Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
26 мая 2022 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
27 апреля 2022 г. 17:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
4 апреля 2022 г. 14:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
28 февраля 2022 г. 15:00
Почему отнятое у Церкви не спасло голодающих
В феврале этого года исполняется ровно сотня лет с начала кампании по опустошению православных храмов большевиками под лозунгом помощи голодающим. И хотя эти события многократно отражены в различных исследованиях, необходимо рассмотреть их прежде всего в освобожденном от неправды историческом контексте. Какая истинная и неприглядная реальность скрывалась за передовицами партийных газет, бодро рапортующих о потраченных церковных ценностях на закупку заграничного хлеба для спасения населения Поволжья, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Сергий Иванов. PDF-версия.
25 февраля 2022 г. 17:00
Новоторжец
В 1667 году Патриархом Московским и всея Руси стал Иоасаф II. Это был человек преклонных лет, но, вопреки прогнозам недоброжелателей, ему удалось сделать немало. Патриарх много потрудился для того, чтобы установить мир и спокойствие в Церкви. Новую жизнь получило при Иоасафе II миссионерское служение на окраинах государства, он начал необходимые преобразования в богослужении, радел о соблюдении традиционного канона в иконописании, при нем активно развивалось книгоиздание, восстановилась традиция произнесения проповеди за богослужением. И пусть не все из задуманного удалось за пять лет его патриаршества, но поистине тот огонь любви к Православию, что горел в его сердце, смог воодушевить на новые свершения в Русской Православной Церкви многих людей. Каким был этот человек и чем запомнился своим современникам, «Журналу Московской Патриархии» рассказала петербургский историк Наталья Тарасова. PDF-версия.
8 февраля 2022 г. 17:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
31 января 2022 г. 15:00
Протоиерей Алексий Злобин
У каждого священника свой путь. За 66 лет в священном сане у тверского протоиерея Алексия Злобина этот путь был, с одной стороны, простым — он сменил всего два храма за все время своего служения, а с другой стороны, уникальным — именно ему, священнику и депутату, выпало служить Литургию в осажденном Белом доме в августе 1993-го. PDF-версия.
15 декабря 2021 г. 13:30
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ЖМП № 7 июль 2022 / 29 июня 2022 г. 15:30
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Этот номер придет к вам, дорогие читатели, в июле, когда в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храмах будет звучать тропарь «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие...» Кто-то из нас вспомнит, что «первопрестольницы» они по-разному: Петр был ближайшим учеником Господа, а Павел не был участником евангельских событий. Но Церковь прославляет их в один день и изображает на одной иконе. Зачем? Может быть, желая напомнить, что к Богу могут вести разные пути? И вот уже Павел — враг Христа, ставший Его преданнейшим другом, — пишет гимн любви на все времена: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1). И оказывается, что в этих удивительных словах апостола о любви, написанных две тысячи лет назад, — вся жизнь, все смыслы и вся правда.
Можно, к примеру, священнику назначать кающемуся епитимию для врачевания грехов, но — стоп! — это крайнее средство. Тут главное, по мнению опытных духовников, — помнить, что любовь не превозносится: пастырь поставлен Богом не для того, чтобы судить, а чтобы вести людей в Царство Небесное. О тонкостях этого непростого дела — в материале, подготовленном редакцией совместно с порталом «Пастырь».
О том, что любовь не ищет своего, хорошо знал директор Загорского историко-художественного музея Иван Птицын — археолог, ученый и мечтатель. Эвакуировав летом 1941 года в далекий Соликамск музейные ценности, в том числе и великую христианскую святыню — раку с мощами преподобного Сергия, много сделав для сохранности реликвий, он вдруг отказался от брони, ушел на фронт и погиб в бою. О малоизвестных деталях эвакуации мощей Игумена земли Русской на Урал — в материале «Ящик № 33».
Мы помним, что Господь призвал будущего апостола Павла к апостольскому служению на пути в Дамаск. А недавно в сирийской столице при поддержке Русской Православной Церкви и наших врачей начал работать Центр реабилитации и протезирования для детей, пострадавших от войны. Любовь милосердствует.
Как получилось, что в сельской глубинке вокруг Борисо-Глебского монастыря недалеко от Ростова, презрев блага цивилизации, охотно селятся иностранцы и жители других российских городов? Об этом и о том, почему любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, — в материале нашего обозревателя «Борисоглебские репатрианты». Как важно нам сегодня помнить, что если я любвине имею, то я — медь звенящая, и стараться жить в мире друг с другом несмотря на то, что мы все такие разные! Будем помнить, что мы — разные, но если мы не медь звенящая, то мы идем в одном направлении и, как апостол Павел, когда-то сможем сказать: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор (Флп. 3, 8).
Будем рады, если «Журнал Московской Патриархии» станет вам добрым помощником в этом движении!
Редакция «Журнала Московской Патриархии»
■Пример духовной стойкости и горячей веры. Приветствие и поздравление Его Святейшеству Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси, с днем тезоименитства и 75-летием от членов Священного Синода
■Первосвятительский визит в Республику Беларусь
■Определения Священного Синода
■Святейший Патриарх Кирилл: Стремиться к святости можно в любую историческую эпоху
■Памяти Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала)
■В единстве с Русской Православной Церковью. Первые визиты миссионерских групп Русской Православной Церкви в Патриарший экзархат Африки
■ Протоиерей Алексий Марченко. Ящик № 33. К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
■Крайнее средство. Когда можно назначать епитимию
■Дмитрий Анохин. Борисоглебские репатрианты. Чего ищут и что находят переселенцы в тихом уголке Ярославской митрополии
■Олег Овчинников. Помочь подняться к Небу. Богослужение — это не концерт
■Книги Издательства Московской Патриархии
29 июня 2022 г. 15:30
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Родом угреня
Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1038 года, — древнейшая обитель на нашей земле, сыгравшая важную роль в распространении христианства на Руси. История монастыря неразрывно связана с его основателем — преподобным Ефремом Новоторжским, 450-летие обретения мощей которого отмечается в июне этого года. Проанализировав различные источники и документы, российский ученый предлагает свою трактовку событий жития подвижника. Действительно ли Ефрем и его братья прибыли на Русь, как считается, из Венгрии, мог ли преподобный построить каменный храм во имя Бориса и Глеба, а также о том, почему святой Ефрем, скорее всего, был убит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея, кандидат филологических наук Виктор Кузнецов. PDF-версия.
23 июня 2022 г. 17:00
Протоиерей Александр Сложеникин
10.06.1936–18.02.2022
21 июня 2022 г. 15:30
Игумения София (Розанова)
21.02.1947–26.04.2022
21 июня 2022 г. 15:15
Протоиерей Василий Буглаков
24.04.1934–04.03.2022
21 июня 2022 г. 15:00
Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (Корзун)
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21 июня 2022 г. 13:00