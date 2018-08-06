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25 августа 2017 г. 16:40
Новости
Молодой звонарь Глеб Сидоров на колокольне Успенского собора
9 августа 2018 г. 21:45
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В Смоленске в рамках праздника «Одигитрия» состоялся фестиваль колокольного звона

Фестиваль проходит в Смоленске уже 3 год. В этому году в нем принимают участие 18 звонарей из Смоленска, Минска, Москвы, Вязьмы. Некоторые из  них только закончили курсы звонарного мастерства, организованные Смоленской епархией и это их первый в жизни фестиваль.

Глеб Сидорову всего 16 лет, но он уже звонарь московского Данилова монастыря, а звонарское искусство осваивает с 10 лет. Несколько лет звонил в сельском храме, который стоит недалеко от его дачи. «Только два года назад мне удалось поступить на курсы при Даниловом монастыре и закончив их стать там звонарем». Колокольный звон Глеба притягивал с детства. Особенно ему нравилось, как звонили на колокольне Новоспасского монастыря, в воскресную школу которого он ходил. «Мне приходилось часто слышать колокольный звон, доносящийся с монастырской колокольни и это рождало в душе необъяснимую радость»,- признается Глеб. Он уже участвовал в нескольких фестивалях, правда международного масштаба был лишь один - «Ростовское действо» в Ростове Великом. В будущем Глеб планирует стать архитектором.

Монахиня Гавриила, насельница Свято -Вознесенского монастыря г.Смоленск.
Колокольным звоном занимается более 12 лет. Она мечтала звонить в колокола с детства. «Я тогда не понимала, как можно звонить на 11 колоколах одновременно, для меня это было загадкой. А когда пришла в монастырь, оказалось, что звонаря там нет и я с радостью начала этому учиться. Моим учителем стал Владимир Петровский. Мой любимый звон- Пасхальный»,- признается она. На монастырской звоннице Вознесенского монастыря 11 колоколов, самый большой- Благовест — весит 7 тонн. Кстати, Благовест на колокольне Успенского монастыря тоже весит 7 тонн.

После демонстрации своего искусства на передвижной звоннице, которую Смоленской епархии удалось приобрести, выиграв гран «Православной инициативы», звонари поднимались на колокольню Успенского храма и уже там показывали свое мастерство. Характерно, что этот фестиваль проходит после окончания звонарных курсов, организованных Смоленской епархией, которые длились один месяц.

Фестиваль колокольного звона проходит в Смоленской епархии не случайно. «Искусство звонарей не сохранилось на смоленской земле на том уровне, каким было до революции. И этими фестивалями епархия старается привлечь как можно больше талантливых мастеров, чтобы своими знаниями и опытом они делились и с нашими звонарями», -говорит заместитель руководителя отдела Смоленской епархии по взаимодействию Церкви и СМИ Мария Жукова.

По словам руководителя курсов православных звонарей Кузбасской митрополии Георгия Демченко, главная трудность в обучении состояла в том, что студенты подобрались разной квалификации. Были даже те, кто вообще никогда не звонил в колокола и с трудом разбирался в богослужении и в теории звона: «Поэтому после курса теории, на практических занятий каждому приходилось подбирать свою программу обучения,- отметил Георгий. - К сожалению, на практику у них было очень мало времени, всего 12 часов (по три часа в неделю).Но ничего, думаю ребята справились, слышите как звонят?». Действительно, судить о педагогическом опыте Георгия можно было по тому, как ловко управлялась на переносной звоннице Анна Андреева, которая до начала занятий  мало что умела. Но по тому, как она звонила, вряд ли кому -то пришло в голову, что это первый в ее жизни фестиваль.

9 августа 2018 г. 21:45
Ключевые слова: звонари
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