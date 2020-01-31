Состоялся облет границ Беларуси на самолете с главными святынями Белорусской Православной Церкви

Митрополит Минский и Заславский Павел вместе с духовенством епархии облетел на самолете Pilatus PC-12NG границы Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви: чтимой копией креста преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой, с чтимой копией Жировичской иконы Божией Матери, а также иконами «Державная» и святителя Луки с частицей его святых мощей. Во время полета духовенство совершило молебен "Во время губительного поветрия", акафисты перед иконами Божией Матери и акафист свт. Луке Крымскому и Софии Слуцкой, день памяти которой совершался накануне.

В связи с предстоящим полетом митрополит Минский и Заславский Павел накануне обратился к духовенству Белорусского экзархата в указанные часы вознести во всех храмах Республики молитвы о даровании белорусскому народу «милости Божией и прекращении распространения смертоносного поветрия». Напомним, что 22 марта Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел облетел на вертолете с чтимыми святынями Минск, помолившись о защите города и всей Беларуси от эпидемии коронавируса. Вместе с главой БПЦ в воздушном крестном ходе участвует настоятель Всехсвятского храма г.Минска протоиерей Федор Повный. Как сказал священник "Журналу Московской Патриархии": «Четыре с половиной часа в небе с непрерывной молитвой были прочувствованы до самых потаенных уголков сердца. Молиться за родную землю и видеть ее как на ладони снизу- удивительное состояние. Оно рождает необъяснимый трепет, ощущение заботы и, как говорит Церковь, "печалования", усиливает покаянное обращение к Богу».

Подобные облеты в границах отдельных областей уже проводятся в России. В частности, 24 марта митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил воздушный крестный ход над территорией Белгородской области, во Владимирской епархии 28 марта на вертолете с чтимым списком образа Боголюбской иконы Божьей Матери облетели границы Владимирской области, в Санкт-Петербургской митрополии 31 марта на вертолете облетели Северную столицу с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, в Донской митрополии 1 апреля на вертолете совершен облет Ростовской области с чтимой Аксайской иконой Божией Матери, 2 апреля вокруг Хабаровска со святынями и молитвой против распространения COVID-19 проехали местные священники. В каждом населенной пункте на их пути священники служили молебен в храме или под открытым небом.

А 3 апреля в 16.00 Святейший Патриарх Кирилл начнет объезд вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, находясь дома, по возможности, также вознести свои молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.



