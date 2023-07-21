Помоги человек человеку

ПРАВОСЛАВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ: ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Церковь Христова — собрание верующих людей, возглавляемое Господом Иисусом Христом. Одна из Его заповедей — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). А если ближний в данный момент нуждается в твоей поддержке и внимании? Заботу и помощь тем, кому она необходима, оказывают благочиния, храмы, сестричества, благотворительные столовые Московской митрополии. Курирует эту работу Межъепархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Все социальные отделы епархий работают в тесном сотрудничестве с профильными государственными и общественными учреждениями и с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. PDF-версия.

Храм у дороги

Храм Гребневской иконы Божией Матери в городе Одинцове Московской области трудно не заметить, проезжая по Можайскому шоссе: у самой дороги возвышается трехъярусная колокольня XVIII века. Храм известен горожанам не только своей историей и православной гимназией, но и гуманитарным центром «Милосердие Одинцово», где пенсионеры, инвалиды, одинокие мамы и многодетные семьи могут подобрать себе одежду и обувь, бесплатно получить продуктовый набор. В этом центре организовано ежедневное горячее питание для малоимущих пожилых жителей и бездомных.

— Половина наших подопечных живет в Одинцовском районе, а кто-то приезжает даже из Можайска и Кубинки, — рассказывает координатор центра «Милосердие Одинцово» Анна Бушина.

Анна выросла на приходе Гребневского храма, куда впервые пришла вместе с мамой. Ребенком она посещала богослужения, постигала основы Православия в воскресной школе, участвовала в благотворительных концертах и акциях, которые храм организовывал для социальных учреждений на территории Одинцовского благочиния. И вместе с другими участвовала в восстановлении храма.

— У всех детей были послушания. Помню, как мы оттирали от краски и грязи солею, когда закончился ремонт. И снег чистили и наводили порядок на территории, — вспоминает она.

После окончания школы Анна работала и училась в Московском государственном вечернем металлургическом институте, получила диплом инженера-эколога. Несмотря на занятость, Гребневский храм по-прежнему оставался ее вторым домом. Здесь она, как помощница настоятеля, занималась организацией питания причта, гостей и учащихся гимназии. «Главная по кухне», как говорит она о себе. Скоро Анна оставила работу в Москве, вышла замуж, у нее родился сын. А через некоторое время настоятель священник Григорий Федотов предложил ей работу в храме на постоянной основе. А во время эпидемии коронавируса освободилась должность координатора гуманитарного центра «Милосердие Одинцово», и она перешла к Анне.

Пункт раздачи еды находится во дворе многоэтажки, отгорожен забором. Примерно в 12 часов калитка открывается, и все желающие по очереди заходят и получают у двух волонтеров горячий обед: первое, второе и чай со сладким. Здесь ежедневно обедают от 30 до 60 человек. Анна записывает каждого в большую тетрадь и одновременно дружески интересуется, как дела. Она знает по именам почти всех своих подопечных.

— Вы впервые у нас? — замечает она худощавого смуглого мужчину. — Как вас зовут? Откуда вы?

— Николай, из Саранска, — робко отвечает тот.

Поев, рассказал, что приехал в Москву в поиске работы на стройке. Он поверил объявлению, но его никто не встретил, хотя была договоренность. Уже несколько дней живет на улице, ищет работу, но пока безуспешно. Анна предложила ему телефон временного пристанища — Дома трудолюбия «Ной» (крупнейшая сеть приютов для бездомных Московского региона).

Тем временем человек пятнадцать заканчивают обедать, кто-то идет за добавкой, а кто-то начинает шумно балагурить и закуривает. Но Анна тут же наводит порядок, строго требуя вести себя тихо и не курить. Подопечные безропотно подчиняются.

— Как быстро они вас послушались, — говорю Анне.

— Да, у нас строгие правила: курить, мусорить, шуметь запрещается, — улыбается она.

И рассказывает, что первое время ей было страшно и она не знала, как вести себя с такими посетителями.

Сначала подопечные испытывали Анну, делясь слезливыми историями о своей жизни (лейтмотив был «я сирота, у меня все умерли»), от которых у нее сжималось сердце, но все заканчивались одинаково — просьбой «подать на хлебушек». А кто-то резюмировал и так: «Возьми меня к себе жить». Анна была в растерянности, ей всех было жалко и всем хотелось помочь: взять домой, отмыть, накормить, защитить.

— Я искала решение проблем каждого, пока не поняла, что невозможно помочь человеку, который не хочет ничего менять в своей жизни, ловко манипулируя чувством жалости к себе. Ладно, думаю, дам ему 50 рублей, от меня не убудет. Человек проголодается к вечеру, где еду ему взять?

Но когда однажды на подаяние ушло ползарплаты, муж не выдержал: «Хватит! Либо ты прекращаешь их содержать и рыдать над каждой историей, либо уходишь с этой работы».

Ответом на отказ дать денег стала агрессия: Анну пытались оскорблять, повышать голос, развязно себя вести, но за нее вступился повар Александр. Балагуры присмирели, быстро усвоив урок: есть некие границы, которые лучше не переступать.

— Они теперь боятся упасть в моих глазах, — признается Анна, — ценят внимание к ним. Некоторым бывает не с кем поделиться своими радостями и печалями или они не могут найти того, кто им посочувствует. И они обращаются ко мне. Узнаешь их судьбы, и они перестают быть чужими. Воспринимаешь их как хороших знакомых. А если с кем-то случится беда, бывает очень больно.

Она знает много трагических историй, причиной которых стал бродячий образ жизни.

Бывают и счастливые истории. Однажды в центр обратился мужчина средних лет. Олег жил с семьей сестры, своего жилья не было. Сестра умерла, это случилось зимой, и вдовец выгнал Олега из дома. Тот рассказал о своей беде в Гребневском храме.

— Мы ему оплатили хостел, на следующий день он спросил, можно ли устроиться к нам на работу. К сожалению, вакансий не было, — рассказывает Анна. — Тогда он нашел в городе поденную работу и уже сам снимал жилье. Каждый день приходил к нам обедать. С нашей помощью восстановил документы, устроился уже на постоянную работу на стройку. Познакомился с девушкой, они планируют создать семью. Последний раз приходил и благодарил нас: «Спасибо, что поддержали меня, когда я был в состоянии полного отчаяния. Думал — пропаду. Не знал, что делать и куда идти. А вы подбодрили, поддержали».

Анна давно уже воспринимается подопечными центра не как руководитель учреждения, а как близкий человек. Через нее люди поддерживают связь с родственниками, у кого они есть.

— Если вам нужно найти Диму К., позвоните Анне Сергеевне. Он придет за едой, и она передаст ему всю информацию. А Валере М. звонит мама — узнать, как у него дела, и напомнить, что ему надо отметиться в полиции. Да, я могу закрыть эту «телефонную станцию» в любую минуту, но понимаю, что это нужно тем и другим. Ведь своих телефонов у бездомных нет, а беспокойство их родных мне очень понятно, — говорит Анна.

Анна завела страничку в мессенджере Telegram под названием «Гуманитарный центр “Милосердие Одинцово”». Ей удается не только собирать продукты, технику и вещи для подопечных, но и находить волонтеров. Секрет прост: ее короткие заметки о жизни центра не оставляют читателей равнодушными. Она разместила на страничке центра фотографии некоторых бездомных, которым помогли в другом центре. На одном фото они в том виде, в каком пришли в центр, а рядом фото тех же людей, но постриженных и опрятно одетых. И надеется, что такое в будущем удастся сделать и ей. Если центр смог вернуть к полноценной жизни в обществе хотя бы одного человека, значит он создан не зря и старания Анны и ее команды не напрасны. С Божией помощью и трудами неравнодушных людей центр развивается.

— Я хочу, чтобы к нам обращалось как можно больше нуждающихся, потому что некоторые стесняются признаться, что им нужна помощь. А мы существуем именно для них, — поясняет Анна.

Неудивительно, что ее идеи и просьбы отзываются в сердцах других людей. Недавно центру подарили так необходимый здесь новый холодильник. На днях приходил электрик, готовый безвозмездно провести электричество в подсобку. Сейчас Анна ищет добровольца-врача, чтобы оказывать бездомным фельдшерскую помощь, и добровольца-парикмахера, столь необходимого посетителям центра. Местное телевидение сделало о центре уже две передачи, благодаря которым появилось больше добровольных помощников, что очень кстати. Ведь у центра есть небольшой огород, где выращивают овощи и зелень. Их потом надо консервировать, чтобы зимой разнообразить рацион благотворительной столовой. Бывает, что свою помощь предлагают и подопечные центра.

— И мы всегда находим им работу, — поясняет Анна. — Людям так важно почувствовать свою нужность. Например, огород вскопать или прополоть. А зимой снег чистить. Территория храма большая — каждому найдется работа.

Некоторые бездомные заходят в храм во внебогослужебное время, чтобы о чем-то поговорить с дежурным священником. Анна регулярно подает за многих из них записки в алтарь.

— Хорошо, что они понимают, что приходят не ко мне, а в храм, что здесь им помогает Господь, — говорит Анна.

Такие неравнодушные люди, как Анна, вносят значимый вклад в развитие социального служения Церкви. Благодаря им расширяются возможности для изыскания ресурсов, для реагирования на вызовы времени независимо от сложности поставленных задач, например на последствия событий на Украине.

Поддержка беженцев

С началом спецоперации сотни тысяч жителей Донбасса, Юго-Востока Украины и Белгородской области были вынуждены покинуть свои дома и искать прибежища в регионах России. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Церковь сразу же включилась в работу по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Русская Православная Церковь проводит мероприятия по поддержке людей, пострадавших от военного конфликта, по нескольким направлениям.

Во-первых, это целевые сборы пожертвований и гуманитарной помощи для нуждающихся, а также доставка груза в приграничные с зоной спецоперации регионы. Сборы средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям по благословению Его Святейшества прошли весной и осенью 2022 года. На призыв Предстоятеля откликнулись все епархии России. Собранная Московской митрополией гуманитарная помощь (продукты питания, одежда и обувь, средства гигиены, бытовые и канцелярские принадлежности и прочее) исчисляется десятками тонн.

Другое направление — помощь Церкви (социальных отделов, приходов, благочиний, сестричеств, добровольческих организаций при благочиниях и храмах) конкретным храмам, детским домам, госпиталям и другим социальным учреждениям в прифронтовых регионах.

Благодаря отделу церковной благотворительности и социального служения Подольской епархии гуманитарную помощь получили около ста нуждающихся прихожан Митрофано-­Воронежского храма в Лисичанске (Луганская Народная Республика), а также шесть монахинь из Вознесенского скита Борисоглебского монастыря Изюмской епархии, которые в данный момент нашли приют в Марфо-Мариинской обители Белгорода. Помощь, собранную силами подольских верующих, также получают старики и семьи с детьми из окрестных сел, проживающие в общежитии села Горловка под Донецком.

— Сейчас там находятся 53 ребенка с мамами. Мы отправляем им посуду, одеяла, одежду, игрушки, электрические плитки, — говорит руководитель Георгиевского сестричества милосердия Подольского благочиния и секретарь отдела по благотворительности и социальному служению Подольской епархии Евгения Самоделкина.

К слову, если прежде основным направлением работы сестричества было окормление пациентов областного центра термической травмы на базе Подольской городской больницы № 2, то с началом спецоперации приоритеты изменились, и главной стала помощь беженцам.

По официальным данным, с февраля 2022 года в Московскую область прибыло 32 тысячи беженцев и вынужденных переселенцев из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Белгородской области. Основную заботу о них взяли на себя муниципалитеты, хотя потребность в адресной помощи, духовной поддержке никто не отменял, поэтому помощь людям, пострадавшим от военного конфликта на Украине, стала новым вызовом для церковных структур, занимающихся социальной работой. Практика показала, что такую деятельность удобно вести на уровне благочиний, и везде она организована примерно по одной схеме. Рассмотрим это на примере Подольской епархии.

Опыт Подольской епархии

На территории Подольской епархии оба пунк­та временного размещения (ПВР) для беженцев организованы на базе санаториев «Родина» и «Мечта», оба они находятся в Подольском благочинии. Общая численность их постояльцев около 330 человек (это дети и женщины). Работа с ними строится в тесном сотрудничестве с окружным управлением социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области и Администрацией городского округа Подольск. Адресную помощь от епархии оказывает Георгиевское сестричество и волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие-Подольск»: покупают нуждающимся одежду, обувь, лекарства, организуют и оплачивают медицинскую помощь врачей-специалистов.

— Был случай, когда по обращению управления социального развития № 16 двум мальчикам, приехавшим из Донбасса и временно проживающим в приемной семье, потребовалась срочная помощь из-за серьезных проблем с зубами и деснами. Сестричеству удалось оперативно договориться с клиникой о лечении, социальный отдел оплатил услуги стоматолога, часть проблем у мальчишек уже решена, — радуется Евгения Самоделкина. — Мы помогаем и тем беженцам, которые приехали сами. Таких у нас 15 семей (из Харькова, Лисичанска, Угледара и др.). Они снимают жилье или живут у родственников и ежемесячно получают в благочинии гуманитарную помощь и лекарства, в том числе и для детей. Кому-то находим возможность помочь с оплатой съемного жилья.

Год назад Светлана с тремя детьми приехала из Луганской Народной Республики в Подольск. У младшей дочки синдром Дауна, она тяжело переносит большое скопление людей, поэтому Свете пришлось добираться в Россию своим ходом.

— С социальными выплатами и льготами мне помогла администрация Подольска, дети ходят в школу и детский сад, — рассказывает Светлана. — С младшей в саду занимаются логопед, психолог. А сестрички Георгиевского сестричества согрели душевным теплом, обеспечили нас необходимой одеждой, продуктами.

Недавно женщина узнала, что в Подольске есть организация родителей детей-инвалидов «Рука об руку», где ей также оказали поддержку.

Постояльцев ПВР регулярно посещают священники Подольского благочиния.

— Среди беженцев в ПВР «Родина» есть сестры милосердия из Белгородского сестричества, — говорит клирик храма Воскресения Христова городского округа Подольск иерей Александр Никитин. — Они помогают нам в организации исповеди и Причастия болящих, проведении духовных бесед, с раздачей святой воды. Люди находятся в стрессовом состоянии, и им необходимо пастырское внимание и участие, подкрепление в Святых Таинствах. На Пасху их посетил с поздравлениями архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и привез подарки от епархии.

Центр помощи «Растим вместе»

Особое внимание отделы по благотворительности и социальному служению епархий Московской митрополии, помимо помощи пенсионерам и бездомным, уделяют вопросам поддержки семьи, заботе о детях в малообеспеченных или неполных семьях. Почти у всех церковных волонтерских организаций и сестричеств на постоянном попечении находятся семьи, которым без сторонней помощи придется трудно. Работают и епархиальные центры для детей, оставшихся без попечения родителей, например православный детский приют «Никита» при Никитском Бывалинском женском монастыре Балашихинской епархии, где сейчас живет 15 детей. А в Дубненско-­Талдомском благочинии Сергиево-Посадской епархии в рамках проекта «Автобус милосердия» нуждающимся семьям доставляется все необходимое с учетом личных потребностей: продуктовые наборы, сезонная одежда, школьные принадлежности, игрушки, детские кроватки и др.

В Подольской епархии благотворительную помощь мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывает Православный социально-­реабилитационный центр Тихвинской иконы Божией Матери при Троицком храме поселка Измайлово Видновского благочиния. В некоторых храмах и монастырях мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить духовную, психологическую, медицинскую, социальную и юридическую помощь1. Однако предоставить кров и заниматься судьбой подопечных есть возможность не у всех. Одна из церковных структур, предоставляющая кров и участвующая в судьбе тех, кто туда обращается, — это Центр помощи семье и детям «Растим вместе» при Спасском храме поселка Андреевка Сергиево-Посадской епархии.

Тамара с ребенком приехала в Московский регион на заработки из Пермского края. Вышла замуж, родила второго ребенка. Создавая семью, она не могла себе представить, что муж начнет распускать руки. Женщина вдруг почувствовала себя в западне: супруг ограничил ее контакты с подругами и родственниками, вел себя неуравновешенно и агрессивно по отношению к жене и детям. Началось рукоприкладство по любому поводу. «Он объяснял это взрывным характером, но я скоро стала догадываться, что дело в его проблемах с психикой», — говорит Тамара. Чтобы она не сбежала в его отсутствие, муж старался не оставлять ее с двумя детьми, забирал одного ребенка с собой. Она долго не могла решиться уйти от мужа, боялась оказаться с двумя детьми на улице. Когда терпеть больше было невозможно, Тамара стала искать организацию, где бы ей помогли. Позвонив в Центр «Растим вместе», она поняла, что нашла не только кров, помощь психолога, душевную и духовную поддержку, но и друзей, которым можно полностью довериться.

— Здесь я перестала бояться и вздрагивать от каждого резкого звука. Постепенно мои мысли стали приходить в порядок, наступило внутреннее спокойствие. Раньше обычным состоянием было абсолютное одиночество и отсутствие человека, с кем можно поговорить. Я рада, что с отцом Димитрием, руководителем Центра «Растим вместе», и отцом Тихоном, духовником Центра, можно поговорить на любую тему. Надеюсь, храм станет теперь частью нашей жизни. И мне кажется, что это Господь помог мне найти таких людей, — признается она.

Здесь оба ее ребенка приняли Святое Крещение, и сама она начала посещать службы и участвовать в церковных таинствах. В Центре Тамаре помогли связаться с родственниками. Это лишь один из случаев, с которыми приходится работать сотрудникам, священникам и волонтерам Центра помощи семье и детям «Растим вместе» Сергиево-Посадской епархии.

— Наши подопечные — это жительницы Московского региона с детьми, бежавшие от домашнего насилия, представительницы ближнего и дальнего зарубежья, приехавшие на заработки и обманутые работодателями, — рассказывает руководитель Центра настоятель Спасского храма поселка Андреевка иерей Димитрий Полещук. — Иногда они находят нас сами, иногда их привозят и оставляют у ворот нашего Центра под дождем или на морозе. Мы никого не бросаем: женщины получают различную помощь, в том числе крышу над головой, тепло, внимание и заботу. И даже после того, как они от нас уходят, мы их не забываем, у них всегда есть возможность обратиться за необходимой помощью.

По словам священника, за пять лет существования Центра он убедился, что в наше время женщина достаточно часто может оказаться в ситуации, когда может остаться одна, без всякой поддержки близких и без крыши над головой, беременная или с новорожденным ребенком на руках. Однажды место в приюте пришлось предоставить беременной женщине из весьма респектабельной благополучной семьи, потому что ее муж настаивал на аборте, когда узнал о третьей беременности. «Самое печальное, что он представлял себя православным верующим...» — вспоминает священник.

Работа с подопечными ведется по определенному алгоритму. Сначала женщине помогают обеспечить базовые нужды — создают безопасные и комфортные условия проживания. Никто не лезет в душу. Когда женщина приходит в себя после пережитого стресса, проходит нервное возбуждение, она начинает более спокойно воспринимать действительность, и в ней просыпаются духовные потребности.

— Мы никого не учим жизни и не говорим, что одни виноваты, а другие правы. Стараемся проявить христианскую любовь, которая в том и заключается, что мы оказываем помощь тому, кого Он нам послал. Бог Сам будет решать, кто прав, кто виноват в этой ситуации, — продолжает отец Димитрий. — И очень часто окруженный вниманием, теплом и любовью человек со слезами на глазах удивленно спрашивает: «Почему вы мне помогаете? Ведь я другой веры…» или «Я бездомная… я никому не нужна». И тогда ты можешь сказать: «Мы же христиане. Христос дает нам силы и возможность помогать таким, как ты, Он тебя сюда привел. Мы — Его руки». И появляется возможность рассказать им о Спасителе. Около 80 процентов подопечных Центра жили вне Церкви, и встреча с ней нередко впервые происходит именно здесь. И как следствие, возникает ощущение, что они не одиноки, — есть люди, которые могут за них заступиться и их поддержать.

«Добрый дом “Коломенский”»

В поле зрения духовенства всех епархий постоянно находятся и социальные учреждения — реабилитационные центры, детские дома, психоневрологические интернаты, коррекционные школы и детские сады, где живут или проходят реабилитацию дети-инвалиды и социальные сироты. Вместе с регулярным пастырским окормлением детских учреждений духовенством прихожане храмов, сестричества, волонтерские группы в сотрудничестве с организациями детей-инвалидов организуют мастер-классы, спектакли, экскурсионные поездки, праздники, благотворительные акции к Рождеству Христову и Пасхе, Дню знаний для детей. Одна из самых известных — это благотворительная акция «Согреем детские сердца», которая проводится уже 18 лет. Где-то, как в Георгиевском кафедральном соборе Одинцовской епархии, проходят ежемесячные Литургии для детей-инвалидов.

Вместе с тем на фоне такой большой и разнообразной работы некоторые священники выбирают для себя пастырское служение, которое требует особых знаний и навыков. Так, на территории Коломенской епархии находится психоневрологический интернат «Добрый дом “Коломенский”», в котором живут более двухсот детей-сирот с ментальными нарушениями. Настоятель Покровского храма села Никульское священник Иоанн Бакушкин, имея психологическое образование широкого профиля, разработал для них программу «Духовное наставничество для детей с ограниченными возможностями». Претворять ее в жизнь ему помогают студенты Коломенской духовной семинарии и волонтеры. Примечательно, что, видя ее результаты, Министерство социальной защиты Московской области рекомендовало всем подобным учреждениям области организовать такую работу совместно со священнослужителями Русской Православной Церкви.

В своей работе отец Иоанн учитывает ряд особенностей ребят с психоневрологическими проблемами, на которые указывает и семинаристам, и волонтерам. Одна из них в том, что такие дети особенно остро нуждаются в душевном тепле и заботе, им нужен близкий человек, который бы проявлял к ним любовь, а не просто заботился бы об их базовых потребностях. И таким близким может стать крестный из числа волонтеров. Другая особенность в том, что этим детям никто никогда не рассказывал о Боге, у Которого они могли бы найти любовь и поддержку.

— При обучении волонтеров делался упор на умении говорить просто и понятно объяснять смысл нашей веры, показать, как можно найти в Боге опору, — поясняет иерей Иоанн Бакушкин. — А внимание семинаристов я концентрирую на том, как совершать таинства и проводить беседы, как окормлять людей, чтобы различать, какое болезненное состояние есть следствие недуга, а какое нуждается в духовном сопровождении.

Еще один важный момент, по словам священнослужителя, — нужно уметь отличать педагогическую запущенность от поведения, вызванного болезнью. В определенных случаях неуместно ставить перед собой нереализуемые цели, а просто нужно стремиться адаптировать подопечных к атмосфере в храме, чтобы они вели себя там спокойно, не испытывали тревоги или возбуждения. А с другой стороны, необходимо научить остальных прихожан с пониманием относиться к тому, что рядом находятся взрослые или дети с особенностями, терпеливо объяснять, насколько важно для таких людей, с рождения и до конца жизни живущих в специализированных учреждениях, участие в богослужебной жизни.

Удивительно, но, по отзывам врачей, те дети, которых окормляет отец Иоанн, — медики называют их «верующими воспитанниками» — гораздо лучше потом себя чувствуют во взрослом психоневрологическом интернате по сравнению с теми, кто с таким же диагнозом поступил из других детских учреждений (не из коломенского интерната).

— У наших ребят гораздо реже бывают срывы, психозы и другие расстройства. Их состояние более стабильно, прогноз более благоприятен, многим из них позволяют самостоятельно покидать стены интерната для участия в богослужении, — поясняет священник.

Наблюдая, сколько сил и времени настоятель уделяет людям с ментальными особенностями, в Никольском храме многие прихожане стали брать детей под опеку. А пациенты взрослого интерната, кто ничего не знал о Боге, поглядывая на друзей, открывших для себя Бога, тоже понемногу начинают участвовать в православных мероприятиях. Это делает их более восприимчивыми к словам окружающих, коммуникабельными, они легче соглашаются на реабилитацию и лечебные мероприятия.

— Видя, как вера и Бог творят чудеса, когда тяжелому пациенту с прогрессирующими необратимыми симптомами может стать лучше после общения со священником, и таких случаев много, сотрудники Черкизовского психоневрологического интерната иногда зовут меня побеседовать с поступившими пациентами, у которых тяжелые недуги, — делится опытом иерей Иоанн Бакушкин. — Родственники, у которых в интернате живут близкие, звонят мне регулярно, просят навестить родных, делясь трогательными историями о том, как вера помогла их родным найти себя в этом мире.

Справки

За три года через гуманитарный центр «Милосердие Одинцово» прошло около 1300 бездомных. Ежемесячно помощь вещами получает более полутора тысяч жителей Одинцовского района.

Приходы храма святого мученика Уара в Вешках Мытищинского благочиния Сергиево-Посадской епархии и храма Ризоположения Донского благочиния Московской епархии при кураторстве Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами доставили в город Луганск для госпиталей 12 медицинских кроватей, 12 прикроватных тумбочек со столиками для кормления, 10 надувных противопролежневых матрасов для обожженных, а также около 4 тонн продуктов.

В 2022 году в Центре «Растим вместе» проживало 9 женщин и 12 детей. Сегодня в Центре «Растим вместе»ентр сопровождает 103 семьи.

В волонтерской службе в Центре «Растим вместе»ентра трудятся 24 человека. Вся работа проводится в успешном партнерском взаимодействии с участковой социальной службой, органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних, международной миграционной службой. Кроме того, Центр успешно участвует в грантовых конкурсах.

В прошлом году все епархии Московской митрополии подключились к проекту Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Горячая линия «МИЛОСЕРДИЕ». Это федеральная информационная линия церковной социальной помощи. Номер единой справочной службы 8 (800) 70-70-222 размещен на приходских информационных досках и на церковных интернет-ресурсах. По этому номеру можно узнать, где и какую помощь можно получить в церковных социальных проектах: приютах для женщин, центрах реабилитации наркозависимых, жилищах для бездомных, богадельнях — центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми и др. По телефону можно попросить о духовной поддержке, пригласить священника для совершения таинств. Операторы многоканальной горячей линии обрабатывают звонки круглосуточно, без выходных.

В рамках благотворительных акций весны и осени 2022 года Одинцовская епархия собрала и отправила для пострадавших мирных жителей и беженцев на территории Украины, ДНР и ЛНР 65 тонн гуманитарной помощи, Коломенская — 25 тонн, Сергиево-­Посадская — 150 тонн, Балашихинская — 21 тонну, Подольская — более 50 тонн. Также летом по благословению правящего архиерея Подольская епархия дополнительно собрала и отправила в пункт сбора в Ростов-на-Дону 23 тонны гуманитарного груза.

В Сергиево-Посадской епархии открыто 82 благотворительных столовых для малоимущих прихожан и 17 для кормления бездомных. При многих храмах устроены пункты раздачи одежды. В Одинцовской епархии ежедневно горячий обед можно получить в 15 благотворительных столовых, в среднем там питаются 150 человек в день. Также в епархии действуют 60 пунктов раздачи вещевой помощи, которую ежемесячно получают около 1600 человек. В Коломенской епархии работают 94 благотворительные столовые, в которых получают горячее питание и продуктовые наборы около 1500 человек еженедельно (в это число входят работники храмов и прихожане), и 62 пункта раздачи вещей (ежемесячно помощь получают более 1200 человек). В Балашихинской предусмотрено 36 столовых для малоимущих (питаются там 3840 человек в месяц) и 118 пунктов раздачи вещей (около 2070 получателей в месяц). В Подольской функционирует 17 благотворительных столовых и 35 пунктов выдачи одежды. Еду и одежду еженедельно получают около 950 человек.

Сообщества и группы трезвости:

Подольская епархия — 9 (около 150 человек), Коломенская — 24 (посещают 158 человек), Балашихинская — 13 (с обетом трезвости живут 189 человек), Сергиево-Посадская — 20 (регулярно посещают занятия около 300 человек, с обетом трезвости живут 29 зависимых и более 90 родственников), Одинцовская — 14 (их посещают 160 человек, с обетом трезвости живут 60 человек).

В Коломенской епархии 11 братств и сестричеств, ведущих социальную работу. Социальным служением на приходах занимаются 34 штатных сотрудника и 160 внештатных работников.

При храмах Сергиево-Посадской епархии трудятся 100 социальных работников, 37 из которых имеют соответствующее образование. В организации работы им оказывают помощь 405 добровольцев. В епархии действует 39 волонтерских объединений.

В Одинцовской епархии взяли на себя заботу о людях 5 церковных социальных служб и учреждений. В них трудятся 59 штатных церковных социальных работников (в благочиниях и на приходах) и 137 на общественных началах. С ними взаимодействуют 189 добровольцев, совершающих социальное служение.

В Подольской епархии зарегистрирована 51 церковная социальная служба. Среди социальных работников (в благочиниях и на приходах) 42 штатных и 202 на общественных началах. Им помогают 310 добровольцев.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Подробнее о таких центрах можно узнать на сайте www.blagomosmit.ru/pages/socialnye-obekty.html.