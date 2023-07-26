Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью

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Помоги человек человеку
Церковь Христова — собрание верующих людей, возглавляемое Господом Иисусом Христом. Одна из Его заповедей — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). А если ближний в данный момент нуждается в твоей поддержке и внимании? Заботу и помощь тем, кому она необходима, оказывают благочиния, храмы, сестричества, благотворительные столовые Московской митрополии. Курирует эту работу Межъепархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Все социальные отделы епархий работают в тесном сотрудничестве с профильными государственными и общественными учреждениями и с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. PDF-версия.
26 июля 2023 г. 17:00
Наше правило — не отказывать никому
Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.
21 июля 2023 г. 15:00
Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере»
Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.
15 июня 2023 г. 14:00
На войне как на войне
Военный капеллан Димитрий Василенков из Санкт-Петербурга неоднократно бывал в зонах активных боевых действий. Еще в 2000-е годы он духовно окормлял отряды спецназа и подразделения разведки различных силовых структур, участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2008 году сопровождал российские Вооруженные силы во время операции по принуждению Грузии к миру. Его опыт оказался востребован и во время проведения специальной военной операции на Украине, поэтому в течение последнего года отец Димитрий был несколько раз командирован в Донбасс в зону боевых действий. «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, с чего следует начинать день в зоне военного конфликта, как за пять минут изложить личному составу правила духовной безопасности на войне и почему для него важно самому проводить занятия по тактической медицине для бойцов. PDF-версия.
8 мая 2023 г. 15:30
Душепопечение в военных госпиталях
С началом специальной военной операции в сферу пастырского и социального служения Русской Православной Церкви вошли госпитали, где военнослужащие восстанавливают здоровье после ранений. Опыт духовного окормления и ухода за больными, приобретенный священнослужителями в «красной зоне», вновь оказался востребован. Как и в период пандемии, многие пастыри снова по зову сердца пришли на помощь тем, кому трудно. Но сложностей в этом деле оказалось немало. О сложившейся практике окормления раненых военнослужащих и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, священники рассказали «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
25 апреля 2023 г. 15:30
Миссионеру есть чему поучиться у просвещаемых им народов
Проект «Арктический десант» оказался полезен не только малым коренным народам, но и помог миссионерам выявить проблемные зоны в их работе. В частности, стало ясно, что миссия — это не прогулка по парку, а тяжелый изнурительный труд, требующий от каждого полной самоотдачи в непривычных условиях. О том, к чему еще нужно быть готовым миссионеру в отдаленных районах Арктики, есть ли перспективы подготовить и рукоположить священника из среды кочевой общины и как правильно относиться к «двоеверию» северных народов, рассказал архиепископ Якутский и Ленский Роман. PDF-версия.
17 марта 2023 г. 16:00
Чтим Державный образ святыни Твоея
Ровно 106 лет назад, 15 марта 1917 года по новому стилю, в подклете старинной Вознесенской церкви подмосковного государева села Коломенское священник Николай Лихачев среди старых досок, тряпок и прочей рухляди обнаружил черную икону. Когда священнослужитель тщательно промыл и очистил находку от грязи и копоти, ему открылось изображение величественно восседающей на троне Царицы Небесной. На коленях у Нее находился благословляющий Богомладенец, а в руках Пречистая держала царские регалии — скипетр и державу. Так была обретена Державная икона Божией Матери. PDF-версия.
14 марта 2023 г. 16:00
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна
В первой части материала, опубликованной в «Журнале Московской Патриархии» в № 1 за 2023 год, подробно освещались формы и методы работы с детьми с особенностями здоровья в церковных образовательных учреждениях. В этом номере тему инклюзии продолжит рассказ о том, как Церковь помогает взрослым верующим с ограниченными возможностями здоровья участвовать в работе приходских организаций и общин. PDF-версия.
9 февраля 2023 г. 13:00
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна
Люди с ограниченными возможностями здоровья все больше вовлекаются в активную жизнь общества. С развитием производственных и интернет-технологий, упрощающих наш быт, инвалидность постепенно перестает быть приговором к уединенному образу жизни. Как приходские общины и церковные организации могут помочь в социализации верующих с ограниченными возможностями здоровья, анализирует обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
20 января 2023 г. 16:30
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ЖМП № 9 сентябрь 2023 / 30 октября 2023 г. 14:30
Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью
Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
Двадцать третьего января 1918 года Советом Народных Комиссаров (СНК) Российской Республики был принят декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Но содержание этого декрета не соответствовало его наименованию, поскольку фактически Церковь подлежала не отделению от государства, а разграблению. Декрет лишил все религиозные общества прав юридического лица, то есть возможности иметь банковский счет, заключать договоры, защищать свои права в суде.
30 октября 2023 г. 14:30
Ключевые слова: изъятие церковных ценностей, большевики, террор, репрессии, церковное имущество, законодательство, Министерство культуры РФ, Эрмитаж, Третьяковская галерея, икона "Троица", реабилитация, консервация
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Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»
В Москве и Подмосковье в оздоровительном комплексе «Клязьма» с 16 по 20 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит X Международный фестиваль «Вера и Слово».
18 октября 2023 г. 19:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯПризыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.Как многое об этом напоминает!
16 октября 2023 г. 14:00
Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.
11 сентября 2023 г. 17:00