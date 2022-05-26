Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

Этот номер придет к вам, дорогие читатели, в июле, когда в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храмах будет звучать тропарь «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие...» Кто-то из нас вспомнит, что «первопрестольницы» они по-разному: Петр был ближайшим учеником Господа, а Павел не был участником евангельских событий. Но Церковь прославляет их в один день и изображает на одной иконе. Зачем? Может быть, желая напомнить, что к Богу могут вести разные пути? И вот уже Павел — враг Христа, ставший Его преданнейшим другом, — пишет гимн любви на все времена: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1). И оказывается, что в этих удивительных словах апостола о любви, написанных две тысячи лет назад, — вся жизнь, все смыслы и вся правда.

Можно, к примеру, священнику назначать кающемуся епитимию для врачевания грехов, но — стоп! — это крайнее средство. Тут главное, по мнению опытных духовников, — помнить, что любовь не превозносится: пастырь поставлен Богом не для того, чтобы судить, а чтобы вести людей в Царство Небесное. О тонкостях этого непростого дела — в материале, подготовленном редакцией совместно с порталом «Пастырь».

О том, что любовь не ищет своего, хорошо знал директор Загорского историко-художественного музея Иван Птицын — археолог, ученый и мечтатель. Эвакуировав летом 1941 года в далекий Соликамск музейные ценности, в том числе и великую христианскую святыню — раку с мощами преподобного Сергия, много сделав для сохранности реликвий, он вдруг отказался от брони, ушел на фронт и погиб в бою. О малоизвестных деталях эвакуации мощей Игумена земли Русской на Урал — в материале «Ящик № 33».

Мы помним, что Господь призвал будущего апостола Павла к апостольскому служению на пути в Дамаск. А недавно в сирийской столице при поддержке Русской Православной Церкви и наших врачей начал работать Центр реабилитации и протезирования для детей, пострадавших от войны. Любовь милосердствует.

Как получилось, что в сельской глубинке вокруг Борисо-Глебского монастыря недалеко от Ростова, презрев блага цивилизации, охотно селятся иностранцы и жители других российских городов? Об этом и о том, почему любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, — в материале нашего обозревателя «Борисоглебские репатрианты». Как важно нам сегодня помнить, что если я любвине имею, то я — медь звенящая, и стараться жить в мире друг с другом несмотря на то, что мы все такие разные! Будем помнить, что мы — разные, но если мы не медь звенящая, то мы идем в одном направлении и, как апостол Павел, когда-то сможем сказать: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор (Флп. 3, 8).

Будем рады, если «Журнал Московской Патриархии» станет вам добрым помощником в этом движении!

Редакция «Журнала Московской Патриархии»



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника



■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Пример духовной стойкости и горячей веры. Приветствие и поздравление Его Святейшеству Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси, с днем тезоименитства и 75-летием от членов Священного Синода

■Первосвятительский визит в Республику Беларусь

■Определения Священного Синода

■Святейший Патриарх Кирилл: Стремиться к святости можно в любую историческую эпоху



Вечная память

■Памяти Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона (Капрала)



Церковная жизнь

■В единстве с Русской Православной Церковью. Первые визиты миссионерских групп Русской Православной Церкви в Патриарший экзархат Африки



Страницы истории

■ Протоиерей Алексий Марченко. Ящик № 33. К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского



Пастырь

■Крайнее средство. Когда можно назначать епитимию



Уроки столетия



■Священник Сергий Иванов. Циничная афера на уровне государства.О полемике христиан с советскими агитаторами в отношении изъятия церковных ценностей в 1922 году



Церковь и общество



■Алексей Реутский. Церковь помогает маленьким героям. В Сирии открылся центр реабилитации и протезирования для детей, пострадавших от войн

■Дмитрий Анохин. Борисоглебские репатрианты. Чего ищут и что находят переселенцы в тихом уголке Ярославской митрополии



Церковное пение

■Олег Овчинников. Помочь подняться к Небу. Богослужение — это не концерт



Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии