощущают помощь Божию, когда делают что-то для других, даже если это тяжелый и напряженный труд. Они с радостью едут помогать нуждающимся. Владыка Пантелеимон часто говорит, что, отдавая, становишься богаче, но на личном опыте я ощутил это только сейчас.

Справка

Алексей Юрьевич Заров родился в Москве в 1977 г. Имеет медицинский стаж более 25 лет. В 2000 г. с отличием окончил лечебный факультет Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, в 2002-м — клиническую ординатуру Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. В 2010 г. окончил Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова по специальности «экономика и управление на предприятии здравоохранения». С 1996 г. работал в отделении реанимации и интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 1, затем в Клинической больнице № 123 Федерального медико-­биологического агентства России. В больнице святителя Алексия работает с 2009 г. Труды в больнице совмещает с научно-педагогической деятельностью в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова. В 2016 г. назначен главным врачом больницы святителя Алексия, в 2017 г. — директором учреждения. С 2023 г. — заведующий базовой кафедрой паллиативной медицины Ярославского государственного медицинского университета.