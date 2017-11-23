Эксперты — за разработку системы ранжирования мастеров-иконописцев в зависимости от их опыта, востребованности и качества работ

Вчера, 16 января, в помещении развернутой в галерее «Русский Афон» выставки-презентации «Благоукрашение храмов» состоялась представительная экспертная дискуссия о путях развития иконописания и о проблемах иконописцев, творящих в наши дни.

«Мы, к сожалению, должны признать, что среди современных иконописцев присутствует немало «слабых звеньев», которым не хватает ни образования, ни таланта, ни вкуса. Одни занимаются слепым и бездушным подражательством, другие, стремясь сказать свое слово в искусстве, создают откровенную безвкусицу, нарушая при этом и церковные каноны, - отметил в своем обращении к участникам заседания председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк. - При этом в условиях «свободного» рынка возможностей предостаточно и для плохих художников, так что они наравне с профессионалами стремятся найти своего покупателя, свою нишу. И часто в лице столь же малообразованных людей, в том числе и духовенства, находят своих потребителей, которых привлекает цена и подобие красоты».

Высокопреосвященный Марк перечисляет цели, которыми следует руководствоваться современному иконописцу в практической работе: строгое соответствие православным канонам иконописания; высокий художественный уровень исполнения, предполагающий профильное образование; стремление быть Мастером с большой буквы, и не подмастерьем или ремесленником.

Своими мыслями с собравшимися поделились декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Александр Салтыков, заведующая кафедрой иконописи этого факультета Екатерина Шеко, доцент этой кафедры протоиерей Николай Чернышев и гость-афонит насельник келии свт. Николая Ватопедского монастыря иеромонах Иосиф. В обсуждении приняли участие иконописцы-миряне Александр Чашкин, Сергей и Ольга Черные, Константин Охотин, высказавшие необходимость создания творческого союза российских иконописцев.

Подводя итоги дискуссии, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин поделился своими соображениями на имеющий место дисбаланс в отношениях между заказчиками, меценатами и подрядчиками конкретных работ по убранству и благоукрашению храмов. По мысли отца Леонида, в России назрела система ранжирования практикующих иконописцев подобно принятой в Румынии, когда к особо ответственным и важным работам по росписям храмов и написанию икон для них, пусть даже осуществляемым по частным, а не государственным, контрактам, вправе допускаться лишь самые опытные и делом зарекомендовавшие себя мастера. Вторая важнейшая прозвучавшая в выступлении оратора тема — разработка методологии оценки качества иконописных работ, которой могла бы руководствоваться Церковь в их соборном обсуждении. Ведь сегодня в эту сферу могут внедряться неверующие, нецерковные люди; еще хуже, когда деньги на роспись есть, а привлекают для этого дела подмастерьев или бездушных ремесленников.

«Экспертный совет разрабатывает систему интегральной оценки качества работ подобно ныне принятым правилам арбитража в фигурном катании, в которой со своими статистическими весами будут учитываться несколько критериев и параметров (например, духовное содержание иконы, техника исполнения, соответствие общей архитектурной стилистике храма и т.д.)», - рассказал о. Леонид. К обсуждению этих планов выступавший пригласил иконописцев на электронную площадку Экспертного совета, где, по его словам, скоро откроется соответствующий раздел «Для иконописцев», доступ куда будет открыт по свободной предварительной регистрации. Затем вопрос по созданию подобной системы предполагается внести в повестку Высшего Церквовного Совета.