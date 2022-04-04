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ЖМП № 5 май 2022 /  27 апреля 2022 г. 17:00
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Христос воскресе! Эти ликующие слова дарят нам крепкую надежду в мире, полном раздоров и конфликтов, разделений и противоречий, вражды и насилия. В наше тревожное время может показаться, что та радость, которую мы чувствуем в светлые пасхальные дни, сегодня не очень уместна. Но именно сейчас так хорошо ложатся на ум слова Спасителя: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». И в этих словах мы можем черпать силы для осмысления происходящего. Настоящая победа над разделением и неправдой, над ложью и бесчеловечностью может быть одержана только в свете Воскресения Христова. Именно это событие разоружило смерть и уничтожило силу ада. И Церковь как сообщество свидетелей Воскресения Христова призвана говорить с миром только на языке Истины, в котором нет и не может быть никаких политических или национальных акцентов.

Русская Церковь, ведомая Спасителем по этому пути, обращает свое слово ко всем, вне зависимости от национальности или места проживания. Свидетельством этому служат те усилия, которые совершают пастыри и миряне нашей Церкви, занимаясь переводом богослужения на национальные языки народов России и дальнего Зарубежья, окормляя людей не только в храмах, но и в местах лишения свободы, собирая помощь страдающим от военных конфликтов. Церковь говорит с людьми на самых разных языках, но по сути всегда на одном и том же — на языке любви и мира. Только в этом случае слова, наполненные радостью о Воскресшем Спасителе, будут услышаны — человек поймет, что через Церковь к нему обращается Сам Христос. Задача каждого из пастырей состоит в том, чтобы в ответ на  свое победное пасхальное приветствие услышать осмысленное и прекрасно звучащее на любом языке: воистину воскресе Христос!


СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Евфимия (Моисеева) во епископа Луховицкого, викария Патриарха Московского и всея Руси

■ Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Епархия

■ Дмитрий Анохин. Обнять и вместе помолиться. Как Церковь поддерживает людей, вынужденно оставивших кров в зоне боевых действий

■ Протоиерей Михаил Резин. Крест на плацу. Опыт окормления осужденных женщин в Выксунской епархии
Праздник

■ Светлана Иванова. Изобразить неописанное. Главная икона Пасхи в разных иконографических традициях
Юбилей

■ Митрополит Приморский и Владивостокский Владимир. Религиозность и опасные грани секуляризма. К 350-летию со дня рождения Петра Первого

Уроки столетия

■ Юрий Иванов. Шуйское дело: от приговора до канонизации. К столетию первого протеста верующих против антицерковной политики советского государства

Пастырь

■ Таинства для людей, находящихся без сознания. Как поступать священнику в сложных ситуациях у постели больного

Катехизация

■ Елена Алексеева. Говори, Господи, раб Твой слушает Евангельские встречи: приходская практика

■Алексей Ордынский. Вера от слышания. Современная практика перевода богослужения на национальные языки: правила организации работы филологов, основные трудности и пути их преодоления

Выставочный гид

■ Николай Георгиев. Пасха в российских музеях. Святость врачей, Крым Романовых и любимая икона Колчака

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

■ Книги Издательского дома «Познание» Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Вечная память

■ Протоиерей Александр Макаров

■ Марина Викторовна Творогова

27 апреля 2022 г. 17:00
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